Глава ГУР Украины: удары по РФ будут наноситься «все глубже и глубже»

В ходе войны с Украиной не исключены новые удары по России, и они будут наноситься «все глубже и глубже» внутри ее территории. Об этом заявил в интервью американскому каналу АВС News руководитель Главного разведывательного управления Украины Кирилл Буданов. При этом он не стал прямо говорить о том, что эти удары будет наносить Украина, отметив, что все комментарии даст после завершения войны.

По словам Буданова, он «был рад видеть» удары по российской авиабазе в Энгельсе Саратовской области, в сотнях километров от границы с Украиной. Ранее западные СМИ со ссылкой на украинских чиновников писали, что удары были нанесены украинскими беспилотниками, о том же заявляло российское Минобороны. Официальный Киев это не подтверждал и не опровергал.

Буданов подтвердил, что украинские военные будут наносить удары по аннексированному Крыму - Россия считает его частью своей территории, но с точки зрения Украины и подавляющего большинства стран мира, Крым - часть суверенной украинской территории.

Буданов высказал мнение, что война закончится победой Украины уже в 2023 году. Говоря о возможном дальнейшем ходе боевых действий, глава ГУР высказал предположение, что «самыми жаркими» они будут в марте. По словам Буданова, весной Украина планирует «серьезное наступление» с целью выйти на границы 1991 года, что предполагает отвоевание занятых сейчас российскими войсками территорий, включая южные районы Запорожской и Херсонской области, часть Донбасса и Крым.

По словам Буданова, режим российского президента Владимира Путина стал «посмешищем для всего мира», отметив, что Россия перестала восприниматься как военная угроза для всего мира - если вынести «за скобки» ее ядерный арсенал, который, по мнению главы украинской военной разведки, у Москвы необходимо или отобрать, или поставить под международный контроль. «Не следует бояться трансформации России. Это пойдет на пользу всему миру», - заявил Буданов.

Он также высказал предположение, что президент России серьезно болен, но отметил, что Владимир Путин вряд ли умрет до завершения войны. Буданов сослался на некие источники в окружении российского президента. Кремль неоднократно отвергал сообщения о том, что Путин мог бы быть болен. В последние годы Путин реже, чем раньше, участвует в массовых мероприятиях, предпочитая режим видеоконференции. В Кремле связывают это с пандемией COVID-19.