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Гендиректор «Яндекса» Худавердян покидает свой пост из-за санкций ЕС
Генеральный директор "Яндекса" и член совета директоров Тигран Худавердян покинет эти посты из-за включения в санкционный список Евросоюза. Об этом говорится в заявлении компании.
Худавердян был назначен на пост гендиректора "Яндекса" по России только 15 марта, сменив на этом посту Елену Бунину, которая теперь в течение месяца будет исполнять обязанности главы "Яндекса".
"Мы крайне удивлены тому, что Тигран попал в санкционный список Евросоюза, и нам очень жаль, что он больше не может состоять в совете директоров и быть заместителем генерального директора Yandex N.V. Тигран работает в компании больше 15 лет и вложил много сил в то, чтобы "Яндекс" развивался как технологическая компания мирового уровня, учитывая интересы пользователей, партнеров, сотрудников и акционеров", – сказал председатель совета директоров Yandex N.V. Джон Бойнтон.
О том, что Худавердяна включили в санкционный список ЕС, стало известно накануне. Вместе с ним под санкции попали 14 физических лиц, среди которых гендиректор Первого канала Константин Эрнст, бизнесмен Роман Абрамович и сенатор Сулейман Керимов.
Согласно карточке Тиграна Худавердяна, он попал в санкционный список ЕС за политику сервиса "Яндекс.Новости" и за помощь в распространении российской пропаганды через поисковик. Ранее бывший руководитель проекта Лев Гершензон заявил, что российские пользователи главной страницы "Яндекса" не видят полной картины происходящего в Украине, включая данные о погибших военных и обстреле мирных жителей. Кроме того, Худавердян присутствовал на встрече в Кремле 24 февраля, что ЕС трактует как свидетельство вхождения в близкий к Путину "круг олигархов". Санкции Евросоюза в отношении гендиректора "Яндекса" также введены за значительную роль в секторе, который представляет существенный источник дохода для правительства, ответственного за аннексию Крыма и дестабилизацию в Украине.
Активы лиц, включенных в список, замораживаются. Гражданам и компаниям из Евросоюза запрещено заключать сделки с лицами и компаниями из санкционного списка. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки.
Другие новости дня
Второй тур выборов в абхазский парламент состоится 26 марта
Центризбирком самопровозглашенной республики Абхазия назначил второй тур выборов в парламент на 26 марта. Об этом сообщает агентство «Апсныпресс».
Повторное голосование будет проводиться по 17 избирательным округам. Список кандидатов:
Избирательный округ №1
- Гицба Инар Альбертович
- Квициния Гунда Сергеевна
Избирательный округ №2
- Халбад Дмитрий Гарриевич
- Герхелия Астамур Баталович, партия «Амцахара»
Избирательный округ № 3
- Салакая Нарсоу Бесланович
- Думава Хына Владимирович
Избирательный округ №4
- Айба Батал Эдуардович
- Рштуни Эрик Сагателович
Избирательный округ №6
- Лолуа Рауль Валериевич
- Маршания Дмитрий Александрович
Избирательный округ №7
- Какалия Амиран Георгиевич
- Айба Рашида Азаретовна
Избирательный округ №8
- Губаз Леон Ревазович
- Нармания Наур Геннадьевич
Избирательный округ №13
- Бения Реваз Шалвович
- Барциц Алхас Валикович
Избирательный округ №15
- Барцыц Алмасхан Эдуардович
- Пилия Бадрик Игорьевич
Избирательный округ №20
- Мархолия Рустам Гарриевич
- Гулария Алиса Зауровна, партия «Амцахара»
Избирательный округ №21
- Смыр Натали Викторовна
- Пачулия Ахра Георгиевич
Избирательный округ №22
- Авидзба Фазлибей Лизберович
- Ардзинба Алмасхан Зурабович
Избирательный округ №28
- Гогия Демур Русланович
- Какубава Тенгиз Рудикович, партия «Амцахара»
Избирательный округ №29
- Акаба Алмас Даурович, партия «Амцахара»
- Тарба Астамур Адикович
Избирательный округ №32
- Джопуа Батал Зурабович
- Какалия Эшсоу Иванович
Избирательный округ №33
- Эмурхба Беслан Инверович, партия «Амцахара»
- Горзолия Дамир Иванович
Избирательный округ №34
- Ткебучава Темур Елвардиевич
- Качарава Герман Вячеславович.
