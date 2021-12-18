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Федеральный министр ФРГ назвал «СП-2» геополитической ошибкой
Строительство газопровода «Северный поток - 2» было ошибкой с геополитической точки зрения, считает вице-канцлер ФРГ, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек. В интервью газете «Франкфуртер альгемайне цайтунг» он подчеркнул, что все страны Европейского союза , кроме Германии и Австрии, были всегда против. Теперь, когда газопровод построен, открытым остается вопрос: будет ли он введен в эксплуатацию, сказал Хабек.
По мнению федерального министра экономики, этот вопрос следует решать с позиции европейского и национального права.
Возможность отказа от ввода в эксплуатацию газопровода «СП-2» многие политики в ЕС считают необходимым санкционным шагом в случае вторжения РФ в Украину. В Германии эта тема вызывает противоречивые дискуссии, отмечает «Немецкая волна».
Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц после саммита ЕС в Брюсселе в ночь на 17 декабря заявил, что считает запуск «СП-2» и усилия, прилагаемые для деэскалации кризиса вокруг Украины, двумя темами, не связанными друг с другом. «В случае с «Северным потоком - 2» речь идет о сугубо частном экономическом проекте», - подчеркнул Шольц.
Другие новости дня
Онкобольные Кабардино-Балкарии пожаловались на отсутствие положенных по закону лекарств
Пациенты с онкологическими заболеваниями из Кабардино-Балкарии записали видеообращение к главе республики Казбеку Кокову с жалобой на отсутствие положенных им по закону препаратов. По словам пациентов, за лекарствами они вынуждены ездить в частные клиники Махачкалы.
26-минутный ролик опубликован в аккаунте «Монитор пациента» на видеохостинге YouTube. В нем около 15 человек говорят о проблемах с лекарственным обеспечением, хотя несколько месяцев назад Коков на встрече с руководством ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» пообещал взять ситуацию на личный контроль.
Выступающие говорят, что за жизненно необходимыми лекарствами им приходится ездить в Махачкалу, целый день проводя в дороге, хотя после приема сильнодействующих препаратов возникают побочные явления.
«Мы просим вашей аудиенции. Мы просим, в конце концов, нас принять и послушать. Мы неоднократно обращались во все возможные инстанции нашей страны. Лично я Владимиру Владимировичу Путину трижды написала – дальше последовали отписки министерства здравоохранения. В правительство Кабардино-Балкарской республики я обращалась. На прямую линию к Путину – обращалась. Кокову Казбеку Валерьевичу я обращалась неоднократно… Нигде нам не помогли, нигде вопрос не решили», – говорит на видео одна из пациенток.
Онкоблогер Оксана Келехсаева рассказала Кавказ.Реалии, что запись видеообращения санкционирована самими пациентами.
«Такая проблема, к сожалению, присутствует во всех регионах Северного Кавказа. Для меня непонятна ситуация, почему и на каком основании пациенты, которые проходят химеотерапию, вынуждены ездить в Дагестан и там получать препараты. Такие пациенты нуждаются в тщательном уходе и наблюдении после принятия препаратов, но вынуждены самостоятельно возвращаться домой. А это многочасовая поездка, и это все может отразиться на их состоянии», – заявила собеседница.
Келехсаева добавила, что в настоящий момент препараты появились и минимум до конца февраля пациенты должны быть ими обеспечены.
- Ко Всемирному дню борьбы против рака Кавказ.Реалии рассказывали о ситуации с этим опасным заболеванием в регионах Северного Кавказа.
- МВД по Кабардино-Балкарии проверяет информацию главы Минздрава республики Рустама Калибатова о том, что местная активистка «оклеветала» его. Речь идет об обращении к президенту Владимиру Путину с жалобой на трудности с лекарственным обеспечением онкобольных.
В Грузии рабочие, занятые на строительстве автомагистрали, объявили забастовку после гибели коллеги
В Грузии рабочие, занятые на строительстве участка скоростной автомагистрали Восток-Запад, объявили забастовку после смерти своего коллеги. Об этом сообщает телеканал «Формула».
Случай произошел накануне близ села Сурами Хашурского муниципалитета. Согласно распространившейся информации, 32-летний мужчина получил смертельные травмы после падения с моста. Его сотрудники утверждают, что инцидент стал следствием грубого пренебрежения мерами безопасности. Сегодня они устроили митинг, требуя улучшения условий труда.
«Умер парень. Прежде всего, нас интересует, какое вознаграждение получит его семья. Далее нас интересует подписанный с нами контракт. Они должны выполнять то, что там прописано – это касается безопасности, положенного нам отпуска, часов отдыха», - сказал один из рабочих.
