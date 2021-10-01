«Газпром» остановил транзит газа в Венгрию через Украину

"Газпром" с 1 октября остановил транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии. Об этом сообщает компания "Оператор ГТС Украины". Она также сообщила, что заявки на транзит газа в Венгрию не поступили и импорт газа из Венгрии путём реверса сейчас невозможен.

С 1 октября вступил в силу контракт, заключённый на днях между Венгрией и Россией, о поставках газа через газопровод "Турецкий поток" и трубопроводы стран юго-восточной Европы. Контракты на поставку газа в обход территории Украины заключены на 15 лет.

Украина подвергла заключение этого контракта критике, в Венгрии её отвергли. Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" монополизирует газовые маршруты в Европу и использует своё монопольное положение в политических целях "на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия выполняет свои контрактные обязательства и ничего не нарушает.

Биржевая цена на газ в Европе в конце сентября впервые превысила отметку в тысячу долларов за кубометр и продолжает расти. С начала года цена выросла примерно в четыре раза.

Одной из причин для скачка цен эксперты называют холодную зиму 2020 года и аномальную жару летом. Хранилища в ЕС и Великобритании заполнены менее чем на три четверти. Это самый низкий уровень за последние 10 лет.

РБК отмечает, что на ценах отразились итоги аукционов по бронированию дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на сентябрь. На них были выставлены мощности до 15 миллионов кубометров в сутки, но "Газпром" выкупил чуть более четырёх процентов объёма. На аукционе 20 сентября дополнительные мощности компания бронировать не стала.

Это стало поводом для Европарламента заподозрить российскую газовую монополию "Газпром" в сознательном давлении на рынок. Российский концерн в ответ заявил, что стремится нарастить объём поставок. Москва утверждает, что цены будут сбалансированы после запуска газопровода "Северный поток – 2". Газопровод по дну Балтийского моря, против сооружения которого выступали США, Украина и ряд стран ЕС, достроен, однако пока не эксплуатируется, поскольку ещё не был сертифицирован. Процесс сертификации начат 8 сентября и может продлиться 4 месяца.