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Глава Еврокомисси посетила Киев для обсуждения заявки Украины
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу, 11 июня, посетила Киев, чтобы выразить поддержку Украине на вступление в Европейский союз, пишет Bloomberg.
О визите не было официально объявлено заранее. Фон дер Ляйен встретится с президентом Владимиром Зеленский, чтобы обсудить заявку на вступление Украины в Европейский союз, а также способы восстановления страны после военных действий.
«Мы подведем итоги совместной работы, необходимой для восстановления, и обсудим прогресс, достигнутый Украиной на интеграционном пути. Это будет учтено в оценке, которую Еврокомиссия вскоре предоставит», – заявила Фон дер Ляйен
Ожидается, что 17 июня комиссия порекомендует членам ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление в блок, но при условии, что страна будет соблюдаться верховенство права и активнее бороться с коррупцией. Об этом сообщают источники Bloomberg.
Решение должно быть поддержано всеми 27 государствами-членами блока. При положительном ответе, Украине предстоит провести ряд реформ, чтобы соответствовать всем правилам и стандартам Европейского союза. Этот процесс может занять более десяти лет.
- Некоторые государства, такие как Нидерланды, Дания, Швеция и Португалия, скептически относятся к заявке Украины на членство в ЕС. Они считают, что в стране соблюдаются не все принципы союза.
- В то же время такие страны, как Польша, Литвы и Ирландия считают, что в условиях войны, поддержание заявки Украины будет хорошим моральным стимулом для страны. Сама Фон дер Ляйен неоднократно заявляла, что Украина «принадлежит к европейской семье».
- Лидеры ЕС обсудят заключение комиссии на счет Украины во время следующего саммита, который пройдет 23-24 июня в Брюсселе. Молдавия и Грузия, вслед за Украиной, также подали заявки.
- Это второй визит главы Еврокомиссии в Киев после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. В прошлый раз Урсула фон дер Ляйен также посетила Бучу – город в Киевской области, где были зафиксированы сотни убийств мирных жителей.
Другие новости дня
В сухумском избирательном округе №8 проходит повторное голосование по выборам депутата парламента
В сухумском избирательном округе №8 (Маяк) проходит повторное голосование по выборам депутата парламента самопровозглашенной республики Абхазия. Избирательные участки будут открыты до 20:00. На один депутатский мандат претендуют два кандидата – Леон Губаз и Наур Нармания, набравшие наибольшее количество голосов при повторных выборах 28 мая.
При повторном голосовании избранным считается кандидат, набравший больше голосов, чем его оппонент, сообщает информагентство «Апсныпресс».
В округе №8 12 марта баллотировалось 7 кандидатов в депутаты парламента. Во второй тур голосования вышли два кандидата - Леон Губаз и Наур Нармания. 26 марта при повторном голосовании по этому округу оба кандидата получили равное количество голосов – по 989, поэтому выборы были признаны не состоявшимися. ЦИК назначил повторные выборы по этому округу на 28 мая.
28 мая баллотировались пять кандидатов. Леон Губаз и Наур Нармания набрали наибольшее количество голосов и вышли во второй тур голосования.
Помощник госсекретаря США Карен Донфрид посетит Грузию 17 июня
Карен Донфрид, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, посетит Грузию, Азербайджан и Армению. Информация размещена на сайте Госдепартамента.
В заявлении Государственного департамента говорится, что визит направлен на то, чтобы подчеркнуть приверженность Америки делу мира, демократии и процветания в регионе Южного Кавказа.
Карен Донфрид посетит Грузию 17 июня для участия в международной конференции женщин, организованной президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Она также встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и другими членами правительства, передает Общественный вещатель Грузии.
По данным Госдепартамента, кроме того запланирована встреча с представителями оппозиции и гражданского общества для обсуждения неспровоцированной войны Кремля против Украины и твердой поддержки США суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах.
«Один из вопросов, который будет обсуждать помощник госсекретаря, - это то, как Соединенные Штаты могут помочь демократическому развитию Грузии, верховенству закона, экономической диверсификации и построению процветающего будущего», - говорится в сообщении.
Сын старейшины Панкисского ущелья погиб в ДТП в Восточной Грузии
Сын старейшины Панкисского ущелья Хасо Хангошвили, Губиш Хангошвили погиб после ДТП в Восточной Грузии.
Два легковых автомобиля столкнулись накануне ночью у села Матани Ахметского муниципалитета (недалеко от Телави). С травмами в больницу были доставлены три человека. Жизнь 50-летнего Хангошвили врачам спасти не удалось, пишет агентство «Новости-Грузия».
Причины ДТП установит следствие.
The Guardian: российский автопром не справляется с санкциями
После вторжения России в Украину на российском автомобильном рынке невозможно легально купить многие автозапчасти, а те, что возможно - стоят в разы больше, чем до войны. Об этом The Guardian рассказали российские потребители.
Житель Москвы Эльдар Гаджиев, сдающий свои автомобили в аренду, столкнулся с поломкой одной из них. «Я подумал: ремонт будет стоить столько же, сколько и машина», - вспоминает Гаджиев. По его словам, в магазине автозапчастей ему сказали, что список ожидания растянулся на месяцы, поэтому он решил найти необходимые детали через соцсети. В ответ Гаджиев получил десятки звонков от так называемых «дилеров», которые обещали достать нужные запчасти.
