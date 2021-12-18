Федеральный министр ФРГ назвал «СП-2» геополитической ошибкой

Пациенты с онкологическими заболеваниями из Кабардино-Балкарии записали видеообращение к главе республики Казбеку Кокову с жалобой на отсутствие положенных им по закону препаратов. По словам пациентов, за лекарствами они вынуждены ездить в частные клиники Махачкалы.

26-минутный ролик опубликован в аккаунте «Монитор пациента» на видеохостинге YouTube. В нем около 15 человек говорят о проблемах с лекарственным обеспечением, хотя несколько месяцев назад Коков на встрече с руководством ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» пообещал взять ситуацию на личный контроль.

Выступающие говорят, что за жизненно необходимыми лекарствами им приходится ездить в Махачкалу, целый день проводя в дороге, хотя после приема сильнодействующих препаратов возникают побочные явления.

«Мы просим вашей аудиенции. Мы просим, в конце концов, нас принять и послушать. Мы неоднократно обращались во все возможные инстанции нашей страны. Лично я Владимиру Владимировичу Путину трижды написала – дальше последовали отписки министерства здравоохранения. В правительство Кабардино-Балкарской республики я обращалась. На прямую линию к Путину – обращалась. Кокову Казбеку Валерьевичу я обращалась неоднократно… Нигде нам не помогли, нигде вопрос не решили», – говорит на видео одна из пациенток.

Онкоблогер Оксана Келехсаева рассказала Кавказ.Реалии, что запись видеообращения санкционирована самими пациентами.

«Такая проблема, к сожалению, присутствует во всех регионах Северного Кавказа. Для меня непонятна ситуация, почему и на каком основании пациенты, которые проходят химеотерапию, вынуждены ездить в Дагестан и там получать препараты. Такие пациенты нуждаются в тщательном уходе и наблюдении после принятия препаратов, но вынуждены самостоятельно возвращаться домой. А это многочасовая поездка, и это все может отразиться на их состоянии», – заявила собеседница.

Келехсаева добавила, что в настоящий момент препараты появились и минимум до конца февраля пациенты должны быть ими обеспечены.