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Глава ГУР Украины: удары по РФ будут наноситься «все глубже и глубже»
В ходе войны с Украиной не исключены новые удары по России, и они будут наноситься «все глубже и глубже» внутри ее территории. Об этом заявил в интервью американскому каналу АВС News руководитель Главного разведывательного управления Украины Кирилл Буданов. При этом он не стал прямо говорить о том, что эти удары будет наносить Украина, отметив, что все комментарии даст после завершения войны.
По словам Буданова, он «был рад видеть» удары по российской авиабазе в Энгельсе Саратовской области, в сотнях километров от границы с Украиной. Ранее западные СМИ со ссылкой на украинских чиновников писали, что удары были нанесены украинскими беспилотниками, о том же заявляло российское Минобороны. Официальный Киев это не подтверждал и не опровергал.
Буданов подтвердил, что украинские военные будут наносить удары по аннексированному Крыму - Россия считает его частью своей территории, но с точки зрения Украины и подавляющего большинства стран мира, Крым - часть суверенной украинской территории.
Буданов высказал мнение, что война закончится победой Украины уже в 2023 году. Говоря о возможном дальнейшем ходе боевых действий, глава ГУР высказал предположение, что «самыми жаркими» они будут в марте. По словам Буданова, весной Украина планирует «серьезное наступление» с целью выйти на границы 1991 года, что предполагает отвоевание занятых сейчас российскими войсками территорий, включая южные районы Запорожской и Херсонской области, часть Донбасса и Крым.
По словам Буданова, режим российского президента Владимира Путина стал «посмешищем для всего мира», отметив, что Россия перестала восприниматься как военная угроза для всего мира - если вынести «за скобки» ее ядерный арсенал, который, по мнению главы украинской военной разведки, у Москвы необходимо или отобрать, или поставить под международный контроль. «Не следует бояться трансформации России. Это пойдет на пользу всему миру», - заявил Буданов.
Он также высказал предположение, что президент России серьезно болен, но отметил, что Владимир Путин вряд ли умрет до завершения войны. Буданов сослался на некие источники в окружении российского президента. Кремль неоднократно отвергал сообщения о том, что Путин мог бы быть болен. В последние годы Путин реже, чем раньше, участвует в массовых мероприятиях, предпочитая режим видеоконференции. В Кремле связывают это с пандемией COVID-19.
- После отступления российских войск из Херсона в начале ноября линия фронта фактически остается стабильной. Российские войска пытаются наступать в районе Соледара и Бахмута Донецкой области, однако ощутимых успехов не достигли. При этом поступают сообщения о том, что обе стороны могут готовиться к наступлению.
- Официальная позиция Киева заключается в том, что Украина не пойдет на переговоры о мире с Россией до полного освобождения своей территории (включая аннексированный в 2014 году Крым). В Москве заявляют о готовности к переговорам, но только если Украина признает утрату четырех областей и Крыма.
Другие новости дня
Владельцу Facebook и Instagram грозит штраф около 400 млн евро
Компании Meta, которая владеет социальными сетями Facebook и Instagram, грозит штраф в размере 390 миллионов евро. С таким заявлением выступила в среду ирландская компания-регулятор в области защиты персональных данных DPC. Помимо оплаты штрафа, Meta должна будет изменить свою политику в области персонализированной рекламы в соцсетях, которую DPC считает слишком навязчивой и нарушающей права пользователей.
По оценкам DPC - ведущей компании в области защиты личных данных в Европе, - Meta чересчур свободно распоряжается личной информацией подписчиков и использует в рекламных целях данные, которые должны быть конфиденциальными по принятым в ЕС законам - конкретно, по закону о защите персональных данных, общему для всего Евросоюза (GDPR).
В пресс-релизе DPC указано, что Meta должна изменить свои правила обращения с личными данными подписчиков в течение трех месяцев.
Жалобы пользователей на политику Meta поступали с 2018 года. Ранее в Европе компанию Meta и принадлежащие ей Facebook и Instagram уже неоднократно штрафовали за слишком вольное по европейским законам обращение с личными данными подписчиков, в том числе детей, нарушение договоренностей об использовании файлов cookie и отслеживаение предпочтений подписчиков для предоставления им рекламы.
- Компания Meta была зарегистрирована в США в 2021 году. Ее генеральный директор - программист и бизнесмен Марк Цукерберг, создатель социальной сети Facebook. Помимо Facebook, Meta принадлежат социальные сети и мессенджеры Instagram, WhatsApp и Oculus. Пользователи этих соцсетей имеются во всех странах мира. Однако законодательство Евросоюза о цифровых правах и защите персональных данных пользователей является более сложным и жестким, чем американское.
Франция передаст Украине бронемашины AMX-10
Франция передаст Украине бронемашины AMX-10 RC, которые могут быть классифицированы как тяжелый бронетранспортер или легкий колесный танк. Об этом сообщают агентство Reuters и украинские СМИ со ссылкой на не названного по имени французского чиновника, который рассказал журналистам о подробностях прошедшего в среду телефонного разговора президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.
