Федерация шахмат России уходит из Европы в Азию

Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) одобрил переход Федерации шахмат России в Азиатскую федерацию шахмат из Европейского шахматного союза. Как говорится в пресс-релизе ФИДЕ, окончательное решение о членстве России должно быть принято 28 февраля на заседании ассамблеи Азиатской федерации шахмат.

В решении также говорится, что российским шахматистам, которые захотят представлять какую-то из стран Европейского шахматного союза, будет оказана поддержка.

В случае, если переход будет одобрен, Федерация шахмат России станет первой российской спортивной структурой, которая после начала войны в Украине поменяет свое членство в европейской федерации на азиатскую регистрацию. Наблюдательный совет ФШР принял решение об этом еще в апреле прошлого года, до сегодняшнего дня заявку рассматривала ФИДЕ. При этом российские шахматные чиновники подчеркивают, что в азиатской федерации состоят ряд сильнейших в шахматном отношении стран, такие как Китай, Индия, Узбекистан.

После начала войны в Украине российские и белорусские спортсмены не были лишены права выступать в соревнованиях под эгидой ФИДЕ - как произошло во многих других видах спорта. Они, однако, выступают не под национальными флагами и в индивидуальном качестве.