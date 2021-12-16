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Германия: «СП-2» вряд ли будет сертифицирован в первой половине 2022
Федеральное сетевое агентство Германии, которое рассматривает вопрос сертификации газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря, вряд ли примет решение по существу дела в первой половине будущего года. Об этом заявил руководитель агентства Йохен Хоманн - сообщает Reuters.
Хотя и Россия, и участвующие в проекте западные партнёры называют газопровод коммерческим предприятием, в последние годы он оказался в центре политических споров. Достроен он был позже, чем планировалось, из-за угрозы санкций США. Сейчас "Северный поток-2" вновь обсуждают - в контексте возможного широкомасштабного вторжения России на Украину. Ряд западных политиков, включая госсекретаря США Энтони Блинкена, заявляют, что с трудом могут себе представить, что газопровод заработает в случае эскалации конфликта.
При этом процесс сертификации в Германии сейчас остановлен по формальным основаниям. От оператора газопровода - компании, которой владеет российский "Газпром" - требуется создать в Германии дочернюю компанию. Сейчас этот процесс уже начат, однако, по всей видимости, в первоначально установленный 4-хмесячный срок германский регулятор решить процесс о сертификации никак не успеет.
Помимо вопроса о дочерней компании, есть и более общий вопрос о соответствии газопровода европейским энергетическим нормам. Они, в частности, предусматривают, что у владельца газопровода не должно быть монополии, и что сам газопровод и перекачиваемое по нему топливо должно принадлежать разным компаниям.
Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок недавно заявила, что "на данный момент" газопровод не может быть сертифицирован, поскольку не соответствует европейским нормам. При этом официально новое правительство Германии не заявляло о смене курса по вопросу о "Северном потоке-2" и отказе от него.
Другие новости дня
Приехавшего в Грузию дядю Михаила Саакашвили вызвали на допрос
Дядю бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Темура Аласания, накануне приехавшего в Грузию, вызвали на допрос. Об этом сообщает Netgazeti.
В министерстве внутренних дел Грузии заявили, что Аласания отказался от допроса в МВД и, соответственно, его допросят в суде.
Родственника Саакашвили планируют допросить по делу о нарушении тайны частной коммуникации. В 2018 году в СМИ появилась запись предполагаемой беседы Саакашвили и Аласания, в которой они говорят о необходимости радикализации общества. В записи голос, похожий на Аласания, говорит, что «заплатит миллион тому, кто убьет Бидзину из снайперской винтовки», на что Саакашвили отвечает ему: «Сейчас лучше позаботься о журналистах и Гварамия».
Михаил Саакашвили в соцсети иронично призвал миллиардера Бидзину Иванишвили «быстро арестовать всех Аласания, Саакашвили и других, чтобы чувствовать себя спокойно за новогодним столом».
Адвокат Аласания Бека Басилая заявил, что в деле нет признаков вины его клиента, а вызов на допрос назвал «политическим пиаром».
ЕСПЧ обязал Грузию выплатить 193 500 евро потерпевшим 17 мая 2013 года
Европейский суд по правам человека единогласно постановил выплатить потерпевшим по делу о беспорядках 17 мая 2013 года в Тбилиси 193 500 евро. Страсбург обязал грузинское государство осуществить выплаты в течение трех месяцев.
Как пишет СОВА, истцами выступили 35 граждан и две организации. Страсбургский суд пришел к выводу, что в их отношении были нарушены три статьи Европейской конвенции о защите прав человека: статья №3 (Запрещение пыток), статья №11 (Свобода собраний и объединений) и статья №14 (Запрещение дискриминации).
ЕСПЧ пришел к выводу, что власти Грузии не предприняли необходимых мер для защиты участников акции в поддержку ЛГБТ-сообщества от агрессивной толпы. Кроме того, суд счел убедительными доказательства, в частности видеоматериалы, снятые независимыми журналистами, о том, что насилие готовилось заранее, а полиция не препятствовала беспорядкам. Истцы также заявляли о неэффективном расследовании тех событий.
17 мая 2013 года, в Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией, в центре Тбилиси должна была пройти акция в поддержку ЛГБТ-сообщества. Но эта попытка обернулась массовым насилием с участием духовных лиц и прихожан Грузинской православной церкви.
В абхазский парламент направлено представление о лишении неприкосновенности депутатов Кокая и Ардзинба
Генеральный прокурор самопровозглашенной республики Абхазия Адгур Агрба сегодня направил в парламент представления о лишении неприкосновенности депутатов Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба. Согласие парламента необходимо и для возбуждения уголовного дела против депутатов.
По версии прокуратуры, в действиях Гарри Кокая обнаружены признаки преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса – хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия; оскорбление представителя власти, выраженное в неприличной форме.
Алмасхан Ардзинба также может быть обвинен по двум статьям УК – хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия; незаконное приобретение, хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов.
Ранее абхазский Верховный суд рассмотрел обращения Генпрокуратуры в отношении депутатов и удовлетворил представление прокуратуры.
- По версии абхазских властей, вечером 30 сентября, когда в Абхазии отмечали День победы и независимости, депутат Гарри Кокая на сухумской набережной произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух, «грубо нарушив общественный порядок». В близлежащем ресторане во время стрельбы находились абхазский лидер Аслан Бжания и югоосетинский президент Анатолий Бибилов.
- Кокая не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД и главы ведомства Дмитрия Дбар сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны из села Адзюбжа. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и несколько ветеранов получили увечья.
- Уже после этого, по информации силового ведомства, еще один депутат, Алмасхан Ардзинба стрелял из огнестрельного оружия в направлении здания МВД.
- 1 октября в Сухуми состоялось экстренное заседание парламента, во время которого проходила акция протеста односельчан Кокая и ветеранов войны. Собравшиеся требовали отставки главы МВД.
