Генсек ООН в Киеве выступил за «справедливый мир»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время посещения Киева 8 марта выступил за «справедливый мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом и резолюцией Генассамблеи», принятой по случаю годовщины начала российского вооруженного вторжения в Украину.

В резолюции, в поддержку которой голосовало 141 государство при всего семи голосах против, содержится осуждение российского вторжения, которое названо нарушением Устава ООН и международного права. «Суверенитет, независимость, единство и территориальная целостность Украины должны быть сохранены в соответствии с международно признанными границами Украины», – заявил Гутерриш, отметив, что «позиция ООН абсолютно четкая».

Резолюции Генассамблеи не имеют прямой юридической силы, а в Совете Безопасности принятие подобных резолюций блокирует Россия.

Гутерриш встретился в среду в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Обсуждался вопрос о продлении так называемой «зерновой сделки» – соглашения между ООН, Турцией, Россией и Украиной об экспорте украинского зерна через черноморские порты. Участники договоренностей заключили их в июле 2022 года, в марте срок действия соглашения истекает. В Москве не раз заявляли о том, что сделка якобы не работает и выгодна только Украине и странам Запада, а не России.

После встречи в Киеве Зеленский заявил, что Украина и ООН выступают за то, чтобы срок действия зернового соглашения был продлен.

Гутерриш не намерен посещать Москву и из Киева вернется в Нью-Йорк. При этом в прошлом году, уже после российского вторжения, генеральный секретарь ООН посещал как Украину, так и Россию.