Работы в районе Сурами проводит китайская дорожно-строительная компания Sinohydro Corporation Limited. До сих пор никто из администрации не встретился с протестующими. В связи со смертью рабочего МВД Грузии начало расследование по статье 240 УК Грузии, которая предусматривает нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ.
Сторонники Саакашвили провели акцию против «гаишников» у здания МВД Грузии
Акция в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прошла сегодня у здания Министерства внутренних дел в Тбилиси. Несколько десятков человек пришли к ведомству с транспарантами, на которых было написано их главное требование на грузинском и английском языках: «Свободу Михаилу Саакашвили».
Участники акции говорят, что место проведения является символическим, поскольку сейчас МВД «выполняет политические заказы», а нынешняя полицейская система аналогична «милиции» начала 90-х, пишет агентство «Новости-Грузия».
Одного из демонстрантов задержали в административном порядке за мелкое хулиганство. Он появился на митинге в милицейской форме советского образца.
«Мы считаем, что МВД политизировано, выполняет политический заказ, поэтому наш лозунг: «Свободу Мише, третьему президенту Грузии». Мы хотим показать общественности, что происходило в 90-е годы, когда были гаишники и милиционеры. Такая система создается и сейчас. Однако мы также выражаем солидарность с честными полицейскими, которые, как мы знаем, остались в системе», - сказал один из организаторов митинга в комментарии телеканалу «Формула».
Митинг был организован представителями общественности. Они призвали министра внутренних дел Грузии прекратить задержания по политическому признаку или уйти в отставку.
- Сейчас Саакашвили находится в Горийском военном госпитале, где проходит курс лечения после 50-дневной голодовки. После завершения процесса лечения экс-президента вернут в тюрьму города Рустави, где он должен продолжить отбывать вынесенный ему ранее заочно приговор – суд счел его виновным в совершении должностных преступлений, приговорив к шести годам тюрьмы. При этом срок заключения экс-президента может увеличиться - в данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.
- Саакашвили считает, что правительство «Грузинской мечты» преследует его по политическим мотивам. Экс-президент уверен, что его освобождение – одно из условий общенационального примирения. Одновременно, по мнению Саакашвили, диалог, начатый для преодоления поляризации в обществе, в скором времени принесет результаты, если он будет сопровождаться мирными протестами.
В США вынесен самый суровый приговор по делу о штурме Капитолия
В США вынесен самый суровый до сих пор приговор по делу о штурме Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа.
Суд во Флориде приговорил местного жителя Роберта Палмера к пяти годам и трем месяцам тюремного заключения, признав его виновным в нападении на полицейских с применением доски и огнетушителя, передает «Голос Америки».
Приговор был оглашен в пятницу. Палмеру грозил срок до 20 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 250 тысяч долларов. «Ваша честь, мне действительно очень стыдно за то, что я сделал», – сказал 54-летний житель Флориды сквозь слезы, обращаясь к судье.
Сторона обвинения утверждает, что во время событий у Капитолия 6 января нынешнего года Роберт Палмер бросил деревянную доску в полицейских, когда те охраняли западный вход в здание Конгресса, а позже распылил в их сторону огнетушитель. Когда баллон опустел, он бросил его в сотрудников правоохранительных органов.
Палмер – один из более чем 700 человек, которым предъявлены обвинения в связи с беспорядками в начале января. В ходе штурма десятки полицейских были избиты и получили ранения. Беспорядки в тот день стали причиной смерти пяти человек. Ущерб, нанесенный Капитолию, оценен в полтора миллиона долларов.
Ранее в письме на имя судьи Палмер указал, что чувствует себя преданным Трампом и его союзниками, «накрученными» теориями заговора. «Сторонникам Трампа лгали те, кто в то время обладал большой властью», – написал он, подчеркнув, что речь шла о ложных заявлениях о якобы украденных выборах.
Палмер также назвал несправедливым свое суровое наказание, с учетом того, что зачинщики штурма по-прежнему на свободе.
- До оглашения приговора Роберту Палмеру самый длительный срок, назначенный в связи с январскими событиями, составлял 41 месяц тюрьмы. Он был вынесен Джейкобу Ченсли, одному из самых узнаваемых участников нападения, который штурмовал здание Конгресса полураздетым и в меховой шапке с рогами.
- Незадолго до событий в Капитолии Дональд Трамп в тот же день выступил на митинге своих сторонников вблизи Белого дома. Он повторил недоказанные его юристами в судах обвинения, что результаты президентских выборов в ноябре 2020 года, на которых победил демократ Джо Байден, были сфальсифицированы.
