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FT: Россия больше не требует в ходе переговоров денацификации Украины
Россия больше не требует в ходе переговоров денацификации Украины и готова согласиться со вступлением страны в Евросоюз, если Украина будет иметь нейтральный статус. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом переговоров.
Москва и Киев обсуждают варианты урегулирования конфликта, которые включают отказ Украины от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности и возможность вступить в Евросоюз. В проекте соглашения отсутствуют три изначальных требования России: демилитаризация, денацификация и защита русского языка в Украине, - сообщили источники издания на условиях анонимности.
Украина и ее западные союзники по-прежнему скептически относятся к намерениям российского президента Владимира Путина - они опасаются, что он может использовать переговоры в качестве "дымовой завесы" для пополнения своих военных сил и планирования нового наступления.
Член украинской переговорной группы Давид Арахамия рассказал Financial Times, что стороны близки к соглашению о гарантиях безопасности и возможности вступления Украины в ЕС, однако, по его мнению, к перспективе прорыва надо относиться осторожно.
В рамках соглашения, которое рассматривают стороны, Украина должна отказаться от разработки ядерного оружия, размещения на своей территории иностранных военных баз и от стремления вступить в НАТО. Взамен Украина получит гарантии безопасности, которые должны будут ратифицировать 11 стран: Россия, Китай, США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Польша, Турция и Израиль. Арахамия называет эти гарантии "близкими к 5-й статье НАТО", согласно которой все члены альянса обязаны защищать союзника в случае нападения на него.
- Новый раунд переговоров представителей России и Украины в очном формате должны пройти в Турции в период с 28 по 30 марта.
- Первые раунды переговоров России и Украины об урегулировании конфликта проходили в очном формате на белорусской территории. Затем встречи проводились по видеосвязи. Новый раунд – первая личная встреча сторон с середины марта.
- 21 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопросы безопасности Украины и статуса Донбасса и Крыма будут вынесены на всеукраинский референдум. Он подчеркнул, что только "народ должен будет дать ответ на те или иные форматы компромиссов", которые возможны на переговорах с Россией.
Другие новости дня
Массовая слежка, 5 июля, дело Саакашвили – Грузия в годовом отчете Amnesty International
Международная неправительственная организация Amnesty International в годовом отчете за 2021 год указывает на нарушения в сфере прав человека в Грузии, а также продолжительный политический кризис в стране.
В документе, в частности, говорится, что правящая партия «Грузинская мечта» победила в октябре прошлого года на местных выборах, «в ходе которых массово сообщалось о нарушениях при голосовании».
Amnesty International указывает, что «происходили атаки на представителей оппозиции, СМИ, критиковавшие власти, и неправительственные организации; их запугивали, их коммуникации прослушивались спецслужбами, всё это совершалось в обстановке безнаказанности».
Организаторы тбилисского Марша достоинства 5 июля объявили о его отмене, после того как полиция отказалась защищать их от агрессивно настроенных противников. Ранее в тот же день агрессивно настроенная гомофобная толпа разгромила здание, где находился офис «Тбилиси Прайда», и вынудила организаторов бежать. Около 50 журналистов, находившихся на месте событий, были атакованы и получили травмы. Одного из них, оператора телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава, сильно избили, а спустя шесть дней после инцидента он был найден мёртвым у себя дома. Власти отрицали свою ответственность и винили организаторов марша в том, что это они спровоцировали насилие; кроме того, была опубликована длинная видеозапись последнего дня Лексо Лашкаравы с камер наблюдения, намекающая, что он, возможно, приобретал наркотики» , – говорится в докладе.
Международная НПО указывает, что по состоянию на конец года властям не удалось установить организаторов массового насилия и обеспечить эффективное расследование произошедших беспорядков.
В годовом отчете говорится о скандале, связанном с предположительной утечкой данных из Службы государственной безопасности Грузии.
«В СМИ и интернет просочились тысячи файлов, свидетельствующих о том, что велась массовая слежка и прослушивание коммуникаций. В материалах была собрана информация о личной жизни журналистов, гражданских активистов, политиков, религиозных деятелей и дипломатов. По состоянию на конец года расследование предположительно незаконной слежки не дало никаких результатов», – указывает международная НПО.
В Amnesty International указывают и на возросшую обеспокоенность «по поводу влияния исполнительной власти на судебную, избирательности правосудия, политически мотивированных судебных преследований политических оппонентов и критически настроенных СМИ».
В этом контексте правозащитники рассказывают о «деле картографов», преследовании Георгия Руруа, аресте в феврале 2021 года лидера «Единого национального движения» Ники Мелия и задержании в октябре того же года экс-президента Михаила Саакашвили.
«После пятинедельной голодовки его принудительно перевели в тюремную больницу, где нет условий для оказания надлежащей медицинской помощи и где ему поступали угрозы и оскорбления от сокамерников, а тюремная администрация подвергала его унижающему достоинство обращению. 12 ноября он был переведён в военный госпиталь в критическом состоянии, однако 30 декабря его перевели обратно в тюрьму. Врачи сообщили, что его здоровье серьёзно пострадало в результате жестокого обращения. Расследование заявлений Службы государственного инспектора было прекращено в связи с упразднением этого учреждения. Ходатайство Михаила Саакашвили о пересмотре его дела было отклонено», – сказано в документе.
В отчете Amnesty International говорится о протестах против «Намахвани ГЭС» и приостановке строительства станции.
