ФСБ РФ заявила о подрыве линий электропередач к Курской АЭС

По словам министра по чрезвычайным ситуациям Армении Армена Памбухчяна, версия о том, что в торговом центре «Сурмалу» была заложена бомба, практически исключена.

«Глядя на кадры взрыва, мы почти исключаем такую версию, потому что он развивался в соответствии с чисто пожарными процессами, то есть задымление, предполагается, что уже был какой-то небольшой очаг возгорания, затем взрыв, потому что этот взрыв… там было довольно большое количество взрывоопасных материалов», – сказал министр в беседе с журналистами.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Давид Амбарян заявил, что опасности взрыва на территории торгового центра «Сурмалу» больше нет, но есть вероятность локального возгорания оставшихся материалов.

Он затруднился сказать, как долго продлятся работы по тушению пожара, передает «Радио Азатутюн».

На вопрос, что стало причиной взрыва, замминистра ответил, что информацию даст только следственная группа. Амбарян отметил, что сейчас говорить о причинах «преждевременно».

«Можем только повторить, что мы имеем дело с легковоспламеняющимися материалами, которые хранились на складах, фактически, пожар произошел на складах», – сказал замминистра.

Между тем родственник пропавших без вести в беседе с журналистами пожаловался на работу министерства, подчеркнув, что «специалисты работают неправильно», «не предоставляют вовремя технику» для извлечения его близких из-под завалов.

«Ребенок моего брата и его беременная жена здесь, они внизу, с 7 утра мы руками таскаем камни, просим технику, уже скоро 11 часов. Подчеркиваем, в каком магазине они были, вручную убираем камни, надо убрать панель, нужен кран», – сказал Араик Мкртумян, отметив, что является родственником без вести пропавших Мариам Хачатрян и Сирарпи Хачатрян, они не сотрудники рынка, а покупатели.

«Если бы вовремя привезли технику, а не в 11 часов, возможно, проблема была бы решена», – сказал Мкртумян.