Журналисты грузинской службы Радио Свобода стали обладателями «Приза Хартии – 2021»
Хартия журналистской этики Грузии сегодня, 18 декабря, объявила пятерых победителей «Премии Хартии - 2021», в числе которых сотрудники тбилисского бюро Радио Свободная Европа/Радио Свобода Эка Кеванишвили и Ануки Бурдули.
Номинации:
- Видеорепортаж
- Мультимедийный проект
- Статья или эссе в печатных или сетевых СМИ
- Журналистское расследование
- Освещение прав женщин и гендерного равенства.
Эка Кеванишвили была удостоена «Премии Хартии» в категории «Статья или эссе в печатных или сетевых СМИ», а Ануки Бурдули - в категории «Освещение прав женщин и гендерного равенства», сообщает грузинская служба Радио Свобода.
Жюри признало лучшим «журналистским расследованием» работу Нино Цверава (Студия Монитор, Радио Свобода, Формула), видеорепортаж журналиста «Public» Басти Мгалоблишвили, мультимедийный проект - серию репортажей из Чиатура «Горные истории».
Первые четыре категории были присуждены при поддержке Программы малых грантов Комиссии по демократии при посольстве США в Грузии, приз по вопросам COVID-19 - программой IREX M-TAG, а в категории освещения прав женщин и гендерного равенства - при поддержке Европейского союза и UN Women.
Победителям были вручены специальные призы Хартии и ноутбуки.
Пять человек задержаны в Грузии за причастность к «воровскому миру»
Пять человек задержаны в разных городах Грузии по обвинению в членстве в «воровском мире» и обращении к «вору в законt». Об этом сообщили сегодня в МВД. Задержания прошли в Тбилиси, Кутаиси, Зестафони и Терджоле. Возраст обвиняемых – от 40 до 55 лет.
Следствие установило, что с целью разрешения финансового спора стороны обратились к трем членам «воровского мира», а те в свою очередь связались в грузинским «вором в законе», находящимся за границей.
Для разрешения спора по воровским правилам члены «воровского мира» организовали несколько встреч сторон. Происходили они на заранее арендованной квартире в Тбилиси, а также в офисе одной из сторон. По итогам этих разбирательств, члены «воровского мира» сказали сторонам объективно распределить деньги, представлявшие предмет спора, - это 50 тысяч лари, а также потребовали от них отправить определенные суммы «вору в законе», который занимался их вопросом.
Стороны спора не смогли договориться о долях, после чего криминальные авторитеты обязали их поехать к находящимся в Греции «ворами в законе». Предполагалось, что они примут окончательное решение после «воровской разборки».
Следствие продолжается по статье 223-1 и части 1 статьи 224-4 УК Грузии. Наказание за предусмотренные ими преступления составляет от 7 до 10 лет лишения свободы.
В Южной Осетии выявили 11 новых случаев заражения COVID-19
За сутки в Южной Осетии выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила информагентству «Рес» в субботу глава ведомства Марина Кочиева.
«Всего в лаборатории ведомства накануне провели 147 исследований, под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 144 человек, 5 сняты с учета медиков», - сказала глава Югосетпотребнадзора.
Количество инфицированных в самопровозглашенной республике с начала пандемии составило 10 132 человека, 9 988 - выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 55 656 исследований на коронавирусную инфекцию.
Власти Франции заявили о «молниеносной» скорости «омикрона»
Новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется в Европе с молниеносной скоростью и, весьма вероятно, станет доминирующим во Франции к началу следующего года, предупредил глава французского правительства Жан Кастекс.
Он выступил в пятницу за несколько часов до вступления в силу строгих правил на въезд в страну из Великобритании, где ситуация с «омикроном» пока самая серьезная в Европе. Как отмечает «Би-би-си», только за 17 декабря в Великобритании было зафиксировано 15 тысяч случаев этого штамма, вызывающего COVID-19.
По всему европейскому региону власти готовятся к новой волне заболеваемости. О дополнительных ограничениях объявили в Германии, Ирландии, Нидерландах.
С начала пандемии в Европе было зарегистрировано более 89 миллионов случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Умерли от этой болезни около полутора миллионов человек.
Министерство здравоохранения ФРГ заявило о предстоящей пятой «масштабной» волне коронавируса в связи с «омикроном». «Необходимо осознать, что этот этап, который мы, на мой взгляд, не можем предотвратить, станет значительным вызовом для наших больниц, палат интенсивной терапии и для общества в целом», - подчеркнул глава ведомства Карл Лаутербах.
В Ирландии, в которой с новым штаммом связана примерно треть нынешнего суточного прироста инфекции, премьер Михол Мартин заявил, что показатели заражения «омикроном» могут превысить все, с чем власти сталкивались до сих пор.