В округе №18 повторные выборы назначены на 14 мая, поскольку там не избрали ни одного из кандидатов в депутаты.
Как сообщалось ранее, после первого тура парламентских выборов определилась половина состава Народного Собрания (17 из 35). ЦИК уже зарегистрировал 17 избранных депутатов. Общая явка избирателей на прошедших 12 марта выборах составила 51,2%.
«Новая газета» возобновила оперативное освещение войны в Украине
"Новая газета" возобновила работу ленты новостей с освещением военной операции в Украине.
4 марта из-за угроз уголовного преследования и военной цензуры "Новой газете" пришлось удалить материалы о боевых действиях в Украине и остановить ленту новостей.
Однако редакция издания тогда заявила, что не может игнорировать позицию читателей, которые однозначно высказались за продолжение работы. "Мы обещали научиться жить и писать в тисках военной цензуры и вернуться. Так вот, мы вернулись!", - написал шеф службы информации "Новой газеты" Никита Кондратьев.
Он также сообщил, что в редакции приняты новые стандарты, которые позволят формально следовать требованиям властей России, продолжать писать о так называемой "спецоперации" в Украине, не попасть под блокировки и не оказаться в колониях. При этом, по его словам, от формата онлайнов изданию придется отказаться, так как в потоке сообщений слишком просто ошибиться и стать обвиняемыми по уголовным и административным делам.
"Единственное, что мы знаем наверняка, долг редакции — информировать читателей. Да, российской журналистике вырывают последние зубы. Но у нее есть замечательное свойство — отращивать новые, " - заявили в "Новой газете".
Правительство требует от СМИ освещать боевые действия только по официальным источникам, запрещая называть войной происходящее в Украине, так как министерство обороны не подтверждает, что Россия с кем-то воюет.
Из-за этих правил были заблокированы в России или прекратили работу Радио Свобода и региональные проекты радиостанции, канал Настоящее время, "Голос Америки", телеканал "Дождь", радиостанция "Эхо Москвы", издания Znak.com, The Village, ТВ 2, "Медуза", The New Times, "Тайга.инфо", DW.
Госдума приняла законопроект об уголовной ответственности за распространение так называемых "фейков" о деятельности российской армии, предусматривающий реальные сроки лишения свободы.
В России заблокирован сайт издания «Кавказский узел»
Роскомнадзор заблокировал в России сайт издания "Кавказский узел" по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля – в этот день российские войска начали вторжение в Украину.
В заявлении редакции говорится, что блокировка не остановит работу журналистов, и издание продолжит работать. "Мы не для того работали больше 20 лет, чтобы в одночасье перестать информировать вас о событиях в наших регионах. Блокировка сайта не означает, что мы опускаем руки. Мы не отказываемся от честных новостей и для нас самое главное – быть с вами, дорогие читатели. Мы продолжаем работу и призываем вас установить VPN, чтобы продолжать читать наши новости как обычно", – говорится в публикации.
16 марта также стало известно, что YouTube заблокировал аккаунт православного телеканала "Спас". 11 марта видеохостинг объявил, что заблокирует аккаунты российских СМИ, финансируемых государством. "Спас" после блокировки заявил о переходе в Rutube, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.
С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала вооруженное вторжение на территорию Украины, в России были заблокированы Радио Свобода, "Настоящее Время", Крым.Реалии, "Голос Америки", New Times, "Тайга.инфо", DOXA, "Эхо Москвы", "Дождь", "Медуза", Русская служба BBC, Deutsche Welle и другие. Телеканал "Дождь", радио "Эхо Москвы" и томское агентство ТВ2 приняли решение прекратить работу.
11 марта 2022 года Российская Генеральная прокуратура потребовала признать Meta – материнскую компанию социальных сетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp – экстремистской организацией. Ранее, 4 марта, в России был заблокирован Facebook. Социальную сеть обвинили в цензуре российских государственных и прогосударственных СМИ. Доступ к Instagram был ограничен в полночь 14 марта.
Илон Маск в ответ Кадырову переименовал свой аккаунт в Twitter
Американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск ответил на выпад в соцсетях главы Чечни Рамзана Кадырова и переименовал свой аккаунт в Twitter, где на него подписаны 78 миллионов читателей.