Гаджиев подозревает, что детали, которые ему предлагали, были крадеными. В итоге, по оценкам автовладельца, он заплатил за ремонт в восемь раз больше, чем могло быть до войны.
По словам владельца московской фирмы по ремонту автомобилей, центральные склады автозапчастей закрылись в конце февраля из-за скачков курса рубля. Его мастерской не отдали даже детали, сделанные на заказ. «Вернули деньги и забрали все запчасти за границу», - рассказывает он. По его наблюдениям, спустя две недели после российского вторжения в Украину цены на автозапчасти резко выросли: то, что раньше стоило 900 рублей, стали предлагать за 7000 рублей.
Ситуация может быть еще более тревожной в российской авиационной отрасли. Авиастроители сообщают, что разбирают старые самолеты и используют их части для того, чтобы поддерживать в рабочем состоянии новые. «Я даю российской авиационной промышленности год, если ничего не изменится», - сказал менеджер авиастроительной компании.
- Крупнейший российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» фактически на два месяца приостановил свою работу из-за нехватки комплектующих. С апреля по июнь 2022 года сотрудники компании находились сначала в корпоративном отпуске, который перенесли с августа, а затем - на вынужденных выходных. В новых Lada Granta, выпускаемых «АвтоВАЗом», не будет ключевых функций безопасности, в том числе антиблокировочной системы тормозов и подушки безопасности. Две линии сборки в Тольятти не запустились до сих пор.
- 24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. После этого более тысячи компаний свернули свою деятельность в России, а США и Европа регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими организациями.
- В начале мая российское министерство промышленности и торговли опубликовало перечень товаров и брендов, которые можно ввозить в Россию в рамках так называемого «параллельного импорта», то есть без разрешения правообладателя.
В Херсоне и Запорожской области начали выдавать паспорта России
На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областях Украины 11 июня начали выдавать российские паспорта. Об этом сообщили «новые» главы местных администраций, назначенные Кремлем.
Владимир Рогов – «член главного совета военно-гражданской администрации» Запорожской области, как его называют российские государственные СМИ, – сообщил, что на получение российского паспорта подали заявку более 70 тысяч жителей. До войны в этом регионе Украины проживало более 1,6 млн человек.
В Херсоне, по сообщениям РИА «Новости», за новыми паспортами пришли 23 жителя. Среди них – глава оккупационной «военно-гражданской администрации» области Владимир Сальдо, ранее попавший под санкции Евросоюза.
Правительство Украины считают выдачу паспортов элементом российской пропаганды, который «позволит устроить небольшое телешоу из нескольких десятков коллаборантов криминального облика в главной роли с раздачей этих паспортов».
В США решение Путина об упрощенном предоставлении гражданства России жителям Херсонской и Запорожской областей оценили как попытку подчинить народ Украины: «Мы видели, как российские силы насильственно вывозили людей с оккупированной территории. Мы видели, как российские войска перевозили украинцев в так называемые фильтрационные лагеря. Мы видели попытки российских войск другими способами покорить украинский народ на этих территориях», - заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.
Ранее сообщалось, что Запорожская и Херсонская области переходят на российский телефонный код и бивалютную систему расчетов – вместе с украинской гривной там можно будет расплачиваться российским рублем.
- Получить российский паспорт в упрощенном порядке могут также жители контролируемых пророссийскими сепаратистами «ДНР» и «ЛНР». За последние три года новые документы получили более 800 тысяч человек, сообщает МВД России.
- 8 июня представители назначенной Россией администрации в Херсоне и Запорожской области Украины заявили о подготовке к проведению референдума о вхождении в состав России после визита первого заместителя главы российской Администрации президента Сергея Кириенко.
В Украине убит похищенный кадыровцами и насильно отправленный на войну житель Чечни
На войне в Украине убит житель чеченского села Серноводское Шамиль Сасламбеков. Предположительно, его отправили в зону боевых действий принудительно – после похищения кадыровцами.
Как сообщает оппозиционное чеченское движение 1ADAT, Сасламбекова похитили из-за обвинений в употреблении психотропных веществ, ему поставили ультиматум: либо отправка в Украину, либо тюрьма по сфабрикованному уголовному делу. Житель Серноводского выбрал первый вариант.
Официального подтверждения гибели похищенного нет. В чеченских пунктах сбора контрактников для отправки в Украину корреспонденту Кавказ.Реалии заявили, что принимают желающих только на добровольных началах, без принуждения.
Представитель движения 1ADAT Ибрагим Янгулбаев сообщил редакции, что движение через свой телеграм-канал собирает статистику о кадыровцах, погибших в Украине, а также о тех, кто был отправлен туда против своей воли и был убит.
«Сасламбеков – первый, отправленный насильно, о гибели которого мы узнали. Между поездкой на войну и сфабрикованным уголовным делом он выбрал первый вариант. В Чечне уже несколько недель идут массовые похищения, похищенным ставят такой ультиматум. Цель – поставка пушечного мяса в Украину», – заявил собеседник.
- В ходе войны на территории Украины были убиты более 125 уроженцев Чечни – это лишь минимальные данные, полученные из «консервативной» оценки погибших, сообщил ранее телеграм-канал «Полный ПЦ», который ведет команда ликвидированного в России правозащитного центра «Мемориал».
- На данный момент Кавказ.Реалии известны имена 704 погибших в Украине военных из числа уроженцев или жителей юга России и Северного Кавказа. Это данные, основанные на публикациях в СМИ, заявлениях властей и информации от наших собственных источников. Реальные потери могут быть значительно больше.
