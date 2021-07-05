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FINA пересмотрит запрет на шапочки для афроамериканцев
Международная федерация плавания (FINA) обещала пересмотреть свой запрет на использование плавательных шапочек, предназначенных для афроамериканцев, на международных соревнованиях. Речь идет в том числе об Олимпийских играх в Токио-2020.
3 июля FINA заявила, что шапочки компании Soul Cap “не соответствуют естественной форме головы”, поэтому их нельзя использовать. Такие комментарии вызвали много критики со стороны пловцов. Некоторые говорили, что это может оттолкнуть чернокожих спортсменов от участия в соревнованиях.
Теперь Международная федерация плавания “анализирует ситуацию”. В заявлении федерации говорится, что она понимает важность инклюзивности и представительства всех народов в спорте.
“FINA стремится к тому, чтобы у всех участников водных видов соревнований был равный доступ к купальным костюмам, которые не дают конкурентного преимущества”, - добавили представители федерации.
Soul Cap делает шапочки, которые защищают дреды, афро, плетения, косы, а также густые и вьющиеся волосы. Как правило, они более сухие. Гипохлорит натрия, содержащийся в плавательных бассейнах, может еще больше высушить волосы, что приведет к их повреждению.
Семнадцатилетняя спортсменка Кеджаи Террелонге в интервью BBC сказала, что уход за волосами – одно из многих препятствий, с которыми она столкнулась, будучи чернокожей пловчихой: “Я могу надеть обычную шапочку для плавания. Но поскольку я наношу специальное защитное масло на волосы, она соскальзывает, а волосы становятся влажными”.
Глава Ассоциации плавания темнокожих Даниэль Обе считает, что запрет на шапочки подчеркивает системное и институциональное неравенство в спорте.
Другие новости дня
В Тбилиси задержали мужчину, ранившего иностранца
По обвинению в попытке умышленного убийства сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину в Тбилиси, сообщает МВД Грузии.
По данным следствия, задержанный внезапно напал на иностранного гражданина и ранил холодным оружием. Случай произошел на улице Хетагурова в Чугуретском районе, – пишет «Новости-Грузия».
Бригада скорой медицинской помощи перевела раненого в больницу. Полиция задержала нападавшего на месте преступления.
Родственники задержанного заявили, что у него проблемы с психикой. Полиция изъяла нож в качестве вещественного доказательства.
Уголовное дело возбуждено по факту попытки умышленного убийства. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
Ранее телеканал «Формула» со ссылкой на очевидца происшествия сообщил, что турист подвергся нападению со стороны радикальных групп из-за серьги в ухе.
Прирост числа больных COVID-19 в России достиг уровня пика второй волны
Прирост числа больных коронавирусной инфекцией нового типа в России достиг уровня пика второй волны пандемии. За сутки выявлено 25 142 новых заболевших. Этот показатель безостановочно растёт с конца мая. Больше за день новых случаев в 2021 году отмечалось только 1 и 2 января, свидетельствует статистика оперативного штаба по борьбе с эпидемией.
За сутки власти признали смерть 663 человек с COVID-19, это один из наивысших показателей с начала пандемии. Число известных властям больных впервые превысило 400 тысяч и составило 404 115. 15 484 человека за сутки выздоровели.
Власти официально признали смерть 137 925 человек от коронавируса, независимые эксперты уверены, что умерших может быть в три раза больше. Более чем в 25 регионах России введена обязательная вакцинация части населения. Во многих регионах, в том числе в Москве, жители должны самоизолироваться при появлении первых симптомов любой простуды.
Рост числа заболевших в России происходит на фоне проваленной кампании по вакцинации. 30 июня президент России Владимир Путин заявил, что в стране вакцинировано 23 миллиона человек. В США полностью вакцинированы 156 миллионов человек. В Великобритании — 33 миллиона при вдвое меньшем, чем у России, населении.
В результате урагана из сухумского питомника сбежали две макаки
В результате урагана на территории Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии АНА (Сухумский обезьяний питомник) обвалились деревья, которые повредились вольеры. Как сообщил «Апсныпресс» директор питомника Зураб Миквабия, сбежали пять обезьян, троих удалось поймать.
«Обвалилось 15 деревьев высотой до 20 метров. При помощи МЧС на территории института устраняются последствия урагана. Животные не пострадали, но из-за обвалившихся деревьев повредились вольеры и пять обезьян сбежали, трех удалось поймать, а две макаки-резус до сих пор скрываются на территории института. На поиски макак брошены сотрудники института», – рассказал он.
