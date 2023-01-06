Новости
Германия поставит Украине БМП «Мардер»
Германия неожиданно для многих наблюдателей приняла решение о поставках в Украину гусеничных боевых машин пехоты типа «Мардер» (Marder – в переводе «Куница»). Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден заявили об этом накануне вечером после телефонного разговора. Одновременно с этим Вашингтон передаст Киеву американские БМП модели «Брэдли».
Это решение свидетельствует о резкой смене курса западных партнёров в вопросе предоставления тяжёлых вооружений Киеву. Перемена политического курса партнёров по НАТО наметилась уже в среду, после того как президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому предоставить бронированные разведывательные машины AMX-10 RC.
Германия и США поставят Украине также по одному зенитно-ракетному комплексу «Пэтриот».
Сколько боевых машин пехоты и когда поступят в Украину, пока не известно. Журнал «Spiegel» сообщает о запланированных поставках до 40 БМП «Мардер». Это первые западные тяжёлые БМП подобного типа, которые будут переданы Украине. До сих пор восточноевропейские страны-члены НАТО осуществляли поставки лишь лёгких танков советского производства. Украине уже были предоставлены некоторые типы западной бронированной техники, например, зенитные танки, а также транспортные и ремонтно-эвакуационные машины, речь однако не шла о боевых машинах.
Украина на протяжении многих месяцев после начала российского вторжения просила западных союзников, в особенности Германию, о поставках тяжёлых гусеничных БМП и боевых танков. Канцлер Шольц, однако, постоянно подчеркивал, что Германия не будет действовать в одиночку, и указывал на то, что до сих пор ни одна страна НАТО не поставила Украине подобную бронированную технику. Все решения до этого принимались только совместно с США или после соответствующих действий и согласия Вашингтона.
Этот принцип подвергался жесткой критике со стороны некоторых представителей партий правительственной коалиции ФРГ. Однако накануне глава Свободной демократической партии и министр финансов ФРГ Кристиан Линднер высказал поддержку этого политического курса. По его словам, поставки БМП «Мардер» происходят в согласовании с союзниками. Линднер написал в своем твиттере: «Важно, что мы отказываемся от единоличных шагов, хотя в будущем решения могут приниматься быстрее. Способность Украины сопротивляться должна быть больше, чем путинская жестокость».
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Олафа Шольца за объявленные поставки.
«Мы получим системы Patriot и мощную бронированную технику, это на самом деле большая победа для нашего государства», – заявил Зеленский в своем видеообращении накануне ночью.
Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев в твиттере также поблагодарил Германию за поставки БМП «Мардер». Его предшественник Андрей Мельник неоднократно подвергал правительство Германии резкой критике за отказ от поставки тяжелой бронированной техники, в том числе БМП и танков.
Председатель европейского комитета бундестага Антон Хофрайтер подверг критике промедление с поставками БМП.
«Пока «Мардер» попадут на поле боя, уже пройдет год после начала войны», – заявил представитель партии «Союз 90-х/Зелёные» в утренней передаче телеканала ARD.
Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек назвал запланированные поставки БМП «хорошим решением».
«С начала войны мы постоянно все сильнее расширяли нашу поддержку совместно с нашими партнёрами. Последовательным образом мы сделали и этот шаг. Украина имеет право на самозащиту против российского нападения, и мы обязаны ей в этом помогать», – заявил политик партии «Союз 90-х/Зелёные».
БМП «Мардер» была разработана для бундесвера более 50 лет назад. Украина просит Германию поставить также боевые танки «Леопард», однако решения об этом пока не принято.
Другие новости дня
СМИ вновь пишут об интересе «Реала» к Хвиче Кварацхелия
Ряд европейских интернет-ресурсов пишет, что мадридский «Реал» вновь проявляет интерес к грузинскому полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелия, стоимость которого может достигать 80 миллионов евро. Об этом, в частности, сообщает испанское издание fichajes.net.
Сайт Defensa Central при этом утверждает, что испанский королевский клуб уже отказался от этого намерения и прекратил следить за 21-летней звездой «Наполи».
Отметим, что ранее Кварацхелия попал в топ-10 самых подорожавших игроков 2022 года. По данным «Transfermarkt», его трансферная стоимость уже достигла 60 миллионов евро.
Кварацхелия перешёл в «Наполи» летом прошлого года. В рамках сезона полузащитник отыграл в 24 матчах, забил 13 мячей и сделал 10 голевых передач. Успешно выступающего в Италии грузинского футболиста называют «Кварадоной». Текущий контракт связывает Кварацхелия с «Наполи» до 30 июня 2027 года.
Командир «Грузинского легиона»: Саакашвили нужно ввести в программу обмена пленными
Командир воюющего в Украине «Грузинского легиона» считает, что бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили стоит ввести в программу обмена пленными. По словам Мамуки Мамулашвили, это было бы эффективно, особенно в условиях когда все понимают, что грузинское «правительство управляется из России».
«Это письмо носит скорее символический, нежели политический характер, поэтому я уверен, что оно будет проигнорировано. Я хочу вам сказать, что, может быть, гораздо эффективнее было бы ввести Саакашвили в программу обмена пленными, над которой мы сейчас работаем. Это была инициатива моей сестры и она напрямую связана с нашей работой в Украине, потому что руководитель нашей структуры, в которую входит «Грузинский легион», возглавляет комиссию по обмену пленными, и я думаю, что это может быть более эффективным методом в этом случае, потому что правительство управляется из России, это ни для кого не секрет», — рассказал Мамулашвили телеканалу «Формула».
Ранее воюющие в Украине грузинские добровольцы обратились к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой о помиловании экс-президента. 23 декабря бывший депутат от «Единого национального движения» Нона Мамулашвили обратилась к президенту Украины с просьбой обменять Саакашвили на российских пленных, напоминает СОВА.