В документе также указано, что в Грузии, наряду с рядом других стран постсоветского пространства (Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Украина) уровень вакцинации от коронавируса не превышает 30% от общего населения.
«Вакцинация продвигалась медленно, поскольку в обществе царили сильные антипрививочные настроения, поддерживаемые Грузинской православной церковью», – говорится в отчете.
Amnesty International рассказывает и о «повсеместных нарушениях трудовых прав» в Грузии, вводившихся в связи с пандемией коронавируса.
Дела Джабиева и Атейба: Amnesty International о пытках и жестоком обращении
Международная неправительственная организация Amnesty International в годовом отчете («Права человека в современном мире») указывает на факты пыток и другие виды жестокого обращения обращения в неподконтрольных Грузии самопровозглашенных республиках – Южной Осетии и Абхазии.
В документе, в частности, говорится о том, что так и не была эффективно расследована смерть Инала Джабиева.
«Жестоко избитый после задержания, он скончался под стражей в августе 2020 года в Цхинвали», – говорится в отчете.
Amnesty International рассказывает и о смерти жителя Абхазии Анри Атейба, указывая, что расследование обстоятельств его смерти продолжается.
«Анри Атейба скончался 14 сентября после того, как 12 августа его обнаружили без сознания в изоляторе временного содержания в городе Гагра. Расследование его гибели пока не завершилось», – сказано в документе.
В докладе также говорится, что состояние здоровья жителя Гальского района Ираклия Бебуа, отбывающего 9-летний тюремный срок за сожжение абхазского флага, «ухудшилось из-за обострившихся хронических заболеваний и неоказания надлежащей медицинской помощи в заключении».
Amnesty International указывает, что «фактические власти Абхазии и Южной Осетии / Цхинвальского региона задерживали гражданских лиц и ограничивали въезд и выезд на подконтрольную правительству территорию», в том числе вводя дополнительные карантинные ограничения из-за пандемии.
«Это сказывалось на целом ряде прав человека, включая экономические и социальные», – говорится в докладе.
Amnesty International подчеркивает, что «неподконтрольные (властям Грузии – ред.) Абхазия и Южная Осетия / Цхинвальский регион оставались под оккупацией и общим контролем России».
Группа Scorpions убрала из песни «Ветер перемен» слова о Москве
Немецкая рок-группа Scorpions изменила слова, посвящённые Москве, в одном из своих главных хитов Wind of Change ("Ветер перемен").
На концерте в Лас-Вегасе вокалист группы Клаус Майне вместо первой строчки песни, "I follow the Moskva down to Gorky Park" (в переводе - "Идя по берегу Москвы-реки к Парку Горького"), спел "Now listen to my heart, it says Ukraine" ("Теперь послушай моё сердце, оно говорит Украина"). Таким образом он поддержал украинцев, пострадавших от вооружённого вторжения российских войск на территорию страны.
Песня Wind of Change была написана Клаусом Майне в конце 80-х годов под впечатлением от его первого визита в СССР. Для всего мира она стала одним из символов демократических перемен в Советском Союзе, а позже - одним из символом падения Берлинской стены, разделявшей ГДР и ФРГ.
Позже Scorpions неоднократно выступали в России - в том числе, на корпоративных мероприятиях государственных компаний. В любви к группе признавался Дмитрий Медведев, на тот момент - премьер-министр РФ.
ООН призвала РФ и Украину расследовать издевательства над пленными
В ООН призвали власти России и Украины расследовать случаи предполагаемых издевательств над пленными. Об этом сообщает CNN.
Как заявила на брифинге глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер , в организации видели видео с пленными, захваченными как российской, так и украинской стороной. Сейчас ООН, по её словам, проверяет эти видеозаписи, но происходящее на них "не может не вызвать обеспокоенности". Любое издевательство необходимо немедленно прекратить, подчеркнула представитель ООН, напомнив Украине и России об их обязательствах по международному гуманитарному праву.
В минувшие выходные в социальных сетях появились видеоролики, на которых, предположительно, запечатлены украинские военнослужащие, пытающие российских пленных. В ходе допроса они надевают пленным на головы мешки, а потом стреляют нескольким из них в ноги. Когда и где было снято видео, неизвестно. Командование ВСУ назвало эти видеозаписи постановочными. Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в тот же день заявил, что официальный Киев "относится к этому серьезно" и проведет немедленное расследование.
Ранее президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер призывал российскую и украинскую стороны достойно обращаться с пленными. В частности, он попросил не распространять фото- и видеоматериалы с пленными и гражданскими лицами. К этому также призывала Human Rights Watch.
Точное количество российских военных, попавших в плен в ходе военной операции в Украине, неизвестно. Российское Минобороны признавало, что пленные есть, но не называло даже приблизительного числа. Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила в интервью ТСН, что в украинском плену находятся 562 россиянина. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обращалась в Международный комитет Красного Креста с заявлением о более чем 500 попавших в плен украинцах, которых Россия готова обменять. Проверить эти утверждения в условиях активных боевых действий не представляется возможным.
Байден заявил, что у США нет планов по смене руководства России
Президент США Джо Байден прокомментировал свои слова о том, Путин не может оставаться у власти. Байден заявил, что его слова были не официальной политической позицией США, а выражением личного возмущения.
«Я не забираю назад ни одного слова. Я выражал моральное возмущение поведением Путина и действиями этого человека. Я ни тогда, ни сейчас не говорил об изменениях в политике. Я не извиняюсь за свои слова», - сказал Байден.
