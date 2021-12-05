Франция и Катар вывезли из Кабула более 250 афганцев

Франция и Катар провели совместную гуманитарную операцию в Афганистане. - вывезли из Кабула более 300 человек. На борту самолета были 258 афганских граждан, которым грозит опасность со стороны талибов. Среди пассажиров особого авиарейса находились также около 60 подданных Нидерландов и 11 французов.

Лайнер совершил посадку в Дохе, откуда эвакуированные люди будут переправлены во Францию.

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал благодарность Катару за помощь в вывозе людей из Афганистана.



Макрон добавил, что власти ЕС рассматривают возможное открытие общего диппредставительства в Кабуле. Посольства стран Евросоюза прекратили работу в Афганистане в связи с переходом власти к талибам.



Всего с 10 сентября, согласно данным французского МИД, Катар организовал, по просьбе французского правительства, 10 вывозных рейсов из Афганистана. На них эвакуированы 110 французов и 396 афганцев. В скором времени эвакуация продолжится.