Армянская апостольская церковь отмечает Рождество Христово
Армянская апостольская церковь 6 января отмечает праздник Святого Рождества Христова. В армянских церквях в Армении и по всему миру служат Рождественскую литургию, совершая церемонию освящения воды.
Накануне вечером в церквях была отслужена литургия Рождественского Сочельника и была провозглашена Благая Весть о Святом Рождестве.
Как пишет Радио Азатутюн, премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил верующих с Рождеством Христовым накануне. В своем видеообращении он зачитал 118-й псалом из Библии (молитва, чтобы понять мудрость Господа).
Армянскую Апостольскую церковь, ее прихожан в Грузии и во всем мире с Рождеством поздравили президент и премьер-министр Грузии.
«Пусть этот большой праздник добра и добродетели, который вы отмечаете сегодня, принесет вам и вашим семьям мир, здоровье и благополучие», – написала Саломе Зурабишвили в Facebook.
«Я хочу поздравить наших армянских соотечественников и наш братский армянский народ, всех, кто с особой радостью и большим торжеством отмечает праздник Рождества Христова и Крещения Господня», – написал в Facebook премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, добавив, что «взаимное уважение и любовь между грузинским и армянским народами обусловили многовековую дружбу и добрососедство».
Запад скептически отнёсся к российской идее перемирия на 1,5 суток
С полудня по московскому времени 6 января российские войска в Украине должны соблюдать режим прекращения огня. Об этом накануне распорядился президент России Владимир Путин. Он обосновал своё решение просьбой патриарха РПЦ Кирилла о так называемом рождественском перемирии. Прекращение огня должно действовать до 24.00 7 января, то есть в общей сложности 36 часов.
Украина отвергла предложение Путина присоединиться к прекращению огня на время празднования православного Рождества. Вечером 5 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в твиттере, что предложение Кремля «не может и не должно» быть воспринято серьёзно. Другие представители Украины обвинили Россию в провокации и стремлении воспользоваться паузой для улучшения положения её войск. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что Путин планирует использовать двухдневное перемирие, чтобы «хоть ненадолго остановить продвижение» украинской армии в Донбассе. Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук предупредила жителей оккупированных территорий об опасности терактов в храмах в рождественскую ночь.
Представители так называемой «ДНР» заявили, что украинские военные якобы обстреляли Донецк ровно в полдень 6 января. Ранее назначенный Россией глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что прекращение огня не означает перемирия, и российские военные в Донецкой области будут отвечать на возможные украинские обстрелы. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил украинцев со свиньями, а страны Запада – со свинопасами.
Представители стран Запада выразили недоумение в связи с предложением Путина или прямо его отвергли, заявив о том, что режим прекращения огня на 1,5 суток - недостаточный шаг на пути к урегулированию конфликта. Президент США Джо Байден предположил, что Владимиру Путину нужна «передышка». По его словам, Путин был готов «бомбить больницы, детские сады и церкви» в отмечаемое христианами западного обряда Рождество 25 декабря и в новогодние праздники. По словам главы МИД Германии Анналены Бербок, Путин, очевидно, намерен «продолжить войну после короткого перерыва». Если бы Путин хотел мира, он «вернул бы своих солдат домой и война бы закончилась». Глава Евросовета Шарль Мишель назвал объявленное прекращение огня таким же цинизмом, как и проведённые российскими властями на оккупированных территориях Украины референдумы.
Ряд комментаторов обратил внимание, что в опубликованном на сайте Кремля указании Путина о прекращении огня употребляется оборот «на Украине», в то время как – с точки зрения Кремля и действующей российской Конституции – линия фронта сейчас проходит по территориям аннексированных областей, которые Кремль считает российскими.
- Ранее на сайте Московской патриархии появилось сообщение от имени предстоятеля РПЦ к сторонам войны с призывом установить рождественское перемирие. Война в тексте названа «междоусобным конфликтом». Одностороннее прекращение боевых действий Путину в телефонных переговорах предложил 5 января президент Турции Реджеп Эрдоган.
Пресса приводит «взрывные» отрывки из мемуаров британского принца Гарри
В Великобритании старшие члены королевской семьи оставляют без комментариев просочившиеся в прессу отрывки из мемуаров принца Гарри, герцога Сассекского - младшего сына короля Карла III. Книгу под названием Spare («Запасной») за несколько дней до официальной публикации уже характеризуют как «скандальную и взрывную».
В автобиографии принц Гарри указывает на обиды и выдвигает ряд обвинений в адрес своих родственников. Книга поступит в продажу в Великобритании и США на будущей неделе, но этому предшествовали многочисленные утечки и преждевременное появление мемуаров в Испании, в связи с чем ряд СМИ получили копию до официальной публикации.
Наиболее цитируемым стал отрывок, в котором герцог Сассекский рассказывает о своей ссоре со старшим братом, первым в очереди на британский престол принцем Уэльским Уильямом. Гарри утверждает, что конфликт произошел из-за его супруги, американской актрисы Меган Маркл.
«Он схватил меня за воротник, порвав висевший на шее шнурок, и повалил меня на пол», – цитирует рассказ принца издание Guardian.
Как следует из публикации газеты, ссора, произошедшая в 2019 году, была вызвана комментариями принца Уильяма в адрес Меган. Утверждается, что Уильям относился к браку своего брата критически, называя его жену «трудной, грубой и резкой». Принц Гарри отмечает, что после удара Уильяма он упал на собачью миску и поранился осколками. Позднее его брат вернулся и выглядел сожалеющим по поводу случившегося.