Гарибашвили сравнил президента Грузии с деструктивной оппозицией
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили раскритиковал президента Саломе Зурабишвили после ее слов о бездействии правительства в процессе вступления страны в ЕС.
«Печально, что г-жа Саломе прямо повторяет высказывания этой деструктивной, вредительской оппозиции, врагов страны, и укладывается в их нарратив, что очень печально. Надеюсь, она лучше разберется в работе правительства», - заявил Гарибашвили журналистам.
Он также напомнил, что после подачи Грузией заявки на членство в ЕС у него состоялись переговоры со многими европейскими политиками, в том числе с противниками расширения объединения, а глава МИД Грузии провел до 20 встреч с коллегами из стран-членов Евросоюза, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Одновременно Гарибашвили заверил, что лично подписал абсолютно все обращения, поступившие в администрацию правительства по поводу зарубежных поездок Зурабишвили.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся с рабочим визитом в Брюсселе, в пятницу заявила, что после Бельгии она планировала посетить Польшу, Украину и Францию для переговоров о предоставлении республике статуса кандидата в члены ЕС, однако правительство не разрешило ей этого сделать.
- Разногласия по поводу визитов у президента и правительства возникают не впервые. В марте Зурабишвили заявила, что она была вынуждена отменить рабочие визиты в Европу из-за отказа правительства и вместо этого провести ряд личных встреч в Брюсселе и Париже. Тогда в правящей партии обвинили президента в нарушении Конституции, а позже в правительстве добавили, что президент противилась назначению ряда послов.
На встрече глав МИД ОДКБ Армения выразила недовольство
На состоявшемся сегодня в Ереване заседании Совета министров иностранных дел стран-членов ОДКБ, в ходе которого не было недостатка в заявлениях о крепости возглавляемого Кремлем военного блока, Армения не стала скрывать своего недовольства. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что и спустя год после вторжения азербайджанских войск на территорию Армении вопрос реакции ОДКБ остается открытым.
«По итогам заседаний сначала в узком, а затем и расширенном составе мы обсудили с министрами иностранных дел государств-членов ОДКБ тенденции развития ситуации в сферах международной и региональной безопасности, их влияние на безопасность наших государств. Затронули также вопросы совершенствования механизмов кризисного реагирования ОДКБ, что, как известно, является приоритетом председательства Армении в ОДКБ. В январе организация своевременно отреагировала на события в Казахстане, но до сих пор остается открытым вопрос в связи с вторжением азербайджанских войск на суверенную территорию Армении, начавшимся в мае 2021 года», - сказал глава МИД Армении.
Согласно 2-й статье Договора о коллективной безопасности, «в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств-участников либо угрозы международному миру и безопасности, государства-участники незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций, вырабатывают и принимают меры по оказанию помощи таким государствам-участникам в целях устранения возникшей угрозы».
Официальный Ереван сразу после вторжения азербайджанских войск обратился в ОДКБ с просьбой начать консультации. На созванном на следующий же день, 13 мая, экстренном заседании Совета безопасности тогдашний исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян поручил главам МИД, Минобороны и Совбеза страны инициировать консультации в рамках ОДКБ по ситуации в Сюникской и Гегаркуникской областях Армении. Как отметил Пашинян, Ереван предпримет меры по началу консультаций, предусмотренных 2-й статьей Договора о коллективной безопасности, в частности по координации позиций стран-членов ОДКБ для принятия мер по устранению угрозы.
Год спустя азербайджанские вооруженные силы находятся на тех же позициях. Тогда ОДКБ не оказала какой-либо существенной помощи одному из своих членов-учредителей. Через полгода после майского вторжения, 14 ноября прошлого года, азербайджанцы предприняли новое наступление в направлении Сюника, в результате которого у армянской стороны были погибшие и раненые. Опять же, ОДКБ даже не выступила с осуждающим Азербайджан заявлением, пишет Радио Азатутюн.
В то же время министр иностранных дел Армении сегодня отметил важность сотрудничества с военным блоком. «Хотел бы подчеркнуть, что Армения была и остается приверженной активному, инициативному сотрудничеству в рамках ОДКБ, направленному на расширение сотрудничества между государствами-членами, в том числе на обеспечение развития внешнеполитической координации в рамках организации, а также на активизацию роли ОДКБ на международной арене», - сказал Мирзоян.
Подводя итоги ереванской встречи министров иностранных дел ОДКБ, генеральный секретарь альянса Станислав Зась заявил, что на самом деле на всех трех направлениях в зоне ответственности ОДКБ ситуация непростая, имея в виду центральноазиатское, кавказское и западное направления. Однако ситуация ухудшается на западном или, как сказал Зась, на восточноевропейском направлении. Напомним, что здесь Россия с февраля ведет войну против Украины при открытой поддержке Беларуси.
Министров иностранных дел стран-членов ОДКБ сегодня также принял премьер-министр Армении Никол Пашинян, который в ходе встречи заявил, что Армения заинтересована в разблокировании региональных коммуникаций, и все дороги, которые должны быть открыты, будут действовать под суверенитетом стран, через которые они проходят. Руководитель Армении коснулся также карабахской проблемы, посчитав ключевым вопрос статуса Нагорного Карабаха.
В следующую пятницу в Ереване ожидается встреча секретарей советов безопасности стран-членов ОДКБ.
