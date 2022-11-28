Федерация футбола Ирана потребовала отстранить от матчей сборную США

Иранская федерация футбола направила жалобу на сборную США в комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА). Иран обвинил американцев в неуважении к его флагу и потребовал отстранить команд на десять игр в рамках проходящего в Катаре чемпионата мира. Об этом пишет The Guardian.

Федерация футбола США ранее отказалась публиковать изображение официального иранского флага в соцсетях в знак поддержки протестующих в Иране и в поддержку прав женщин. Вместо этого был размещён флаг в цветах иранского, но без эмблемы. Она считается официальным государственным символом исламской республики.

Иранские власти обвинили США в удалении символа Аллаха.

ФИФА жалобу не комментировала. Собеседники The Guardian полагают, что отстранение американской команды от игр маловероятно.

Матч сборных Ирана и США запланирован на 29 ноября.

Жалоба иранской федерации – не единственный инцидент, касающийся демонстрации госсимволов, на чемпионате. На днях в раздевалке сербской сборной обнаружили флаг с лозунгом "Не сдаваться" и с картой Сербии, в которую включена частично признанная Республика Косово.

Федерация футбола Косова в связи с этими подала официальную жалобу в ФИФА. Организация пока не отреагировала на сообщение. Не исключено, что сборная Сербии может быть оштрафована.