Также приводится рассказ принца о том, что именно Уильям со своей на тот момент девушкой, а ныне супругой Кэтрин посоветовали ему надеть нацистскую форму на костюмированную вечеринку по случаю Хэллоуина в 2005 году. Гарри утверждает, что на выбор был ещё костюм пилота, но Уильям и Кэтрин, смеясь, одобрили первый вариант. Фото принца в нацистской форме впоследствии разместил на первой полосе таблоид Sun.
В автобиографии Гарри называет Уильяма одновременно и своим «самым заклятым врагом», и «любимым братом». Он пишет, что между ними всегда было соперничество из-за ролей в королевской семье.
В мемуарах помимо проблем в отношениях с Уильямом принц Гарри рассказывает об опыте употребления кокаина, любовных связях, вспоминает о своём нежелании, чтобы его отец снова женился. Значительная часть книги связана со смертью его матери, принцессы Дианы, чувствами от этой потери и утрате доверия к близким, резюмирует «Би-би-си».
В Мексике произошли беспорядки после ареста сына наркобарона Эль Чапо
В городе Кульякан на западе Мексики вспыхнули беспорядки - после того, как полиция утром в четверг арестовала сына известного наркобарона Эль Чапо. Перестрелка произошла в том числе в местном аэропорту.
Операцию прокомментировал министр обороны Мексики Луис Кресенсио Сандоваль. По его словам, сыну Эль Чапо Овидио Гусман-Лопесу предъявлены обвинения в том, что он возглавлял отделение наркокартеля Синалоа, основанного его отцом. Содействие операции оказали США, куда, как ожидается, будет экстрадирован Гусман-Лопес.
По словам губернатора штата Синалоа Рубена Роша, во время беспорядков в четверг были убиты не менее 10 человек, в том числе семь сотрудников правоохранительных органов и местные жители. Сторонники главы наркокартеля поджигали автомобили, строили из них баррикады, а также напали на аэропорт, чтобы помешать перевозке Овидио Гусман-Лопеса в Мехико.
Авиакомпания Aeromexico сообщила о том, что в четверг утром в результате стрельбы несколько пуль попало в фюзеляж ее самолета, который готовился к полёту в Мехико. Утверждается, что никто не пострадал.
В 2019 году мексиканские власти уже арестовывали сына Эль Чапо. Тогда после крупных беспорядков в городе власти приняли решение его отпустить, чтобы избежать масштабного кровопролития. В Соединённых Штатах Овидио Гусман-Лопес объявлено в розыск. Его отец Хоакин Гусман, известный как Эль Чапо (Коротышка) дважды получал тюремные сроки в Мексике и дважды бежал из заключения. Сейчас он отбывает пожизненный срок в США, суд признал его виновным в 2019 году в контрабанде наркотиков и отмывании денег. Как утверждается, после него наркокартель возглавили его сыновья.
Рождественское поздравление Саакашвили: «Победит свобода»
Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал в социальной сети рождественское поздравление. Саакашвили, в частности, поблагодарил Католикос-Патриарха всея Грузии Илию Второго, который провел с его экс-супругой Сандрой Рулофс и сыном Николозом «теплую и продолжительную» беседу.
Ранее глава грузинской православной церкви направил письмо Саакашвили и пожелал ему «укрепления духовных сил и познания истинной, иной реальности».
Саакашвили говорит, что некоторые неправильно восприняли слова патриарха, связали слово «реальность» с тюрьмой, а не с духовностью.
«За последний год я действительно окреп духовно, впервые многократно причастился, исповедовался, миропомазался, а самое главное, у меня было много времени и возможности молиться.
Что касается тюрьмы, то главный лозунг украинских бойцов — «Свобода или смерть!», так что победит свобода.
Всех с Рождеством», – написал Саакашвили.
Как сообщалось ранее, в Грузии и более чем в 20 странах мира в среду прошли пикеты в поддержку Саакашвили. Демонстранты требовали немедленно отпустить бывшего президента Грузии из-под стражи в связи с ухудшением состояния его здоровья.
Украина отвергла предложение Путина о прекращении огня на Рождество
Киев отверг предложение президента России Владимира Путина прекратить огонь на время празднования православного Рождества. Вечером 5 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в твиттере, что предложение Кремля «не может и не должно» быть воспринято серьёзно.
«Президент Владимир Зеленский предложил прозрачную формулу мира из 10 шагов. Россия игнорирует план и вместо этого обстреливает Херсон в рождественский Сочельник (24 декабря – ред.), запускает массовый ракетный удар и атаки дронов на Новый год», – написал Кулеба.
В ночь на 6 января Зеленский заявил в видеообращении, что Путин планирует использовать двухдневное перемирие, чтобы «хоть ненадолго остановить продвижение» украинской армии в Донбасе.
(В конце декабря Зеленский сказал: «Бахмут, Соледар, Кременная. В целом, держим позиции. Есть и такие участки фронта, где понемногу продвигаемся»).
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в твиттере назвал предложение о перемирии «лицемерием» и заявил, что «временное перемирие» Россия получит, когда «уйдёт с оккупированных территорий». Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале в ответ на идею прекращения огня написал: «HIMARS очень смешно слушать разные предложения с болот».
Ранее 5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии соприкосновения в Украине на православное Рождество – с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Это первое такое объявление со стороны Москвы с начала февральского вторжения.
Сообщение о распоряжении Путина было выложено на сайте Кремля. В тексте говорится, что прекращение огня объявляется по предложению предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла (Гундяева). К этому же призывается Киев.
«Призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова», – говорится в документе.
Ранее на сайте Московской патриархии появилось сообщение от имени предстоятеля РПЦ к сторонам войны с призывом установить рождественское перемирие. Война в тексте названа «междоусобным конфликтом». Одностороннее прекращение боевых действий Путину в телефонных переговорах предложил 5 января президент Турции Реджеп Эрдоган.