Гарибашвили пообещал «все сказать», если ЕС откажет Грузии
Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна ждет «справедливого решения» в ответ на заявку Грузии в ЕС и призвал дождаться окончательного ответа Брюссела.
«Мы являемся одной из самых цивилизованных наций… мы не попрошайничаем», - сказал Гарибашвили, отметив, что Грузия не требует ничего незаслуженного.
По его словам, заключение от Еврокомиссии ожидается 17 июня, а окончательное решение Евросоюза - 22-23 июня. «Если решение будет несправедливым, я оставляю за собой право «поднять завесу» и сказать все», - заявил Гарибашвили, не уточнив при этом, что конкретно он имеет в виду.
- Грузия и Молдова подали заявку на членство в ЕС 3 марта, вслед за Украиной, сообщает агентство «Новости-Грузия». В Грузии ожидание ответа ЕС проходит на фоне бурных дискуссий и упреков между властями и оппозицией.
- На этой неделе крайне критическую резолюцию по Грузии принял Европарламент. В ней, в частности, говорится о политизированном правосудии и содержится призыв к введению санкций в отношении основателя «Грузинской мечты», миллиардера Бидзины Иванишвили. В правительстве документ назвали «полным фейков и неточностей».
Премьер Грузии назвал «оскорбительной» и «иррациональной» резолюцию Европарламента
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «оскорбительной» резолюцию Европарламента с призывом к введению санкций против миллиардера Бидзины Иванишвили. «Конечно же, эта резолюция пропитана ложью, недостоверной информацией и является оскорбительной», - сказал премьер журналистам, пишет агентство «Новости-Грузия».
По его оценке, документ «лишен какого-либо рационализма и разумности» и в нем «очень много фактических неточностей и лжи». Здесь же он добавил, что роль резолюции «символическая». «Со всей ответственностью хочу разъяснить гражданам, что такая резолюция Европарламента, в процессе, в котором мы находимся, не имеет никакого значения», - сказал он.
Европарламент принял резолюцию о свободе СМИ и безопасности журналистов в Грузии в четверг, 9 июня – за неделю до решения Еврокомиссии по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии. В ней говорилось о вмешательстве грузинских властей в работу СМИ и случаях политизированного правосудия.
Авторы документа призвали рассмотреть возможность введения персональных санкций в отношении основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили «за его связи с Кремлем и его влияние в правительстве для преследования журналистов и политических оппонентов».
Европарламент обещал призвать институты ЕС работать над предоставлением Грузии статуса кандидата, если власти страны будут «поддерживать самые высокие стандарты демократии, свобод и верховенства права, такие как свобода СМИ».
В Мехико продлили на неопределенный срок запрет на корриду
Суд продлил запрет на бой быков в столице Мексики на неопределенный срок. Вероятно, сезон корриды на крупнейшей в мире арене для боя быков будет отменен. Об этом сообщает агентство Associated Press.
В мае 2022 года суд в Мехико издал постановление о временном запрете на корриду. Основанием стали поступившие жалобы на то, что бои быков нарушают права жителей на здоровую окружающую среду, свободную от насилия. Состязания планировали провести в июле и сентябре на крупнейшем в мире стадионе для корриды La Plaza Mexico, вмещающем более 41 тысячи зрителей.
Арена призвала болельщиков протестовать против решения суда. Также ее представители заявили, что подадут апелляцию на постановление и продолжат «защищать мексиканские обычаи и традиции, насколько это позволяет закон».
Однако вышестоящий суд уже отклонил одну из подобных апелляций и планирует обсудить введение постоянного запрета на корриду. Положительное решение положит конец почти 500-летнему периоду корриды в Мексике.
Согласно опросам, существенное количество мексиканцев поддерживают запрет корриды. В четырех штатах Мексики бои быков уже запрещены. В декабре 2021 года Комиссия по защите животных Конгресса Мехико предложила законопроект о запрете публичных мероприятий, «на которых животные подвергаются жестокому обращению, что приводит к их смерти». Законопроект будет обсуждаться в текущем году.
- Коррида, вероятно, появилась на Пиренейском полуострове еще в бронзовом веке. Современный вид состязание приобрело в начале 18 века в Андалусии - крупной автономной области на юге Испании. Позже бои быков стали проводиться во Франции, Португалии, Китае, странах Латинской Америки, пытались организовать их и в России.
- Кульминацией корриды является смерть быка. Когда бык обессилел, матадор должен вонзить шпагу в промежуток между его передними ребрами, чтобы попасть в сердце и вызвать как можно более быструю смерть.
- По данным на 2020 год, коррида запрещена в большинстве стран Латинской Америки, Франции и Индии, а также в Каталонии и на Канарских островах. В 2007 году Испания отказалась от прямых трансляций корриды по телевидению.
Байден обвинил Путина в рекордной за 40 лет инфляции в США
Рекордный скачок цен в США на газ, энергоносители и продукты питания – это результат политики президента России Владимира Путина, который начал войну в Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден, чье обращение к гражданам опубликовано на сайте Белого дома.
«Цены на бензин выросли на 2 доллара за галлон (4,55 литра) после того, как российские войска стали угрожать Украине», – отметил Байден.
Американский президент потребовал, чтобы Конгресс принял меры по борьбе с инфляцией. В частности – повлиял на стоимость доставки товаров, которая заметно сказывается на их итоговой цене; и помог американским семьям оплачивать счета за электроэнергию и лекарства, отпускаемые по рецепту врача.