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- 26 марта Джо Байден заявил во время своего выступления в Варшаве, что Путин не может оставаться у власти. После этого Белый дом пояснил, что президент имел в виду контроль Путиным соседних регионов, а не смену режима в России. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о неизменности официальной политики Соединенных Штатов и о том, что Вашингтон не придерживается стратегии смены режима в России или какой-либо другой стране.
Глава МИД Польши посетит Грузию, Азербайджан и Армению
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау посетит Грузию, Азербайджан и Армению с 29 марта по 1 апреля, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Отмечается, что тур Збигнева Рау по Южному Кавказу будет фокусирован на развитии мирного сотрудничества, диалога и стабильности.
По данным ОБСЕ, в ходе визита в Грузию Збигнев Рау встретится с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, вице-премьером и министром иностранных дел Давидом Залкалиани, а также первым вице-спикером парламента Гией Вольским.
В Азербайджане запланированы встречи действующего председателя ОБСЕ с президентом Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.
В Армении Збигнев Рау встретится с президентом Ваагном Хачатряном, премьер-министром Николом Пашиняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном.
Правительство предложит перебраться в Грузию компаниям, работавшим в Украине или России
Минфин и Минэкономики Грузии работают по различным логистическим и транспортным направлениям, чтобы международные компании могли рассматривать Грузию как хаб для своих операций. Об этом заявил министр экономики Грузии Леван Давиташвили.
«Например, многие международные компании оперировали на территории Украины или России и базируются в этих странах, речь идет о британских, немецких и других компаниях, ведется интенсивная работа, чтобы они перенесли свои операции в Грузию и Грузия, таким образом, получила возможности развивать тот или иной сектор, а также чтобы появились новые возможности трудоустройства, произошел трансфер компетенций, повышение квалификации и так далее. В конце концов, это должно внести свой вклад в экономику. Мы очень организованно работаем с иностранным бизнесом или государственными организациями, а также с международными партнерами», - заявил Давиташвили.
При этом министр исключил проникновение «черных денег» в Грузию из России: «Это абсолютно невозможно», сказал Давиташвили, отвечая на вопрос журналистов.
«Грузия является достойным членом международного сообщества, где такого типа транзакции и риски исключены. Потому что Грузия является частью всех соглашений, которые предотвращают незаконный оборот в стране», - сказал Давиташвили.
Он подчеркнул, что финансовая система Грузии работает в соответствии с международными стандартами, сообщает агентство «Новости-Грузия». Министр пояснил, что существует система надзора и мониторинга за денежными потоками, которая четко контролируется Национальным банком Грузии и соответствующими структурами.
«Грузинская банковская система является ответственной и одной из самых передовых с точки зрения прозрачности, потому что внедрены все основные инструменты контроля, которые должны быть у банков», сказал Давитишвили.
Он также добавил, что Грузия никогда не получала замечаний от международных регуляторов по этому поводу и заслужила доверие, в то время как недостатки в этом плане неоднократно отмечались в развитых странах.
СМИ: глава Чечни Рамзан Кадыров находится в Мариуполе
По сообщению российских федеральных СМИ, глава Чечни Рамзан Кадыров находится в Мариуполе. Информацию об этом РБК подтвердил и министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.
«Рамзан Ахматович [Кадыров] приехал в Мариуполь, чтобы пообщаться, поднять боевой дух ребят, дополнительно технически оснастить, скорректировать и доработать стратегию дальнейших действий на ближайшие пару дней с тем, чтобы освободить Мариуполь», - заявил Дудаев.
Ранее на Telegram-канале Кадырова появилось видео из разрушенного Мариуполя.
Вместе с тем, агентство РИА Новости опубликовало фотографию, на которой Кадыров позирует вместе с чеченскими бойцами. В новости утверждается, что оно снято в Мариуполе, однако, доказать или опровергнуть это не представляется возможным.
Bellingcat: Абрамович и Умеров могли быть отравлены во время переговоров
У двух членов украинской делегации на переговорах с Россией, а также у российского миллиардера Романа Абрамовича, который выступает на переговорах в качестве посредника, были обнаружены симптомы отравления неизвестным химическим веществом. Об этом сообщают международная расследовательская группа Bellingcat и издание The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.
По данным Bellingcat, 3 марта Абрамович встретился в Киеве с неким предпринимателем, а также с народным депутатом Украины Рустемом Умеровым. К вечеру все трое почувствовали первые симптомы отравления, среди них – покраснение глаз, болезненное слезотечение, шелушение кожи лица и рук. По данным британских источников, Абрамович на какое-то время терял зрение.
На следующий день группа переговорщиков, несмотря на неослабевающие симптомы, отправилась из Киева во Львов, а затем в Стамбул, где должна была состояться их встреча с представителями российской власти. Там Абрамович и Умеров обращались за медицинской помощью.
Источники The Wall Street Journal предполагают, что к возможному отравлению или к его попытке причастны сторонники "жёсткой линии" Кремля, которые выступают за ультимативную форму ведения переговоров с украинской властью. При этом в Bellingcat со ссылкой на экспертов заявляют, что дозировка и тип использованного токсина, вероятно, были недостаточными для нанесения непоправимого для жизни ущерба.
Американская разведка считает, что симптомы у участников переговоров могли быть вызваны "экологическим фактором", а не отравлением. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского представителя.
Издание "Агентство" в свою очередь отмечает, что "в связанных с Кремлем российских СМИ в марте была развернута кампания против Рустема Умерова – его обвиняли в том, что он агент США и якобы тормозил переговорный процесс". Позже предполагаемого отравления Умеров был выведен из состава украинской делегации.