Хотя многое из того, что связано с чрезвычайно высокой заразностью омикрон-варианта, остается неясным, эксперты отмечают пропорции этого штамма среди всех фиксируемых случаев коронавируса. Заражений «омикроном» каждые три дня становится вдвое больше.
Эксперты Имперского колледжа Лондона пришли к выводу, что риск повторного заражения коронавирусом посредством «омикрона» более чем в пять раз выше, чем посредством дельта-варианта. Также их исследования показывают, что «омикрону» в основном удается обходить иммунную защиту организма, приобретенную в результате заражений другими штаммами или после вакцинации.
Предварительные результаты исследований в ряде других стран показывают, что «омикрон», предположительно, вызывает менее тяжелое течение болезни. Одновременно подчеркивается, что делать окончательные выводы пока слишком рано, поскольку количество госпитализаций и смертей - более запаздывающий показатель.
«Омикрон» впервые выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы и содержит большое количество мутаций.
В России в настоящее время официально новым штаммом «омикрон» заражены 25 человек, прибывших из ЮАР и сопредельных стран. Случаи отмечены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Никто из заразившихся не болеет тяжело, так как большая часть имела иммунитет к коронавирусу после перенесенного заболевания или прививки от COVID-19, сообщил в пятницу глава Минздрава Михаил Мурашко.
За прошедшие сутки в России, включая аннексированный Крым, зарегистрировали 27 434 новых случая заражения коронавирусом. Это на 1,11% меньше, чем днем ранее. Умерли за сутки в 1076 заболевших, сообщил в субботу федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Гарибашвили назвал отказ от «авантюрной политики» в отношении РФ среди заслуг «Грузинской мечты»
Правительство «Грузинской мечты» отказалось от «необдуманной и авантюрной политики» в отношении России. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. «Мы являемся той силой, которая отказалась от проведения необдуманной и авантюрной политики с Россией», - сказал Гарибашвили назвав главной проблемой в отношениях между двумя странами вопрос территориальной целостности Грузии.
По его словам, территориальная целостность страны может быть восстановлена только благодаря «мирной и прагматичной политике, которая осуществляется через форматы международного диалога». При этом премьер несколько раз использовал термин «оккупация» применительно к действиям России.
Согласно словам премьера, прагматичный тон в отношениях с Россией не навредил отношениям Грузии с Западом, и даже напротив – страна как никогда приблизилась к европейским и евроатлантическим структурам. Он указал, что при власти «Грузинской мечты» вступили в силу безвизовый режим и соглашение о свободной торговле с ЕС, а Тбилиси получил «все практические инструменты» для членства в НАТО.
- Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после войны 2008 года и решения Москвы официально признать независимость двух грузинских автономий – Абхазии и Южной Осетии. Эти территории объявлены правительством Грузии временно оккупированными, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- В условиях отсутствия дипломатических отношений диалог между Грузией и Россией поддерживается только в рамках международных Женевских переговоров, а также в формате «Абашидзе-Карасин» - регулярных встреч дипломатов двух стран в Праге, на которых рассматриваются торгово-экономические вопросы, транспортных коммуникаций, гуманитарные проблемы и так далее.
Премьер Грузии подвел итоги года, рассказав о борьбе с безработицей и социальных проектах
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подвел итоги года, представив отчет о проделанной работе. Основными темами доклада стали развитие экономики и социальные проекты, пишет агентство «Новости-Грузия».
По мнению Гарибашвили, бедность и безработица остаются главными вызовами для страны. В этом контексте он напомнил о новой инициативе правительства по трудоустройству социально незащищенных. Премьер уверен, что она поможет снизить число живущих на пособия.
Среди приоритетов социальной политики он также назвал поддержку пенсионеров, отметив, что пенсии по возрасту продолжат расти в рамках программы ежегодной индексации.
Премьер также много говорил о роли государства в вопросе развития бизнесу и создания рабочих мест. Здесь он напомнил о программах правительства по развитию сельского хозяйства и запуску новых производств, показавших, по его словам, хорошие результаты.
«В рамках программы «Производи в Грузии» софинансированием кредита для предприятий и гостиниц воспользовались уже 735 компаний. В течение года было профинансировано более 1 тысячи проектов и были осуществлены инвестиции на сумму 2 миллиарда лари, что позволило создать 26 тысяч рабочих мест», - сказал Гарибашвили.
В то же время, по его словам, число трудоустроенных в рамках программы помощи сельского хозяйства увеличилось на 20 тысяч человек, превысив 40 тысяч.
Помимо оценки проделанной работы сегодня Гарибашвили также говорил о новых проектах в Грузии. Среди них – расширение ареала строительства дорог, новые программы для сел и предпринимателей, а также развитие научного направления.
