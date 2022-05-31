Германия упростила получение виз противникам войны из России

Германия упрощает процедуру получение убежища для россиян, выступающих против войны и нуждающихся в защите. Берлин будет предоставлять им долгосрочную национальную визу, которая даёт право на жизнь и работу в стране и дальнейшее получение вида на жительство. Об этом сообщает DW.

К категории повышенного риска Германия относит адвокатов, защищающих в судах диссидентов; представителей внепарламентской оппозиции и их сторонников; правозащитников и сотрудников организаций, объявленных в России нежелательными; физлиц-"иноагентов", а также всех выступающих против войны в Украине учёных, деятелей культуры и журналистов, в том числе государственных СМИ.

Все они cмогут переехать в Германию вместе с семьёй не только из России, но и из других стран: например, из Грузии или Армении, куда уехали многие противники войны. Допускается также переоформление шенгенской визы на национальную для тех россиян, которые уже находятся в Германии или планируют приехать в страну.

Пресс-секретарь немецкого МВД Саша Лавренц сообщил DW, что выдача виз уже началась и предполагается, что она будет проходить "быстро и без бюрократической волокиты". Однако гражданам нужно будет убедительно доказать, что они подвергаются преследованиям, сказал он.

Кандидатов будет одобрять министерство внутренних дел. Там DW заявили, что планируют рассматривать документы от противников Путина и войны "максимально благожелательно и в минимально возможные сроки".