По словам представителя Франции, это первый случай, когда в Украину будет поставлена бронетехника западного производства. Ранее страны НАТО поставляли Украине бронемашины и танки, однако речь шла о машинах советского производства.
Официально Елисейский дворец пока не комментировал результаты переговоров Макрона и Зеленского. Президент Украины написал в телеграме, что он поблагодарил Макрона за решение «передать Украине легкие танки», а также бронированные машины Bastion - о планах их поставки сообщалось ранее. Зеленский в своем сообщении назвал Макрона «другом» и отметил, что лидерство французского президента «приближает нашу победу».
AMX-10 имеют на вооружении пушку и пулемет. Они предназначаются на роль разведывательной машины, способной также к борьбе с вражеской бронетехникой. Сколько их будет отправлено Украине - неясно; произведено их было несколько сот.
Руководство Украины неоднократно обращалось к странам НАТО с просьбой о поставках тяжелой бронетехники, включая танки, однако на данный момент Германия, США и другие страны не приняли решения о таких поставках.
Франция в прошлом году, после начала российского вторжения, поставила Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar. Бывший зампредседателя российского правительства и экс-глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин утверждает, что был ранен в Донецкой области осколком снаряда именно этой установки. В среду стало известно, что Рогозин отправил послу Франции в Москве Пьеру Леви конверт с извлеченным после ранения осколком, попросив передать его президенту Франции Эммануэлю Макрону и обвинив страны НАТО в «военных преступлениях».
В ряде стран мира прошли акции в поддержку Саакашвили
В Грузии и более чем в 20 странах мира в среду прошли пикеты в поддержку Михаила Саакашвили. Демонстранты требовали немедленно отпустить бывшего президента Грузии из-под стражи в связи с ухудшением состояния его здоровья.
Фотографии акций протеста, которые прошли, в частности, в Армении, Латвии, Украине, Германии, Чехии, Болгарии, Польше, Молдове и ряде других стран, включая Австралию, публикует российский оппозиционный общественный деятель Марк Фейгин. Недавно он получил от Саакашвили, который сейчас находится в гражданской клинике в Тбилиси, записку, в которой бывший президент Грузии обвинил власти России в своем отравлении.
Несколько человек пришли на акцию и у секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России.
Участники акций призывали освободить Саакашвили и дать ему возможность пройти лечение в ЕС. Некоторые демонстранты обвиняли власти Грузии в том, что они добиваются смерти политика.
В Грузии митинги прошли в Тбилиси и ряде других городов, в том числе и в поселке Чорвила, где родился основатель правящей партии миллиардер Бидзина Иванишвили, оппонент Саакашвили, которого сторонники бывшего президента считают ответственным за его уголовное преследование. Сторонники Саакашвили пытались устроить шествие, но группа местных жителей, поддерживающих Иванишвили, преградила им путь. После стычек под надзором полиции демонстрантам пришлось покинуть поселок.
9 января суд в Тбилиси должен вернуться к рассмотрению ходатайства адвокатов Саакашвили, которые добиваются для него разрешения пройти лечение в одной из европейских клиник.
Бывший президент Грузии, который сейчас является гражданином Украины, был арестован в Тбилиси осенью 2021 года после тайного возвращения в страну. К тому времени в его отношении был вынесен заочный приговор – 6 лет лишения свободы по делу о превышении полномочий. В связи с ухудшением состояния здоровья Саакашвили впоследствии был переведен в гражданскую клинику в Тбилиси. Сам политик и его сторонники настаивают на том, что ухудшение состояния могло быть вызвано отравлением. Власти Грузии утверждают, что для таких выводов нет доказательств.
Россию не допустили на крупнейшую ярмарку новых технологий
Российские компании не будут представлены на крупнейшей мировой выставке новых технологий CES в Лас-Вегасе в январе. Об этом сообщает Би-би-си. Представитель организаторов выставки Гэри Шапиро подтвердил, что в этом году российские компании получили отказ в участии из-за политической ситуации.
Шапиро также заявил, что решение отказать российским потенциальным участникам было принято не из-за политики США, а выразило позицию самих организаторов выставки. Зато на выставке будут представлены более десяти украинских технологических компаний. Он подчеркнул, что CES готова принимать российские компании, которые после начала войны в Украине релоцировались в другие страны.
Выставка-ярмарка электронных технологий и инноваций CES в Лас-Вегасе ежегодно привлекает более трех тысяч компаний со всего мира, от технологических гигантов до стартапов. В прошлом году ее посетило окоро 40 тыс. зрителей, что считалось низким числом из-за пандемии коронавируса: в допандемийные времена количество посетителей составляло около 200 тыс. каждый год, и в 2023 году организаторы надеются вернуться к прежним цифрам. Для широкой публики выставка откроется в четверг 5 января, но для журналистов и специалистов она уже открыта.