Презентация Гарибашвили проходила в тбилисском отеле «Билтмор». Выступление премьера длилось менее часа. На мероприятии присутствовали члены правительства Грузии, депутаты парламента и дипломаты, аккредитованные в стране. Гарибашвили представил годовой отчет впервые после своего возвращения на пост премьер-министра.
Начались поставки российской электроэнергии в Абхазию
В связи с энергетическим кризисом, в ночь на субботу начались поставки электроэнергии из России в Абхазии, сообщила пресс-служба «Черноморэнерго» на своей странице в Facebook.
Ранее президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания сообщал о переговорах с РФ о поставках электроэнергии. «18 декабря в 00:15 мск переток электроэнергии из Российской Федерации осуществлен», - говорится в сообщении.
Посольство США сожалеет о «поспешном решении» парламента Грузии по реформе ЦИК
Посольство США в Тбилиси сделало заявление в связи с «поспешным решением» парламента Грузии отменить недавнюю реформу по изменению процедуры назначения членов Центральной избирательной комиссии. В дипмиссии считают, что это подрывает усилия, согласованные правящей партией и оппозицией, по выбору критически важных должностей на основе многопартийного процесса консенсуса, пишет SOVA.
«Это еще один ненужный шаг в сторону от обязательств правящей партии перед гражданами Грузии и международным сообществом по выполнению давних рекомендаций БДИПЧ и работе в партнерстве с оппозиционными партиями и гражданским обществом над укреплением избирательной системы и демократических институтов Грузии», - говорится в заявлении.
В посольстве отмечают: чтобы граждане были уверены в избирательном процессе, они должны быть уверены и в беспристрастности, независимости и квалификации членов ЦИК. Именно для этого была разработана предыдущая процедура, основанная на консенсусе, с чем согласились «Грузинская мечта» и оппозиция. Но на поздних этапах это правило было изменено без консультаций с участием всех сторон.
«Мы призываем все партии в парламенте, гражданское общество и президента работать вместе для назначения на вакансии, которые станут вакантными в феврале, для достижения многопартийного консенсуса по наиболее квалифицированным, независимым и беспристрастным кандидатам на должности в Центральной избирательной комиссии», - добавили в посольстве США.
МИД России ввел ответные санкции против Лондона из-за Навального
Российский МИД заявил о введении санкций против семи граждан Великобритании в ответ на ограничения со стороны Лондона из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Им закрыт въезд на территорию России.
В августе британские власти ввели ограничения в отношении семи сотрудников ФСБ. Их посчитали причастными к покушению на политика.
МИД призвал Великобританию отказаться от конфронтации в отношениях с Россией и предупредил, что любые недружественные шаги не останутся без ответа.
- Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа прошлого года. Впоследствии он был перевезен на лечение в Берлин, где германские специалисты обнаружили в его организме следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Позже это подтвердили лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрещению химического оружия.
- Из расследования СМИ и самой команды Навального следует, что к отравлению предположительно причастны сотрудники ФСБ.
- Российские власти причастность к отравлению Навального категорически отрицают, а некоторые чиновники – даже сам факт отравления. Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело.
- В начале года Навальный вернулся из Германии. Его сразу задержали, а затем арестовали. Суд отправил его в колонию по старому уголовному делу. Судья решил, что Навальный, находясь в Германии на лечении, нарушил правила отбывания условного наказания.
Регулятор Германии заподозрил RT в вещании без лицензии
Германский медиарегулятор начал расследование в отношении немецкоязычного канала RT, который принадлежит российской государственной телекомпании Russia Today. Об этом пишет агентство dpa. Ведомство полагает, что телеканал запустил программу на немецком языке без лицензии на вещании в ФРГ.
Dpa пишет, что RT пытался получить лицензию в Люксембурге, но сделать этого не удалось. У телеканала есть лицензия, полученная в Сербии. Она разрешает вещать в 33 европейских странах, но для работы в Германии нужно иметь лицензию местного регулятора.
RT отмечает, что имеет право на трансляции программ в ФРГ на основе сербского разрешения – согласно Европейской конвенции о трансграничном телевидении.
По итогам расследования медиарегулятор может запретить вещания RT в Германии или же оштрафовать.
В RT уточнили, что расследование идет не в отношении немецкоязычного телеканала, который вещает из Москвы, а в отношении RT DE Productions. Она производит контент для RT и не занимается телевещанием.
- В сентябре видеохостинг YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT – RT DE и Der Fehlende Part. Google, которому принадлежит YouTube, тогда пояснил, что удалил каналы, потому что они публиковали ложные сведения о COVID-19.
- 16 декабря на платформе YouTube появился новый канал – RT auf Sendung – созданный для трансляции немецкого вещания RT. В тот же день видеохостинг удалил его за обход наложенных в сентябре ограничений. В компании пояснили, что если канал был удален, то владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube.