- Предложенная Зеленским формула мира из 10 шагов публично не раскрывалась. Ранее в ООН президент Украины заявлял, что его формула предполагает создание трибунала против России, выплату Киеву компенсаций за войну, обеспечение Киеву финансовой и военной поддержки со стороны стран Запада, ограничения цены на российские ресурсы и восстановления территориальных границ. Москва комментировала эти пункты по отдельности, заявляя, что не готова к таким условиям.
Больше новостей Радио Свобода:
США: целью Пригожина под Бахмутом могут быть месторождения
Основатель «ЧВК Вагнера», близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин может быть заинтересован в получении контроля над соляными и гипсовыми месторождениями в Донецкой области Украины – и именно этим объясняется активное участие наёмников «ЧВК Вагнера» в штурме города Бахмут. Такого мнения придерживаются в администрации Соединённых Штатов – сообщает агентство Reuters со ссылкой на не названного по имени представителя Белого дома.
Как сказал агентству американский чиновник, у Вашингтона есть основания полагать, что «одержимость» Пригожина Бахмутом обусловлена материальными мотивами.
Крупнейшее соляное месторождение Европы – Артёмовское – находится в районе Бахмута, производственные мощности предприятия по переработке соли «Артёмсоль» – в расположенном неподалёку городе Соледар, который также штурмуют российские войска при участии «ЧВК Вагнера».
Представитель Белого дома также привёл оценку потерь среди наёмников «ЧВК Вагнера». По его словам, из 50 тысяч бойцов этой организации, были убиты более четырёх тысяч, ещё около 10 тысяч были ранены. Более тысячи бойцов «Вагнера» погибли за последний месяц только под Бахмутом.
Пригожин сообщение пока не комментировал. Сам он настаивает на том, что штурм Бахмута играет важную роль в военном отношении.
«Бахмут сегодня — это место встречи двух войск. Как Куликово поле, Бородино и другие исторические примеры. Где одна армия должна уничтожить другую», — приводит в частности заявление Пригожина его спецслужба.
Несмотря на то, что наступление на Бахмут ведётся уже несколько месяцев, российские силы пока не смогли завладеть городом, разрушенным, по данным украинских властей, уже на 60%. В последнее время активизировалось наступление также на Соледар. Российский телеграм-канал War Gonzo в пятницу пишет, что там якобы удалось прорвать оборону украинских сил и продвинуться к центру города; официального подтверждения этого нет ни со стороны Минобороны России, ни от украинской стороны.
США ранее обвиняли «ЧВК Вагнера» в эксплуатации природных ресурсов в Африке, в частности ЦАР, Мали и Судане, для финансирования войны в Украине. Российские власти отвергали эти обвинения. Известно, что наёмники ЧВК присутствуют в этих африканских странах.
В конце декабря США сообщали, что «группа Вагнера» получила партию оружия из Северной Кореи. Это отрицал как Пригожин, так власти КНДР.
Старший советник госсекретаря США по Кавказу ушел в отставку
Филип Рикер покинул дипломатическую службу и пост старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе.
Как сообщил спикер госдепа Нед Прайс, с момента назначения Рикера в августе 2022 года «предполагалось и ожидалось, что он будет занимать эту должность на краткосрочной основе – до конца года». По его словам, работа Рикера в качестве старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе ускорила взаимодействие и помогла выстроить структурированный процесс для установления мира в регионе.
Прайс добавил, что «уход Рикера никоим образом не подрывает приверженность Вашингтона обеспечению безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего для Южного Кавказа».
Отметим, что Рикер возглавлял американскую делегацию на 56-м раунде Женевских дискуссий, который прошел в октябре 2022 года, а в декабре он посетил Тбилиси, встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и записал видеообращение к жителям страны.
Конгресс три дня подряд не может избрать спикера Палаты представителей
В четверг, после третьего дня голосований, конгрессмены вновь не смогли избрать спикера Палаты представителей Конгресса США. Ведущему кандидату в спикеры от Республиканской партии Кевину Маккарти не хватило 18 голосов для избрания на этот пост.
Причиной первого, более чем за сто пятьдесят лет случая, когда победившая на выборах партия не может избрать спикера после одиннадцати раундов голосований, стала оппозиция Кевину Маккарти 20 конгрессменов-республиканцев, требующих от него в обмен на свои голоса различных уступок. Например, упрощения процедуры избрания и смещения спикера Палаты представителей, назначения членов их группы в ключевые комитеты, проведения в будущем голосований по снижению государственных расходов. Маккарти согласился с некоторыми из требований, но меньшинство не уступает. Он оказался в полной зависимости от двадцатки республиканцев, поскольку демократы, которые будут в меньшинстве в Конгрессе нового созыва, единодушно проголосовали за своего кандидата демократа Хакима Джеффриса.
Как будут дальше развиваться события, не берется предсказать никто. Следующий раунд голосований состоится в полдень в пятницу. Маккарти и его сторонники продолжают консультации с оппонентами, которые публично продолжают настаивать на своих требованиях. Между тем, по сообщениям прессы, страсти в помещениях Конгресса накаляются. Законодатели нередко общаются друг с другом на повышенных тонах. Из-за отсутствия спикера Конгресс не может приступить к работе. Члены Палаты представителей официально не подведены к присяге. Многие из них публично жалуются на безответственность коллег, создавших, по сути, беспрецедентную ситуацию на Капитолии.
Видные республиканцы, включая бывшего президента Дональда Трампа, выражают беспокойство тем, что эта ситуация может нанести серьезный политический ущерб Республиканской партии, продемонстрировав ее неспособность к управлению.
«Не превращайте наш большой триумф в гигантское унизительное поражение», – обратился к двадцатке конгрессменов Трамп. Самой крупной за 60 лет опасностью для партии назвал ситуацию бывший спикер Палаты представителей республиканец Ньют Гингрич.
