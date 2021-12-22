30 лет назад, 22 декабря 1991 года, в Тбилиси началась гражданская война между сторонниками тогдашнего президента Звиада Гамсахурдии и вооруженной оппозицией. Итогом этой войны стало свержение первого президента Грузии. Звиад Гамсахурдия покинул страну и уехал в Чечню.

Начало гражданского противостояния в Грузии совпало с моментом прекращения существования Советского Союза. 25 декабря 1991 года президент СССР Михаил Горбачев сложил свои полномочия, а 26 декабря Совет республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования Советского Союза.

К 30-летию распада СССР Настоящее Время подготовило проект про национальные движения в бывших советских республиках, появление которых стало возможным после начала перестройки, а также их влияние на развитие ситуации в регионах.

Грузия: сначала независимость

"В Грузии никогда не было популярно быть советским человеком. Это считалось чем-то зазорным и постыдным. Если хотели кого-то оскорбить, то могли ему сказать, что он коммунист. После этого над ним бы все начали смеяться. Но это не значило, что мы были демократами. Это скорее был крен в сторону национализма. А что касается Абхазии и Южной Осетии, то там было больше уважения к Советскому Союзу", – вспоминает грузинский конфликтолог, бывший министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закареишвили.

После начала перестройки в Грузии начали появляться альтернативные Компартии движения. Одним из первых в 1987 году было создано Общество Ильи Чавчавадзе, целью которого была "борьба за освобождение Грузии". На протяжении 1988-1989 годов появились Партия национального равноправия, Партия национальной независимости Грузии, "Народный фронт Грузии", Общество Ильи Праведного. Также была возобновлена деятельность ранее созданных партий – Республиканской и Национал-демократической.

"В отличие от многих советских диссидентов, которые хотели реформировать Советский Союз и защитить права человека, в центре грузинских национальных движений стоял исключительно вопрос независимости от СССР. Тогда велись даже споры, в которых и я участвовал, на тему, что должно быть первым – независимость или демократия. И большинство считали, что сначала независимость", – вспоминает Паата Закареишвили.

В ноябре 1988 года на центральной площади Тбилиси представители Национал-демократической партии во главе с лидером Георгием Чантурией объявили голодовку. Они требовали сохранить в Конституции право на выход союзных республик из состава СССР: разговоры об упразднении этого права в то время начались в Москве.

"Помню, тогда Нишанов (член президиума Верховного Совета СССР Рафик Нишанов – НВ) даже прислал речь, что, мол, мы обязательно учтем эту позицию. Именно эту акцию я считаю началом национального освободительного движения в Грузии", – говорит Паата Закареишвили.

Абхазский вопрос – начало противостояния

В советской Грузии все чаще начали звучать призывы о выходе из состава Советского Союза. Это вызвало ответную реакцию в Абхазии, которая входила в состав Грузинской ССР на правах автономной республики.

"С перестройкой появилась надежда, что наши дела не будут решаться в Тбилиси. Притом что многие имели там друзей, родственников, но эта политическая составляющая все-таки воспринималась отдельно. И, конечно, вместе с надеждой возникала и тревога – остаться один на один с Грузией", – рассказывает руководительница сухумского Центра гуманитарных программ Арда Инал-ипа в интервью "Эхо Кавказа".

Требования вывода Абхазии из состава Грузинской ССР звучали и до начала перестройки. Самые массовые выступления такого рода произошли в 1978 году.

В 1977 году была принята новая Конституция СССР, после чего проекты новых конституций начали готовить в советских республиках. Появилась информация, что в новой Конституции Грузинской ССР грузинский язык потеряет статус госурарственного. Это спровоцировало протесты в Тбилиси с требованием оставить грузинскому языку статус государственного.

В ответ на это возмущения начались в Абхазии. В результате по новой Конституции Абхазская АССР получила три официальных языка – абхазский, грузинский и русский. Также в Сухуми был создан Абхазский национальный университет и появилось телевидение на абхазском языке. Таким образом тогда ситуацию удалось успокоить.

Новое обострение отношений между абхазами и грузинами началось 18 марта 1989 года. В этот день в деревне Лыхны (древней столице абхазских князей) состоялся сход, участники которого выдвинули требование о выходе Абхазии из состава Грузии и восстановлении ее в статусе союзной республики (как это было до 1931 года).