По словам Миквабия, подобные побеги обезьян случались нередко, в большинстве случаев они сами возвращаются к своим сородичам.
- Шквалистый ветер обрушился в воскресенье вечером на Абхазию, во многих местах повалены деревья, сорваны крыши, оборваны линии электропередачи.
Кобахидзе обвинил «радикальную оппозицию» в усилении антизападных настроений
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию в поддержке проведения в Тбилиси «Марша достоинства» в защиту прав ЛГБТК-сообщества.
По мнению экс-спикера парламента, обостряя ситуацию на фоне негативного отношения части общества к проведению таких мероприятий, оппозиция усиливает антизападные настроения в Грузии.
Как пишет «Новости-Грузия», Кобахидзе уверен, что за НПО «Тбилиси Прайд» стоит партия «Единое национальное движение» и ее партии-партнеры.
«Я хотел бы напомнить всем, что происходящее сегодня в Тбилиси отвечает исключительно интересам радикальной оппозиции, стоящей за прайдом партии «Национальное движение» и ее партий-партнеров. Противостояние общественности, напряженность, антизападные настроения – вот к чему стремились эти политические силы все эти годы», – сказал Кобахидзе.
По мнению лидера «Мечты», настоящая цель НПО «Тбилиси прайд» заключалась не в защите чьих-либо прав, а в субъективных политических интересах стоящих за ним сил.
Кобахидзе призвал «не позволять антигосударственным политическим силам развивать ситуацию по своему сценарию».
Он отметил, что власти предупредили организаторов «Марша достоинства», что запланированная ими акция может вызвать агрессию оппонентов и обострение ситуации.
В тоже время, подчеркнул Кобахидзе, «насилие, особенно в отношении журналистов, не имеет оправдания, и каждый такой факт требует реакции».
«Мы понимаем, что ситуацией сложно управлять в силу объективных обстоятельств, в том числе, количества протестующих. Однако мы призываем правоохранительные органы сделать все возможное для предотвращения насилия и деэскалации ситуации», – заявил Кобахидзе.
Прирост случаев COVID-19 в Южной Осетии стал максимальным с начала года
В Южной Осетии выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом – это наибольшее число заболевших, зарегистрированных с начала года. Об этом сообщает Юго-Осетпотребнадзор самопровозглашенной республики.
Как сообщила агентству «Рес» глава ведомства Марина Кочиева, было проведено 152 исследования.
«Эпидемиологическая ситуация ухудшилась, естественно необходимо соблюдать меры безопасности – масочный режим, социальную дистанцию, избегать посещения массовых мероприятий. Все это очень важно», – сказала главный санитарный врач.
По её словам, под наблюдением врачей на 5 июля находится 158 человек, один человек снят с учета медиков.
«Каждый должен понимать свою ответственность, наша ситуация зависит от всех нас. Больные должны сидеть дома, не заниматься самолечением, обращаться к врачам...», – сказала Кочиева.
Число подтвержденных случаев коронавируса с начала пандемии достигло 3563 человек, 3405 выздоровели. Югоосетинские власти не публикуют точную информацию относительно граждан, погибших за время пандемии от COVID-19.
Марш достоинства сегодня не состоится – «Тбилиси прайд»
Представители «Тбилиси прайда» заявили об отмене Марша достоинства, который должен был пройти сегодня в грузинской столице. ЛГБТК-активисты говорят, что МВД Грузии не в состоянии обеспечить их безопасность.
«Мы не можем выйти на улицы, заполненные насильственно настроенными лицами, которых поддерживают власти, Патриархия и пророссийские силы, не можем поставить под угрозу жизни людей», – говорится в заявлении «Тбилиси прайда».
Организаторы марша считают, что «объявлена война гражданскому обществу, демократическим ценностям и европейскому курсу страны». Сегодняшнее заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили они назвали «позорным, насильственным, антигосударственным и антизападным». Глава Кабмина сегодня сказал, проведение Марша достоинства нецелесообразно.
В Тбилиси сегодня с утра начались уличные беспорядки с участием противников запланированного шествия. Радикалы напали на журналистов, разгромили палатки оппозиционеров, ворвались в офис «Тбилиси прайда». Среди пострадавших – журналисты грузинской службы Радио Свобода.
