Комиссия по регистрации и надзору германского медиарегулятора MABB запретила вещание немецкоязычной версии российского государственного телеканала RT DE в ФРГ из-за отсутствия лицензии. Решение вынесено первого февраля, говорится в сообщении организации.

Запрет распространяется на вещание через спутник, интернет и мобильные приложения и в умных телевизорах. В решении говорится, что европейское законодательство не даёт каналу возможности ссылаться на какие либо другие разрешения на работу. В документе утверждается, что RT даже не обращались за разрешением на вещание.

В телеграм-канале телеканала говорится, что решение регулятора будет обжаловано в суде. При этом отмечается, что вещание немецкоязычной версии канала продолжится из студии в Москве. Планируется ли распространять вещание на Германию вопреки запрету — не уточняется.

Круглосуточное вещание немецкогоязычного RT началось 16 декабря по лицензии, выданной в Сербии. На канале тогда заявили, что имеют на это право по европейским законам. Ранее RT пытался получить лицензию в Люксембурге, но заявка была отклонена. Власти герцогства решили, что если большинство сотрудников канала работают из Германии, они должны находиться в немецкой юрисдикции.

В ФРГ лицензия не может быть выдана из-за запрета на лицензирование иностранных государственных каналов. MABB запретил вещание через спутник уже в декабре. Представитель российского МИД Мария Захарова тогда заявила, что Москва планирует ответить на запрет на вещание.

Официально планируемые меры не раскрывались. В январе газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на один анонимный источник, что в ответ на ограничения против RT в России может быть отнята лицензия на вещание на каналы DW Deutsch и DW-TV (известные ранее как "Немецкая волна"). Кроме того, рассматривается запрет на рекламу немецких компаний в российских СМИ, утверждала газета.

Вопрос о запрете на вещание обсуждался главой МИД России Сергеем Лавровым с главой немецкого МИД Анналеной Бербок. Она заявила, что немецкие власти не имеют отношения к решению регулятора, а запрет на вещание обусловлен законодательством.