- Роскомнадзор направил письмо Google к с требованием «в максимально короткие сроки» снять ограничения. Российская сторона назвала удаление канала «актом цензуры». МИД России пригрозил YouTube и немецким СМИ ответными мерами.
Россия официально прекратила участие в Договоре по открытому небу
Россия официально вышла из группы стран-участниц Договора по открытому небу (ДОН), приостановив таким образом с 18 декабря выполнение своих обязательств по соглашению.
Москва приняла такое решение после выхода из соглашения Вашингтона в ноябре 2020 года. Администрация 45-го президента США Дональда Трампа обвинила Россию в несоблюдении договоренностей. Москва претензии отвергла, возложив ответственность за развал соглашения на Соединенные Штаты. В июне того же года документ денонсировал президент России Владимир Путин.
ДОН был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 27 государствами - участниками объединения, которое с 1994 года получит название Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), пишет «Немецкая волна». Соглашение позволяло странам-участницам совершать облеты территорий друг друга на основании лишь краткосрочного уведомления для контроля военной деятельности.
Как отмечает РБК, недовольство США вызывали ограничения на полеты над Чечней, а также ограничения на полеты в районе Калининграда. Москва обвинения отрицала и выдвигала к Вашингтону встречные претензии, которые касались в том числе полетов над Гавайскими островами.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео утверждал, что Россия использует данные, полученные в рамках Договора по открытому небу, для наведения своих вооружений на объекты инфраструктуры США и европейских членов НАТО. В Кремле это также отвергали.
ДОН стал вторым соглашением в военной сфере с участием России, которое покинули США. В 2019 году Вашингтон вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, утверждая, что Москва продолжает разрабатывать запрещенные вооружения. Россия отвергла обвинения, но также объявила о выходе из договора.
Коронавирус в Абхазии: 119 новых случаев инфицирования, 2 - летальных
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 508 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 119 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 93 пациента. Состояние 33 человек оценивается как тяжелое, 60 пациентов – средней степени тяжести.
В гудаутском ковид-госпитале скончались женщины 70 и 83 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 20 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 23 пациента, состояние здоровья 8 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ - 18, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 36 794 человека. Зарегистрировано 549 летальных случаев. Выздоровели 29 267 человек.
Число умерших от коронавируса в Грузии превысило 13 тысяч
Количество умерших от коронавируса в Грузии с начала пандемии превысило 13 тысяч. Согласно информации операционного штаба, за последние сутки в Грузии скончались еще 53 пациента с COVID-19. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в стране теперь составляет 13 024.
За минувшие сутки в стране выявили 2 784 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 51 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 5,45%, за последние две недели – 7,11%, а за последнюю неделю – 6,67%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 906 965.
Более 44% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 236. В Имерети выявили 429 случая заражения, в Аджарии – 215, в Шида Картли – 205, в Самегрело и Земо Сванети – 174, в Кахетии – 143, в Квемо Картли – 137, в Мцхета-Мтианети – 88, в Гурии – 77, в Самцхе-Джавахети – 59, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 21.
Выздоровели 2 070 человек, их общее число выросло до 854 630.
На данный момент в Грузии 39 285 активных случаев коронавируса. Из них 1 106 пациентов остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а другие лечатся либо на дому, либо в стационарах. В карантинных пространствах остаются 40 граждан, а в самоизоляции – более 37,2 тысяч.
Умер бывший руководитель ансамбля «Эрисиони» Джемал Чкуасели
Народный артист Грузии, певец и бывший художественный руководитель легендарного ансамбля «Эрисиони» Джемал Чкуасели скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщается в публикации на странице ансамбля в Facebook.
Джемал Чкуасели страдал болезнью Паркинсона. Накануне он был доставлен в больницу из-за ухудшения состояния, где и скончался поздно вечером, пишет агентство «Новости-Грузия».
Чкуасели – народный артист Грузии, лауреат Государственной премии имени Шота Руставели. Он возглавил ансамбль «Эрисиони» в 1986 году, под его руководством он стал академическим, получил название «Эрисиони» и создал современную шоу-программу, с которой коллектив до сих пор успешно гастролирует по крупнейшим городам мира. Сейчас художественным руководителем ансамбля является его сын Шермадин Чкуасели.
С 1997 года Джемал Чкуасели был директором Международного фонда возрождения и защиты грузинской народной песни и танца.
Джемал Чкуасели получил множество наград и премий. В 2015 году за выдающийся вклад в развитие грузинского искусства ему присвоили высшую награду Минкультуры «Жрец искусства».
