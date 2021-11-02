ФСБ задержала трёх участников расследования отравления Навального

ФСБ задержала в Москве трёх человек, которых подозревает в передаче личных данных своих сотрудников, обвиняемых Алексеем Навальным в совершении покушения на него. Об этом сообщают издание Baza и информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Называются имена задержанных - Пётр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев.

По данным Baza, все трое работали в частном детективном агентстве "Лекс Гранд". По заказу соратников Навального они получили биллинги сотрудников ФСБ, исходя из которых стало ясно, что российские спецслужбы следили за Навальным в течение нескольких лет и тайно сопровождали его в поездке, после которой политик потерял сознание и впал в кому.

Как утверждает Baza, Каткову, Зеленцову и Зайцеву предъявлены обвинения в подделке государственных документов, благодаря которым детективы смогли получить биллинги в салонах мобильной связи, и нарушении тайны телефонных переговоров. Задержанным грозит до четырех лет лишения свободы. По данным СМИ, они не были в курсе, чьи телефонные номера "пробивали", и не знали, что фактически помогают Навальному расследовать покушение.

Ранее уголовные дела из-за передачи данных о сотрудниках ФСБ, следивших за Навальным, были возбуждены против петербургского полицейского и сотрудника отдела полиции из Самары.

При этом в декабре прошлого года Владимир Путин заявлял, что появившиеся в деле Навального данные о сотрудниках ФСБ - это работа американских спецслужб. Президент России не стал тогда отрицать, что за оппозиционером "присматривали", но на вопрос о причастности российских властей непосредственно к покушению ответил: "Хотели бы отравить - довели бы дело до конца".