Радикалы напали на журналистов грузинской службы Радио Свобода
Представители ультраконсервативных и радикальных движений, противники «Тбилиси прайда» напали на журналистов грузинской службы Радио Свобода. Торнике Мандария и Дато Коридзе пострадали у здания представительства ООН, при выполнении профессиональных обязанностей. Повреждена техника.
О нападении на журналистов сегодня сообщают практически все грузинские СМИ. При этом о задержании участников насильственной акции пока информации нет.
Ранее, после нападения на журналистов на проспекте Руставели в МВД Грузии заявили, что начато расследование по двум статьям Уголовного кодекса Грузии: статья 154 (незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности» и статья 126 (насилие).
МВД призывает «Тбилиси прайд» отказаться от проведения марша
«Призываем участников «Тбилиси Прайд» воздержаться от проведения марша на открытом, публичном пространстве из-за запланированных акций противников «Прайда» на проспекте Руставели», – говорится в заявлении МВД Грузии.
Как пишет Первый канал, МВД призывает всех собравшихся на проспекте Руставели соблюдать порядок, подчиняться законным требованиям полиции и выражать протест по любой теме в рамках закона.
«Со стороны собравшихся на акции на проспекте Руставели лиц были осуществлены насильственные действия в отношении представителей СМИ и факты воспрепятствования их профессиональной деятельности. В результате реагирования сотрудников полиции на проспекте Руставели, представители медиа на данном этапе находятся в безопасном месте.
Министерство внутренних дел начало расследование по статье 154 УК Грузии (незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста) и статье 126 УК Грузии (насилие)», – говорится в информации МВД.
По заявлению МВД, проведение заключительного мероприятия «Тбилиси Прайд» несет в себе риски для безопасности лиц, причастных к мероприятию.
«Мы еще раз публично призываем участников «Тбилиси Прайд» отказаться от проведения марша на открытом, публичном пространстве из-за запланированных акций противников «Прайда» на проспекте Руставели», – говорится в заявлении МВД.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что проведение Марша достоинства сегодня нецелесообразно.
Кинорежисёр Владимир Меньшов умер от коронавируса
В Москве от последствий коронавирусной инфекции умер кинорежиссёр, народный артист РСФСР Владимир Меньшов. Ему был 81 год. Об этом говорится в сообщении Мосфильма.
В конце июня сообщалось, что Меньшов заболел COVID-19, заболевание протекало в лёгкой форме.
Среди самых известных фильмов Владимира Меньшова "Любовь и голуби", "Ширли-мырли" и "Москва слезам не верит". В 1981 году картина была удостоена премии "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Владимир Меньшов сыграл более чем в 120 фильмах, а также был сценаристом.
Меньшов в 2003 году стал членом "Единой России", в 2018 году был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. В 2021 году он собирался выдвигаться на выборы в Госдуму по списку партии "Справедливая Россия — За правду".
Радикальные группы напали на журналистов в центре Тбилиси
Радикальные группы, противники «Тбилиси прайда» напали на журналистов в центре Тбилиси, на проспекте Руставели. Представителей СМИ забросали бутылками и палками. Пострадали более десяти журналистов, – пишет грузинская служба «Радио Свобода».
Радикалы также сняли флаг Евросоюза у здания парламента Грузии и разгромили палатки оппозиционеров. Часть митингующих переместилась к офису организации «Сирцхвилия» («Позор») и выбила входную дверь.
О задержании участников насильственной акции пока не сообщается.
В МВД Грузии заявили, что начато расследование по двум статьям Уголовного кодекса Грузии: статья 154 (незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности» и статья 126 (насилие).
ФСБ России сообщила о предотвращении серии терактов «ИГИЛ» в ряде регионов страны
ФСБ России в конце июня и начале июля предотвратила серию терактов, которые планировались участниками экстремистской группировки "ИГИЛ" в ряде регионов страны. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ФСБ, в Москве предотвращено два теракта, оба подозреваемых задержаны. В Астраханской области и Кабардино-Балкарии ликвидированы шестеро участников террористической организации.
"Федеральной службой безопасности предотвращена серия террористических актов, планировавшихся летом 2021 года членами законспирированных ячеек запрещенной международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) на территории России. В результате проведенных мероприятий шесть преступников нейтрализованы, двое задержаны", – уточнили в ЦОС.
Кроме того, в ЦОС сообщили, что сотрудники ФСБ задержали в Москве участника экстремистской группировки "Исламское государство", готовившего теракт в местах массового пребывания людей путем подрыва взрывного устройства.
