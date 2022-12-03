G7 и Австралия согласовали потолок цен в $60 за баррель российской нефти

Страны «Большой семерки» и Австралия договорились о предельной цене за баррель российской танкерной нефти в 60 долларов. Ранее тот же потолок установили страны Евросоюза.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, а также Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если ее закупили по цене 60 долларов за баррель или ниже. Услуги включают, в частности, обязательное страхование морских перевозок топлива.

Страны установили потолок цен, чтобы сократить доходы России, которые помогают ей продолжать войну в Украине, и в то же время не допустить прекращения поставок и скачка мировых цен на нефть. США и Евросоюз отказались от закупок российской танкерной нефти, поэтому меры «особенно важны для стран с низким и средним уровнем дохода, которые сильно пострадали от последствий войны России в Украине».

Установленная предельная цена достаточно высока, чтобы России было выгодно продавать ее на мировом рынке, сказано в заявлении стран. При этом Россия может обратиться к другим поставщикам услуг, но они «ограничены в масштабах, дороже и ненадежнее».

Страны допускают, что при необходимости пересмотрят и скорректируют потолок. Также в их заявлении сказано, что предельные цены планируется установить и на российские нефтепродукты с 5 февраля 2023 года.

Россия неоднократно обещала не продавать нефть по цене ниже рыночной тем странам, которые введут потолок. Сейчас нефть российской марки Urals на мировом рынке стоит чуть больше 69 долларов за баррель. При этом трейдеры отмечают, что азиатские страны – в частности, Индия и Китай – покупают российскую нефть с большой скидкой – до 30%.