В Москве госпитализирован режиссер Никита Михалков
В Москве госпитализирован режиссер Никита Михалков. По данным издания «База», он попал в больницу с пневмонией, вызванной коронавирусом, и его состояние оценивается как тяжелое.
В свою очередь «Интерфакс» сообщает, что Михалков госпитализирован с гриппом. О состоянии больного в новости агентства ничего не сказано.
Михалков, которому в октябре прошлого года исполнилось 77 лет, известен ультраконсервативными и монархическими взглядами. Он скептически относится к существованию коронавируса, и особенно - к вакцинации от болезни. В одном из выпусков телевизионной программы «Бесогон», в которой режиссер выступает и в качестве автора, и в качестве ведущего, он утверждал, что под видом прививки от ковида осуществляется проект миллиардера Билла Гейтса по чипированию людей ради сокращения численности населения планеты Земля, которое потребляет слишком много ресурсов. Тот выпуск был снят с эфира.
- В прошедшее воскресенье, 1 января, государственный телеканал «Россия 24», начиная с двух часов ночи и в течение почти суток, показывал в своем эфире программу «Бесогон». Почему именно этот проект был выбран в качестве новогоднего, не уточнялось.
- Михалков один из самых влиятельных людей в российском кинематографе. Он президент Московского международного кинофестиваля и председатель Союза кинематографистов России. Он лауреат премии «Оскар», Гран-при Каннского кинофестиваля и «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.
Латвийская контрразведка задержала шеф-редактора российского агентства Sputnik
Служба государственной безопасности Латвии задержала шеф-редактора литовской службы российского государственного агентства Sputnik Марата Касема. Он подозревается в нарушении санкционного режима. Его арестовал суд Риги.
О задержании гражданина Латвии, работающего на «Россию сегодня» сообщает издание Delfi со ссылкой на СГБ. Как сообщили редакции, журналист был задержан еще в 3 января. У него есть латвийское гражданство, он прибыл в страну в конце декабря. Имя задержанного издание не называет.
Редакция «Спутника» уточняет, что Касем прибыл в Латвию по семейным обстоятельствам. Он был арестован 5 января и переведен в Центральную тюрьму Риги. Как сообщает агентство, их сотруднику, кроме обвинения в нарушении санкций, могло быть предъявлено обвинение в шпионаже. Другие источники эту информацию не подтверждают.
- Евросоюз запретил работу на территории стран ЕС агентства Sputnik и канала RT в марте, после начала войны в Украине. Запрет введен до прекращения войны и до тех пор, пока Россия и связанные с ней СМИ «не остановят деятельность по дезинформации и информационные манипуляции против ЕС».
- Еще до введения запрета на уровне ЕС Латвия запретила работу изданий холдинга «Россия сегодня», куда входит Sputnik, на своей территории. Там объяснили это персональными санкциями ЕС против гендиректора холдинга Дмитрия Киселева.
- Россия называет действия ЕС и Риги атакой на свободу слова. После вторжения в Украину Москва запретила работу на своей территории десяткам западных и российских СМИ, обвиняя их в распространении дезинформации, и приняла закон о внесудебном закрытии редакций.
Путин поручил армии прекратить огонь в Украине на православное Рождество
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии соприкосновения в Украине на православное Рождество - с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Это первое такое объявление со стороны Москвы с начала февральского вторжения.
Сообщение о распоряжении Путина выложено на сайте Кремля. В тексте говорится, что прекращение огня объявляется по предложению предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла (Гундяева). К этому же призывается Киев.
«Призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова,» - говорится в документе.
Ранее на сайте Московской патриархии появилось сообщение от имени предстоятеля РПЦ к сторонам войны с призывом установить рождественское перемирие. Война в тексте названа «междуусобным конфликтом». Одностороннее прекращение боевых действий Путину в телефонных переговорах предложил 5 января президент Турции Реджеп Эрдоган.
Новость дополняется
В Киеве назвали призыв РПЦ к перемирию на Рождество «ловушкой»
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла объявить 6-7 января так называемое рождественское перемирие между Россией и Украиной "циничной ловушкой".
Как написал Подоляк в твиттере, РПЦ "не является авторитетом для глобального православия и выступает лишь как «пропагандист войны»". Украинский чиновник, охарактеризовав деятельность РПЦ как "призывы к геноциду украинцев", назвал предложение патриарха Кирилла "элементом пропаганды".
Руководители Украины и ведущих украинских религиозных конфессий пока не комментировали предложение Кирилла.
Ранее на сайте Московской патриархии появилось сообщение от имени предстоятеля РПЦ. В нём говорится: "Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова". Большинство православных верующих в Украине и России отмечают Рождество 7 января.
Это первый случай после широкомасштабного российского вторжения в Украину, когда от РПЦ исходит инициатива перемирия, приуроченного к церковному празднику. В апреле 2022 года ООН и папа римский предлагали объявить перемирие на Пасху. Тогда, однако, РПЦ не присоединилась к этому призыву, а власти России отвергли его, заявив, что Украина якобы использует перемирие для наращивания поставок вооружения с Запада и перегруппировки своих сил. Нынешнюю инициативу Кирилла Кремль пока не комментировал.
Ряд комментаторов обратил внимание, что патриарх Кирилл в своём обращении назвал российско-украинскую войну междоусобным конфликтом, то есть по сути гражданской войной. Такое определение встречается, впрочем, и в других его высказываниях, посвящённых войне.
В Украине Кирилла и РПЦ обвиняют в поддержке войны; предстоятель РПЦ неоднократно обвинял власти Украины и страны Запада в развязывании конфликта, а также благословлял российских военных, заявляя при этом, что он выступает за мир.
Михаил Cаакашвили поблагодарил участников акции #SaveMisha
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили поблагодарил участников акции в свою поддержку. Слова благодарности опубликованы на его фейсбук-странице – на грузинском, украинском, русском и английском языках.
