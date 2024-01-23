Фильм «20 дней в Мариуполе» номинирован на премию «Оскар»

Документальный фильм «20 дней в Мариуполе» о первых днях российского вторжения на территорию Украины в 2022 году номинирован на премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм».

В эту же категорию вошли картины «Боби Вайн: народный президент», «Вечная память», «Четыре дочери» и «Убить тигра».

«20 дней в Мариуполе» снят командой репортеров агентства Associated Press в составе режиссера Мстислава Чернова, фотографа Евгения Малолетки и продюсера Василиса Степаненко.

Группа снимала осаду города в течение 20 дней и вынуждена была уехать, когда российские войска подошли слишком близко к городу и захватили его часть. Журналисты опасались, что отснятые материалы, в случае обнаружения, скорее всего, были бы уничтожены российскими военнослужащими.

«20 дней в Мариуполе» уже удостоен Пулитцеровской премии. В январе фильм получил приз зрительских симпатий на американском фестивале независимого кино «Сандэнс».

Посмотреть фильм можно на бесплатной стриминговой платформе Votvot.