Спор между Кадырова и Маском начался после того, как предприниматель обратился к Кремлю и публично вызвал на бой президента Владимира Путина. "Ставка - Украина", – написал глава SpaceX.
На это Рамзан Кадыров посоветовал Маску не тягаться с Путиным, так как президент будет выглядеть не по-спортивному, если станет “бить более слабого противника".
"Как ты себе это представляешь? Ты в красном углу ринга - бизнесмен и твиттерный блогер. Путин в синем - мировой политик, стратег, гроза Запада и США. Поэтому тебе надо подкачаться, чтобы из нежной Илоны стать брутальным Илоном", – написал глава Чечни в своем Telegram-канале.
Маск обнародовал это обращение в Twitter, сменил имя в аккаунте на Elona Musk и снова повторил вызов на бой для Владимира Путина.
"Если он боится драться, я соглашусь использовать только левую руку - а я даже не левша", – написал Илон Маск.
Рамзан Кадыров неожиданно признал "непоколебимую волю, характер и отсутствие двойных стандартов" Илона Маска, вспомнив, что он отказался заблокировать российские сайты в сети Starlink.
- Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его слова о способности "присоединить" Украину не были согласованы с федеральным центром и являются его личным мнением. В то же время он вновь выразил готовность "отстаивать позиции своего государства, президента и народа" в качестве "добровольца".
- С момента вооруженного вторжения России на территорию Украины Рамзан Кадыров активно высказывается по этой теме, поддерживая президента Путина. В частности, он регулярно сообщает о действиях так называемых "кадыровцев" на территории соседней страны, а также намекает на свое непосредственное участие в боевых действия.
- Провластные российские Telegram-каналы опубликовали видео с проходящего в подвальном помещении военного совещания, в котором участвует глава Чечни. Утверждалось, что запись сделана на территории Украины – в семи километрах от Киева. Однако в Крмле не смогли подтвердить эту информацию, а на следующий день Кадыров встретил в Грозном секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
Студентка РЭУ имени Плеханова заявила об отчислении из‑за антивоенных сториз
Студентка Российского экономического университета имени Плеханова Антонина Бегачева рассказала, что ее отчислили из-за сториз против войны с Украиной. Об этом сообщает "Медиазона".
24 февраля Бегачева опубликовала в инстаграме четыре сториз: изображение голубя мира и лозунг "Мне не нужна война", фотография стены с оскорблением в адрес Владимира Путина, антивоенный текст на английском и ролик о протестах против вторжения в Украину.
В приказе об отчислении, который датирован 28 февраля, говорится, что основанием послужила служебная записка начальника управления по социально-воспитательной работе о выявлении нарушения. По словам студентки, сотрудница вуза сказала, что ее отчислили "за соцсети".
Бегачева рассказала "Медиазоне", что узнала о своем отчислении спустя две недели совершенно случайно: когда пыталась восстановить доступ к корпоративному аккаунту Microsoft. Она отмечает, что в последние две недели посещала занятия, а преподаватели принимали ее работы и выставляли оценки.
Адвокатская палата приостановила статус переехавшего в Грузию юриста Павлова
Адвокатская палата Санкт-Петербурга приостановила адвокатский статус юриста Ивана Павлова, в сентябре прошлого года переехавшего в Грузию. Он специализируется на преступления против государственной безопасности и среди прочего известен как защитник бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова.
По словам Павлова, статус приостановлен на основании того, что адвокат более полугода не исполнял свои профессиональные обязанности. Представитель Павлова юрист Александр Мерешко в разговоре с "Коммерсантом" отметил, что подобные решения выносятся, если человек находится в коме.
Павлов заявил, что решение палаты будет обжаловано.
В апреле 2021 года Павлову предъявили обвинение в разглашении данных предварительного расследования дела Ивана Сафронова. По версии следствия, адвокат передал журналистам "Ведомостей" копию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также сообщил СМИ о секретном свидетеле в деле. Минюст четыре раза требовал от Адвокатской палаты лишить Павлова статуса.
16 июля прошлого года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт юридического объединения "Команда 29", которое возглавлял Павлов. Адвокат закрыл все медиапроекты и покинул Россию.