Кроме того Байден призвал провести налоговую реформу: «заставить самых богатых американцев и крупные корпорации платить свою справедливую долю».
По словам президента, сейчас США находятся на пути к тому, чтобы добывать рекордное количество нефти в следующем году. Возможно, это повлияет на стоимость топлива.
- 9 июня президент России Владимир Путин заявил, что в странах Запада его именем стали называть инфляцию. «Пытаются, условно, ограничить вывоз нашего удобрения. Цены поползли. У них, прежде всего, больше, чем у нас. Пытаются ограничить наши энергоносители. Опять цены взлетели до небес. Там уже моим именем называют инфляцию, а мы здесь совершенно ни при чем», - заявил Путин.
- В мае Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов – с 0,25–0,5 процента до 0,75–1 процента годовых. В марте ФРС поднимала ставку на 25 пунктов. Увеличение ставки сразу на 50 пунктов происходит впервые с 2000 года. Регулятор рассматривает дальнейшее повышение ставки на 50 пунктов в 2022 году.
Азербайджанские активисты впервые в истории проведут Прайд-мероприятия
Активисты по защите прав квир-активистов в Азербайджане впервые в истории страны объявили о планах проведения мероприятий, посвященных Месяцу гордости (Прайда) в июне этого года, пишет SOVA со ссылкой на OC Media.
«Мы вместе выступили с этой инициативой, чтобы стать голосом всех тех, кто сталкивается с проблемами, кому угрожает общество и правительство, и чьи права нарушаются», -сказала феминистская активистка Рабия Мамедова на пресс-конференции в Баку в четверг. Соорганизаторами мероприятия также выступили активисты движения за права гомосексуалистов Джавид Набиев и Али Маликов.
«Мы решили, что Месяц гордости, который ежегодно отмечается во всем мире, должен отмечаться и в Азербайджане. У нас есть веские причины для этого», - сказал Маликов в интервью OC Media. По его словам, азербайджанское ЛГБТК+сообщество находится под угрозой как со стороны общества, так и со стороны государства. Учитывая существующие угрозы, квир-сообщество должно найти свое место в обществе. Мамедова сообщила OC Media, что точный формат и даты проведения мероприятий еще определяются.
Во время пресс-конференции активисты обсудили многие проблемы, с которыми сталкиваются квир-люди в Азербайджане, в том числе со стороны правительства и общества в целом. Они привели такие примеры, как убийство журналиста и квир-активиста Аваза Хафизли его родственником, а также убийство женщин-трансгендеров.
Джавид Набиев рассказал OC Media, что последний раз квир-активисты собирались вместе, чтобы открыто поговорить с прессой, в 2014 году, после смерти Исы Шахмарлы.
Шахмарлы, открытый сторонник прав квир-людей в Азербайджане, покончил с собой в возрасте всего 20 лет, сославшись на давление, которому он подвергался из-за своей сексуальной ориентации.
«В современном мире, на международной арене, где права человека имеют первостепенное значение, настало время для ЛГБТК+людей в Азербайджане представить общественности свои проблемы и деятельность. Мы с этим даже опоздали», - сказал Набиев.
Футболисты сборной Болгарии попали в ДТП в Тбилиси, есть пострадавшие
Автобус с футболистами сборной Болгарии по футболу попал в ДТП в Тбилиси, один спортсмен пострадал, сообщает агентство «Новости-Грузия».
29-летний полузащитник Неделев был доставлен в одну из местных клиник с черепно-мозговой травмой. После обследований выяснилось, что в голове у спортсмена застрял кусок стекла. Пациента прооперировали – операция продолжалась более двух часов и завершилась успешно, передают болгарские СМИ.
Со спортсменом в больнице находится врач сборной, доктор Бисер Бочев, Как отмечается, у Неделева также зафиксирована травма грудной клетки. По предварительным данным, Неделев должен будет остаться в Тбилиси под наблюдением врачей минимум неделю.
ДТП произошло, когда на двух автобусах члены футбольной команды ехали из тбилисского аэропорта в гостиницу. Водитель не справился с управлением, и один автобус врезался в другой.
Завтра, 12 июня, болгарская сборная проведет матч Лиги наций со сборной Грузии. Встреча состоится на стадионе «Динамо Арена» имени Бориса Паичадзе в Тбилиси. Сообщений о возможной отмене матча на данный момент не было.
Арестович впервые назвал общее количество потерь Украины в войне
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что, по его оценке, с начала войны погибли до 10 тысяч украинских военных, сообщает ТСН.
В интервью с российским правозащитником Марком Фейгиным, Арестович отметил, что в начале конфликта погибало в среднем по 100 украинских военнослужащих в сутки. В российской армии – в среднем по 1000 человек в день. Сейчас, по подсчётам Арестовича, армия России в среднем ежедневно теряет по 200-300 солдат.
Ранее советник главы офиса Украины Михаил Подоляк заявил, что сейчас потери украинский военных составляют от 100 до 200 человек в день. Это наибольшая оценка числа погибших военнослужащих Украины за время боевых действий.
Обвиняемый по делу MH17 просит признать его невиновным
В Нидерландах в окружном суде Гааги завершились слушания по делу о малайзийском «Боинге», сбитом в 2014 году в небе над Донбассом. Суду осталось вынести приговор.