В Грузии начали расследование в отношении компаний, попавших в черный список США
Следственная служба Минфина Грузии начала расследование в отношении компаний, попавших в черный список Министерства торговли США. Это следует из заявления ведомства, распространенного сегодня, 17 декабря, передает агентство «Новости-Грузия».
«Расследование основывается на распространенной в СМИ информации, согласно которой товары/грузы перевозятся разными компаниями с нарушением таможенных правил, а осуществленные финансовые операции не полностью отражены в документах (…) из-за чего путем нарушения таможенных правил место имеет уклонение от уплаты налогов из бюджета, а также впоследствии происходит легализация незаконных доходов различными способами», - сообщили в следственной службе.
Следствие начато по статьям 214, 218 и 194 УК Грузии, которые предполагают нарушение порядка перемещения товаров в особо крупных размерах через таможенную границу Грузии, уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также отмывание денег. Как указывают в Минфине, их цель – установить фактические обстоятельства.
- 16 декабря американский Минторг включил в свой черный список три организации из Грузии, «противоречащие внешней политике или интересам национальной безопасности США». Было подчеркнуто, что меры в их отношении приняли «за перенаправление или попытку перенаправить американские товары на военные программы Ирана».
Имнадзе объяснил, чем может быть опасен омикрон-штамм коронавируса
Омикрон-штамм коронавируса коварен тем, что он быстро распространяется, и это грозит коллапсом больничного сектора. Об этом заявил сегодня заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе, передает агентство «Новости-Грузия».
«Главное коварство «омикрона» состоит в том, что он очень быстро распространяется, значительно быстрее, чем дельта-штамм. По данным на сегодняшний день, он не отличается по степени тяжести, но тот факт, что, например, Великобритания превысила дневную норму заражения во время пандемии, означает, что многие заболеют, особенно те, у кого нет иммунитета. Соответственно, нагрузка на больницы возрастет. Независимо от того, сколько легких случаев, всегда будут тяжелые, которые потребуют госпитализации», - сказал Имнадзе.
Особенно опасным «омикрон» окажется для лиц старше 65 лет с хроническими заболеваниями, считает руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили профессор Иване Чхаидзе.
«Люди старше 65 лет – это часть нашего населения, у которой больше хронических заболеваний и менее активная иммунная система. Следовательно, любой вирус в этой возрастной группе, включая «омикрон», подвержен высокому риску осложнений», — говорит Чхаидзе.
В завершении Чхаидзе подчеркнул, что в данный момент главная цель – вакцинация населения старше 60 лет, а также ревакцинация населения.
«Омикрон» – новый штамм COVID-19, который признан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) «вызывающим беспокойство». Новый вариант коронавируса обнаружен в 77 странах. Мировым эпицентром его распространения является юг Африки.
По данным на 17 декабря в Грузии не зарегистрировано ни одного случая инфицирования новым штаммом коронавируса.
Глава Минюста о переводе Саакашвили в тюремную больницу: Целью была защита его интересов и здоровья
Перевод экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в больницу глданской тюрьмы был продиктован интересами заключенного и обвинения в его похищении абсурдны. Об этом заявил глава Минюста Грузии Рати Брегадзе, выступая сегодня в парламенте страны.
8 ноября, на 39-й день голодовки Саакашвили перевели из пенитенциарного учреждения Рустави в глданскую тюремную больницу №18, о чем заранее не были проинформированы его адвокаты или члены семьи. Позже консилиум врачей при Народном защитнике Грузии признал, что этот эпизод крайне негативно отразился на психоэмоциональном состоянии пациента и стал одной из главных причин развития посттравматического стрессового расстройства, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Был осуществлен перевод Михаила Саакашвили, а не похищение, как это абсолютно абсурдно доказывают наши оппоненты. Как можно похитить человека из одного пенитенциарного учреждения в другое?! Это абсурд. Это было мероприятие, целью которого была защита его интересов и здоровья.
Когда заключенный отказывается от продолжения определенной части лечения, а также от сотрудничества с медицинским консилиумом, врачами было принято соответствующее заключение, что ему необходимо соответствующее лечение. Когда человек голодает, риск ухудшения его состояния очень велик, тем более, когда человек заявил, что он не примет медицинское обслуживание. Что мы должны были делать в этом случае? Естественно, мы должны позаботиться о состоянии его здоровья, избежать рисков возможных осложнений. Именно с этой целью он был переведен из 12-го учреждения в 18-е учреждение. Параллельно существовало заключение медицинского персонала пенитенциарной службы, и от начала до конца оно служило легитимным целям», - заявил Брегадзе.
