Германия предоставила убежище критику Кадырова

Германия предоставила политическое убежище чеченцу Мохмаду Абдурахманову, правозащитнику и брату оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Ранее суд в Мюнхене вынес приговор организатору покушения на Мохмада.

О предоставлении убежища в своем Youtube-канале сообщил сам Абдурахманов, он поблагодарил власти Германии за это решение, передаёт Кавказ.Реалии.

Ранее ему дважды отказывали в убежище. Но в марте 2021 года административный суд Аугсбурга обязал федеральное ведомство по делам миграции и беженцев Германии заново рассмотреть повторное прошение о предоставлении убежища Абдурахманову и его семье.

Перед этим на Мохмада и его брата Тумсо было совершено несколько покушений. В августе 2023 года Высший земельный суд в Мюнхене признал уроженца Чечни Валида Дадакаева виновным в организации покушения на Абдурахманова и приговорен к 10 годам тюрьмы.