- Переговоры между Украиной и Россией идут на фоне военного вторжения российских войск на украинскую территорию, начатого по приказу Владимира Путина 24 февраля. Путин требует от украинских властей отказа от вступления в НАТО, признания Крыма российским, а "ДНР" и "ЛНР" – независимыми, а также "денацификации" и "демилитаризации". Власти Украины в ответ на это заявляют, что не собираются вступать в НАТО, однако требуют гарантий безопасности и территориальной целостности страны.
- Переговоры между двумя странами проходят почти в ежедневном формате, однако к результатам пока не приводят. Военные действия, жертвами которых стали тысячи военных и мирных жителей, при этом не прекращаются. Ближайшая встреча украинской и российской делегации состоится во вторник в Стамбуле.
Немецкий министр: «Страны G7 не будут платить за российский газ в рублях»
Страны "группы семи" (G7) не намерены удовлетворять требование России об оплате поставок российского газа в рублях. Об этом заявил министр энергетики Германии Роберт Хабек.
По его словам, все его коллеги из стран "семёрки" согласились с тем, что требование является нарушением существующих контрактов, предусматривающих оплату в долларах или евро.
Из стран "семёрки" крупнейшими потребителями российского газа являются Германия и Италия. На вопрос о том, что произойдёт, если Россия в ответ на отказ перестанет поставлять газ в ЕС, Хабек сказал: "Мы готовы к любым сценариям".
При этом представители ЕС неоднократно заявляли, что выступают против немедленного отказа от поставок российского газа, поскольку в краткосрочной перспективе заместить их нечем, и потребители, прежде всего промышленность, сразу же столкнутся с дефицитом.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и "Газпрому" к 31 марта подготовить доклад об изменении валюты платежей за поставки газа в так называемые недружественные страны на рубли. До 31 марта правительство должно утвердить директиву о внесении изменений в действующие контракты между "Газпромом" и потребителями.
Путин заявил о том, что европейские страны, которые ввели санкции против России в связи с её вторжением в Украину, должны будут перейти в расчётах за газ на рубли, на прошлой неделе. Эта мера призвана поддержать курс рубля в условиях, когда значительная часть активов Центробанка заморожена.
Страны Запада, однако, не проявили готовности перейти в расчётах за российский газ на рубли. Президент Франции Эммануэль Макрон, в частности, заявил, что это не предусмотрено действующими контрактами, где валютой платежей указаны евро или доллары. Словенский премьер Янез Янша высказался ещё более резко, заявив, что в Европе не знают, как выглядят рубли.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что в случае, если страны Запада откажутся платить за газ в рублях, Россия точно не будет поставлять топливо бесплатно.
В данный момент, по сообщениям "Газпрома", он в полном объёме, в соответствии с заявками потребителей, поставляет газ в страны ЕС, в том числе через территорию Украины.
Саакашвили: власти Грузии «позорят грузин в глазах украинцев»
В понедельник в Тбилисском городском суде состоялось очередное судебное заседание по делу о превышении экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили служебных полномочий 7 ноября 2007 года.
Бывший президент Грузии, практически ничего не сказав по сути обвинений, выступил с рядом громких политических заявлений, в первую очередь касающихся войны в Украине.
По его словам "если пророссийские власти Грузии не будут свергнуты" в ближайшее время, нынешнее поколение грузин "навсегда войдёт с клеймом позора в историю Украины".
"Если мы не сможем сейчас мобилизоваться, Грузия погибнет" - предупредил Саакашвили и тут же пояснил: "сколько бы мы не говорили украинцам, что нынешние власти не отражают мнения грузинского народа, украинцы нам не поверят".
Михаил Саакашвили, как и его партия "Единое национальное движение" (ЕНД) убеждены: "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили, правящая в стране с 2012 года, не только не помогает Украине, но "сделали ставку на победу России".
Саакашвили назвал премьера, членов правительства и парламентского большинства «рабами и агентами Путина», а себя – «личным пленником» президента РФ.
Экс-президент впервые озвучил число грузин, воюющих в Украине: 2000 добровольцев, в том числе бывших военнослужащих. Четверо из них уже погибли под Киевом и в Мариуполе.
Для "освобождения Грузии от позорной коррумпированной клики" Михаил Саакашвили призвал соотечественников "сплотиться, выходить на демонстрации и не боятся полиции". Саакашвили выразил уверенность, что после "неминуемого поражения" РФ в Украине, Абхазия и Цхинвали (Южная Осетия) будут "возвращены", а территориальная целостность Грузии – восстановлена.
После этих слов подсудимый вышел из зала при полном молчании судей. Такое поведение формально является оскорблением суда, но экс-президент именно так и поступает в ходе каждого заседания. Судьи, однако, не перебивают его и не подвергают санкциям, поскольку, несмотря на заключение, Михаил Саакашвили остаётся влиятельной оппозиционной фигурой Грузии, отмечает Радио Свобода.
Абхазский Нацбанк рекомендует использовать карты «МИР» и «АПРА»
Абхазский Нацбанк рекомендует жителям и гостям самопровозглашенной республики использовать карты российской национальной платежной системы «МИР», а также карты «абхазской национальной платежной системы» – «АПРА».
В заявлении ведомства говорится, что использовать «МИР» и «АПРА» следует «во избежание возможных проблем с обслуживанием банковских карт международных платежных систем» – Visa и MasterCard.