"Сначала надежда была просто отсоединиться от Грузии, присоединиться к Российской Федерации... Правда, когда разрушилась Берлинская стена, когда невозможное стало возможным, вот тогда стали раздаваться такие голоса [о независимости], в основном среди молодежи. У нас часто журналисты спрашивали: "На что Абхазия надеется, такая маленькая, вас, абхазов, всего 17-18%?" И мы тогда часто говорили, что мы надеемся на нашу диаспору. Некоторые говорили, что война точно будет и главное, что мы должны делать, – это вооружаться. Это не была превалирующая точка зрения, в основном мы все-таки рассчитывали на Москву", – говорит Арда Инал-ипа.

В ночь на 16 июля в Сухуми произошли первые межэтнические столкновения, в результате которых погибли 16 человек. Это случилось после того, как студенты и преподаватели грузинского сектора Абхазского государственного университета попросили Тбилисский государственный университет открыть в Сухуми свой филиал. 14 мая решением Совета министров Грузинской ССР был создан сухумский филиал ТГУ. 16 июля здесь должны были проходить вступительные экзамены. Однако за день до этого абхазы начали блокировать место проведения экзаменов.

17 июля в Сухуми ввели подразделения внутренних войск. Обстановку в городе удалось быстро стабилизировать, поскольку беспорядки были локальными. Однако именно эти события называют предвестником войны.

"Черное воскресенье", или "Ночь саперных лопаток"

Волнения в Абхазии повлияли и на ситуацию в Тбилиси. 4 апреля 1989 года в центре города около 100 человек объявили голодовку. Поводом для этого стал абхазский сход в селе Лыхны. Однако вскоре абхазский вопрос отошел на второй план, а главным требованием протестующих стал выход Грузии из состава СССР.

Участники акции накануне разгона. Тбилиси, 8 апреля 1989

Акцию возглавили диссиденты Звиад Гамсахурдия, Мераб Костава, Ираклий Церетели и Георгий Чантурия. Голодающих пришли поддержать тысячи людей. Митинги проходили под лозунгами "Долой коммунистический режим!", "СССР – тюрьма народов!", "Долой советскую власть!".

Власти Грузинской ССР обратились к Москве с просьбой прислать в Тбилиси дополнительные силы МВД и Минобороны СССР. Через несколько дней, в ночь на 9 апреля, более двух тысяч военных советской армии и милиционеров, а также тяжелая техника в течение 15 минут разогнали толпу. Оружие не использовалось, но против демонстрантов применили саперные лопатки, дубинки, а также боевые отравляющие вещества (CS и хлорпикрин). 21 человек погиб, преимущественно женщины, более 600 человек были ранены.

Советские войска на проспекте Руставели. Тбилиси, 11 апреля 1989

Несмотря на введенный комендантский час, обстановка в Тбилиси оставалась напряженной, 12 апреля 1989

Тысячи людей пришли на похороны погибших. Тбилиси, 16 апреля 1989

После апрельских событий правительство Грузинской ССР во главе с Зурабом Чхеидзе было вынуждено подать в отставку. В отставку также ушел первый секретарь ЦК Компартии Грузинской ССР Джумбер Патиашвили. Против Звиада Гамсахурдии, Мераба Коставы и Георгия Чантурии возбудили уголовное дело, которое впоследствии было прекращено "ввиду изменения обстановки".

Гамсахурдия: приход к власти

В марте 1990 года в Тбилиси прошла конференция политических партий, во время которой для руководства национальным движением создали "Национальный форум". Вскоре форум распался, а сторонники Звиада Гамсахурдии основали новое политическое объединение – блок "Круглый стол – Свободная Грузия".

28 октября 1990 года состоялись первые альтернативные выборы в Верховный совет Грузинской ССР, на которых победил блок Звиада Гамсахурдии. 14 ноября Гамсахурдию избрали председателем Верховного совета. На этой же сессии объявили переходный период до восстановления независимости Грузии, приняли государственный флаг и герб.

31 марта 1991 года состоялось всенародное голосование о государственном устройстве будущей Грузии.

"Референдум был правовой основой для объявления в дальнейшем независимости. Это действительно было волеизъявление всего народа. Важно и то, что участие в этом приняли и автономии", – говорит бывший министр иностранных дел Гоги Хоштария.

Голосование проходило в день рождения Звиада Гамсахурдии – как дань уважения его роли в борьбе за независимость республики. В референдуме приняли участие 90,5% избирателей Грузии, в том числе из Абхазии и Южной Осетии. За независимость республики проголосовали почти 99%.