- 3 октября министр внутренних дел Дмитрий Дбар был временно отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента. Исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Руслана Ажиба.
- 4 октября у здания парламента прошел митинг, организованный ветеранской организацией Аруаа и жителями села Адзюбжа. Депутаты, собравшиеся на внеочередное заседание, приняли решение дождаться результатов прокурорской проверки.
- 11 октября стало известно, что в отношении участников инцидента на сухумской набережной, высокопоставленных чиновников МВД возбуждено уголовное дело. Генеральный прокурор Адгур Агрба также заявил, что признаки состава преступления усматриваются в действиях депутатов – Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба. Говоря о главе МВД Дмитрии Дбар, Агрба отметил, что в его отношении «генпрокуратура состава преступления не усматривает».
- Судебная коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия 18 октября удовлетворила представление Генерального прокурора Адгура Агрба в отношении депутатов парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба.
- 2 ноября Аслан Бжания восстановил Дмитрия Дбар в должности, наложив на него дисциплинарное взыскание.
- 2 декабря Бжания отправил Дбар в отставку, назначив его начальником Государственной службы охраны.
В Абхазии учреждают национальную авиакомпанию – «Абхазские авиалинии»
Кабинет министров самопровозглашенной республики Абхазия дал согласие министерству экономики на учреждение республиканского унитарного предприятия «Абхазские авиалинии».
Представляя документ, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган отметила, что, несмотря на всю сложность реализации проекта открытия Сухумского аэропорта и возобновления авиасообщения, абхазская сторона проводит большой объем работы с министерством транспорта РФ и Росавиацией.
По её словам, для дальнейшей работы в этом направлении необходимо создать национальную авиакомпанию, которая будет с абхазской стороны принимать участие в переговорах с российской стороной.
Глава абхазского правительства Александр Анкваб отметил, что эта работа очень важная на перспективу. Он также указал на необходимость подготовки квалифицированных кадров для авиакомпании.
Озган ответила, что Минэкономики формирует запрос на подготовку кадров и переобучение абхазских специалистов в соответствующих учебных заведениях РФ. Также направлен запрос в министерство образования РФ на поступление абитуриентов из Абхазии в профильные российские вузы на следующий год.
Анкваб отметил, что необходимо обучение летчиков гражданской авиации, пишет агентство «Апсныпресс».
«У нас есть молодые военные летчики, а нам также необходимы молодые пилоты и другие специалисты гражданской авиации», – сказал он.
Накануне абхазский лидер Аслан Бжания заявил, что до конца года будет подписан договор с проектным институтом о восстановлении Сухумского аэропорта.
«Нам мешают силы извне, есть определённые силы воздействия нашего стратегического портрета, поэтому это заняло столько времени. Мы будем с вами согласовывать все позиции. Через год мы будем иметь проектную документацию. Аэропорт вдохнёт новую жизнь в страну. Это тысячи рабочих мест, возможность развивать курортную сферу и в целом экономику страны», – сказал Бжания.
Ранее Бжания говорил, что Абхазии придется создать свою авиакомпанию. Он надеется, что сухумский аэропорт начнет принимать рейсы к январю 2024 года.
- Сегодня же стало известно, что военнослужащие инженерно-саперного подразделения Южного военного округа завершили разминирование территории сухумского аэропорта, сообщила пресс-служба ЮВО.
Документы об убийстве Кеннеди: новые подробности контактов Освальда с СССР
Национальное управление архивов и документации США в среду опубликовало новую порцию материалов о расследовании убийства президента страны Джона Кеннеди в 1963 году. Речь идёт о примерно полутора тысяч документов.
Как пишет "Голос Америки", пока ничто не указывает на то, что они содержат новую информацию, которая может радикально изменить представление о событиях вокруг убийства Кеннеди в Далласе 22 ноября 1963 года.
Опубликованные документы включают депеши и служебные записки ЦРУ, а также следственные отчеты, подготовленные ЦРУ, ФБР, Государственным департаментом и Пентагоном. Документы, помимо прочего, частично объясняют визиты застрелившего Кеннеди Ли Харви Освальда в посольства СССР и Кубы в Мексике незадолго до убийства.
В одной депеше описывается, как Освальд звонил в советское посольство, находясь в Мехико, чтобы попросить визу для посещения Советского Союза, где он ранее жил несколько лет. Он также посетил кубинское посольство, явно интересуясь туристической визой, которая позволила бы ему посетить Кубу и там ожидать советскую визу. В США он вернулся 3 октября 1963 года.
В другой записке, составленной на следующий день после убийства Кеннеди, говорится, что, согласно перехваченному телефонному разговору в Мехико, Освальд общался с установленным сотрудником КГБ, находясь в советском посольстве в Мексике. Также из документов следует, что аосле убийства Кеннеди мексиканские власти арестовали мексиканскую сотрудницу кубинского посольства, с которой общался Освальд, и она сообщила, что он "заявил о себе как о коммунисте и поклоннике Кастро".
Один из документов ЦРУ также содержит сведения о заговорах правительства США с целью убийства кубинского лидера Фиделя Кастро.
- Созданная властями США комиссия Уоррена в 1964 году пришла к выводу, что за убийством Кеннеди не стоял масштабный заговор, а Освальд был одиноким стрелком. Другое расследование Конгресса, проведенное в 1979 году, не нашло никаких доказательств, поддерживавших версию о причастности ЦРУ к убийству президента. Тем не менее, по-прежнему популярны различные конспирологические теории вокруг убийства.
Почти 5 тысяч человек пропало без вести в Чечне за последние три года
За три года в Чечне пропало без вести без почти пять тысяч человек. Это ненамного меньше, чем в гораздо более крупных по размеру Москве и Московской области. Эти сведения опубликовало РИА "Новости", основываясь на открытых данных МВД России.