«Все карты платежной системы «МИР», выпущенные российскими банками, обслуживаются на территории Республики Абхазия без ограничений. Держателям российских национальных банковских карт «МИР» доступны операции в банкоматах, а также оплата за товары и услуги в торгово-сервисных предприятиях страны», – сказано в заявлении.
Как сообщалось ранее, платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу с российскими банками из-за украинской войны. Российские карты «МИР» при этом можно использовать лишь в нескольких странах мира – в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, ОАЭ, на Кипре, а также в самопровозглашенных республиках – Абхазии и Южной Осетии.
За 5 лет «безвиза» граждане Грузии осуществили более 1.5 млн визитов в ЕС
За пять лет с начала действия безвизового режима с ЕС, более миллиона граждан Грузии осуществили в страны Европы более полутора миллионов визитов. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на заседании правительства. Премьер поздравил жителей Грузии с пятилетием введения безвизового режима между Грузией и ЕС, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Сегодня – пятилетие с момента введения безвизового режима с ЕС, поэтому всех поздравляю с этой значительной датой. Мы, всё правительство очень много работали для этого. Хочу поблагодарить всех, кто внес в клад в достижение этого результата.
Тут же хочу напомнить населению, что этот процесс мы начали в 2013 году, когда нам был передан план действий по безвизовому режиму. Правительство провело интенсивную работу, и этот процесс мы завершили в декабре 2015 года.
ЕС посчитал сделанное удовлетворительным и после этого, приблизительно через год визовый режим был снят, и наши граждане отправляются в страны ЕС без виз», — сказал Гарибашвили.
В рамках либерализации визового режима с ЕС с 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза (максимум 90 дней в течение любого 180-дневного периода).
Российская «Новая газета» не будет выходить «до конца спецоперации»
Редакция "Новой газеты" заявила, что приостанавливает выпуск издания на бумаге, на сайте и в соцсетях - как говорится в сообщении, "до окончания специальной операции на территории Украины".
В понедельник издание получило второе по счёту предупреждение Роскомнадзора. После него ведомство имеет право обратиться в суд с ходатайством об отзывы у "Новой газеты" лицензии СМИ. Оба предупреждения связаны, как утверждается, с нарушением законодательства об "иноагентах".
После российского вторжения в Украину "Новая газета" оставалась одним из немногих неподконтрольных Кремлю СМИ, которые продолжали работу в России и избежали блокировки. Издание приняло решение соблюдать цензурные ограничения, в частности не употреблять слово "война", а заменять его на "спецоперация" в скобках. Однако газета не перестала писать о событиях в Украине, широко разошлись, например, репортажи Елены Костюченко из Одессы, Николаева и Херсона.
Главным редактором "Новой газеты" является лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. На днях он заявил, что выставит на аукцион свою Нобелевскую медаль с целью выручить средства на помощь украинским беженцам.
Письмо Муратова подписчикам в связи с приостановкой выпуска газеты опубликовал бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. "Мы с вами продержались 34 дня в условиях «специальной операции», в условиях военной цензуры. И мы работали. В местах проведения боевых действий, в приграничных районах. Мы оценивали потери и разрушения. Пытались понять – как наш народ допустил сразу две войны: в Украине захватническую, а в России, у нас дома, почти гражданскую... Мы вместе пережили самые трагичные дни в нашей истории. Бесследно это пройти не могло" - пишет Муратов.
После российского вторжения в Украину 24 февраля российские власти заблокировали сайты множества независимых российских и зарубежных изданий, в том числе Радио Свобода и его проектов, DW, Би-би-си, "Медузы" и так далее. Телеканал "Дождь" после блокировки объявил о приостановке работы, радио "Эхо Москвы" закрылось. Против нескольких журналистов также были возбуждены уголовные дела по новому закону о так называемых фейках о действиях российской армии.
В России заблокировали сайты служб Радио Свобода в Казахстане, Таджикистане и Туркменистане
Роскомнадзор заблокировал в России сайты служб Радио Свобода в Казахстане, Таджикистане и Туркменистане – Радио Азаттык, Радио Озоди и Радио Азатлык, следует из реестра "Роскомсвободы", отслеживающей заблокированные ресурсы.
Доступ к трем русскоязычным сайтам Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ от 26 марта.
В реестр запрещенных СМИ внесли также сайт екатеринбургского издания It’s My City. Официальная формулировка – распространение "недостоверной информации о спецоперации в Украине". Точные причины блокировки, как говорится в сообщении в телеграм-канале издания, пока не известны.
С 24 февраля 2022 года, когда российские власти начали вооруженное вторжение в Украину, в России были заблокированы Настоящее Время, Радио Свобода, Крым.Реалии, "Голос Америки", New Times, "Тайга.инфо", DOXA, "Эхо Москвы", "Дождь", "Медуза", Русская служба BBC, Deutsche Welle и другие. Телеканал "Дождь" принял решение приостановить работу. Радио "Эхо Москвы" было ликвидировано, томское агентство ТВ2 решило прекратить работу.
Журналисты нашли ещё одну яхту, которая может принадлежать Путину
Журналисты "Полигон-медиа" опубликовали расследование, в котором утверждается, что президенту России Владимиру Путину принадлежит как минимум шесть яхт. Одна из них 32-метровая "Нега" – для отдыха в Ленинградской области и путешествий по Русскому Северу.
Журналисты установили, что на яхте "Нега" Путин посещает монастырь на острове Коневец на Ладожском озере. Судно принадлежит группе компаний, которая обслуживает многие объекты, связанные с Путиным. Среди них – вилла Селлгрена, курорт "Игора" и дворец на мысе Идокопас в Краснодарском крае. Эта группа компаний управляется акционерами банка "Россия", ключевой собственник которого – друг президента Юрий Ковальчук.