Призывы к импичменту Путина появились на сайтах судов в России
Сайты Арбитражные судов в некоторых регионах России подверглись хакерской атаке в среду, 16 марта. Неизвестные разместили по ссылкам призывы к импичменту президента России Владимира Путина, а также к освобождению политических заключенных.
Рано утром в среду не работали сайты Арбитражных судов в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока, а также Москвы.
Сайты Арбитражного суда России и Санкт-Петербурга продолжали работать. Примерно через час послание уже было недоступно, но сайты не открывались.
Пресс-секретарь Арбитражного суда Приморского края Инга Сорокина сообщила РИА Новости, что все сайты арбитражей находятся на единой московской платформе, поэтому хакерская атака затронула все страницы. По ее словам, специалисты работают над восстановлением доступа.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Зеленский: позиции Украины и РФ на переговорах стали «реалистичнее»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и России на переговорах об урегулировании вооружённого конфликта стали "более реалистичными". "Но ещё нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины", — сказал Зеленский в своем видеообращении в телеграме, отметив, что это "тяжело, но важно".
Делегации России Украины провели уже четыре раунда переговоров, последний проходил в видеоформате.
Ранее представители как украинской, так и российской делегаций заявляли, что на переговорах наметился некоторый прогресс, однако не привели деталей. Власти Украины неоднократно отвергали возможность своего согласия на высказанные президентом России Владимиром Путиным требования так называемой демилитаризации Украины и признания российской аннексии Крыма и независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". При этом в Киеве давали понять, что могут отказаться от планов вступления в НАТО, если Украина получит достаточные гарантии своей безопасности, в том числе и от России.
В понедельник Зеленский заявил, что на переговорах с Москвой Киев добивается его встречи с президентом Владимиром Путиным. В Кремле до этого говорили, что такая встреча "концептуально" возможна.
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров утверждал, что переговоры Москвы и Киева направлены на обеспечение нейтрального военного статуса Украины, "чтобы с ее территории никаких угроз России никогда не исходило".
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк накануне заявил, что переговоры продолжатся 16 марта. Это "очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но, безусловно, есть место для компромисса", - написал он в твиттере.
Боевые действия в Украине, куда Россия по приказу президента Путина ввела войска 24 февраля, продолжаются. Точное количество жертв военных действий на данный момент установить невозможно, но очевидно, что речь идёт о тысячах военных и мирных жителей.
Несколько сотрудников федеральных СМИ уволилось с работы
Несколько журналистов федеральных телеканалов написали заявления об уходе с работы, сообщает "Медиазона". В частности, с Первого канала уволилась европейский корреспондент Жанна Агалакова, из НТВ уволился брюссельский корреспондент канала Вадим Глускер.
Оба проработали в своих медиа-организациях более двадцати лет. Глускер уточнил, что не работает со 2 марта. Агалакова пока свой уход не комментировала. Ранее о своём увольнении сообщила ведущая программ НТВ Лилия Гильдеева, работавшая на канале с 2006 года.
Во вторник журналист Роман Супер написал в своём фейсбуке, что, по его данным, в связи с военной агрессией России и несогласием с государственной информационной политикой массово увольняются сотрудники информационной программы "Вести", производством которой занимается ВГТРК. Супер рассказал об увольнении одного из продюсеров, режиссёра ежедневного эфира и руководителя отдела информации. Официального подтверждения этому нет.
Россия отправила на войну в Украину югоосетинских контрактников. ВИДЕО
Жители Южной Осетии, контрактники 4-й гвардейской военной базы РФ отправились на войну в Украину. В соцсетях опубликованы кадры передвижения военной техники, которая покидает Цхинвали, а затем и югоосетинскую территорию через Рокский тоннель.
Информацию подтвердил экс-президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойты.
«Наши ребята отправляются на Украину, чтобы добить нацистов, которые терроризируют свой народ. Они сильно мотивированы, я со многими разговаривал. Едут мстить за наших братьев! Там есть родственники и друзья тех, кто погиб на Украине. Самого уже туда тянет! Ребята, вы забираете с собой частицу моего сердца! Вашим родным выдержки и терпения! А вы возвращайтесь живыми и здоровыми с победой!» – написал он в Telegram-канале.
Отметим, что из-за отправки в Украину контрактников в соцсетях критикуют югоосетинского президента Анатолия Бибилова. Именно он принял решение сократить численность югоосетинской армии, представители которой начали служить в рядах российской 4-й военной базы. При этом Бибилов говорил, что это подразделение «будет находиться здесь, в Осетии, на территории 4-й военной базы».