Чечня также "лидирует" среди регионов, где пропавших находят реже всего. Из ежегодно исчезающих в республике 1 700 человек находят лишь 20-30. В Северной Осетии и Карачаево-Черкесии ситуация лучше, однако и там находят лишь каждого десятого.
За девять месяцев 2021-го в розыске были почти 38 тысяч россиян, из них удалось обнаружить шесть с половиной тысяч или 17 процентов. При этом статистика ведомства учитывает всех найденных - и живых, и погибших. Всего за последние 13 лет без вести пропали более 600 тысяч россиян, что сравнимо, например, с населением Псковской области.
- В Казани из кризисного центра похитили двух совершеннолетних уроженок Дагестана. Их судьба неизвестна правозащитникам. Они неоднократно обращались к родственникам с просьбой показать похищенных живыми хотя бы по видео, но они игнорировали просьбы. Уголовное дело по факту их похищения не возбуждено.
- По данным чеченского оппозиционного телеграм-канала 1ADAT, этой весной и летом в республике были похищены как минимум 304 человека. Кавказ.Реалии опубликовал истории некоторых исчезновений.
- Модератор телеграм-канала 1ADAT Салман Тепсуркаев был похищен более года назад. В сентябре 2020 года в сети появилось видео, на котором, предположительно, Тепсуркаева пытают в полиции. С тех пор о нём ничего неизвестно.
Аслан Бжания отозвал абхазского посла из Москвы
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания отозвал посла из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского лидера.
«Отозвать Ахба Игоря Муратовича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия в Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», - говорится в указе, который сегодня подписал Бжания.
Как сообщается на сайте абхазского МИДа, Игорь Ахба назначен специальным представителем ведомства по евразийской интеграции. Он был послом в Москве с 2008 года.
Накануне, 16 декабря стало известно об отзыве российского посла Алексея Двинянина из Сухуми.
Москва отвергла решение берлинского суда, назвав Хангошвили террористом
Россия категорически не согласна с вынесенным в Германии решением по делу, связаным с убийством в Берлине в 2019 году гражданина Грузии, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы категорически не согласны с таким выводом, такой формулировкой», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Отметим, что Высший земельный суд Берлина счел доказанным утверждение стороны обвинения, что россиянин Вадим Красиков совершил убийство по указанию властей России. Красикова приговорили к пожизненному заключению.
Накануне стало известно, что Германия вышлет двоих российских дипломатов из-за приговора по делу Хангошвили. Дмитрий Песков считает, что это не должно повлиять на перспективы налаживания диалога между президентом России Владимиром Путиным и новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Как пишет ТАСС, в МИД РФ решительно отвергли «голословные и полностью оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к убийству» Хангошвили, которого ведомство назвало террористом и «одним из бывших лидеров террористических бандформирований на Северном Кавказе».
Россия при этом глубоко разочарована решением германских властей о высылке двух российских дипломатов.
«В Берлине не должно быть никаких сомнений в том, что российская сторона примет ответные меры, адекватные сложившейся ситуации», – отметили в дипведомстве.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дело, связанное с убийством Зелимхана Хангошвили, политизированным.
«Вчера Берлин объявил о том, что высылает двух российских дипломатов именно в связи с вынесенным решением по данному делу. Как мы все понимаем, дело, мягко говоря, политизированное и оторванное от какого-либо представления о законности, праве. Мне кажется, тут стоит еще раз просто прочитать заявление адвоката российского гражданина [приговоренного по делу], и многое становится понятно», – сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
- Власти России не признают причастность к покушению. Президент России Владимир Путин высказывал предположение, что смерть Хангошвили стала результатом "бандитских разборок". Он заявлял, что российские власти требовали выдачи Хангошвили, но власти Германии это отрицают.
Конгресс США одобрил военный бюджет. В нём заложена помощь для Украины
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий год, в который заложено 300 миллионов долларов на поддержку вооружённых сил Украины. Принятый документ направили на утверждение президенту США Джо Байдену.
Расходы на военные нужды США в 2022 году власти оценили в 770 миллиардов долларов. Это на пять процентов больше, чем бюджет прошлого года. Четыре миллиарда долларов из бюджета хотят направить на поддержку Европейской оборонной инициативы и 150 миллионов – на оборону стран Балтии.
В военном бюджете на следующий год не предусмотрены санкции в отношении российско-германского газопровода "Северный поток – 2". Проект газопровода, как полагают американские власти, ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы и призван нанести вред Украине – сейчас транзит газа проходит через ее территорию. Администрация Байдена, однако, выступала против законодательного закрепления возможных санкций, заявляя, что это может осложнить отношения с Германией.
Группа сенаторов-республиканцев представила 15 декабря законопроект о введении этих санкций в случае широкомасштабного вторжения России в Украину и о существенном увеличении помощи Киеву в сфере безопасности. Законопроект предусматривает финансирование закупки вооружений, обучения и реформ в оборонной сфере в Украине. В общей сложности сенаторы предлагают выделить на это ещё 450 миллионов долларов.
Сенат США в ходе принятия оборонного бюджета также одобрил поправку, предполагающую борьбу со злоупотреблением механизмами Интерпола по политическим мотивам. Авторы поправки, сенаторы Роджер Уикер и Бен Кардин, указывают, что некоторые страны – участницы Интерпола направляли запросы в ведомство, чтобы преследовать политических оппонентов, правозащитников и журналистов. В числе самых злостных нарушителей сенаторы называют Россию, Китай и Турцию.
По словам сенаторов, злоупотребления механизмами Интерпола привели к тому, что "неисчислимое количество ни в чем не повинных людей" объявляли в международный розыск и вручали странам Интерпола "Красное уведомление".
Это документ с запросом на арест лиц, которые находятся в международном розыске, который обязывает страны-участницы выдавать арестованных стране, подавшей уведомление. Авторы поправки предлагают отменить выдачу арестованных на территории США только на основе "красного уведомления".