Также, по данным расследователей, на аффилированное с владельцем яхты юридическое лицо зарегистрирована авиакомпания. У неё в парке бизнес-джеты Falcon, один из которых входит в состав лётного спецотряда "Россия", и дорогие вертолёты. Авиакомпанией якобы пользуются друзья Путина.
Яхта "Нега" построена в мае 2013 года. На борту могут находиться десять пассажиров и до четырёх членов экипажа. Яхтой такого же проекта пользовался бывший президент Дмитрий Медведев. Стоимость его судна "Фотиния" оценивалась в 11 миллионов долларов. Журналисты предполагают, что "Нега" стоила столько же. В июне 2013 года яхту задекларировала компания с Британских Виргинских островов Bawaria Group Ltd.
В конце 2013 года яхта покинула Россию, и в апреле 2014 года ее вновь внесли в базу таможенной службы как импортируемый товар. Поставщик — финская компания Kotka Yacht Store, которая занимается хранением и обслуживанием яхт.
"Нега" пропала с радаров осенью 2021 года. Последнее зафиксированное место стоянки судна в Кронштадте. Сейчас судна нет в бухте. Возможно, яхта находится на ремонте в Финляндии. Ее обслуживанием раньше занималась та же компания, в ангаре у которой сейчас стоит яхта Медведева.
Deutsche Welle внесена в реестр СМИ–«иноагентов»
Минюст России внес немецкое издание Deutsche Welle (DW) в реестр СМИ-"иноагентов". Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
В начале февраля Министерство иностранных дел России объявило о "первом этапе ответных мер" на запрет вещания телеканала RT DE в Германии.
Москва прекратила спутниковое и иное вещание на территории России, отозвала аккредитации сотрудников российского бюро DW и закрыла корреспондентский пункт DW в России.
Гендиректор DW Петер Лимбург тогда заявил, что, если телерадиокомпания покинет Россию, то будет еще более активно освещать события в этой стране.
"Мы не будем просто игнорировать то, что происходит в России, мы будем сообщать. И будем делать все больше и больше", – сказал Лимбург.
Он назвал действия российских властей "чрезмерной реакцией". В МИД Германии, в свою очередь, сказали, что решение запретить вещание Deutsche Welle в России еще больше осложняет отношения РФ и ФРГ.
На прошлой неделе Минюст включил в список "иностранных агентов" газету "Троицкий вариант — Наука", благотворительный фонд "КАФ" и НКО "Друзья Балтики".
Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать "иноагентом" любую некоммерческую организацию, получившую даже минимальную сумму из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены, что позволяет властям преследовать независимые СМИ, организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения и экологии.
За десять лет существования закона его несколько раз ужесточали, расширив его действие не только на организации, но и на частных лиц. Нарушителей закона, которые продолжают свою деятельность без специальных маркировок, штрафуют на сотни тысяч рублей.
Всего в России "иностранными агентами" объявлены около 400 человек, СМИ и организаций.
Анонсированная оппозицией сессия югоосетинского парламента не состоялась
Сессия парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия, анонсированная оппозицией, не состоялась.
«Парламентарии Южной Осетии не собрались на сессию. Как сообщили журналистам в парламенте республики, на понедельник не было запланировано заседание», – пишет агентство «Рес».
Провести сессию оппозиционеры требовали еще 25 марта вечером – после того, как экс-президент Эдуард Кокойты обнародовал скандальные видеокадры. На них запечатлено, как в кабинет главы ЦИК неоднократно проникают посторонние люди в нерабочее, ночное время, среди них и представители правящей партии в избиркоме. Самому Эдуарду Кокойты, а также экс-министру обороны Ибрагиму Гассеву, депутату от оппозиции Давиду Санакоеву и другим ЦИК отказал в регистрации.
На фоне прошедшего 25 марта у здания парламента стихийного митинга спикер Алан Тадтаев отверг возможность проведения внеочередного заседания.
«Я не собирал сессию, и вся ответственность за последствия этого собрания ляжет на плечи тех, кто провоцирует вот эти провокации», – сказал он.
Ранее Кокойты в беседе со сторонниками заявил: «Если к 12.00 в понедельник депутаты не получат законных ответов на свои обращения, то народу ничего не останется, кроме как выйти и спросить с власти».
Оппозиционеры заявляют, что злоупотребления в избиркоме ставят под вопрос легитимность президентских выборов, которые должны состояться 10 апреля.
В России начинает работу социальная сеть Rossgram
В России 28 марта начнёт работу новая российская социальная сеть Rossgram. Об этом сообщается на официальном сайте проекта. Уточнется, что с понедельника социальная сеть будет доступна для партнеров – СМИ, спонсоров, инвесторов, а затем расширит свою работу для блогеров и обычных пользователей.
В описании сказано, в Rossgram будут предусмотрены "все возможности для общения, бизнеса, ведения блога, публикации новостей или создания собственного проекта". Приложение будет работать на базах iOS и Android.
Ранее сообщалось, что создателем Rossgram является интернет-маркетолог Александр Зубов, который называет себя однокурсником создателя Telegram Павла Дурова. О скором запуске новой социальной сети объявили 14 марта, когда российские власти заблокировали Instagram.