"Первого июля во взаимодействии с органами полиции задержан участник международной террористической организации, гражданин России, готовивший подрыв самодельного взрывного устройства в Москве в местах массового пребывания граждан", – отметили в ЦОС.
За ночь границу с Таджикистаном пересекли сотни афганских военных
Наступление талибов на севере Афганистана привело к бегству в Таджикистан за минувшие субботу и воскресенье сотен бойцов правительственных сил и захвату радикальным исламистским движением новых территорий.
По информации таджикских пограничников, в ночь на 5 июля границу пересекли 1037 афганских солдат, еще 94 бежали в страну днём ранее. Одновременно в Душанбе сообщили, что с 20-х чисел июня в Таджикистане укрылись1600 афганских военнослужащих. Им позволили остаться, основываясь на принципе гуманности и добрососедства, подчеркнули в государственном комитете национальной безопасности.
Большинство захваченных талибами за недавнее время территорий расположены в провинции Бадахшан. Там за три дня под их контроль перешли 16 из 27 районов. Отмечается, что местные силы безопасности зачастую отступали практически без сопротивления, сталкиваясь с численным перевесом талибов и плохим обеспечением. Также говорится о низком моральном духе в армейских рядах.
По сведениям Афганской службы Радио Свобода, талибы окружили столицу Бадахшана - город Файзабад. Там под угрозой оказалось функционирование регионального аэропорта. Местные чиновники уверяют, что талибам не удастся проникнут в город. А министерство внутренних дел Афганистана 3-го июля назвало успехи талибов временными, хотя остаётся неясным, как правительство собирается вернуть захваченные исламистами населённые пункты.
Талибы начали быстрое наступление и сейчас контролируют уже примерно треть из 421-го района Афганистана с тех пор, как в апреле президент США Джо Байден объявил о выводе из страны всех американских военных к первой половине сентября. Всё чаще звучат опасения, что поддерживаемое Западом правительство в Кабуле может потерпеть крах. 2-го июля весь состав международного воинского контингента покинул аэродром в Баграме. Объект считался крупнейшей военной базой США на афганской территории.
Премьер Грузии: проведение Марша достоинства сегодня нецелесообразно
Проведение Марша достоинства в центре Тбилиси сегодня нецелесообразно, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Он отметил, что «эта акция не должна пройти на проспекте Руставели», она может привести к гражданскому противостоянию.
Гарибашвили говорит, что «Тбилиси прайду» предложили альтернативные места для проведения акции.
«Это – Грузия, у нас свои традиции, свои порядки», – сказал премьер, добавив, что большинство населения страны выступает против проведения акции, однако конституционные права всех граждан будут защищены.
«У нас многовековая история, как у одного из самых древних народов, где у нас есть многочисленные примеры сосуществования, и ни один из представителей нашей нации, будь люди, отличающиеся по религиозным или каким-либо другим знаком, никогда не сталкивался с проблемой. Следовательно, я хочу сказать, что даже сегодня люди, которые протестуют, выражают свою позицию и хотят проводить определенные марши, это их право, естественно, мы понимаем это как данность и понимаем их желания, это их конституционное право», – заявил Гарибашвили.
Возле газовой платформы на Каспии произошел взрыв. Власти Азербайджана заявили об извержении вулкана
По предварительным выводам специалистов Министерства экологии Азербайджана и Республиканского центра сейсмологической службы, причиной взрыва в Каспийском море вблизи месторождения Умид стало извержение грязевого вулкана. Об этом говорится в сообщении Минэкологии, передает агенство Turan.
В воскресенье вечером в соцсетях появились видеокадры взрыва на Каспии близ поселка Алят. Издание konkret.az сообщило, что взрыв произошел на газовой платформе "Умид" госкомпании SOCAR, после чего начался пожар. По словам источника РИА Новости, взрыв произошел возле платформы. Очевидцы стали публиковать в твиттере кадры с места происшествия.
Власти Азербайджана и руководство SOCAR сообщили, что аварий на промышленных объектах не было, а причиной взрыва стали природные катаклизмы. Как сообщили изданию haqqin.az источники в правительстве страны, взрыв в азербайджанском секторе Каспийского моря мог произойти в результате сейсмического процесса.