Особую благодарность Саакашвили выразил организаторам акции #SaveMisha – российскому оппозиционеру, юристу и правозащитнику Марку Фейгину и советнику Офиса президента Украины Алексею Арестовичу.
Как сообщалось ранее, в Грузии и более чем в 20 странах мира в среду прошли пикеты в поддержку Саакашвили. Демонстранты требовали немедленно отпустить бывшего президента Грузии из-под стражи в связи с ухудшением состояния его здоровья.
Фотографии акций протеста, которые прошли, в частности, в Армении, Латвии, Украине, Германии, Чехии, Болгарии, Польше, Молдове и ряде других стран, включая Австралию, опубликовал российский оппозиционный общественный деятель Марк Фейгин. Недавно он получил от Саакашвили, который сейчас находится в гражданской клинике в Тбилиси, записку, в которой бывший президент Грузии обвинил власти России в своем отравлении.
Несколько человек пришли на акцию и у секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России.
В Грузии митинги прошли в Тбилиси и ряде других городов, в том числе и в поселке Чорвила, где родился основатель правящей партии миллиардер Бидзина Иванишвили, оппонент Саакашвили, которого сторонники бывшего президента считают ответственным за его уголовное преследование. Сторонники Саакашвили пытались устроить шествие, но группа местных жителей, поддерживающих Иванишвили, преградила им путь. После стычек под надзором полиции демонстрантам пришлось покинуть поселок.
9 января суд в Тбилиси должен вернуться к рассмотрению ходатайства адвокатов Саакашвили, которые добиваются для него разрешения пройти лечение в одной из европейских клиник.
Бывший президент Грузии, который сейчас является гражданином Украины, был арестован в Тбилиси осенью 2021 года после тайного возвращения в страну.
Украина: город Бахмут разрушен более чем на 60%
Город Бахмут в Донецкой области Украины, который несколько месяцев пытаются взять российские войска, разрушен более чем на 60%. Об этом сказал в эфире украинского национального телемарафона глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко.
Большая часть мирных жителей уехала из города, однако некоторые из них там всё же остаются. По словам Кириленко, в среду при российском обстреле в Бахмуте погибли две женщины.
"Какие бы попытки войти в город ни предпринимал противник, ему не удается продвинуться. Какие бы успехи они ни имели, они были отброшены на прежние позиции за пределы города", - сказал Кириленко. Об "успехах" защитников Бахмута заявил в вечернем обращении в среду также президент Украины Владимир Зеленский. Ранее он посещал город и называл его "фортецией", то есть крепостью. Генштаб Украины в своей сводке также сообщил, что в ходе последних боёв российские военные были выбиты за пределы городской застройки.
По сообщениям западных аналитиков, в частности из Института изучения войны (ISW), российское командование в последнее время ослабило натиск на Бахмут и усилило его на другом направлении - в районе города Соледар, где, однако, прорвать фронт также не удаётся.
Источники с обеих сторон конфликта называют Бахмут (в 1924—2016 годах официально именовавшийся Артёмовск) одной из самых напряжённых точек на линии фронта, где обе стороны несут значительные потери. Глава "ЧВК Вагнера", бойцы которой участвуют в штурме Бахмута, Евгений Пригожин, заявлял, что украинские военные создали в городе "500 линий обороны". Комментирующий события на фронте бывший полевой командир сепаратистов "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) отмечает, что "на участке фронта Соледар-Бахмут ЧВК "Вагнер" (основная ударная сила) и взаимодействующие части ВС РФ продолжали "разбивать лоб" о сплошные укрепления противника". Минобороны России официально о последних событиях в районе Бахмута не сообщало.
- Президент России Владимир Путин, заявляя ранее, что так называемая специальная военная операция в Украине идёт по плану, не раз говорил, что российские войска продвигаются медленно, поскольку не штурмуют украинскую линию обороны "в лоб". На деле, речь часто идёт именно о лобовых наступлениях, в ходе которых артиллерийским огнём разрушаются городские кварталы. Значительные разрушения, в частности, были причинены ранее взятым российскими войсками городам Попасная и Северодонецк в Луганской области. Бахмут российские войска пытаются взять уже почти полгода.
«Лексус» Бибилова со знаком Z спровоцировал скандал в Цхинвали
Сотрудники югоосетинской Госавтоинспекции 2 января остановили автомобиль «Лексус» экс-президента самопровозглашенной республики Анатолия Бибилова с номерным знаком Z. Как сообщили интернет-ресурсы, приближенные к бывшему югоосетинскому лидеру, сотрудники «были вынуждены выполнить приказ» действующего президента Алана Гаглоева и «попросили экс-президента удалить знаки российской спецоперации с автомобиля».
«Бибилов четко и ясно дал понять, что никому не позволит снимать символы борьбы с неофашизмом с его авто и представители МВД вынуждены были согласиться с его принципиальной позицией», – говорилось в сообщении.
Ресурсы, приближенные к Бибилову, также писали, что установить «красноречивый знак Z» вместо автомобильных знаков ему позволила российская сторона. Кроме того, сообщается, что с таким же номером в России передвигается глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Ряд российских и югоосетинских телеграм-каналов усмотрел в инциденте «русофобию». Некоторые поинтересовались: «Что будет потом? Запрет символа Z на законодательном уровне?»
Глава югоосетинского МВД прокомментировал ситуацию в эфире ГТРК «ИР». Валерий Газзаев говорит, что «автотранспортное средство в течение нескольких дней передвигалось по улицам города с регистрационными знаками неустановленного образца». По его словам, согласно действующим нормативным документам, «номер должен быть соответствующим образом зарегистрирован и иметь соответствующие регистрационные знаки».