- В 2021 году США выделили на поддержку Украины 250 миллионов долларов. Годом ранее – 200 миллионов.
- Газопровод "Северный поток – 2" уже достроили, но еще не сертифицировали. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок 12 декабря объяснила это тем, что проект "Северного потока – 2" не отвечает европейским правовым нормам, поэтому пока не может быть запущен. После её заявления цена газа в Европе превысила 1400 долларов за тысячу кубометров впервые с начала октября.
- Против строительства газопровода выступают США, Украина и ряд стран Евросоюза. За проект и против введения санкций высказался в том числе новый канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Пашинян подтвердил договоренность о строительстве ж/д из Ерасха в Горадиз
«В ходе встречи в Брюсселе с президентом Азербайджана мы подтвердили наше решение и договоренность о строительстве железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз», – об этом сегодня заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По его словам, железная дорога будет работать в соответствии с международно принятыми пограничными и таможенными правилами, на принципах взаимности, под юрисдикцией и в рамках суверенитета стран. Как отметил он, по этой железной дороге Армения получит выход в Иран и в Россию, а Азербайджан будет иметь железнодорожное сообщение с Нахичеванской Автономией.
«Если нам удастся начать определенный диалог, продуктивный диалог с Турцией, если нам удастся достичь открытия границы и коммуникаций, то этот проект может получить гораздо больший масштаб. То есть, железная дорога, о которой мы говорим, существует от Ерасха до Гюмри, вы знаете, что есть еще железная дорога от Гюмри до Карса», – сказал премьер, подчеркнув, что необходимо начать строительство железной дороги.
Пашинян упомянул о проведении в ближайшие дни консультаций по данному вопросу в узком составе, чтобы уточнить имеющиеся представления – график, «дорожную карту».
«Мы намерены и желаем иметь эту железную дорогу как можно скорее», – подчеркнул премьер-министр.
По словам Пашиняна, это существенно изменит экономическую, инвестиционную и, в конечном счете, политическую среду и среду безопасность в регионе.
Никол Пашинян сообщил, что с президентом Азербайджана достигнута договоренность о продолжении контактов.
«Мы продолжим контакты, пытаясь сформулировать общие взгляды и подходы к вопросам нашей повестки дня. Другими словами, согласовать и преодолеть существующие разногласия», – заключил армянский премьер.
Отметим, что кроме встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, накануне президент Азербайджана Ильхам Алиева и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели совместную встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Анкара назначит экс-посла Турции в США спецпосланником по нормализации отношений с Арменией
Анкара назначит бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча специальным посланником по нормализации отношений с Арменией. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Сердар Кылыч окончил факультет политологии Университета Анкары. 63-летний дипломат с 1984 года работает в МИД Турции. В 2006-2008 гг. он был помощником главы управления по вопросам НАТО, в 2008-2010 г. - занимал должность посла Турции в Бейруте. В 2010-2012 гг. Кылыч был генеральным секретарем Совета национальной безопасности, в 2012-2014 гг. - послом Турции в Японии, а в 2014-2021 гг. - послом в США.
Между тем, официальный Ереван пока не объявил, кто будет спецпосланником Армении в Анкаре, пишет Радио Азатутюн.
13 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что официальный Ереван и Анкара выразили готовность предпринять конкретные шаги для нормализации отношений и обоюдно назначат специальных представителей.
В МИД Армении положительно оценили заявление главы МИД Турции и подтвердили, что для диалога будет назначен специальный представитель.
В Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча Макрон-Алиев-Пашинян
Трехсторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялась после завершения саммита Восточного партнерства в Брюсселе.
Как сообщили в канцелярии премьер-министра Армении, это произошло по инициативе президента Франции. Других подробностей встречи не сообщается.
Ранее, 14 декабря по инициативе президента Европейского совета Шарля Мишеля там же в Брюсселе состоялась встреча Мишель-Алиев-Пашинян. Переговоры длились более четырех часов. По окончании встречи высокопоставленный европейский дипломат заявил, что вопросы были сложными, но обсуждение было открытым и искренним.
Шарль Мишель также сообщил, что Ильхам Алиев и Никол Пашинян смогли какое-то время пообщаться без его посредничества.
ВОЗ: число заражений «омикроном» в мире удваивается каждые 2-3 дня
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о беспрецедентных темпах распространения нового варианта коронавируса по миру. Случаи заражения "омикроном", выявленным впервые в ЮАР в конце ноября, уже подтверждены в 77 странах, а их количество удваивается каждые два-три дня. Об этом заявил телеканалу Sky News специальный представитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро .
По его словам, ситуация с "омикроном" станет "в восемь раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через две недели". Даже если подтвердится меньшая летальность "омикрон"-штамма, быстрое распространение вируса "потрясет" системы здравоохранения, считает представитель ВОЗ. В таких условиях избежать высокой смертности удастся лишь при большой удаче. По словам Набарро, он "никогда не был более обеспокоен" COVID-19, чем сейчас. В связи с этим он призвал продолжить вакцинацию, в том числе применять бустеры, а также сократить социальные контакты между всеми людьми без исключения.
Исследование ученых медицинского факультета Гонконгского университета показало, что "омикрон" размножается в бронхах человека в 70 раз быстрее исходного варианта вируса и индийского штамма "дельта".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что вариант "омикрон" может стать доминирующим в Европе в январе.
На днях власти Великобритании заявили, что новым штаммом коронавируса в стране, по всей вероятности, ежедневно заражаются около 200 тысяч человек. В Лондоне "омикрон" уже стал преобладающим вариантом вируса. В британской столице, где вирус распространяется стремительно, гораздо выше вероятность подхватить COVID-19, чем простуду, говорят медики.