В государственной нефтегазовой компании Азербайджана SOCAR, в свою очередь, предположили, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало пробуждение грязевого вулкана. "Наше первичное предположение в связи со взрывом, наблюдаемым в море в направлении [поселка] Алят: произошло извержение грязевого вулкана", – заявил ТАСС заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов. На своей странице в фейсбуке Ахмедов уточнил, что на морских платформах и промышленных объектах, находящихся под прямым контролем SOCAR, работа продолжается в нормальном режиме.
Глава Республиканского центра сейсмологической службы Гурбан Етирмишли также заявил, что в Каспийском море начал извергаться грязевой вулкан, сообщает Azertac. "В Каспийском море много грязевых вулканов, скорее всего, один из них начал извергаться", – сказал Етирмишли.
МЧС Азербайджана начало расследование в связи со взрывом в Каспийском море, сообщается на сайте ведомства.
При этом там отметили, что "информации о каких-либо чрезвычайных ситуациях на морских нефтяных или промышленных объектах в стране" не поступало.
Разрушительный ураган в Абхазии: подробности
Шквалистый ветер обрушился в воскресенье вечером на Абхазию, во многих местах повалены деревья, сорваны крыши, оборваны линии электропередачи.
Как сообщил ТАСС министр по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной республики Абхазия Лев Квициния, в поселке Агудзера дерево упало на машину с пассажирами, жертв нет.
По его словам, ветер наблюдался по всей Абхазии, во многих районах повалены деревья, было парализовано передвижение транспорта.
«Об ущербе, причиненном людям, пока сложно говорить», – добавил глава абхазского МЧС.
Как сообщила пресс-служба компании «Черноморэнерго», в результате погодных условий произошли многочисленные повреждения в распределительных энергосетях страны, а также повреждена высоковольтная линия Шешелети-1 (110 кВ).
«Все аварийные бригады компании находятся на местах аварий», – говорилось в сообщении.
Как сообщил ТАСС первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян, спасатели разблокировали центральную трассу в районе Синопа в Сухуми.
«Самый сложный участок был именно в районе Синопа из-за множества поваленных деревьев», – сказал он.
По информации пресс-службы сухумской администрации, создан оперативный штаб по ликвидации последствий урагана во главе с мэром Бесланом Эшба.
«Все городские службы вызваны на работу, им помогают сотрудники МЧС, попросили также помощь военных, ситуация оценивается. В Сухуме повалено более 50 деревьев, оборваны троллейбусные линии, линии электропередачи, повалены также опоры. Специалисты работают на поврежденных линиях, во избежание чрезвычайных ситуаций город обесточен», – говорится в сообщении пресс-службы.
Турист из Саратова утонул в воскресенье во время шторма в Гагре. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«В Гагре во время шторма утонул российский турист, 42-летний житель Саратова Павел Данков. По словам очевидцев, мужчина утонул у них на глазах, высокие волны не позволили людям оказать ему помощь», – говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за сильного шторма поиски тела погибшего пока не удается начать.
Непогода в Западной Грузии – тысячи абонентов остались без света
Большая часть региона Самегрело в Западной Грузии осталась без света из-за непогоды, сообщает Общественный вещатель.
Сильные дожди и ветер повредили линии электропередач в Зугдидском, Мартвильском, Абашском, Чхороцкуском и Цаленджихском муниципалитетах. По информации компании Energo-Pro Georgia, аварийные бригады работают над устранением проблемы, и подача электроэнергии будет постепенно восстановлена.
В то же время в муниципалитетах Цаленджиха и Чхороцку ураганный ветер повредил крыши несколько домов. В результате получасового ливня были затоплены кукурузные поля и ореховые плантации. Представители районных мэрий уже приступили к подсчету нанесенного ущерба. Поврежденные крыши домов временно перекрывают брезентом.
Синоптики предупредили, что вечером 4 июля погода в ряде регионов Грузии ухудшится. Дожди продержится недолго – до первой половины дня понедельника.
Папа Римский госпитализирован в столице Италии для плановой операции
Папа Римский Франциск госпитализирован в итальянской столице для плановой операции на толстой кишке, сообщила пресс-служба Ватикана.
По ее сведениям, понтифик проходит лечение в клинике имени Джемелли. Это первая госпитализация Франциска с момента его избрания главой Римско-католической церкви в 2013 году. В 2014-м, как отмечает "Би-би-си", он был вынужден отменить несколько запланированных мероприятий со своим участием из-за проблем с желудком.
