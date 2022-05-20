Герхард Шрёдер уходит из совета директоров «Роснефти»

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер и германский бизнесмен Маттиас Варниг, директор компании-оператора газопровода "Северный поток-2", объявили об уходе из совета директоров российской госкорпорации "Роснефть".

Как говорится в пресс-релизе компании, они заявили "о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании". О причинах такого решения не сообщается. Говорится, что компания благодарит обоих "за неизменную поддержку".

Шрёдер руководил советом директоров "Роснефти" с 2007 года и сохранил свой пост после начала войны в Украине. Это вызвало резкую критику в его адрес в Германии и других странах. Накануне Европарламент принял резолюцию, в которой предложил включить Шрёдера в санкционный список в том случае, если он не откажется от своих должностей в России. Шрёдер также возглавляет комитет акционеров компании-оператора "Северного потока" Nord Stream AG, формально не являющейся российской.

Маттиас Варниг, которого, как и Шрёдера называют другом российского президента Владимира Путина, после российского вторжения в Украину был включён в санкционный список США.