В среду в Великобритании было зафиксировано более 78 тысяч случаев заражения коронавирусом - это рекордное количество с начала пандемии. За прошедшие сутки число новых случаев выросло почти на 20 тысяч.
Ученые предупреждают, что из-за большого количества мутаций "омикрон" может быть устойчив к вакцинам и антителам после болезни. Так, из 16 официально зарегистрированных случаев заражения новым штаммом в России, 11 были привиты.
Власти Москвы рекомендовали городским школам уйти на новогодние каникулы с 27 декабря по 9 января. Об этом сообщает "Интерфакс". В нынешнем учебном году зимние каникулы в российских школах должны начаться в зависимости от плана обучения с 29 или 31 декабря.
Как пояснили московские чиновники, эта мера предложена из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
ЕС не признал перспективу членства Грузии, Украины и Молдовы – итоги саммита
Евросоюз признает инициативу Грузии, Украины и Молдовы по созданию «Ассоциированного трио» и поддерживает их стремления, однако не обещает ни одной из стран членство в образовании. Об этом говорится в итоговом заявлении шестого саммита «Восточного партнерства», который прошел в Брюсселе 15 декабря.
«ЕС признает инициативу Трио ассоциированных партнеров, Грузии, Молдовы и Украины по расширению сотрудничества с ЕС. Мы принимаем во внимание европейские устремления и европейский выбор соответствующих партнеров, как сказано в соглашениях об ассоциации. Эти соглашения создают условия для политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС», — говорится в документе.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», предложение, высказанное на саммите украинским президентом Владимиром Зеленским, о том, что Украина, Грузия и Молдова должны стать новой волной расширения ЕС, в итоговом заявлении не отражено.
В декларации саммита при этом подчеркнуто, что каждый участник инициативы может рассчитывать на большее.
«Мы подтверждаем суверенное право каждого партнера выбирать уровень амбиций и целей, к которым он стремится в своих отношениях с Европейским Союзом», – отмечает документ.
Отметим также, что Грузия, Украина и Молдова призвали Евросоюз признать их европейскую перспективу и в совместном заявлении по итогам брюссельской встречи.
Итоговое заявление саммита «Восточного партнерства» не содержит упоминаний о санкциях против РФ или же об агрессии Москвы, о рисках которой говорят западные страны. В декларации говорится только то, что ЕС по-прежнему выступает за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности в пределах международно признанных границ всех стран Восточного партнерства.
«Европейский союз остается привержен своей поддержке территориальной целостности всех государств в их международно-признанных границах», — сказано в документе.
Как указывают в пресс-службе правительства Грузии, основное внимание на саммите было уделено ситуации с безопасностью в регионе. По их информации, в Брюсселе отметили, что «грубые нарушения международного права представляют серьезную угрозу миру в Европе». В этом контексте была подчеркнута необходимость возобновления усилий по разрешению конфликтов в регионе, включая активное участие Европейского Союза.
Согласно новой инвестиционной программе Еврокомиссии, Брюссель выделит 2,4 млрд евро пяти странам инициативы – Азербайджану, Армении, Грузии, Украине и Молдове. Деньги пойдут на поддержку полумиллиона малых и средних предприятий, реконструкцию дорог, борьбу с коррупцией, поддержку независимых СМИ и неправительственных организаций и другие подобные цели.
- Reuters обращает внимание на контакты президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и украинского президента в кулуарах саммита в Брюсселе. По сведениям агентства, они говорили о перспективах возобновления переговоров с Россией по разрешению конфликта на востоке Украины в "нормандском формате". "Лидеры трёх стран подтвердили свои обязательства в рамках этого формата с целью найти долговременное решение конфликта и сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины".
- Представителей режима белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко на этот раз в Брюсселе не было. Беларусь была представлена символическим пустым креслом и флагом. Евросоюз обвиняет Лукашенко и его окружение в жестоком подавлении протестов несогласных с итогами президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Брюссель не признаёт Лукашенко легитимным главой государства после этих выборов. В отношении официального Минска введено несколько пакетов экономических санкций, связанных, в том числе, и с обвинениями в эскалации белорусскими чиновниками миграционного кризиса. Лукашенко это отрицает.
Против экс-судьи в России возбуждают дело. Она может находиться в Грузии
Высшая квалификационная коллегия судей России дала согласие на возбуждение уголовного дела против бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Она стала широко известна в 2017 году, когда на свадьбе её дочери выступили Иосиф Кобзон, Николай Басков, Валерий Меладзе и Вера Брежнева, что могло обойтись организаторам в 2 миллиона долларов. Хахалеву после этого прозвали «золотой судьей»
Тогда же появились сведения, будто судья в свое время получила фиктивный диплом в Тбилисским государственном университете. Однако проверка этих данных ни к чему не привела. Диплом оказался настоящим (это подтвердили в Сухумском государственном университете, расположенном в Тбилиси), а свадьбу оплатил бывший муж судьи, пишет Коммерсант.
Хахалева подозревается в том, что скрыла от коллег 127 прогулов, получив за них зарплату как за рабочие дни. Таким образом, как утверждает следствие, она незаконно получила от государства 1 миллион 195 тысяч рублей. Председатель СКР Александр Бастрыкин на прошлой неделе обратился в коллегию судей с просьбой возбудить против бывшей судьи уголовное дело. Предполагается, что она может быть обвинена в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По этим статьям ей грозит до 10 лет тюрьмы.
Сама Хахалева 8 декабря улетела в Ереван и в Россию не вернулась, сообщил представитель Следственного комитета на заседании коллегии. Где она сейчас находится — неизвестно. Ранее сообщалось, что у неё может быть гражданство Грузии. В сети выкладывалось грузинское удостоверение личности с её фотографией и датой рождения, но оформленное на другую фамилию. Его подлинность не подтверждалась.