Глава Минюста также прокомментировал кадры этапирования Саакашвили, обнародованные пенитенциарной службой. На них видно, что экс-президент отказывается выходить из машины «скорой», требуя, чтобы его госпитализировали в гражданскую клинику, а не в тюремную больницу. В итоге сотрудники тюрьмы силой затащили заключенного в палату, держа его за руки и за ноги. Сам Саакашвили заявил, что он стал жертвой пыток и бесчеловечного обращения.
«Абсолютно мирно, к нему обращались на вы, чтобы он вышел и подчинился законным требованиям. Он не подчинился законным требованиям, чтобы его разместили в соответствующем учреждении. В такой момент, тем более, когда заключенный оказывает сопротивление сотрудникам, у них есть полное право на использование спецсредств, однако этого не было. На этих кадрах все могут четко увидеть, как каждую из его конечностей держал один сотрудник, чтобы он не пострадал и в этой форме был заведен», - сказал Брегадзе.
- Саакашвили продолжал голодовку 50 дней, а 20 ноября был переведен в Горийский военный госпиталь, где до сих пор продолжает лечение. По словам врачей, пациенту необходим длительная реабилитация и курс психотерапии.
Минюст РФ внес две новые организации в список «иноагентов»
Министерство юстиции России внесло в список «иностранных агентов» две новые организации. Это некоммерческая организация по реализации социально-правовых программ «Лилит» и дальневосточное общественное движение «Маяк», которое оказывает помощь ЛГБТ и женщинам, пострадавшим от насилия.
Ранее все 37 российских журналистов, включенных Минюстом в реестр «СМИ-иностранных агентов», получили специальный приз жюри премии «Профессия – журналист» 2021 года. В жюри премии назвали статус «иностранного агента», примененный к физическим лицам и ведущий к нарушению гражданских прав, формой политического преследования за профессиональную журналистскую деятельность.
Закон об иностранных агентах принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать «иноагентом» любую некоммерческую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. Как отмечают правозащитники, критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены, что позволяет властям преследовать независимые СМИ, организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения и экологии.
За девять лет существования закона его несколько раз ужесточали, расширив его действие не только на организации, но и на частных лиц.
На новогоднее шоу дронов в Махачкале потратят 5 млн рублей
Организация и проведение четырех новогодних шоу дронов – каждое продолжительностью по 10 минут – обойдутся бюджету столицы Дагестана в 5,2 миллиона рублей. Соответствующий тендер провело муниципальное учреждение «Горзаказ» из Махачкалы. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
Согласно техническому заданию тендера, победитель обязан с 28 по 31 декабря проводить на площади Ленина в Махачкале ежедневные шоу с участием беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеров и дронов) общей продолжительностью не менее 10 минут. В шоу должны быть задействованы не менее 200 квадрокоптеров Geoscan Salute, изображающие стилизованные фигуры и символы.
Победителем тендера стала предприниматель Александра Рыжова из Пятигорска. Только за последние несколько месяцев она выиграла ряд госзакупок у МКУ «Управление культуры» Махачкалы на несколько миллионов рублей. В их числе проведение комплексной программы по противодействию идеологии терроризма, техническое оснащение фестиваля «Кавказ - единая семья», организация Дня города в Махачкале и празднование 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.
- Министерство по национальной политике и делам религий Дагестана заплатит 696 тысяч рублей за создание документального фильма «Как я стала женой экстремиста». Победителем стала компания из Пятигорска, среди видов деятельности которой – проведение азартных игр и услуги химчистки.
- Дагестан в 2019 году вошла в список крупнейших получателей дотаций от федерального центра. На выравнивание бюджета было выделено более 66 миллиардов рублей. В 2018 году Дагестан стал одним 22 российских регионах, в которых треть людей имеет зарплату ниже 15 тысяч рублей.
Сенат США принял законопроект о борьбе с рабским трудом уйгуров
Сенат США единогласно принял законопроект, направленный на противодействие Китаю в связи с геноцидом мусульманского населения в Синьцзяне. Ранее «Закон о предотвращении принудительного труда уйгуров» приняла Палата представителей. Теперь документ будет направлен на подпись президенту Джо Байдену.
Двухпартийная инициатива запрещает импорт товаров и материалов из китайского региона Синьцзян, если не доказано, что они сделаны без использования рабского труда, пишет «Голос Америки».
США и другие страны обвиняют Пекин в отправке в лагеря для интернированных лиц и тюрьмы, начиная с 2017 года, более миллиона мусульман-уйгуров и членов других меньшинств. Заключенных подвергают идеологической обработке, заставляя отказываться от своей религии и языка. В начале года Вашингтон навал преследование уйгурского населения в Китае геноцидом.
Китайские власти называют лагеря центрами по переобучению и перевоспитанию, необходимыми для того, чтобы справиться с терроризмом и экстремизмом.
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