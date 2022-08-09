Литовскую фигуристку предложили лишить гражданства за участие в шоу Навки

Фигуристку Маргариту Дробязко предложиди лишить гражданства Литвы за участие в шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро" в Сочи. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что, вероятно, поддержит такое решение, если оно возникнет. Он назвал участие литовских спортсменов в мероприятии в Сочи "предательством", передаёт Литовское национальное радио и телевидение.

Дробязко и её партнёр и муж Повилас Ванагас живут в России. После завершения карьеры они неоднократно участвовали в ледовых шоу и спектаклях. Об их участии в шоу "Лебединое озеро", которое пройдет в Сочи в августе и сентябре, сообщила в инстаграме постановщик спектакля Татьяна Навка – российская фигуристка, жена Дмитрия Пескова - пресс-секретаря президента Путина.

После этого пресс-секретарь президента Литвы Ридас Ясюленис заявил, что, если Дробязко и Ванагас выступят в шоу Навки, это может быть поводом для лишения их государственных наград — в 2000 году, когда пара выиграла бронзу чемпионата мира и Европы, фигуристов наградили рыцарскими крестами ордена Гедиминаса.



Маргарита Дробязко родилась в Москве. После распада СССР начала выступать за Литву в танцевальной паре с Повиласом Ванагасом. В 1992-м фигуристка получила гражданство Литвы, в 2000-м вышла замуж за Ванагаса.

Пара пять раз участвовала в Олимпийских играх, представляя Литву.

Запустить процедуру лишения Дробязко гражданства потребовали и в парламенте Литвы. "Это был подарок, а подарок может быть отозван, " - заявил председатель парламентского комитета по праву и правопорядку Стасис Шедбарас. Неизвестно, сохранилось ли у фигуристски какое-то гражданство, кроме литовского.