О том, что Хахалева может находиться в Тбилиси, пишет в своем Telegram-канале блогер и активист Николай Левшиц.
Сторонников абхазского лидера обвиняют в давлении на спикера парламента
Около 30 сторонников президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания накануне «попытались оказать давление» на спикера парламента Валерия Кварчия. Об этом пишет оппозиционный ресурс «Аидгылара News».
Сообщается, что у входа в здание парламента завязалась потасовка между группами сторонников.
Валерий Кварчия заявил, что инцидент был продолжением череды неприятных событий дня.
«Так получилось, что визит президента Аслана Бжания расколол парламент на две части. Я, как спикер парламента, должен был остаться на своём рабочем месте, организовать и содействовать диалогу между президентом и народными избранники в стенах парламента. Насколько я понимаю, мы не договаривались о выездной встрече вне стен здания Народного Собрания. В последний момент выяснилось, что кто-то пошёл в конференц-зал Кабмина, а какая то часть настаивала на встрече в парламенте. Мы после этого с президентом созванивались, и договорились поговорить обо всем ближе к 4 часам, после обеда. Не могу сказать, есть ли связь между этими событиями, но вместо этого, к концу рабочего дня, ко мне пришла целая группа сторонников президента, среди которых много незнакомых мне молодых людей», – рассказал Кварчия.
По словам политика, он всю жизнь отстаивал интересы абхазского народа в национально-освободительной борьбе.
«Мне много лет, и сейчас очень неприятно, что сегодня молодые люди высказывают в мой адрес какие-то претензии или требования. Я всегда выступал за диалог, взаимоуважение и разрешение всех спорных вопросов в процессе мирного диалога. Я против эскалации напряженности в обществе. Но если оппозиционная часть общества придерживается иной позиции, организовывает митинги или собрания – это их конституционное право. У нас свобода слова не преследуется по закону. Надо уметь слушать и слышать друг друга. Повышенный тон в разговоре, или иное давление на оппонентов не самый лучший выход из положения», – сказал Кварчия.
Накануне абхазский лидер Аслан Бжания встретился с частью депутатов. В связи с тем, что встреча прошла в здании Кабмина, а не в парламенте, на ней не присутствовали спикер Валерий Кварчия и оппозиционные депутаты.
Сборная России по хоккею сыграла официальный матч в форме с надписью «СССР»
Сборная России по хоккею сыграла официальный матч в форме с надписью "СССР" на груди. Игра против сборной Канады прошла в Москве 15 декабря в рамках Кубка Первого канала. Команда проведёт в советской форме все матчи турнира.
Кубок Первого канала — официальный турнир, проводящийся с 1967 года (в советское время он назывался турниром на призы газеты “Известия”). Российская Федерация хоккея заявила, что форма сделана к отсылкой к Олимпийским играм в Кортина-д’Ампеццо 1956 года, где советская сборная выиграла золото.
Матч закончился со счётом 4:3 в пользу российской команды. Игра стала первой официальной для россиян под руководством главного тренера Алексея Жамнова.
- На играх в Пекине российская сборная будет выступать как сборная национального Олимпийского комитета. На форме спортсменов будет запрещено указывать национальную принадлежность, вместо гимна будет играть музыка Чайковского. Такое решение было принято спортивным судом после нескольких громких допинговых скандалов вокруг российских спортсменов.
В Азербайджане оштрафованы девять участников акции в поддержку Салеха Рустамли
На акции в Баку, участники которой накануне потребовали освободить голодающего активиста Салеха Рустамли из тюрьмы, были задержаны 43 человека, девять из них оштрафованы за нарушение карантинного режима.
Как сообщил корреспонденту «Кавказского узла» исполнительный директор НПО «Линия защиты» Руфат Сафаров, в ходе протестной акции 15 декабря, по уточненным данным, были задержаны 43 человека, в том числе 31 член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), шесть активистов партии «Мусават», представитель Азербайджанской партии демократии и благоденствия, еще пять – беспартийных активистов и граждан. Среди последних были сестра и двоюродная сестра Салеха Рустамли.
Все они к вечеру были отпущены. Девять человек при этом были оштрафованы по обвинению в нарушении статьи 211.1 (нарушение карантинного режима). Так, активист партии «Мусават» и одновременно член координационного центра Национального совета демократических сил Тофиг Ягублу был оштрафован на 400 манатов (235 долларов). На эту же суммы штрафы были выписаны активистам ПНФА Бабеку Гасанову, Мехрибан Гусейнли, Кенану Зейналову, Гюльнаре Рагимове, Сабине Мирзоевой и Шамилю Насирову. На 200 манатов был оштрафован активист ПНФП Рашид Турабов, на 100 манатов (59 долларов) член этой же партии Ширван Солтанов, сообщил Сафаров.
Правозащитная организация считает, что полиция применила чрезмерную силу при разгоне мирной акции протеста.
«Полиция должна действовать в соответствии со своим назначением, то есть защищать жизнь, здоровье, права и свободы человека, законные интересы и собственность государства, физических и юридических лиц от противоправных действий. Однако, вопреки этому она применила чрезмерную силы для пресечения пусть и не согласованной, но мирной акции. Правительство Азербайджана должно уважать свободу собраний и ассоциаций, предусмотренную статьей 11 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и статьей 49 Конституции Азербайджанской Республики», – сказал Сафаров.
В пресс-службе МВД корреспонденту «Кавказского узла» сказали, что акция была пресечена, поскольку не была согласована с властями, а также проводилась в нарушение требований особого карантинного режима.
«Лица, совершившие правонарушения, были удалены с территории. Несколько человек были оштрафованы за нарушение карантинного режима», - сказал сотрудник ведомства.