- Накануне СМИ сообщили о смерти уроженца Южной Осетии, 35-летнего Андрея Бакаева. Он служил в 58-й российской армии и погиб «при выполнении боевого задания в ходе проведения специальной военной операции».
Югоосетинский ЦИК допустил до президентских выборов лишь 5 из 17 кандидатов
Центризбирком самопровозглашенной республики Южная Осетия огласил список кандидатов в президенты, которые прошли регистрацию. Как сообщил агентству «Рес» представитель ЦИК Игорь Чочиев, по итогам заседания комиссии зарегистрированы пять кандидатов в президенты.
«Прошли регистрацию – действующий глава государства Анатолий Бибилов; лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев; экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев; депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.
Не прошли регистрацию: экс-министр обороны Ибрагим Гассеев; бывший сотрудник Минобороны Владимир Пухаев; художник Гено Каджаев; депутат Давид Санакоев; лидер политической партии, вице-спикер парламента Владимир Келехсаев; экс-гендиректор «Мегафон-Южная Осетия» Аслан Кутаров; преподаватель ЮОГУ, представитель Компартии Таймураз Тадтаев; предприниматель Альберт Валиев; бывший сотрудник правоохранительных органов Зелим Казиев; предприниматель Рустам Дзагоев; врач Алан Козонов; депутат парламента первого созыва Алымбег Плиев», – сказал представитель ЦИК.
Решение было принято на заседании комиссии во вторник, которое завершилось к полуночи.
Ранее некоторые из кандидатов заявляли о возможных махинациях власти и давлении на ЦИК.
Макрон готов дать убежище во Франции журналистке «Первого канала»
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности предоставить редактору «Первого канала» Марине Овсянниковой убежище во Франции. Об этом пишет британское издание The Guardian.
Макрон намерен обсудить дело Овсянниковой с президентом России Владимиром Путиным.
14 марта Овсянникова на несколько секунд ворвалась в прямой эфир выпуска новостей с плакатом против войны с Украиной. Перед акцией журналистка записала видеообращение, в котором осудила действия российской армии на территории соседней страны.
За ролик Овсянникову оштрафовали на 30 тысяч рублей. Суд признал ее виновной в организации несогласованной публичной акции.
За акцию в эфире в отношении журналистки проводится проверка по новой уголовной статье о распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии.
ООН призвала российские власти не подвергать Овсянникову репрессиям.
Под Киевом погиб один из ведущих журналистов телеканала Fox News
Во время обстрела села Горенка под Киевом погиб один из ведущих журналистов американского телеканала Fox News, оператор и фотограф Пьер Закржевский. Ему было 55 лет.
Генеральный директор Fox News Сюзанна Скотт заявила, что Закржевский освещал на канале почти все международные конфликты – от Ирака и Афганистана до Сирии и Украины. Коллеги погибшего называют его «одним из лучших в своем деле» и отмечают, что уход журналиста «оставляет дыру в их сердцах, которая никогда не будет заполнена».
Вместе с Закржевским пострадал еще один журналист Fox News, Бенджамин Холл – он был тяжело ранен, позже врачи были вынуждены ампутировать ему часть голени. Кроме того, по данным украинских СМИ, под обстрелом погибла местная журналистка Александра Кувшинова.
По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, судя по характеру ран журналистов Fox News, они попали под минометный или артиллерийский огонь. Геращенко утверждает, что обстрел велся российскими войсками.
- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в Североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а «ДНР» и «ЛНР» независимыми, Путин требует от Украины «денацификации» и «демилитаризации».
- Точное количество жертв военных действий на данный момент установить невозможно, но очевидно, что речь идет о тысячах военных и мирных жителей. Власти Украины утверждают, что с начала вторжения погибли более 13 тысяч российских солдат. Официального подтверждения этому нет. Минобороны России выступало с заявлением о количестве погибших только один раз – 2 марта. На тот момент ведомство признало потерю 498 солдат.
США расширили санкционные списки в рамках «акта Магнитского»
Заместители министра обороны России Алексей Криворучко и Юнус-Бек Евкуров включены в обновленный санкционный список США. Всего в него вошли 14 человек, среди которых супруга белорусского президента Галина Лукашенко.