В пятницу в суде показали видеообращение одного из обвиняемых - россиянина Олега Пулатова. Он заявил о своей непричастности к авиакатастрофе и попросил суд оправдать его.
Пулатов - бывший офицер российской армии, в 2014 году он приехал в Донбасс и там возглавил один из отделов Главного разведывательного управления так называемой «ДНР». Международная следственная группа и прокуратура Нидерландов считают, что Пулатов, известный по позывному «Гюрза», был причастен к транспортировке и охране зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого, по данным следствия, был сбит малазийский «Боинг». По мнению суда, это явствует из перехватов телефонных переговоров поддерживаемых Россией сепаратистов.
Пулатов - единственный из 4-х обвиняемых, который был представлен на суде адвокатами. Он лично не явился в Гаагу, но обратился к судьям по видеосвязи. Пулатов сказал: «Я не виновен. Я не имею никакого отношения к крушению рейса 17 июля 2014 года».
Ранее Пулатов заявлял, что «Бука» у донбасских сепаратистов не было, во всяком случае - в его зоне ответственности, и что ни с кем в России он не контактировал и не просил прислать такое оружие.
Суд по делу о катастрофе «Боинга», начавшийся 9 марта 2020 года, подходит к концу. Приговор будет вынесен в ноябре или декабре этого года. Суд обвиняет в катастрофе «Боинга» россиян Олега Пулатова, Игоря Гиркина (Стрелкова) и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко: все они имели отношение к самопровозглашенной «ДНР». В случае признания их виновными им грозит пожизненное заключение. Олег Пулатов - единственный из четверых, согласившийся дать показания следствию и направивший в суд своих адвокатов.
Малайзийский самолет «Боинг-777», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе сепаратистов, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Международная следственная группа под руководством генпрокуратуры Нидерландов провела расследование обстоятельств крушения и пришла к выводу, что «Боинг» сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего Вооруженным силам России и поставленного из России. Ранее к такому же выводу пришла группа Bellingcat. Кто непосредственно отдавал приказ сбить самолет и осуществлял его, пока не установлено, следствие продолжается.
Германия поможет Украине врачами и медицинской техникой
Германия готова помочь здравоохранению Украины. Об этом заявил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах в ходе своего визита во Львов. ФРГ намерена послать в Украину своих врачей, поставлять медикаменты, протезы, содействовать строительству травматологических центров и обучать украинских врачей реабилитации раненых.
По словам Лаутербаха, первоочередной задачей будет являться немедленная помощь жертвам войны - как военнослужащим, так и мирным гражданам. В Украину поедут 200 немецких врачей. Они будут не только лечить раненых, но и обучать украинских коллег бороться с минными и ожоговыми травмами, а также помогут подключить украинские больницы к телемедицине, чтобы украинские медики могли консультироваться с немецкими коллегами онлайн.
Компания Ottobock - крупнейший в Германии производитель протезов - предложила немецкому Минздраву услуги своих передвижных протезных мастерских, в которых пострадавшим можно будет подобрать нужные протезы на месте; также Ottobock будет обучать украинских врачей-протезистов.
Лаутербах также упомянул, что за время войны Германия послала в Украину медицинскую помощь примерно на 100 млн евро; еще 100 миллионов евро немецкий Минздрав перевел деньгами. «Наша гуманитарная помощь нужна Украине не меньше, чем поставки оружия,» - сказал он.
При этом именно из-за задержек с поставками оружия Германия в последнее время подвергается критике со стороны Украины и ряда стран ЕС. Обещанных немецких установок «Гепард» и танков «Леопард», противотанковых гаубиц и систем противовоздушной обороны Украина до сих пор не получила. Немецкие СМИ и оппозиционные политики, сама Украина и другие страны критикуют правительство Олафа Шольца за нерешительность и затягивание поставок, которое, по их мнению, ослабляет положение Украины на фронте.
По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала вооруженного вторжения России в Украину зарегистрировано 290 атак на медицинские учреждения.
Посла РФ вызвали в МИД Эстонии из-за слов Путина о Нарве
Министерство иностранных дел Эстонии в пятницу вызвало посла России в этой стране Владимира Липаева, чтобы, как сказано в сообщении внешнеполитического ведомства, «осудить недавнее выступление президента Путина».
Встретившийся с российским послом чиновник указал, что недавние слова российского президента, в том числе об эстонском городе Нарва, «достойны сожаления», особенно на фоне российского вторжения в Украину. «Вместо того, чтобы стремиться к уважению международного права и исходить из принципов государственного суверенитета и территориальной целостности, Россия пыталась использовать пропаганду в дополнение к армии для реализации своих империалистических амбиций, в том числе путем фальсификации истории. Такой подход обречен на провал и, в конце концов, может быть опасен для самой России» - говорится в сообщении МИД Эстонии.
Внимание министерства привлекли высказывания Владимира Путина о политике российского императора Петра I. На встрече с молодыми предпринимателями в четверг заявил, что Петр I в годы Северной войны со Швецией «возвращал» территории, а не «отторгал» их от Швеции. По его словам, на месте, где был основан Санкт-Петербург «испокон веков наряду с финно-угорским населением жили славяне. Причем эта территория находилась под контролем Российского государства. То же самое и в западном направлении, это касается Нарвы» - сказал Путин, добавив, что Петр I «возвращал и укреплял» территории. «Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять» - сказал он также, не упомянув о конкретных территориях, которые он имеет в виду.
- Под Нарвой в 1700, в самом начале Северной войны, российская армия потерпела от шведов серьезное поражение. Однако спустя несколько лет крепость была взята, а по итогам войны Нарва и вся территория современной Эстонии перешла под контроль Российской империи. В Таллине существует дом-музей Петра I в парке Кадриорг.
- Официально Россия не имеет территориальных претензий к Эстонии. Призывы к отторжению Нарвы, где живет главным образом русскоязычное население, или оккупации всей Эстонии, иногда звучат со стороны радикально настроенных «патриотических» публицистов. В Эстонии опасаются, что так называемая идеология «русского мира» может быть распространена и на нее, как на страну, входившую в состав Российской империи, а затем СССР.
Минюст РФ признал «иноагентом» «Комитет против пыток»
Министерство юстиции России внесло «Комитет против пыток» в реестр «иностранных агентов». Об этом сообщается на сайте ведомства. Речь идет о реестре, в который вносятся незарегистрированные общественные объединения, признанные «иноагентами».
Правозащитная организация «Комитет против пыток», существовавшая с 2000 года, ранее была внесена в реестр НКО-«иностранных агентов». Посде этого она была ликвидирована как юридическое лицо.
- Законодательство об «иноагентах» в России появилось еще в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации «иностранными агентами», если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются «политической деятельностью». Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
- Российское министерство юстиции ведет сразу четыре списка иностранных агентов, добавляя в них НКО, журналистов и общественных деятелей, которые, по мнению правительства, получают иностранное финансирование и ведут политическую деятельность.
- Госдума в апреле 2022 года разработала новый законопроект об «иностранных агентах». Он должен будет объединить существующие сейчас реестры «иностранных агентов» в один. Если закон примут, что это позволит властям присваивать статус «иностранного агента» и без финансирования из-за рубежа, лишь при условии получения «поддержки или иностранного влияния».
Мировое сообщество осуждает смертный приговор иностранным бойцам ВСУ
Смертный приговор, вынесенный в четверг судом самопровозглашенной «ДНР» двум британцам и марокканцу, служившим в Вооруженных силах Украины, вызвал бурную реакцию в мире. Западные политики считают приговор необоснованным и неправомочным и требуют его отмены.
К смертной казни суд в Донецке приговорил граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также подданного Марокко Саадуна Брагима. Они признаны виновными в наемничестве и попытке вооруженного захвата власти.
Ни одна страна-член ООН, кроме России, не признает независимость «ДНР» и, следовательно, правомочность суда сампровозглашенной республики.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в твиттере написал о приговоре: «Мы серьезно обеспокоены сообщениями о фиктивном «суде» и приговорах комбатантам, которые законно служат в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным». С ним согласен представитель МИД Германии, по мнению которого, приговор свидетельствует «об очередном полном игнорировании Россией элементарных принципов международного гуманитарного права.»
Сама Великобритания, по словам пресс-секретаря премьер-министра Бориса Джонсона, намерена добиваться освобождения своих граждан, но переговоры она будет вести не с российской, а с украинской стороной. В пятницу министр обороны Великобритании Бен Уоллес встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым. Их переговоры продлятся и завтра.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс созвонилась со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить перспективы освобождения Эйдена Аслина и Шона Пиннера. «Я категорически осуждаю вынесенный им приговор, - сказала Трасс. - Они военнопленные, постановочный суд над ними нелегитимен: это прямое нарушение Женевской конвенции».
Советник министра иностранных дел Украины Владимир Денисенко считает, что Россия будет использовать приговоренных к смерти иностранцев как заложников для переговоров с Западом. «С помощью суда над ними Россия поднимает ставки в переговорном процессе,» сказал он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия Аслина, Пиннера и Брагима «рассматриваются властями ДНР в соответствии с местным законодательством». «Я бы не стал мешать работе судебной и правоохранительной системы Донецкой народной республики,» - подчеркнул Лавров. Представитель МИД России Мария Захарова настаивает, что осужденные являются наемниками, «направляемыми Западом в помощь киевскому националистическому режиму». Она посоветовала Британии вступить в переговоры с «ДНР».
- Все трое приговоренных жили в Украине и служили в ВСУ по контракту задолго до начала войны. 48-летний британец Шон Пиннер переехал в Украину в 2014 году, а его 28-летний соотечественник Эйден Аслин приехал в 2018. Жена Пиннера и невеста Аслина - украинки. 21-летний марокканец Саадун Брагим был студентом украинского вуза. Они официально являются военнослужащими, что, согласно международному праву, не должно позволять считать их наемниками.
Шольц призвал Сербию ввести санкции против РФ и договориться с Косово
Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Белград в пятницу призвал Сербию присоединиться к санкциям, введенным ранее ЕС против России в связи с ее вторжением в Украину.
«Шольц очень решительно, четко и резко попросил Сербию присоединиться к санкциям против России, то есть поддержать ограничительные меры, которые ЕС уже принял против России», – сказал президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции после переговоров с Шольцем. Канцлер Германии отметил, что это было бы логичным для страны, которая является кандидатом в члены ЕС и хочет вступить в блок.
Вучич в ответ сказал, что Евросоюзу следует принять во внимание традиционные связи, существующие между Россией и Сербией.
Сербия отказалась вводить против России санкции, хотя официально и осудила российское вторжение. В частности, авиакомпания Air Serbia по-прежнему летает в Россию, в то время как остальные страны Европы ввели запреты на полеты. Санкции не ввела и Турция, которая также формально является кандидатом в члены ЕС, но сейчас переговоры заморожены.
Сербия, однако, рассчитывает на то, что в обозримом будущем вступит в Евросоюз. Шольц заявил, что поддерживает это стремление. При этом он выдвинул к Белграду еще одно требование – прийти к соглашению с Косово.
Премьер-министр этой частично признанной республики, которую Сербия по-прежнему считает частью своей территории, на встрече с Шольцем в пятницу сказал, что Косово до конца года подаст заявку на вступление в ЕС. По словам Вучича, канцлер фактически прямым текстом говорил о том, что Сербии следовало бы признать независимость Косова.
Шесть балканских стран (включая Косово) на данный момент не являются членами ЕС, из них 4 (Сербия, Албания, Черногория и Северная Македония) – официальные кандидаты, а Босния и Герцеговина и Косово не имеют этого статуса. Судьба заявок балканских стран на вступление в ЕС косвенно связана с судьбой украинской заявки. Ряд стран ЕС настаивает на том, чтобы Украина, вопрос о предоставлении которой статуса кандидата на вступление будет обсуждаться на саммите в июне, не «обгоняла» на пути в Евросоюз балканские страны, подавшие заявки до нее. Другие настаивают на более быстрой процедуре для Киева.
Оханашвили: Это не государственный подход, когда мы слышим безответственные заявления от президента
«Моя скромная просьба заключается в том, что это очень вредный и не государственный подход, когда мы слышим безответственные заявления главы государства о том, что, оказывается, по ней проходит грань евроинтеграции страны, когда факты говорят об обратном», - так прокомментировал член парламентского большинства Анри Оханашвили заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили.
По его словам, он напоминает президенту, что либерализация визового режима, свободная торговля с Европой произошла в условиях властей «Грузинской мечтой» и именно «Грузинская мечта» вместе со стратегическими партнерами создала повестку дня ассоциации, пишет Общественный вещатель Грузии.
По его словам, упоминать Саакашвили, Гварамия и Бидзину Иванишвили в одном контексте стыдно.
«Президенту следует ознакомиться с отчетом ЕС о том, что Грузия является лидером в тройке, что подразумевает сближение в евроинтеграции. Что касается следующего заявления, то также позорно, что оказывается преступник Саакашвили, неоднократно разоблачаемый Страсбургом Гварамия должен упоминаться в том же контексте, что и Бидзина Иванишвили. Стыдно ставить в одну плоскость преступников и человека, спасшего наш народ и нашу страну от преступников», - заявил Оханашвили.
Суд в Москве арестовал дом Невзорова на берегу Финского залива
Басманный суд Москвы арестовал участок с домом на берегу Финского залива, принадлежащий журналисту Александру Невзорову, которого обвиняют по уголовному делу о дискредитации российской армии. Об этом агентству РИА "Новости" рассказали в пресс-службе суда.
Как отметила пресс-секретарь, решение об аресте имущества Невзорова в Петербурге суд вынес ещё 18 мая. Она назвала это обеспечительной мерой на случай, если по уголовному делу Невзорову в качестве наказания назначат штраф.
Журналист прокомментировал решение суда в своем телеграм-канале. "О, затопала лаптями российская Фемида. Распыхтелась. Но ножки у российской Фемиды, как были кривые, так и остались. Топает она ими злобно, но потешно", – написал Невзоров.
По его словам, на арестованной даче "из дорогого" остались "очень старый, доживающий в покое жеребец", собака и книги. Однако "по сравнению с той мерзостью, разрушениями и массовыми убийствами, которые творит путинизм в Украине , это – пустяки", добавляет Невзоров.
Александр Невзоров находится за границей. В России бывший телеведущий, депутат Госдумы и доверенное лицо Владимира Путина заочно арестован и объявлен в розыск по уголовному делу о дискредитации армии. Невзорова преследуют за сообщения в социальных сетях об обстреле российскими военными роддома в Мариуполе. Журналист назвал этот обстрел умышленным. Сознательные атаки военными гражданских объектов могут расцениваться как военное преступление.
По требованию Следственного комитета суды также арестовали имущество (банковские счета, транспортные средства и квартиры) у журналистов Андрея Солдатова, Руслана Левиева и Майкла Наки, обвиняемых по статье о распространении "заведомо ложной информации" об использовании российской армии. Все они заочно арестованы и объявлены в розыск.
Югоосетинскую федерацию футбола возглавил действующий глава Минобороны
Федерацию футбола самопровозглашенной республики Южная Осетия возглавил и.о. министра обороны Владимир Пухаев. Об этом агентству «Рес» сообщил директор детско-юношеской спортивной школы Заур Битиев.
По его словам, на эту должность были представлены кандидатуры Владимира Пухаева и Эльбруса Гассиева – бывшего футболиста, индивидуального предпринимателя.
«У нас состоялась коллегия, было общее голосование. Нас было 27 человек, и из них двое воздержались, шестеро проголосовали за Гассиева, а девятнадцать – за Пухаева», - сказал Битиев.
Битиев говорит, что Пухаев «всемерно поддерживает развитие футбола в республике и неоднократно помогал футболистам».
«Пухаев – требовательный в работе. Я уверен, работа будет вестись плодотворно», – сказал Битиев.
Ранее президентом Федерации футбола был Алан Джиоев – глава управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения югоосетинского МВД.
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