6 ноября сторонник партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Салех Рустамли объявил голодовку в знак протеста против того, что не попал под объявленную президентом Азербайджана амнистию. 13 декабря, на 38-е сутки голодовки, Рустамли отказался от воды. В знак солидарности с Рустамли от приема пищи отказались его родные и несколько активистов. Позже по просьбе активистов родные прекратили голодовку, за исключением его брата Талеха Рустамли. 14 декабря состояние Салеха резко ухудшилось – у него начался озноб, упало давление и уровень сахара в крови, сообщили его адвокат и родные. 15 декабря врачам удалось уговорить Рустамли согласиться на поддерживающее лечение.
Ранее, 1 декабря полиция сорвала акцию с требованием освобождения оппозиционера. Были задержаны 40 человек. В Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) заявили, что некоторые из задержанных были избиты силовиками. Пять человек арестованы на сроки от 15 до 30 суток. На акции 11 декабря были задержаны 11 активистов
11 декабря с призывом освободить Рустамли выступили представитель Госдепартамента США Нэд Прайс и содокладчики ПАСЕ Стефан Шеннах и Ричард Бэкон. Власти Азербайджана должны освободить голодающего в заключении Салеха Рустамли, который близок к смерти, указал представитель Госдепартамента США. Необходимо пересмотреть дело Рустамли и других политзаключенных, заявили содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по Азербайджану.
Грузия, Украина и Молдова призвали ЕС признать их европейскую перспективу
Грузия, Украина и Молдова призвали Евросоюз признать их европейскую перспективу. Соответствующее совместное заявление глав государств и правительств «Ассоциированного трио» по итогам 6-го саммита Восточного партнерства опубликован на сайте президента Украины.
«Мы подтвердили нашу твердую приверженность дальнейшему укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Грузии, Республики Молдова и Украины с Европейским Союзом, в частности путем продолжения тесного сотрудничества с целью укрепления верховенства права и продвижения реформ для достижения соответствия Копенгагенским критериям», – говорится в заявлении.
Как пишет агентство УНИАН, также отмечается, что уважение к общим ценностям и выполнение соглашений об ассоциации и зоне свободной торговли будет способствовать дальнейшему прогрессу в отношениях, а также дальнейшей экономической интеграции к внутреннему рынку ЕС, как это предусмотрено соглашениями об ассоциации.
В то же время, страны «Ассоциированного трио» надеются на расширение отраслевого сотрудничества с ЕС в других сферах, в частности по вопросам «зеленого» и цифрового переходов, соединенности, энергетической безопасности, юстиции и внутренних дел, стратегических коммуникаций и здравоохранения.
Стороны заявили, что заинтересованы в углублении сотрудничества с ЕС для интеграции в Единый цифровой рынок ЕС, в том числе путем участия в программах ЕС «Цифровая Европа», «Инструмент сообщение Европы», а также снижение платы за роуминг между ЕС и «Ассоциированным трио».
«Мы готовы приложить все усилия для укрепления сотрудничества с ЕС, в том числе на высоком уровне, с целью укрепления европейской энергетической безопасности, полного использования имеющихся газотранспортных систем, полного применения законодательства ЕС, синхронизации электрических сетей и предотвращения использования энергии в качестве оружия», – отмечается в документе.
Кроме того, в нем акцентируется внимание на необходимости усиления соединимости и транспортных связей между ЕС и «Ассоциированным трио», в том числе путем либерализации рынка автотранспортных перевозок, развития транспортных коридоров, а также реализации совместных инфраструктурных проектов по поддержке Экономического и инвестиционного плана Восточного партнерства.
Страны также призвали ЕС к усилению его роли в содействии миру и стабильности в регионе Восточного партнерства, используя все доступные инструменты, в том числе соответствующие ограничительные меры, когда это необходимо.
Они призвали лидеров ЕС рассмотреть эти вопросы на заседании Европейского Совета 16 декабря 2021 года.
«Мы напомнили, что попытки аннексии Россией и незаконная оккупация территорий Грузии, ее агрессия на востоке Украины и временная оккупация Крыма, а также нерешенный конфликт в Приднестровском регионе Республики Молдова представляют серьезную угрозу для региона и Европы в целом», – добавляется в заявлении.
Отмечается, что Украина, Грузия и Молдова ожидают развития сотрудничества с агентствами и механизмами ЕС, включительно с Европейским фондом мира и участием в проектах PESCO, а также заинтересованы в диалоге с ЕС в рамках инициативы «Компас безопасности».
«Мы подтвердили нашу решимость, подкрепленную сильной волей наших народов, действовать в направлении членства в Европейском Союзе. В связи с этим мы призываем Европейский Союз поддержать суверенный выбор наших государств вместе со всеми соответствующими шагами, сделанными нами в направлении европейской интеграции, и признать европейскую перспективу Грузии, Республики Молдова и Украины», – подытоживается в тексте.
- Грузия, Украина и Молдова подписали трехсторонний меморандум о начале усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции «Ассоциированное трио» в мае текущего года.
Эксперты считают, что омикрон-штамм коронавируса может стать доминирующим в Грузии
Возможно, что омикрон-штамм коронавируса уже проник в Грузию, но пока его не удалось идентифицировать. Об этом заявил сегодня руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили профессор Иване Чхаидзе, передает агентство «Новости-Грузия».
«Омикрон» – новый штамм COVID-19, который признан ВОЗ «вызывающим беспокойство». Мировым эпицентром его распространения является юг Африки. Новый вариант коронавируса обнаружен в 77 странах.
«Общее количество зарегистрированных случаев в мире 8,1 тысячи, но факт, что число стран увеличивается с каждым днем. Возможно, что «омикрон» уже в Грузии, но мы пока не можем его идентифицировать», - сказал Чхаидзе.
Он добавил, что, скорее всего, «омикрон» станет доминирующим штаммом, однако на это потребуется определенное время.
