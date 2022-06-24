Generation Cancellation: Little Big сняла антивоенный клип и уехала из РФ

Российская группа Little Big выпустила антивоенный клип на песню Generation Cancellation и объявила, что уехала из России. Об сама группа сообщила в пресс-релизе.

Группа называет песню "антивоенным манифестом". По словам участников коллектива, в клипе они "критикуют войну, пропаганду и политику… с помощью подборки визуальных сцен, наполненными отсылками и пасхалками на текущую социо и геополитическую ситуацию". Участники группы отметили, что "обожают свою страну, но полностью не согласны с войной в Украине".

"Мы осуждаем действия российского правительства, а также нам настолько отвратительна машина российской военной пропаганды, что мы решили бросить всё и уехать из страны", – сообщил лидер Little Big Илья Прусикин, также известный под сценическим псевдонимом "Ильич".

Сейчас группа базируется в Лос-Анджелесе в США.