Сообщение о плановой операции Ватикан передал в воскресенье. Ранее в этот день 84-летний понтифик провел традиционную проповедь для тысяч верующих, которые собрались перед собором Святого Петра. Во время этой службы Франциск сообщил о намерении в сентябре посетить Словакию, а перед этим столицу Венгрии Будапешт.
На вакцинацию за несколько часов зарегистрировались более 14 тысяч граждан Грузии
Более 14 тысяч граждан Грузии сегодня, 4 июля, зарегистрировались на вакцинацию от коронавируса на специальном сайте Минздрава. Об этом сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC).
Из-за массированной кибератаки регистрация началась на сутки позже запланированного – сегодня после полудня. По данным NCDC, к настоящему времени проблемы полностью устранены.
NCDC призывает граждан не затягивать с вакцинацией и записаться на прививку как можно скорее.
- 2 июля в Грузию прибыла партия китайских вакцин Sinopharm и Sinovac в количестве 1 миллиона доз. Уже с 5 июля власти Грузии обещают начать массовую вакцинацию населения. По их расчетам, в день будут делать от 20 до 30 тысяч уколов, чтобы уже к концу года привить 60% взрослого населения для достижения коллективного иммунитета. В вакцинации будут задействованы до 350 медицинских бригад, сообщают «Новости-Грузия».
В Сванетии микроавтобус упал в реку – спасатели ищут одного человека
Микроавтобус упал в реку Ингури в высокогорной Сванетии. Об этом сообщает телекомпания «Рустави 2».
ДТП произошло сегодня днем, 4 июля, в районе села Хаиши Местийского муниципалитета. Согласно распространившейся информации, водитель двигался на большой скорости – он не справился с управлением и упал с моста в реку. По предварительным данным, в микроавтобусе он находился один.
Поиски мужчины уже начаты. Известно, что он является жителем села Идлиани и занимался пассажирскими перевозками по маршруту Тбилиси-Местия.
В Нальчике убит заявитель в ЕСПЧ по делу о нападении на город
В Нальчике сотрудники Национального антитеррористического комитета (НАК) убили одного из осужденных по делу о нападении на город в 2005-м году Хасанби Хупсергенова. Сообщается, что ликвидация Хупсергенова была произведена в рамках контртеррористической операции. Вместе с ним были убиты еще четыре человека, которые, по официальной версии НАК, «вынашивали намерение совершить террористические преступления».
Ранее Хасанби Хупсергенов, вместе с еще девятнадцатью осужденными по делу о нападении на Нальчик, подал жалобу в Европейский суд по правам человека. В ней он, в том числе, жаловался на пытки. После того, как жалоба была принята к рассмотрению, на Хупсергенова, по его словам, стали давить сотрудники силовых структур, требуя от него отказаться от иска.
- Нападение на Нальчик произошло 13 октября 2005 года. Не менее 250 вооруженных людей атаковали более десяти объектов в городе. В результате атаки погибли 35 сотрудников правоохранительных органов, 15 гражданских лиц, около двухсот человек были ранены. Из числа боевиков были убиты 95 человек.
- По делу о нападении были осуждены более 50 человек. Они получили сроки от 11 лет до пожизненного лишения свободы. Хасанби Хупсергенов был приговорен к 14 годам колонии. При этом обвиняемые заявляли о пытках в ходе следствия. Жалобы на них были подтверждены медицинскими заключениями, фотографиями и видеозаписями со следами жестоких побоев. Осужденные пытались добиться расследования пыток и исключения полученных в их результате показаний, но безуспешно. Двое из них, Амур Хакулов и Мурат Каширгов, умерли в колонии, как утверждают правозащитники - из-за неоказания медицинской помощи.
Противники «Тбилиси прайда» поставили палатки у метро Руставели
Представители «Общества защиты прав детей» и партии «Грузинская идея» поставили палатки у станции метро Руставели в Тбилиси. Участники акции выступают против проведения «Тбилиси прайда» и требуют его отмены.
Они намерены остаться у метро на всю ночь. На прилегающей территории мобилизована полиция. Как заявляют участники акции, они не допустят проведения «Тбилиси прайда» и всяческими путями постараются его сорвать.
- С 1 по 5 июля в Тбилиси проходит прайд-неделя – серии мероприятий, посвященных гендерному равноправию и защите прав человека. Она открылась показом документального фильма. Мероприятие, среди гостей которого были иностранные послы, проходило на фоне беспорядков. Сорвать показ пытались гомофобы из ультраконсервативных и антизападных организаций. Полиция задержала более 20 человек.