Менее чем через две недели, 9 апреля того же года, власти Грузии во главе со Звиадом Гамсахурдией подписали Декларацию о восстановлении Акта о независимости страны 1918 года. После этого впервые за 70 лет у Грузии появится национальное правительство и многопартийный парламент. 14 апреля 1991 года на чрезвычайном заседании первой сессии Верховного совета первым президентом независимой Грузии был избран Звиад Гамсахурдия.

Однако такого единения, как было 31 марта, в Грузии больше не будет. Через несколько месяцев после референдума начнется острая борьба между оппозицией и властью, которая приведет к гражданской войне. Вспыхнет конфликт в Южной Осетии, обострится ситуация в Абхазии, а избранный президент Звиад Гамсахурдия в 1993 году умрет при невыясненных обстоятельствах.

"Звиад Гамсахурдия наломал очень много дров. В ноябре он пришел к власти, а 11 декабря он упразднил Юго-Осетинскую автономную область. Это была его огромнейшая ошибка", – считает Паата Закареишвили.

Южная Осетия: путь к войне

Южная Осетия входила в состав Грузинской ССР как автономная область. Как и абхазы, осетины были против выхода Грузии из Советского Союза.

"Мы вообще себя ничьей частью не ощущали, мы были людьми, которые жили в Советском Союзе, – ну и что с того, что мы были частью Грузии, – вспоминает "депутат" парламента первого созыва самопровозглашенной Южной Осетии Лариса Остаева. – Мы проходили грузинский язык в школе со второго класса, мы проходили осетинский язык со второго класса, учились в русской школе, и для нас это было естественным. Поэтому, когда все началось в 1987 году, когда пошел этот сыр-бор с [Звиадом] Гамсахурдией, это было для нас дикостью, и тогда уже люди начали вспоминать 20-е годы, начали больше внимания уделять историческим событиям. А до этого мы жили в Советском Союзе и об этом абсолютно не думали".

"Абхазия автономную республику как получила? Они вышли все, с гор спустились, направились в Тбилиси и требовали, чтобы повысили их статус. И Грузия вынуждена была дать им статус автономной республики. Они им дали телевидение, они им университет сделали, они пошли им навстречу, – продолжает Лариса Остаева. – А наши осетины… единственное, что наш народ просил, – возможности читать, писать на осетинском языке, чтобы у нас был такой же русский алфавит, как в Северной Осетии. Основоположник осетинского языка и литературы Коста Хетагуров писал на латинице, потом в Южной Осетии нас перевели на грузинский алфавит, а Северная Осетия перешла на русский алфавит. Многие педагоги пришли в обком жаловаться. Они говорили: "Мы не понимаем" (не знали грузинского языка у нас в деревнях). На что секретарь обкома сказал: "А что, все должны быть педагогами? Возьмите мотыги, идите кукурузу окучивайте…" Этим дело закончилось".

10 ноября 1989 года Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял решение о преобразовании автономной области в автономную республику в составе Грузинской ССР. Президиум Верховного совета Грузинской ССР признал это решение незаконным.

23 ноября начался так называемый поход на Цхинвали, организованный лидером грузинского нацдвижения Звиадом Гамсахурдией, в котором приняло участие несколько тысяч человек. Организаторы акции говорят, что они хотели провести в Цхинвали митинг в поддержку грузинского единства. Однако у въезда в город их остановила местная милиция и местные жители. Участники акции в ответ заблокировали дороги.

"Именно в этот день споры и проблемы, имевшиеся во взаимоотношениях между Грузинской ССР и Юго-Осетинской автономной областью (входившей в состав советской Грузии), перешли в плоскость идеологически окрашенного вооруженного противостояния. Скорее всего, организаторы многотысячного марша (будущий первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия и его соратники) на Цхинвали и первой трехмесячной блокады города и предполагать не могли, что конфликт даже не регионального, а локального характера станет одним из главных вопросов международной повестки дня", – отмечает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов в статье для "Эхо Кавказа".