Газзаев рассказал, почему Бибилову, несмотря на нарушение, позволили передвигаться на автомобиле со знаком Z.
«Лицо, передвигавшееся на указанном автотранспорте, является специальным субъектом и обладает неким иммунитетом. Было принято решение не препятствовать их дальнейшему передвижению», – сказал Газзаев.
Он говорит, что информация, якобы югоосетинское руководство выступает против российской «специальной военной операции», не соответствует действительности.
«Весь югоосетинский народ с самых первых дней в полной мере поддерживает специальную военную операцию, проводимую Российской Федерацией», – отметил Газзаев, добавив, что Алан Гаглоев недавно лично находился в зоне «СВО», а сотрудники силовых ведомств доставляют военнослужащим гуманитарную помощь.
- Во втором туре президентских выборов в мае прошлого года Анатолий Бибилов проиграл оппозиционеру Алану Гаглоеву. С тех пор Бибилов довольно часто появляется в зоне проведения российской «СВО» в Донецкой области Украины.
Глава ПЦУ впервые проведёт богослужение в соборе Киевской лавры
Предстоятель автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний 7 января планирует провести рождественское богослужение в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ.
Этот собор до конца прошлого года находился в аренде у другой религиозной организации - Украинской православной церкви (УПЦ), которая только в прошлом году, после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину, заявила о своей независимости от Московского патриархата. Министерство культуры Украины перед Новым годом расторгло с УПЦ договоры аренды двух храмов на территории лавры. При этом храмы не переданы и ПЦУ. В сообщении ПЦУ подчёркнуто, что церковь получила соответствующее разрешение на проведение богослужения в соборе 7 января.
На территории Киево-Печерской лавры зарегистрированы монастыри как УПЦ, так и ПЦУ, однако до последнего времени большую часть её территории использовала именно УПЦ. Если богослужение 7 января состоится, это будет первый случай, когда литургия украинской автокефальной церкви пройдёт в Успенском соборе Лавры.
Руководство ПЦУ активно выступает против российской агрессии. УПЦ также её осудила. Ряд её священников и иерархов, в особенности на оккупированных российской армией территориях, однако, власти Украины подозревают в коллаборационизме. В последние недели во многих приходах УПЦ прошли обыски, несколько иерархов были включены в санкционные списки, а в Верховной раде рассматриваются законопроекты о возможном запрете религиозной организации. Представители властей призывают УПЦ окончательно порвать с Москвой.
- Утром 5 января Московская патриархия распространила от имени патриарха Кирилла призыв к так называемому рождественскому перемирию с полудня 6 января до полуночи в ночь на 8 января, "чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова". Реакции российских и украинских властей на это обращение пока нет. В Украине Кирилла и РПЦ обвиняют в поддержке войны; предстоятель РПЦ неоднократно обвинял власти Украины и страны Запада в развязывании конфликта, а также благословлял российских военных, заявляя при этом, что он выступает за мир.
Экс-глава югоосетинского Минобороны был ранен на войне в Украине
Машина экс-министра обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия Владимира Пухаева подорвалась на фугасе в Украине. Об инциденте, произошедшем в зоне т.н. «специальной военной операции», сообщил североосетинский общественный деятель Артур Хадзарагов.
«Боевая машина Владимира Пухаева во время выполнения боевого задания подорвалась на вражеском фугасе. Желаю своему дорогому брату скорейшего выздоровления», – сообщил он.
«Ещё не встал на ноги, но готов снова ехать на передовую», – добавил Хадзарагов.
Позже агентство «Рес» сообщило, что инцидент произошёл 20 декабря. На данный момент Владимир Пухаев находится дома и его здоровью ничего не угрожает, сказано в сообщении.
- Владимира Пухаева министром обороны назначил экс-президент Анатолий Бибилов 18 апреля прошлого года – незадолго до второго тура президентских выборов, в котором победу одержал Алан Гаглоев. Новый югоосетинский лидер уволил Пухаева 12 августа.
- В июне прошлого года Владимир Пухаев возглавил югоосетинскую федерацию футбола.
- По информации из открытых источников, на войне в Украине погибли как минимум 20 уроженцев Южной Осетии. Это – российские военнослужащие и добровольцы: Владимир Козаев, Марат Джиоев, Ремик Каджаев, Алан Дудаев, Олег Алборов, Ацамаз Джиоев, Ацамаз Бестаев, Роланд Цховребов, Алан Багаев, Алан Тедеев, Алим Лохов, Инал Кортиев, Андрей Бакаев, Руслан Бесаев, Руслан Казиев, Радислав Хугаев, Роберт Кулумбегов, Ахмат Засеев, Альберт Джуссоев и Иван Елбакиев.
Пригожин сообщил о снятии судимости с воевавших в Украине заключённых
Первая группа российских заключённых, завербованных «ЧВК Вагнера» для участия в войне в Украине, завершила полугодовой контракт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на основателя ЧВК Евгения Пригожина. По его словам, с заключённых сняли все судимости.
Как отмечает агентство со ссылкой на «ЧВК Вагнера», в первой группе бывших заключённых около 20 человек. Их имена не называются, за что их осудили, не сообщается. О снятии судимостей известно лишь со слов Пригожина, как оно могло быть оформлено юридически – неясно.
РИА «Новости» также опубликовало видео, на котором Пригожин жмёт руки людям в камуфляжной форме и поздравляет их с «отработкой контракта».
На вопрос о том, чем завершившие контракт с «ЧВК Вагнера» заключённые теперь будут заниматься, они ответили, что собираются «вернуться обратно, доделать то, что начали», потому что это уже «не работа, это жизнь».
На видео Пригожин призывает бывших заключённых, часть из которых сидят перед ним с костылями и в инвалидных колясках, «много не бухать», «наркотики не употреблять», «баб не насиловать» и «не бедокурить».