В марте Тверской суд Москвы признал компанию Meta экстремистской организацией по требованию Генпрокуратуры, подвергнув блокировке принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram. Согласно мотивировочной части судебного решения, Meta нарушает права россиян и угрожает конституционному строю Российской Федерации.
Правозащитник Павел Чиков со ссылкой на мотивировочную часть решения пишет, что в документе, в частности, отмечается, что
- в 2016 году в Instagram была размещена нацистская символика и аннотация книги Адольфа Гитлера "Моя Борьба" ;
- в 2020 году в Facebook был опубликован исламистский видеоролик и "картинки националистического толка, содержащие фашистскую свастику и лозунги".
Кроме того, Meta допускает нарушения международных документов в сфере защиты прав и дискриминирует российские государственные СМИ, в частности издания "Звезда", "Газета.Ру", "Лента.Ру" RT и Sputnik, говорится в решении суда.
Поводом для иска Генпрокуратуры России против Мeta стало изменение политики Facebook, которое разрешало пользователям на Украине призывать к насилию над русскими в контексте российской военной операции. Признании Meta экстремистской не распространяется на принадлежащей ей мессенджер WhatsApp.Из решения суда следует, что использование продуктов Meta при определенных обстоятельствах может быть незаконным, отмечает глава международной "Агоры" Павл Чиков.
Лавров: Москва настаивает на «денацификации» и «демилитаризации»
Украинские и российские делегации начнут новый раунд переговоров о мире сегодня вечером, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в украинской делегации сообщает, что, по всей вероятности, переговоры начнутся завтра и продлятся два дня, но возможно и дольше. В понедельник члены делегаций съезжаются в Стамбул, где пройдут переговоры.
Накануне канцелярия турецкого президента сообщила о договорённости президентов России и Турции об организации переговоров в Стамбуле: "В ходе беседы президент Эрдоган подчеркнул необходимость прекращения огня, а также скорейшего достижения мира между Россией и Украиной".
Ночью в очередном телеобращении президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Впереди новый раунд перегоров, мы стремимся к миру, незамедлительно... Наши цели очевидны - мир и восстановление нормальной жизни нашего государства как можно быстрее".
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник подчеркнул, что ждать прорывов от переговоров пока не стоит, а глава МИД России Сергей Лавров сказал, что встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского сейчас была бы "контрпродуктивна". Москва, по его словам, будет готова к такой встрече уже после достижения договорённостей.
Лавров также сказал, что вопросы так называемой денацификации и демилитаризации Украины остаются для России принципиальными.
Накануне в интервью российским журналистам Зеленский сказал, что Украина не будет обсуждать эти вопросы, поскольку неясно, что это такое. При этом "денацификация", демилитаризация и признание Украиной аннексии Крыма и независимости "ДНР" и "ЛНР" были названы Путиным целями российской военной операции в Украине.
По словам Зеленского, Украина готова обсуждать вопрос о статусе русского языка (он предлагает увязать его со статусом других языков национальных меньшинств в Украине и с зеркальными мерами России), о нейтралитете и гарантиях безопасности для Украины, а также предлагает России отвести войска на линию разграничения на 24 февраля и после этого вести переговоры о статусе Донбасса.
В Грузии от коронавируса скончались еще 12 пациентов
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 12 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 16 720.
За сутки в стране выявили 229 новых случаев коронавируса. Накануне провели 5460 тестов: PCR-тестов – 1711, экспресс–тестов на антиген – 3749.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 4,19%, за последние 14 дней составляет 4,39%, за неделю – 3,43%.
Выздоровели еще 2993 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 646 545, выздоровевших – 1 621 396.
За сутки вакцинирован от коронавируса 201 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 853 264.
Гарибашвили: за митингом против повышения цен на топливо стояло «Нацдвижение»
По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, за митингом против повышения цен на топливо, который прошел 27 марта, стояла оппозиционная партия «Единое национальное движение».
На заседании правительства глава Кабмина заявил, что на мировую экономику повлияли пандемия коронавируса и российское вторжение в Украину, что неизбежно отразилось и на Грузии, пишет СОВА.
«Вчера мы видели, что были организованы определенные митинги, за которыми стояло непосредственно «Национальное движение». Я понимаю, что наших граждан очень волнуют цены. Мы все заинтересованы в том, чтобы избавить граждан от повышения цен и давления, возникающего в этой связи.
На фоне экономического кризиса, вызванного пандемией, в ряде стран темпы инфляции превысили прогнозы. В США, например, зафиксирован рекордный показатель за 40 лет. Инфляция в Германии находится на 29-летнем максимуме. То же самое касается еврозоны в целом.
В нашей стране проблемой является инфляция, как и во многих других странах. Грузия не может быть исключением. То, что происходит в Америке, в Европе, коснется и нас.
Была пандемия, к которой добавилась война. Со времен Второй мировой войны в Европе не было войн такого масштаба. Естественно, это влияет на все и вся: на цены, на экономику, на инфляцию», – сказал Гарибашвили.
Отметим, что накануне участники митинга перекрыли дорогу в центральной части грузинской столицы, правоохранители задержали около десяти человек.
Перед убийством за Немцовым следили те же сотрудники ФСБ, что за Навальным
Журналистам The Insider, Bellingcat и Би-би-си удалось установить, что в течение года до убийства оппозиционного политика Бориса Немцова за ним следили сотрудники ФСБ, которые, вероятно, имели отношение к другим покушениям на жизнь оппозиционеров, включая Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзу и Дмитрия Быкова.
