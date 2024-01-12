FT: Еврокомиссия готова на уступки Венгрии ради денег для Украины

Европейская комиссия готова пойти на уступки Венгрии, чтобы обеспечить выделение Украине 50 миллиардов евро из средств ЕС. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников, не названных по именам.

На саммите ЕС в декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал выделение Киеву денег. Лидеры стран ЕС вернутся к вопросу на саммите 1 февраля.

Еврокомиссия, по сообщению FT, готова, в частности, дать Венгрии возможность в 2025 году вернуться к вопросу финансирования Украины, – тогда может быть проведена оценка того, насколько Киев ещё нуждается в помощи и выполняет ли он требования. Таким образом, Орбан получит «отложенное» право вето на выделения Украине части финансовой помощи - 50 миллиардов не будут выделены одномоментно, они рассчитаны на период до 2027 года.

Также, как сообщается, что ежегодно будет проводиться аудит помощи, причём лидеры стран ЕС будут иметь право поднимать вопрос о её эффективности на саммитах. На вопрос FT о том, будет ли достаточно для Будапешта предлагаемых уступок, высокопоставленный венгерский представитель сказал: «Пока не ясно, но скорее всего, да».

Ранее сообщалось о том, что ЕС разблокировал для Венгрии около 10 миллиардов евро из европейских фондов, ранее заблокированные из-за споров о верховенстве закона в Венгрии. Утверждалось, что этот шаг никак не связан с попытками убедить Орбана поддержать финансирование Украины.

Лидеры ряда стран ЕС и Еврокомиссии утверждали, что в случае, если Орбан, политика которого по украинскому вопросу часто противоречит линии большинства стран Евросоюза, продолжит настаивать на вето, для помощи Украине найдутся альтернативные пути. В Брюсселе однако признают, что это будет сделать сложнее, чем просто внести поправки в бюджет Евросоюза.

Ранее корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода сообщал, что 10 января послы стран ЕС договорились о начале обсуждения с Еврокомиссией вопроса о выделении Украине 50 миллиардов, чтобы он был вынесен на рассмотрение саммита 1 февраля. Представитель Венгрии, как отмечалось, не был против.