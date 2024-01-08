Фильм «Оппенгеймер» получил пять «Золотых глобусов»

Фильм «Оппенгеймер» получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм». Режиссёр картины Кристофер Нолан удостоен награды за режиссуру, а актёр Киллиан Мерфи за лучшее исполнение главной мужской роли в драматическом фильме.



«Золотой глобус» в категории «Лучший фильм (мюзикл или комедия)» получила лента «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса. Исполнительницу главной роли в ней — Эмму Стоун — признали лучшей актрисой в мюзикле или комедии.



Приз за лучшую мужскую роль в мюзикле или комедии получил Пол Джаматти («Оставленные»), лучшей драматической актрисой признали Лили Гладстон («Убийцы цветочной луны»).



В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» победила французская детективная картина «Анатомия падения» Французский фильм «Анатомия падения» был удостоен двух статуэток премии «Золотой глобус». Картина победила в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», а Жюстин Трие и Артур Харари получили «Золотой глобус» за лучший сценарий к фильму. Лучшими сериалами признали «Наследников» (в номинации драма) и «Медведь» ( в категории мюзикл или комедия). «Мальчик и птица» японского режиссёра Хаяо Миядзаки получил «Золотой глобус» как лучший анимационный фильм.

Фильм «Барби» наградили за «кинематографические и кассовые достижения». Эта номинация впервые появилась в этом году.

81-я церемония награждения премии «Золотой глобус» проходила в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник. «Золотой глобус» открывает сезон ежегодных голливудских наград, который завершится вручением «Оскара» 10 марта.

Американская кинопремия «Золотой глобус» присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов. «Золотой глобус» считают второй по престижности наградой в Голливуде после «Оскара». Традиционно фильмы и сериалы, получившие «Золотой глобус», расцениваются как главные претенденты на «Оскар».