Глава британской разведки МI-6: Россия «выдыхается»

Глава британской разведки MI-6 Ричард Мур высказал мнение, что российские войска в Украине «выдыхаются». Об этом он написал в твиттере, прокомментировав видео британского Минобороны о предполагаемых ошибках, совершенных Россией при подготовке войны и в ее ходе.

В видео, в частности, утверждается, что российские войска потеряли в Украине «десятки тысяч» человек, а потери боевой техники становится все труднее восполнять. Проверить правильность этой оценки в условиях войны не представляется возможным. Минобороны России с марта перестало сообщать данные о потерях.

Минобороны ранее заявляло, что в так называемой спецоперации участвует достаточное число военных, и каких-либо мобилизационных мероприятий не планируется. При этом известно, что во многих российских регионах идут кампании по набору добровольцев на войну.

В очередном ежедневном отчете британской военной разведки о ходе боевых действий говорится, что украинским войскам, вероятно, удалось отразить последние попытки наступления под Донецком. О наступлении на Авдеевку, Марьинку и ряд других пунктов, где линия фронта оставалась неизменной с 2014 года, несколько дней назад сообщали российские и пророссийские телеграм-каналы, однако о каких-либо существенных успехах наступления не сообщалось.

Также в отчете британской разведки сказано, что российские военные навели понтонные переправы в Херсонской области, - в попытке компенсировать потерю сообщения через Антоновский мост, серьезно поврежденный украинскими ударами.