Помимо прочего под ограничения попали начальник отделения ГИБДД отдела МВД по Курчалоевскому району Хусейн Хутаев, следователь Нурид Саламов и прокурор города Аргун Джабраил Ахматов. Они причастны к уголовному преследованию чеченского правозащитника Оюба Титиева в 2018 году.
Причиной введения санкций является нарушение прав человека данными лицами, говорится в сообщении Минфина США. Ограничения вводятся согласно «акту Магнитского».
По данным проекта Castellum, за две недели Россия стала мировым лидером по количеству введенных против нее санкций. Общее их число превысило 5,5 тысяч. Больше половины из них были введены в последние дни из-за российского вооруженного вторжения на территорию Украины. На втором месте по количеству санкций находится Иран, в отношении которого их на треть меньше – 3616.
За время вторжения в Украину погибли как минимум 130 военных из Дагестана
С начала вторжения российских войск в Украину на территории конфликта погибли как минимум 130 военнослужащих-контрактников из Дагестана, сообщают Кавказ.Реалии со ссылкой на источник в правительстве региона. Отмечается, что тела большинства убитых уже доставлены в республику и переданы родственникам.
Ранее власти Дагестана признали потерю 29 военнослужащих, а СМИ сообщали о 126 погибших из числа уроженцев юга России и Северного Кавказа.
- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в Североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а «ДНР» и «ЛНР» независимыми, Путин требует от Украины «денацификации» и «демилитаризации».
- Власти Украины утверждают, что с начала военных действий погибли более тринадцати тысяч российских солдат и более двух тысяч взяты в плен. Официального подтверждения этому нет, как нет и независимых данных о потерях сторон. Минобороны России выступало с заявлением о количестве погибших только один раз - 2 марта. На тот момент ведомство признало потерю 498 солдат. Для сравнения: за четыре года войны в Сирии официально погибли 116 российских военнослужащих. В ходе вторжения России в Грузию в августе 2008 года - 67 человек. Количество погибших за два года в Чечне в первую кампанию, из числа федеральных военнослужащих, в зависимости от источника, разнится от 4 до 5 тысяч человек.
Премьер-министры Чехии, Польши и Словении прибыли в осажденный Киев для встречи с Зеленским
Это первый такой визит с начала войны
Премьер-министры Чехии Петр Фиала, Польши Матеуш Моравецкий и Словении Янез Яншей прибыли в столицу Украины Киев для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским. Визит проходит в условиях наступления на город российских войск.
О начале визита сообщило »Чешское радио». Тот факт, что иностранные лидеры посещают украинскую столицу, является существенным успехом Украины в отражении российского нападения, - отмечает »Голос Америки».
«Наш долг – быть там, где куется история. Потому что речь идет не о нас, а о будущем наших детей, которые заслуживают возможности жить в мире, свободном от тирании», - цитирует радиостанция Моравецкого. По словам Фиалы, цель визита состоит в том, чтобы «подтвердить безоговорочную поддержку суверенитета и независимости Украины со стороны всего Евросоюза».
Парламент принял резолюцию об интеграции Грузии в Евросоюз
Парламент Грузии сегодня, 15 марта, единогласно одобрил проект резолюции об интеграции в Евросоюз. Проект был представлен правящей партией «Грузинская мечта».
Регистрацию прошли 116 депутатов, за резолюцию проголосовали 111 депутатов, никто не высказался против, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В резолюции сказано, что исполнительная власть Грузии активизировать свои усилия по интеграции Грузии в Евросоюз и реализации Соглашения об ассоциации между Грузией и ЕС, чтобы должным образом подготовить Грузию к членству в ЕС.
В то же время государства-члены ЕС и институты ЕС призывают предпринять все необходимые шаги для ускорения вступления Грузии в ЕС в соответствии со статьей 49 договора о ЕС.
Россия откажется от участия в Европейском суде по правам человека
Россия уведомила Совет Европы о выходе из организации, сообщил 15 марта бывший вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета, депутат Госдумы Петр Толстой. После выхода российские граждане не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека, а Москва не будет связана обязательствами отказаться от смертной казни.
Россия вступила в Совет Европы в 1996 году. В конце февраля организация приостановила членство Москвы из-за вторжения российской армии на территорию Украину. После этого российский МИД заявил, что страна не будет участвовать в работе Совета.
