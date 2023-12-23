Германия отправила Украине пакет помощи с техникой и боеприпасами

Правительство Германии направило Киеву новый пакет военной помощи, включающий военную технику и боеприпасы. Об этом в пятницу сообщило правительство на своем сайте, в разделе, где публикуется обновляемый список германской помощи, поставленной в Украину, сообщила «Немецкая волна».

Речь идет о трех самоходных зенитных установках Gepard (их общее количество достигло 52), и 30 240 зенитных бронебойных боеприпасах для них. В пакет включено также неуказанное количество боеприпасов для танков модели Leopard 2 A6. Ранее в Украину из Германии были отправлены 18 таких танков).

В новый пакет входят 2500 артиллерийских снарядов калибром 155 мм; 25 536 боеприпасов калибра 40 мм; две бронемашины разминирования WISENT 1 (их общее количество - 14); 10 разведывательных дронов Vector с набором запчастей (общее количество - 162); два автомобиля пограничной службы (общее количество - 243); две системы противоракетной защиты для вертолетов AMPS (общее количество - 4); восемь крупнотоннажных грузовиков повышенной проходимости Zetros (общее количество - 240) и другая техника, а также санитарные принадлежности.

По данным министерства обороны ФРГ, только в 2023 году Киев получил от Берлина вооружения на 4,34 миллиарда евро. В Германии прошли обучение 10 тысяч украинских военнослужащих. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году Германия предоставила военную помощь на общую сумму 5,97 млрд евро.