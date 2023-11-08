G7 впервые отразила в общем документе единую позицию по сектору Газа

Страны "Группы семи" впервые отразили в общем документе единую позицию по конфликту между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила глава МИД Японии Ёко Камикава после завершения встречи глав МИД стран G7, проходившей в Токио 7–8 ноября.

Государства G7 осудили атаку ХАМАС на Израиль 7 октября, призвали к прекращению огня для обеспечения доставки гуманитарной помощи и призвали стороны конфликта к соблюдению международных норм.

"Необходимо сделать так, чтобы конфликт не распространился на более широкую территорию. Страны пришли к единому мнению, что для обеспечения решения проблемы Газы и длительного мира единственным путем является система двух государств", — сказала Камикава.

Министры также призвали Иран воздержаться от поддержки ХАМАС и ливанской группировки "Хехзболлах", так как такие действия ещё больше дестабилизируют Ближний Восток.