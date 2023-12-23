Франция завершила вывод войск из Нигера и закрыла свое посольство

Французские власти в пятницу утром объявили о завершении вывода войск из Нигера и закрытии посольства. Последние солдаты из Франции покинули страну через три месяца после того, как президент Эммануэль Макрон объявил о прекращении военного сотрудничества со страной по требованию хунты, которая пришла к власти в результате военного переворота. Об этом сообщило Международное французское радио (RFI).

Выводом военных из Нигера командовал французский генерал Фредерик Озанн. Он объяснил RFI, что Франции удалось эвакуировать всю технику и не оставить на военной базе ничего, что мог бы использовать Нигер, за исключением нескольких зданий, построенных за годы присутствия. Тяжелая французская техника была частично направлена в Чад, откуда будет возвращена во Францию в 2024 году.

Решение закрыть французское посольство было принято из-за тяжелой дипломатической ситуации. После государственного переворота в июле хунта в Нигере потребовала от французского посла покинуть страну. В Париже этот ультиматум не был принят.

В ответ здание посольство было заблокировано. Представитель Франции не мог ни выйти из него, ни принимать кого-либо в посольстве. Макрон тогда заявлял, что хунта взяла посла в заложники. Вскоре он смог уехать.

22 декабря в Париже было заявлено, что посольство закрыто на «неопределенный срок».

Нигер был центром военного присутствия Франции и давним союзником страны в Сахеле. Летом 2023 года к власти в Нигере пришла военная хунта, а президент Мохамед Базум был свернут.

Нигер, как писала газета Le Monde, усилил свои связи с Россией. В Нигер прибыла делегация из Москвы во главе с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым.

В 2022 году Франция объявила об окончании антитеррористической военной операции Бархан в Сахеле. В ней участвовали примерно три тысячи французских военнослужащих.