Художественный руководитель Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) Владимир Кехман в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал о ходе переговоров с Нино Ананиашвили и причинах расторжения контракта с ней. Кехман говорит, что познакомился с балериной чуть меньше года назад.

«А в феврале мы летали в Тбилиси специально, чтобы познакомиться. Понимая все риски, я просил и договорился с ней о том, что для меня принципиальный момент, что она – русская балерина. Она очень долго думала. Фактически мы договорились с ней и подписали бумаги, и она прилетела в Новосибирск в конце декабря, посмотрела театр, была под впечатлением. Потом прилетела ко мне в Петербург, и мы финально каждый шаг проговорили. С ее стороны не было ни одной неточности. Поэтому я не подписывал с ней документы, какие принято подписывать со всеми – с творческими людьми у нас есть соглашения, в которых прописано, что без согласования с художественным руководителем или генеральным директором любая пиар активность должна согласовываться. Это есть часть контракта», – говорит Кехман.

Он назвал «подарком на Рождество» интервью Ананиашвили грузинской службе «Радио Свобода», в котором она рассказала о новой работе в российском театре. «Это неуважение, в первую очередь, к коллективу», – сказал Кехман.

Он говорит, что предупредил труппу до Нового года, что у них будет новый руководитель, но не назвал имя. При этом Кехмана расстроила и мотивация Ананиашвили, о которой она рассказала в резонансном интервью.

«В этом интервью её мотивации – почему она идет в Новосибирск – совсем другие. Не те, что мы обговаривали. Мы говорили о другом. Есть такое выражение – в ногах правды нет, и это тот случай, когда оно полностью соответствует действительности. Знаете, так начинать работу нельзя: маленькая ложь рождает большую неправду. В таком случае я лично не могу двигаться дальше. Для меня в первую очередь важны человеческие качества, и только во вторую – профессиональные», – говорит он.

Кехман добавил, что Ананиашвили не должна была создавать репертуар театра, ключевым моментом были её международные связи.

«Она действительно звезда - и в Японии, и в Америке, и в Корее, и в Китае. Она много там танцевала, её там знают. И она знает очень много танцовщиков и руководителей трупп. Я хотел привлечь её возможности, чтобы в Новосибирск максимально приглашать много звезд, которые сейчас сидят без работы. Плюс, я поражен был красотой Тбилисского театра, и безусловно, мне бы хотелось, при тех сложных отношениях, которые существуют между Россией и Грузией, сделать коллаборацию с Грузинским театром», – заявил Кехман.