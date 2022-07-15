Генпрокуратура РФ признала работу Bellingcat и The Insider нежелательной

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность на территории России расследовательского проекта Bellingcat и издания The Insider. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также Генпрокуратура признала нежелательным Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (CEELI Institute), зарегистрированный в Чехии.

По утверждению Генпрокуратуры , их работа "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Ведомство направило информацию о принятом решении в министерство юстиции России для внесения этих организаций в перечень нежелательных. Сейчас в нём значатся 56 организаций.

Bellingcat — независимая международная команда расследователей и гражданских журналистов, которая выпускает расследования на основе открытых данных и социальных сетей. The Insider — интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях. Оба проекта уже признаны "иностранными агентами".

Bellingcat иThe Insider были авторами расследований про покушение на оппозиционера Алексея Навального, про убийство политика Бориса Немцова, отравление Скрипалей и писателя Дмитрия Быкова.

Сейчас оба издания активно освещают войну в Украине.

Ранее нежелательными в России признали издания "Проект" и "Важные истории", которые также занимались расследованиями и рассказывали про коррупцию высокопоставленных чиновников и тайных родственников Владимира Путина.

Основанный в 1999 году со штаб-квартирой в Праге Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы — независимая некоммерческая неправительственная организация. На сайте CEELI Institute указано, что миссия организации заключается в "продвижении верховенства закона в мире для защиты основных прав и свобод личности".