Ранее во вторник Парламентская ассамблея Совета голосовала за рекомендацию исключить Россию. В пояснительной записке отмечалось, что исполнение Россией решений и временных мер ЕСПЧ неэффективно.
В документе говорилось, что в случае прекращения членства члены организации должны предусмотреть способы сохранять взаимодействие с российскими правозащитниками, демократическими силами, свободными медиа и гражданским обществом.
Если Россия добровольно выйдет из Совета, то датой выхода будет 1 января следующего года. Но Комитет министров СЕ может своим решением прекратить членство Москвы с даты, которую определит сам.
В Минсельхозе Грузии обещали помощь импортерам в поиске новых рынков
Минсельхоз Грузии помогает импортерам и дистрибьюторам пополнять продовольственные запасы в стране, пишет агентство «Новости-Грузия».
В последнее время из-за событий в Украине жители Грузии стали скупать некоторые продовольственные товары – сахар, соль, соду и подсолнечное масло. Также часто обсуждается возможный дефицит муки и повышение цен на хлеб.
В Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства состоялась очередная рабочая встреча с представителями крупных торговых сетей и компаний-импортеров продовольственных товаров. На встрече отметили, что в последние дни из-за плохой погоды – по всей Грузии идет снег - наблюдается задержка поставок продукции в торговые сети отдельных регионов, однако в ближайшие дни этот вопрос будет полностью решен.
В ближайшее время в страну прибудет очередная партия различных продуктов первой необходимости — масло, макароны, гречка, жиры и так далее.
В целях обеспечения продовольственной безопасности соответствующие службы Минсельхоза ведут постоянный контроль за беспрепятственными поставками и пополнением продовольствия по всей стране.
«В настоящее время дефицита продовольствия в Грузии нет, - заявил первый заместитель министра окружающей среды и сельского хозяйства Георгий Ханишвили. - Мы максимально координированно работаем с частным сектором - импортерами, дистрибьюторами, чтобы помочь им в поисках альтернативных рынков, беспрепятственном импорте продукции, и постоянном пополнении запасов».
Ханишвили подчеркнул, что несмотря на сложную ситуацию в регионе, необходимо поддерживать стабильные поставки продукции на потребительский рынок.
РФ запретила въезд в страну Джо Байдену, его сыну, Энтони Блинкену и Хиллари Клинтон
Россия ввела санкции против президента США Джо Байдена, его сына Хантера Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена и бывшего госсекретаря, кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Им запрещён въезд в страну. Об этом заявили в МИД РФ.
Сообщается, что решение принято «в ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации».
По информации российского МИДа, в российский «стоп-лист» на основе взаимности также включены: министр обороны США Ллойд Остин, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр, первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо, президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.
«При этом мы не отказываемся от поддержания официальных связей, если они отвечают нашим национальным интересам, и в случае необходимости будем решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в «черном списке», для организации контактов высокого уровня», – сказано в заявлении российского ведомства.
В Москве говорят, что в ближайшее время расширят санкционный список «за счет включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России».
- Соединенные Штаты 26 февраля ввели санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и других членов Совета безопасности России. 3 марта список был расширен - в него внесли 19 российских бизнесменов и чиновников, а также 47 членов их семей.
Зеленский считает, что Украина не станет членом НАТО
Владимир Зеленский считает, что Украина не станет членом Североатлантического альянса, несмотря на политику «открытых дверей» НАТО.
Как сообщает «Европейская правда», об этом президент Украины заявил в обращении к лидерам стран Объединенных экспедиционных сил, которые возглавляет Великобритания.
«Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали о якобы открытых дверях, но уже услышали также, что нам туда не войти. И это правда, и нужно это признавать. Я рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и наших партнеров, которые нам помогают», – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина сейчас не претендует на активизацию статьи 5 Договора НАТО, и только просит закрыть небо, чтобы сделать невозможными авиаудары России.
«Нужны новые форматы взаимодействия, новая решимость. И если мы не можем войти в открытую дверь, то мы должны сотрудничать с сообществами, которые будут нам помогать и нас защищать, например вашим. И иметь надежные гарантии», – сказал президент.
Объединенные экспедиционные силы – это военный формат во главе с Соединенным Королевством. Силы могут состоять, если нужно, из Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции и Норвегии.