23 ноября 1989 года произошли первые столкновения между грузинами и осетинами

23 ноября 1989 года произошли первые столкновения между грузинами и осетинами

23 ноября 1989 года произошли первые столкновения между грузинами и осетинами

23 ноября 1989 года произошли первые столкновения между грузинами и осетинами

"События 23 ноября 1989 года продемонстрировали несколько принципиально важных тенденций, – продолжает Маркедонов. – Во-первых, они показали, что растущий национализм сильнее, чем партийно-советская вертикаль. В походе на Цхинвали участвовали не только Гамсахурдия и грузинские националисты, но и соратники первого секретаря ЦК Компартии Грузии Гиви Гумбаридзе. В это время республиканские Компартии старались переиграть националистов "на их поле", а потому где открыто, а где латентно поддерживали лозунги "защиты своих".

20 сентября 1990 года парламент Южной Осетии провозгласил создание независимой республики. Грузия это не признала, а в ответ 10 декабря Верховный совет Грузинской ССР объявил об упразднении Юго-Осетинской автономной области.

В январе 1991 года на территорию Южной Осетии были введены грузинские войска. Вскоре напряжение переросло в вооруженное противостояние, которое привело к многочисленным жертвам с обеих сторон. С ноября 1990 года по июль 1992 года, по различным оценкам, здесь погибли от двух до четырех тысяч человек.

"Звиад Гамсахурдия был более агрессивен к Южной Осетии, чем к Абхазии, – говорит Паата Закареишвили. – Несмотря на то, что в Абхазии абхазы были в меньшинстве, он предложил Владиславу Ардзинбе (главе Верховного совета Абхазской АССР – НВ) создать такую избирательную систему, где этнические абхазы составляли бы в местном парламенте большинство. Выборы прошли в сентябре 1991 года. С подачи Гамсахурдии в абхазский парламент было избрано 29 этнических абхазов, 26 грузин и 11 представителей других национальностей. Гамсахурдия считал, что Абхазия – это исторический регион Грузии, а Южной Осетии никогда исторически не существовало, ее создал Сталин. На самом деле так и было. Но он решил: раз она искусственно была создана, можно ее и упразднить. Но так было нельзя".

Война в Тбилиси, отъезд Гамсахурдии и возвращение Шеварднадзе

В конце 1991 года гражданское противостояние вспыхнуло уже в Тбилиси. Вооруженный конфликт между сторонниками президента Звиада Гамсахурдии и оппозицией начался 22 декабря 1991 года и продолжался две недели.

Тбилиси, начало 1992 года

Тбилиси, начало 1992 года

Тбилиси, начало 1992 года

Тбилиси, начало 1992 года

Тбилиси, начало 1992 года

Конфликт президента с национальной гвардией возник еще в дни августовского путча. Тогда Звиад Гамсахурдия под давлением Москвы попытался упразднить нацгвардию и перевести ее личный состав в подчинение МВД. Ситуация обострилась после того, как 20 декабря Гамсахурдия потребовал немедленного разоружения и роспуска нацгвардии, угрожая атаковать их базу ракетами "земля – земля". В ответ на это нацгвардейцы подняли мятеж, захватив ряд стратегических объектов. В Тбилиси началась настоящая война с использованием гранатометов и тяжелой техники. Во время столкновений погибли десятки человек, центр города был разрушен.

Итогом "тбилисской войны" стало свержение первого президента страны. Шестого января Звиад Гамсахурдия покинул Грузию и выехал в Чечню.

Звиад Гамсахурдия с охранниками в бункере Дома правительства. Тбилиси, 28 декабря 1991

"Звиад Гамсахурдия пришел во время СССР и ушел во время СССР. Он был продуктом Советского Союза. Гамсахурдия единственный президент Грузии, который ушел с поста в результате военного переворота. Все остальные, даже Шеварднадзе, ушли во время выборов", – отмечает Паата Закареишвили.

После отъезда Звиада Гамсахурдии руководство Грузией взял на себя Военный совет. В его состав вошли бывший председатель Совета министров в правительстве Гамсахурдии Тенгиз Сигуа, руководитель нацгвардии Тенгиз Китовани, а также руководитель вооруженного формирования "Мхедриони" Джаба Иоселиани.

Представители Военного совета решили пригласить в страну бывшего министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе. Он вернулся в Грузию в марте 1992 года и возглавил Государственный совет, а затем стал председателем парламента.

26 декабря 1991 года Советский Союз прекратил свое существование. Обстановка в Грузии в это время оставалась крайне неспокойной. В Мегрелии, на родине Звиада Гамсахурдии, продолжалась гражданская война между его сторонниками и представителями новой власти. Боевые действия велись и в Южной Осетии. А до начала кровопролитной войны в Абхазии оставалось меньше года.