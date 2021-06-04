Германия осудила трансляцию интервью с Романом Протасевичем

Германия назвала позором интервью с находящимся в Беларуси под арестом Романом Протасевичем, которое транслировалось на белорусском государственном канале ОНТ 3 июня. В этом интервью оппозиционный блогер признал вину в организации массовых беспорядков.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что признание Протасевича было "абсолютно постыдным и неправдоподобным". Он обвинил белорусские власти в "психологическом и, возможно, физическом" давлении на журналиста, чтобы тот выступил перед камерой. "Это позор и для телекомпании, которая показала это интервью, и для белорусского руководства, которое в очередной раз демонстрирует свое презрение к демократии и, надо сказать, к человечеству", – сказал Зайберт.

Министр иностранных дел Великобритании заявил, что Протасевич "явно находится под давлением". Доминик Рааб также призвал привлечь к ответственности лиц, причастных к трансляции интервью блогера.

Во время выступления в Варшаве белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская заявила, что все подобные видео снимаются под давлением и после пыток. Она добавила, что задача политзаключённых – выжить, и на сказанными ими слова не нужно обращать внимания.

В сюжете, вышедшем на ОНТ, бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA говорит, что как только ему предъявили обвинение, он якобы сразу же признал вину по статье об "организации массовых несанкционированных акций". "Я осознавал, что призывы, которые опубликовал я в том числе, они стали следствием того, что на улице, по сути, начались неконтролируемые беспорядки. И, по сути, три дня Минск жил в хаосе", - заявляет на камеру оппозиционный блогер. Из его уст также прозвучала критика ряда представителей белорусской оппозиции и слова о том, что он "уважает" Александра Лукашенко.

Романа Протасевича задержали 23 мая после принудительной посадки в Минске из-за ложного сообщения об угрозе минирования самолёта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Телеграм-канал NEXTA подробно писал о массовых протестах противников Лукашенко, которые начались в августе прошлого года. В последнее время Протасевич вёл телеграм-канал "Беларусь головного мозга" и жил в Литве. Вместе с Протасевичем была задержана его подруга россиянка София Сапега. Она находится в СИЗО.