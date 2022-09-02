ФБР обыскало два дома, которые могут быть связаны с Вексельбергом

1 сентября ФБР и Министерство внутренней безопасности США провели обыски в квартире и доме, которые могут быть связаны с попавшим под санкции российским олигархом Виктором Вексельбергом. Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

Обыски прошли в квартире в высотке на Парк-авеню на Манхэттене, а также в поместье в Саутгемптоне. По словам источников телеканала, обыски также прошли в доме в Фишер-Айленде в Майами, который, по мнению властей, также связан с Вексельбергом. По данным СМИ, во время обыска квартиры на Манхэттене агенты ФБР "выносили оттуда коробки".

В апреле этого года Соединенные Штаты арестовали в испанском порту яхту Tango, предположительно принадлежащую Вексельбергу. По данным Associated Press, на яхте был проведен обыск, в ходе которого были изъяты документы и компьютеры. Из ордера на арест следовало, что судно "подлежало конфискации" на основании нарушения законов США об отмывании денег, мошенничестве в банковской сфере и нарушении санкций.

В апреле 2018 года США ввели санкции против Вексельберга в связи с его предполагаемой причастностью к российскому вмешательству в американские выборы. Известно, что Вексельберга в США на короткое время задерживали и допрашивали сотрудники ФБР. Все его активы в стране заморожены, а американским компаниям запрещено иметь с ним дело. В марте 2022 года Вексельберг вновь попал в санкционный список в связи с российским вторжением в Украину. Санкции против него ввела и Великобритания.