«Единственное, что пока вселяет надежду, что ни одна из стран не сообщает, что случаи заражения «омикроном» протекают тяжело. Факт, что из 8 тысяч случаев лишь один умерший. Поэтому «омикрон» не должен быть более опасным, чем дельта-вариант коронавируса», - сказал Чхаидзе.
- В Грузии продолжается пятая волна пандемии коронавируса. Ежедневно регистрируется от 3-4 тысяч случаев инфицирования и 40-50 умерших. Как указывают специалисты, вакцинация остается ключевым компонентом в снижении воздействия штамма «омикрон» и решении проблемы циркуляции штамма «дельта», который на данный момент является доминантным. Полный курс вакцинации против коронавируса в стране прошли 36.9% взрослого населения страны, более 37 тысяч человек уже сделали бустерные прививки.
Президент Таджикистана назначил третью дочь послом в Великобритании
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил третью дочь Рухшону послом в Великобритании. Указ опубликован на официальном сайте президента 15 декабря, на документ обратила внимание Таджикская служба Радио Свобода.
Эмомали Рухшона одна из семи дочерей Рахмона. В 2016 году она работала в посольстве Таджикистана в Лондоне. В 2017 - опубликовала книгу «Основы дипломатической службы». Тогда же она стала заместителем начальника управления международных организаций МИД Таджикистана.
У Рахмона 7 дочерей и 2 сына. Старшего сына Рустами эксперты называют вероятным преемником отца на посту президента. Он председательствует в верхней палате парламента и занимает должность мэра столицы страны - Душанбе.
Одна из старших дочерей политика, Озода, сейчас занимает пост руководителя исполнительного аппарата президента Таджикистана, а до того была первой заместительницей министра иностранных дел. В середине 2010-х еще одна дочь Рахмона Зарина была замечена в эфире государственного телевидения в роли ведущей англоязычного канала.
Рахмон управляет Таджикистаном с 1992 года, дольше всех руководителей государств на постсоветском пространстве. В 2020 году 69-летний президент был переизбран на пятый срок подряд, несмотря на то, что законы запрещают президенту избираться больше, чем два раза. В стране существует официальный культ личности политика, в конституции он назван лидером нации.
Германия вышлет двоих российских дипломатов из-за дела Хангошвили
Власти Германии объявили нежелательными персонами двоих сотрудников российского посольства в Берлине. Высылка связана с приговором по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Суд установил, что преступление произошло по заказу российских властей.
«Это убийство по заказу государства является грубым нарушением норм германского права и суверенитета Федеративной Республики Германия», – заявила глава МИД страны Анналена Бербок. Российский посол был вызван в министерство – на дипломатическом языке это действие обычно означает крайнее недовольство принимающей стороны, то есть в данном случае Германии.
Ранее в среду, 15 декабря, суд в Берлине приговорил россиянина Вадима Красикова к пожизненному заключению по обвинению в убийстве. Россия причастность к преступлению категорически отрицает.
После высылки дипломатов Москва пообещала принять ответные меры, но не сообщила, в чем они будут заключаться. Обычно она отвечает на такие действия зеркально.
Лидер «Грузинской мечты» обсудил с оппозицией судьбу конституционных поправок
Правящая партия «Грузинская мечта» готова продолжать обсуждения конституционных поправок, однако тема внеочередных парламентских выборов является красной чертой. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Сегодня у Кобахидзе состоялась неформальная встреча с представителями оппозиции – членами партии «Лело» Бадри Джапаридзе и Анной Нацвлишвили, «Национального движения» Хатией Деканоидзе и Тиной Бокучава, а также лидером «Стратегии Агмашенебели» Георгием Вашадзе. Стороны обсудили за закрытыми дверями тему поправок в Конституцию, предполагающих снижение проходного барьера на парламентских выборах с 5% до 2%. Принятие соответствующей инициативы во втором и третьих чтениях остается под вопросом, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Много от чего будет зависеть то, сколько продолжится обсуждение конституционных поправок и с какими результатами оно завершится. В том числе, в первую очередь, это будет зависеть от действий оппозиции. Мы обсудим все темы, и все темы являются открытыми. Открытость подразумевает, в том числе, то, что никаких решений не принято. Нам необходимы консультации с парламентским большинством, в том числе в связи с высотой избирательного порога, - насколько возможно действие более низкого барьера и т.д. Единственная тема, в связи с которой у нас сформирована более-менее четкая позиция, это то, что ни о каких внеочередных выборах до 2024 года не может быть и речи», - заявил Кобахидзе.
- Законопроект, в котором говорится, что следующие два раза парламентские выборы должны проводиться с проходным барьером в 2% и по полностью пропорциональной избирательной системе, предусмотрен межпартийным соглашением, которое было подписано в апреле при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишель.
- Инициатива была одобрена в первом чтении в начале сентября 2021 года. Для утверждения за документ предстоит проголосовать дважды. Дата голосования во втором чтении пока не назначена.
- Для утверждения законопроекта требуется поддержка не менее 113 депутатов в парламенте, состоящем из 150 членов, а это означает, что его должны поддержать как правящая партия, в которой насчитывается 90 депутатов, так и оппозиция.
Грузинский регбист Мамука Горгодзе включен в Зал славы RugbyPass
Мамука Горгодзе включен в Зал славы RugbyPass. Легендарный грузинский регбист был включен в число пятнадцати лучших спортсменов всех времен, пишет SOVA.
Голосование проводилось в онлайн-режиме, болельщики выбирали из нескольких кандидатов, представленных на каждую позицию. Грузинского спортсмена поддержали 1508 человек.
Мамука Горгодзе, занимающий в списке восьмую строчку, представлен рядом с такими звездами как Киран Рид, Зинзан Брук, Уэйн Шелфорд, Родни Соояло, Дуэйн Вермюлен, Бобби Скинстад, Лоуренс Далалио, Себастьен Шабаль, Серхио Пари Сен-Жермен и Серджио Паризиан.
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