Бибилов говорит, что ему предлагали взятку за проведение «интернета из Грузии»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что депутат парламента предлагал ему взятку за проведение «интернета из Грузии». Имени депутата югоосетинский лидер не назвал.
«Я никогда не давал взяток и никогда их не принимал, где бы я ни работал. Если бы я мог на этой пойти, то 855 миллионов мы не смогли бы мобилизовать в бюджет. Хотя предложения поступали, приведу пример: приходит ко мне один депутат и говорит, что у меня в кармане каждый месяц будет 7 миллионов рублей, если мы проведем интернет из Грузии. Я ему, в свою очередь, сказал встать и убраться из моего кабинета. Есть такие люди, для которых моральная сторона потеряна», – сказал он.
Выступая на расширенной коллегии югоосетинской Генпрокуратуры, Бибилов заявил, что является «первым помощником прокурорских работников по борьбе с коррупцией».
Великобритания ввела санкции против Мишустина, Медведева, Соловьёва
Великобритания во вторник расширила санкционный список в связи с вооружённым вторжением России в Украину, включив в него около 350 российских физических и юридических лиц.
Среди попавших под санкции, предусматривающие заморозку активов и запрет на въезд в страну - крупные бизнесмены и чиновники, а также руководители подконтрольных Кремлю СМИ и их видные сотрудники.
В новом санкционном списке, в частности, глава правительства России Михаил Мишустин и бывший президент, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
В список также попали крупные бизнесмены - Михаил Фридман, Пётр Авен, Герман Хан, Дмитрий Пумпянский, ряд депутатов Госдумы, включая Ирину Роднину, министр обороны Сергей Шойгу, глава администрации Кремля Антон Вайно, высокопоставленные чиновники правительства, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, глава RT Маргарита Симоньян и её муж Тигран Кеосаян, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьёв, журналист Антон Красовский, писатель Захар Прилепин. Все они так или иначе признаны ответственными за российское вторжение в Украину или причастными к нему. Ранее большая часть этих лиц была включена в санкционные списки ЕС и США.
Под санкции уже попали почти все члены Совета безопасности, формально принимавшего решение о вводе войск в Украину, включая президента Владимира Путина. Введены также секторальные экономические санкции. Страны Запада вводят их скоординированно, хотя санкционные меры не полностью совпадают - например, США и Британия отказались от импорта российской нефти, а страны ЕС нет.
Появились подробности о новых санкциях ЕС против России
Евросоюз окончательно одобрил новый – четвёртый – пакет санкций против России в связи с её вооружённым вторжением в Украину. Официально санкционный список будет опубликован уже сегодня.
"Четвертый пакет санкций станет ещё одним сильным ударом по экономической и логистической базе, на которые опирается Россия в своём вторжении в Украину. Цель санкций – заставить президента Путина остановить эту бесчеловечную и бессмысленную войну", – говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля.
Пакет мер, помимо прочего, предусматривает:
- запрет на сделки с некоторыми российскими государственными предприятиями из разных секторов экономики, в том числе входящих в военно-промышленным комплекс
- ограничения на импорт продукции из стали и железа (это может повлечь потерю Россией экспортных доходов в 3,3 миллиарда евро, сообщает Еврокомиссия)
- ограничения на инвестиции в нефтяной и энергетический секторы экономики России
- запрет на поставки в Россию предметов роскоши (дорогих машин и ювелирных изделий), в частности, будет запрещён экспорт предметов роскоши на сумму более 300 евро и поставки автомобилей стоимостью более 50 тысяч евро
- запрет европейским рейтинговым агентствам оказывать услуги России и российским компаниям, чтобы осложнить доступ к финансовым рынкам ЕС
Кроме того, ЕС будет сотрудничать с другими странами, входящими во Всемирную торговую организацию, с целью выработать скоординированную позицию по возможному лишению России режима наибольшего благоприятствования в торговле.
Также будет расширен список физических лиц, попавших под санкции. В него войдут предприниматель Роман Абрамович, банкир Герман Хан, бизнесмен Виктор Рашников, руководитель Первого канала Константин Эрнст и бывшая жена главы "Роснефти" Марина Сечина – всего 14 человек, сообщает агентство Reuters.
Также во вторник, как ожидается, санкционный список расширит Великобритания.
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