В декабре в Новошахтинске в Ростовской области был задержан завербованный в «ЧВК Вагнера» заключённый, перешедший российскую границу и открывший огонь по полицейским. Он заявил, что заблудился и принял российских полицейских за украинских военных.
В ноябре стало известно, что бойцы «ЧВК Вагнера», предположительно, убили ранее завербованного Пригожиным заключённого Евгения Нужина, который попал в украинский плен.
Известно о нескольких случаях гибели в Украине заключённых, осуждённых ранее в России к длительным срокам заключения, в том числе за убийства.
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Бойцов компании подозревают в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе – во внесудебных казнях. Создатель и спонсор ЧВК Евгений Пригожин не отрицает их, хотя прямыми словами и не признаёт.
- Весной, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, «ЧВК Вагнера» и лично Пригожин начали вербовать в свои ряды российских заключённых и отправлять их на войну. Осуждённые, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны, по словам Пригожина, полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. По оценкам американской разведки, в данный момент в боевых действиях на территории Украины участвуют около 40 тысяч российских заключённых. «ЧВК Вагнера» участвует в боях на самом напряжённом участке фронта – в районе Бахмута в Донецкой области.
- Во многих случаях речь идёт о людях, осуждённых за насильственные преступления, в том числе бандитизм и убийства. Эти люди получают доступ к огнестрельному оружию и армейской технике. Это, как и создание частных военных компаний, не предусмотрено российскими законами.
Начало следствие по факту возможного насилия над экс-главой МВД Грузии
МВД Грузии начало расследование по факту возможного насилия над бывшим министром внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили. Как пишет грузинская служба Радио Свобода, дело возбуждено на основании информации, распространенной СМИ.
Ранее телекомпания «Рустави 2» сообщила, что второго января в одной из аптек тбилисского района Ваке произошла потасовка между Вано Мерабишвили и Гигой (Гигиша) Шарашидзе — зятем известного певца Гии Гачечиладзе (Уцноби).
Журналисты отметили, что физическое противостояние подтвердил Шарашидзе, пообещавший в случае необходимости предоставить следствию подробности эпизода.
«Между мной и Вано Мерабишвили в аптеке произошла потасовка. Я даже не могу назвать это потасовкой, потому что Вано Мерабишвили сбежал в первые секунды. Учитывая большой интерес общественности, я посчитал себя обязанным. Я не прячусь от следствия и не пытаюсь избежать ответственности. В случае необходимости отвечу на все вопросы правоохранительных органов», — цитирует Шарашидзе издание СОВА.
- Ближайший соратник экс-президента Михаила Саакашвили, бывший министр внутренних дел и экс-премьер Вано Мерабишвили провёл в заключении 6 лет и 9 месяцев и вышел на свободу в феврале 2020 года. С тех пор он редко появляется на публике.
- Мерабишвили отбывал наказание по ряду эпизодов. Ему выдвинули обвинения по делу о разгоне митинга 26 мая 2011 года, сокрытии улик по делу Сандро Гиргвлиани, расправе над депутатом Валерием Гелашвили, приобретении дачи в Квариати и подкупе избирателей.
В Украине назвали имена военных РФ, управляющих иранскими дронами
В Украине назвали имена российских военных, которые управляют иранскими дронами-камикадзе Shahed, с помощью которых армия России атакует позиции украинских войск и объекты инфраструктуры.
В совместном расследовании журналистов изданий "Слідства.Інфо" и "Нашi грошi.Львiв" говорится, что прошедшим летом военные российского государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ, который базируется в Коломне, учились управлять дронами Shahed под прикрытием «армейских соревнований» в иранском городе Кашан. Расследователи идентифицировали четырёх из них: по их данным, это капитан ВВС РФ Андрей Степовой, лейтенант ВВС РФ Евгений Глухов, а также военнослужащие Сергей Созинов и Глеб Пивкин. Позже все они, вернувшись Коломну, сами стали обучать операторов дронов перед отправкой в войска.
В расследовании также отмечается, что время «армейских соревнований» в Кашане (август текущего года) совпало с датой поставки первой партии иранских дронов в Россию.
- По данным украинских властей и ряда иностранных разведок, Иран регулярно поставляет России дроны-камикадзе, которые в дальнейшем используются для атаки на Украину. Российские и иранские власти это отрицают.
Компания Amazon сократит более 18 тысяч сотрудников
Американская компания Amazon сократит более 18 тысяч сотрудников. Это на восемь тысяч больше, чем планировалось. Это крупнейшее одномоментное сокращение в истории компании. Решение принято на фоне неопределенности в экономике и в связи с набором большого числа сотрудников в последние два года. Как сообщил генеральный директор Amazon Энди Джесси, кадровые сокращения в основном коснутся отделов продаж и найма персонала. Он пообещал, что все увольняемые получат выходное пособие и помощь в трудоустройстве.
Amazon значительно увеличил численность персонала на фоне пандемии COVID-19, когда резко выросли объемы онлайн-торговли. По состоянию на сентябрь 2022 года в Amazon работало полтора миллиона человек, большая часть из которых была задействована на складах компании.
В 2022 году рост Amazon стал самым медленным за последние два десятилетия. У компании резко выросли издержки, а изменение покупательских привычек потребителей и рост инфляции подорвали её продажи. В третьем квартале прошлого года чистая прибыль Amazon упала на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. В ноябре акции Amazon падали до самого низкого уровня с начала пандемии.
Сокращения в Amazon соответствуют тенденции в других технологичных компаниях, признавших, что в последние годы они слишком быстро расширяли штаты, отмечает The Wall Street Journal . Материнская компания Facebook Meta в ноябре объявила, что уволит 11 тысяч работников - это 13% всего персонала. Новый глава Twitter Илон Маск уволил около половины из своих 7500 сотрудников.
Форум