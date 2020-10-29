В Ницце неизвестный с ножом напал на прохожих возле базилики Нотр-Дам. Погибли три человека

В Ницце неизвестный напал с ножом на прохожих возле базилики Нотр-Дам, в результате чего погибли три человека, несколько человек получили ранения, пишет BFMTV.

По данным Reuters, одна из жертв обезглавлена.

Подозреваемого в нападении задержала полиция, он был ранен и его доставили в больницу.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози написал в твиттере, что все "указывает на теракт". Расследованием дела занимается антитеррористическая прокуратура.

Вечером 16 октября выходец из России, 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, обезглавил 47-летнего Самюэля Пати – учителя в школе во французском городке Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа. Десять лет назад Абдуллах Анзоров приехал во Францию с родителями, получившими статус беженцев.

В день убийства Анзоров сообщил в соцсетях, что он пошел на преступление после того, как учитель провел в школе урок о свободе слова для учеников в возрасте 12-13 лет и рассказал им о карикатурах на почитаемого в исламе пророка Мухаммеда. Несмотря на то, что учитель предложил выйти из класса во время этого урока всем ученикам, которые исповедуют ислам, подростку не понравилась сама постановка вопроса о том, может ли Мухаммед быть объектом карикатур. И он, согласно его заявлению, решил отомстить за пророка.