Преследование Немцова началось сразу после того, как он стал активно лоббировать расширение санкций в отношении окружения Владимира Путина, а прекратилось 21 февраля, за несколько дней до того, как политика убили у стен Кремля, причём в последнюю поездку сотрудники ФСБ за ним уже не поехали, говорится в расследовании.
Судя по данным из базы бронирования билетов, за Немцовым следовали как минимум три сотрудника ФСБ – Валерий Сухарев, Дмитрий Сухинин и Алексей Кривощеков.
Имена Валерия Сухарева и Николая Кривощекова упоминались в предыдущих расследованиях Bellingcat об отравлении оппозиционера Алексея Навального и соратника Немцова Владимира Кара-Мурзы, а также поэта и журналиста Дмитрия Быкова.
Расследование установило, что человек с паспортом на имя Валерия Сухарева следовал за Борисом Немцовым по меньшей мере в 13 поездках по России. Большинство путешествий Немцова – это регулярные поездки на поезде из Москвы, где жил оппозиционер, в Ярославль, где он был депутатом областной думы. Как минимум один раз к Сухареву присоединился другой предполагаемый оперативник ФСБ – Алексей Кривощеков. В последний раз Сухарев следил за Немцовым 17 февраля 2015 года – всего за 10 дней до убийства оппозиционера вблизи Кремля.
Валерий Сухарев, как считают расследователи, может работать в Службе по защите конституционного строя ФСБ – так называемой "2-й службе" по предотвращению внутриполитических угроз.
Остальные сотрудники, по данным Bellingcat, связаны с Институтом криминалистики ФСБ, в составе которого, как утверждали бывшие советские разведчики-перебежчики, есть секретная лаборатория ядов.
В случае с Навальным Сухарев не участвовал в физической слежке, но, как следует из данных биллинга мобильных телефонов, был на связи с оперативниками на месте, а также с более высокопоставленным сотрудником ФСБ. Всего расследователям известно об обмене между Сухаревым и членами группы почти 150 звонками и сообщениями.
В Кремле заявили, что российские власти не имеют отношения к тому, о чем говорится в расследовании. "Всё это похоже на очередную утку", – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В ФСБ не ответили на запрос Би-би-си.
- В 2014 году Борис Немцов был одним из организаторов маршей мира – против российской агрессии по отношению к Украине. Он добивался введения санкций в отношении окружения Путина.
- 20 марта 2014 года США опубликовали дополненный список санкций, в который среди прочего вошли тогдашние председатель Госдумы Сергей Нарышкин, начальник ГРУ Игорь Сергун, глава РЖД Владимир Якунин, директор ФСКН Виктор Иванов и бизнесмены — Юрий Ковальчук, Аркадий и Борис Ротенберги, а также Геннадий Тимченко, которых называли "кошельками Путина". Через 2 месяца после этого за Немцовым начинают следить сотрудники ФСБ.
- Борис Немцов был убит в Москве 27 февраля 2015 года. По обвинению в убийстве политика были осуждены пять уроженцев Чечни, среди них бывшие офицеры МВД. Соратники оппозиционера не считают убийство расследованным, поскольку заказчик преступления не установлен. Политическую ответственность за убийство они возлагают на президента Владимира Путина.
- Алексей Навальный был отравлен 20 августа 2020 года. После покушения он выжил (как и предположительно отравленные ранее Быков и Кара-Мурза). Согласно расследованию Bellingcat и партнёров, к отравлению причастны сотрудники ФСБ. Уголовное дело в России не было заведено.
Путин поручил к 31 марта потребовать от стран ЕС оплаты за газ в рублях
Президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и "Газпрому" к 31 марту подготовить доклад об изменении валюты платежей за поставки газа в так называемые недружественные страны на рубли.
Об этом сообщается на сайте Кремля. В поручении говорится, что правительство, Банк Росии и "Газпром" должны "реализовать комплекс мер" по изменению валюты платежей за газ и докладывать Путину о его реализации ежемесячно. До 31 марта правительство должно утвердить директиву о внесении изменений в действующие контракты между "Газпромом" и потребителями.
Путин заявил о том, что европейские страны, которые ввели санкции против России в связи с её вторжением в Украину, должны будут перейти в расчётах за газ на рубли, на прошлой неделе. Эта мера призвана поддержать курс рубля в условиях, когда значительная часть активов Центробанка заморожена.
Страны Запада, однако, пока не проявили готовности перейти в расчётах за российский газ на рубли. Президент Франции Эммануэль Макрон, в частности, заявил, что это не предусмотрено действующими контрактами, где валютой платежей указаны евро или доллары. Словенский премьер Янез Янша высказался ещё более резко, заявив, что в Европе не знают, как выглядят рубли. О невозможности платить в рублях заявляют и представители компаний-потребителей, в частности итальянской Eni.
При этом неясно, как отреагируют европейские страны, получив от "Газпрома" требование платить в рублях. Несмотря на призывы ряда стран ЕС отказаться от российского газа уже сейчас, руководство Евросоюза и его крупнейших стран, таких как Германия, подчёркивает, что сейчас это практически невозможно, поскольку в краткосрочной переспективе заменить российский газ нечем - отказ от поставок приведёт не только к резкому росту цен, но и к остановке промышленного производства. При этом в ЕС разрабатывают планы по снижению энергетической зависимости от России, с тем, что через несколько лет ЕС теоретически сможет обойтись без российского топлива.
В данный момент, по сообщениям "Газпрома", он в полном объёме, в соответствии с заявками потребителей, поставляет газ в страны ЕС, в том числе через территорию Украины.
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