- Заключительным событием прайд-недели станет «Марш достоинства» - представители ЛГБТ-сообщества, правозащитники и гражданские активисты проведут шествие, предъявив властям ряд социальных и политических требований.
- Гомофобы из ультраконсервативных и антизападных организаций намерены помешать акции. Одновременно 5 июля в храме Кашвети патриархия обещает провести молебен, чтобы таким образом в очередной раз заявить о неприемлемости «пропаганды извращенного образа жизни» и «активностей ЛГБТК+».
До 200 шахтеров продолжают забаставку в Ткибули
До 200 шахтеров, занятых на угледобывающей шахте имени Миндели в городе Ткибули (регион Имерети), продолжают забастовку, требуя повышения зарплат. Сегодня, 4 июля, они провели встречу с руководством управляющей компании «Сакнахшири», но переговоры завершились безрезультатно.
Шахтеры отказываются выходить на работу с 3 июля. Они требуют повышения заработной платы на 300 лари (чуть больше 95 долларов). По информации телеканала «Рустави 2», в качестве компромисса «Сакнахшири» рассматривает введение системы бонусов. Бастующие это предложение не поддерживают. По их словам, бонусы не превышают 30-40 лари, то есть в десять раз меньше требуемой прибавки.
Работники угледобывающих шахт говорят, что сейчас их зарплата колеблется от 580 до 640 лари (180-200 долларов). Бастующие говорят, что этих денег их семьям не хватает на элементарные нужды. Одновременно они напоминают о том, в каких тяжелых условиях ежедневно им приходится работать.
«Мы просто хотим, чтобы нашу работу ценили… 30 лари бонусом не считаются. Мы просим поддержать нас нашего мажоритария, местные власти», - сказал один из участников протестующих в беседе с телеканалом Formula.
- В Ткибули работают две шахты – Миндели и Дзидзигури. Остальные 25 карьеров по добыче угля в районе не работают с июля 2018 года, после серии трагедий. Тогда по разным причинам погибли рабочие. Всего в горнодобывающей компании «Сакнахшири» трудоустроены 1 170 человек, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Озургети мужчина с топором ворвался в церковь и напал на машину полиции
Вооруженный топором мужчина ворвался в храм Успения Пресвятой Богородицы в городе Озургети на юго-западе Грузии, повредив иконы и церковный инвентарь. Об этом сообщает местное агентство «Гуриис моамбе».
Храм Успения Пресвятой Богородицы находится на территории крупного монастырского комплекса Шемокмеди. Нападение произошло вскоре после воскресной службы, его свидетелями стали десятки человек.
О пострадавших не сообщается. Помимо икон были повреждены кандило и кафедра.
Прихожане вызвали на место полицию. Когда сотрудники МВД Грузии пытались задержать нападавшего, он ударил топором по их машине. Правоохранителям потребовалось определенное время, чтобы обезвредить его и надеть наручники.
На данном этапе не известно, какими были его мотивы.
Следствие начато по факту повреждения или уничтожения вещи.
Противники обязательной вакцинации попытались провести митинг в Москве
В центре Москвы на Пушкинской площади полиция задержала шестерых противников принудительной вакцинации от коронавируса нового типа, которые собирались провести митинг. Об этом сообщает ОВД-Инфо.
Участники планировали подписать коллективное письмо против принудительной иммунизации, сообщили они изданию. Полиция оформляет на них протоколы по статье о нарушении карантинных ограничений. С начала пандемии в Москве запрещены акции протеста, хотя проходили другие массовые мероприятия, в том числе - в поддержку власти.
На фоне рекордной заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции нового типа более чем в 25 регионах России введена обязательная вакцинация части населения. Медицинское вмешательство, к которым относится и вакцинация, по российским законам является добровольным. Юристы отмечают, что требование обязательной прививки чаще всего является незаконным.
Владимир Путин заявил, что выступает против обязательной иммунизации населения. Однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков констатировал, что Кремль считает, что дискриминация непривитых «неминуемо наступит».
- 26 июня в центре Москвы полиция задержала нескольких участников акции против принудительной вакцинации, организованную в формате встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным.
- 29 июня на похожей акции был задержан еще один противник вакцинации после того, как он вступил в дискуссию с предполагаемыми провокаторами, убеждавшими его в пользе вакцины, передает «ОВД-Инфо».
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