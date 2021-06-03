Полеты возобновятся: авиасообщение между Россией и ФРГ было ненадолго приостановлено

Полёты между Россией и Германией были ненадолго приостановлены после того, как Москва вовремя не продлила флагманскому немецкому авиаперевозчику - компании Lufthansa - разрешения на рейсы на июнь.

В среду вечером западные информагентства сообщили, что власти ФРГ приостанавливают приём рейсов, выполняемых авиакомпаниями России. Германское министерство транспорта сослалось именно на отсутствие разрешения на рейсы в июне. Ожидалось, что оно будет получено не позднее 2-го числа.

Одновременно в Берлине отмечали, что Россия в марте прошлого года в одностороннем порядке приостановила двусторонние соглашения по авиаперевозкам из-за пандемии коронавируса. С тех пор разрешения на рейсы стороны взаимно выдают на ежемесячной основе.

Сейчас и Lufthansa, и российские компании "Аэрофлот" и S7 заявляют, что полёты возобновятся. "Российские власти дали разрешение Lufthansa на полёты в Россию в июне. Это означает, что рейсы Lufthansa в Москву и Санкт-Петербург будет осуществляться, как и планировалось", - говорится в сообщении перевозчика.

Ранее в среду представитель Lufthansa Group сообщил "Немецкой волне", что запланированные на 2 июня рейсы из Франкфурта-на-Майне в Москву и обратно, а также рейсы из Франкфурта в Санкт-Петербург и обратно отменены из-за отсутствия согласования с властями России. Рейсы должны были выполняться в обход воздушного пространства Беларуси.

По версии источника агентства "Интерфакс", отмена вылетов могла быть связана с "несвоевременной или неполной подачей документов об изменении маршрута перевозчиком". Однако сотрудник Lufthansa Group назвал подобную привязку "спекуляцией". "Мы не будем давать комментариев на этот счет", - подчеркнул он.

Ряд мировых авиакомпаний начали облетать Беларусь после иницидента с разворотом в небе над Беларусью самолёта компании Ryanair, который следовал из Греции в Литву. После вынужденной посадки в Минске был задержан объявленный властями Беларуси в розыск оппозиционный белорусский блогер Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега.