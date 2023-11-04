Глава Еврокомиссии в Киеве: мы заставим Россию платить за агрессию

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев. «Приятно вернуться в Киев с моим шестым визитом за время войны», - говорится в сообщении главы Еврокомиссии в соцсети X (бывшая Twitter).

На железнодорожном вокзале в Киеве чиновницу лично встретил президент Украины Владимир Зеленским. С ним фон дер Ляен обсудила пути вступления Украины в ЕС, финансовую поддержку со стороны Евросоюза и санкции в отношении России.

На совместной с Зеленским пресс-конференции глава Еврокомиссии заявила о непоколебимой поддержке Киева. Брюссель, по словам фон дер Ляйен, заставит Россию платить за агрессию по отношению к Украине и в ближайшее время предложит новый, 12-й по счету пакет санкций. Ограничения коснутся российских импорта и экспорта, а также цен на нефть.

В свою очередь президент Украины заявил на пресс-конференции, что Киев не просит для себя поблажек на пути в ЕС и выполняет все предписания Еврокомиссии.

Зеленский также отметил важность поддержки со стороны европейских стран. «Очень важно, чтобы поддержка Европы и других наших партнеров оставалась устойчивой, оставалась надежной. Это касается и обороны, и финансовой поддержки. Россия должна видеть, что мир не отступает, защищая свободу и международное право», - подчеркнул Зеленский.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия работает над предложением использовать часть прибыли, полученной от замороженных российских средств, для помощи Украине и ее послевоенному восстановлению.

Объем суверенных российских активов, которые были заморожены в рамках санкций за нападение на Украину, составляет 211 миллиардов евро. Глава Еврокомиссии напомнила об уже согласованной позиции ЕС, которая заключается в том, что Москва должна заплатить за восстановление Украины.

Тем временем источники телеканала NBC News сообщили, что представители Вашингтона и Брюсселя начали обсуждать с Украиной мирные переговоры с Россией. По словам собеседников телеканала, в разговорах затрагивалось, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения.

В свою очередь, союз НАТО готов предложить Украине «некоторые гарантии безопасности», которые удержат Россию от нового вторжения на ее территорию.

Источники телеканала отметили, что обсуждения начались на фоне опасений США и стран Европы, что война зашла в тупик и что они не смогут и дальше оказывать помощь Украине.