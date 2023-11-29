Франциск отменил поездку в Дубай на конференцию ООН по климату

Папа Франциск отменил своё участие в конференции ООН по климату в Дубае. Врачи посоветовали ему отказаться от поездки, несмотря на улучшение самочувствия после перенесенных гриппа и воспаления лёгких. Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на Ватикан.

Глава Римско-католической церкви планировал вылететь из Рима в пятницу, чтобы утром в субботу обратиться к участникам конференции.

В минувшее воскресенье Франциск объявил, что перенёс воспаление лёгких, но несмотря на это намеревался посетить Дубай. Если бы это произошло, то понтифик стал бы первым главой Ватикана, обратившимся к конференции ООН по климату, отмечает AP. Внимание к изменениям климата остаётся одним из приоритетов Франциска. Президенты и патриархи в равной степени приветствуют его моральное лидерство в бережном отношении к климату Земли.

До вечера вторника, когда было объявлено об отмене поездки, всё шло по плану. Представитель Ватикана провёл традиционный брифинг, предваряющий подобные поездки, отвечал на вопросы о запланированных двусторонних встречах в Дубае. Ватиканское бюро путешествий принимало от журналистов оплату за места в папском самолёте, а пресс-офис Ватикана уточнял последние детали, связанные с аккредитацией.

Нынешнее объявление стало вторым об отмене заграничной поездки по причинам, связанным со здоровьем папы. В 2022 году Франциск был вынужден отменить поездку в Конго и Южный Судан из-за воспаления коленного сустава.

Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что Франциск поправляется после воспаления дыхательных путей, ставшего причиной отмены его субботних аудиенций. Однако врачи попросили Франциска отказаться в предстоящие дни от поездки в Дубай.

«Папа Франциск с большим сожалением согласился с рекомендацией врачей и отменил поездку», – сообщил Бруни.