Фридман и Авен подали иск на 1 миллиард долларов против Украины

Зарегистрированная в Люксембурге компания ABH Holdings SA, связанная со структурами Альфа-Банка, подала судебный иск против Украины. Компания требует возместить ей ущерб от национализации украинских подразделений Альфа-Банка. Сумму ущерба она оценивает более чем в один миллиард долларов.
Иск подан в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, который входит в группу организаций Всемирного банка. В заявлении компании сказано, что украинские власти незаконно отобрали банк у владельцев и принудительно национализировали его, «сочетая методы корпоративного рейдерства и извлекая прибыль из войны».
Кроме того, ABH Holdings утверждает, что Украина развернула закулисную компанию по дискредитации ее главных акционеров, выдвигает против них ложные обвинения и использует методы «черного PR».
Главными акционерами ABH Holdings являются сооснователи российской финансовой «Альфа Груп» Михаил Фридман и Петр Авен. Украинское отделение Альфа-Банка после начала полномасштабной войны России в Украине было переименовано в Sense Bank. Тогда же его основные владельцы были отстранены от управления банком. Летом 2023 года решением Кабинета министров Украины банк был национализирован. Нацбанк Украины уточнил, что Sense Bank будет находиться под управлением государства до окончания военного положения в стране.
- Сооснователи «Альфа Груп», миллиардеры Петр Авен и Михаил Фридман находятся под санкциями США, Великобритании и Евросоюза, а также других западных стран. Власти этих стран считают, что они близки к президенту России Владимиру Путину и обслуживают интересы Кремля, в том числе российскую агрессию в Украине. Украина также наложила на них свои санкции и национализировала активы, которыми они владели в стране.
- Оба бизнесмена публично не высказывались ни в поддержку, ни против российского вторжения в Украину. Ряд российских оппозиционных политиков ранее просили власти ЕС и Великобритании снять с них санкции, однако этого не произошло.
- Член Совета Федерации, бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, в свою очередь обращался в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность банкира Михаила Фридмана на причастность к финансированию Вооруженных сил Украины. Предположительно, поводом могло стать заявление Фридмана, которое он сделал в сентябре 2022 года. Тогда бизнесмен предложил пожертвовать один миллиард долларов из собственных средств на восстановление Украины в обмен на снятие с него международных санкций.
- Осенью 2023 года стало известно, что Фридман, не добившись снятия санкций, наложенных на него в Великобритании, переехал в Израиль, а оттуда после начала войны в секторе Газа - в Москву. Авен живет в Латвии, власти этой страны, как сообщалось, рассматривают возможность лишения его гражданства. Оно, однако, было получено не за инвестиции, а на основании того, что у Авена латвийские предки.