Ранее российские разработчики регулярно представляли свои достижения на CES. Например, в 2020 году российская компания «Яндекс» показала там свой проект беспилотного автомобиля. Выставку посещают инвесторы и главы крупных международных компаний, на ней заключаются договоры о локальном и международном сотрудничестве.
В США казнили первую трансгендерную женщину – за убийство в 2003 году
В США, в штате Миссури, казнили 49-летнюю трансгендерную женщину Эмбер Маклофлин. Ее признали виновной в убийстве 20-летней давности. Заключенной ввели смертельную инъекцию. Американские СМИ обращают внимание, что это первая казнь трансгендерной персоны в Соединенных Штатах.
По версии следствия, в 2003 году Маклофлин еще до трансгендерного перехода убила в Сент-Луисе свою подругу. В 2006 году присяжные признали Маклофлин виновной в убийстве, но так и не смогли договориться о мере наказания для нее. В дело вмешался судья и приговорил подсудимую к смертной казни.
Адвокаты настаивали на замене высшей меры наказания пожизненным заключением. Защита указывала при этом на то, что приговор вынесен единственным судьей, и отмечала, что у осужденной было тяжелое детство – отчим избивал ее и пытал электрошокером.
Маклофлин начала переход около трех лет назад, будучи в тюрьме. По данным CNN, заключенная не получала необходимую гормональную терапию и не инициировала смену имени. Ее содержали с мужчинами, передает телеканал.
Власти штата отклонили прошение о помиловании. В нем Маклофлин указывала на свою депрессию и несколько неудачных попыток суицида.
По данным информационного центра по борьбе со смертной казнью в прошлом году в США казнили 18 человек, а с момента восстановления наказания в 1970-х годах – 1559, включая Маклофлин.
Чеченская диаспора в Европе поддержала акции в поддержку Михаила Саакашвили
Сторонники непризнанной Чеченской республики Ичкерия в Европе приняли участие в акциях в защиту находящегося под арестом бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Активисты участвовали в митингах и пикетах грузинской диаспоры в Швейцарии, Австрии, Германии и Франции, сообщает Кавказ.Реалии.
Акции в поддержку Саакашвили анонсировала оппозиционная грузинская партия «Единое национальное движение». Сторонники экс-президента регулярно выходят на митинги, в том числе за границей, требуя перевести своего лидера на лечение в иностранную клинику.
Участники пикетов, прошедших перед консульством Грузии в Страсбурге, держали флаги Грузии, Украины и Ичкерии, а также плакат с требованием освобождения Саакашвили. К акции присоединился почетный консул Ичкерии во Франции, чеченский общественный деятель Шамиль Албаков.
«Мы выражаем крайнюю озабоченность ситуацией вокруг Михаила Саакашвили, который уже больше года находится в тюрьме в Грузии. Мы желаем ему благополучного и скорого освобождения… Мы помним его выступление в ООН, где он с гордостью упомянул о борьбе чеченского народа за свою свободу и упомянул нашего героя Байсангура Беноевского… Однако вмешались силы «русского мира» и тянут теперь Грузию опять в свой ужасный мир… Последствия мы видим сегодня», – заявил на митинге Албаков.
Среди таких последствий он назвал отсутствие осуждения официальным Тбилиси вторжения России в Украину, лишение Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз, дискриминацию на границе в отношении бегущих от участия в войне против Украины уроженцев Северного Кавказа, которых власти Грузии без объяснения причин периодически не пускают в страну.
Около 40 человек приняли участие в митинге в защиту Михаила Саакашвили в центре швейцарского Берна, заявил корреспонденту Кавказ.Реалии один из организаторов акции, представитель Ичкерии Лачин Мамишов.
В австрийской столице Вене митинг пройдет вечером 4 января у посольства Грузии. Активисты чеченской диаспоры тоже будут в нем участвовать, сообщила сайту Кавказ.Реалии представитель Ичкерии в Австрии Роза Дунаева. «Мы присоединяемся к акции, чтобы проявить солидарность и выступить против нарушений в тюремной системе», – заявила активистка.
- Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2004-2013 годах, вскоре после ухода с этого поста он покинул страну. Саакашвили разыскивался грузинскими властями по нескольким уголовным делам, которые сам он назвал политически мотивированными. В 2015 году назначен председателем Одесской областной государственной администрации и советником президента Украины Петра Порошенко. В 2017 году лишен гражданства Украины и депортирован из страны, новый президент Украины Владимир Зеленский вернул ему гражданство в мае 2019 года.
- В 2021 году Саакашвили вернулся в Грузию, где был задержан. За время заключения политик объявлял голодовки, состояние его здоровья сильно ухудшилось. Бывший президент отбывает шестилетний срок по обвинению в превышении полномочий. В мае его перевели в гражданскую клинику. В ноябре 2022 года адвокат Шалва Хачапуридзе заявил об обнаружении у Саакашвили более чем 30 различных заболеваний.
- В партии «Единое национальное движение» выражали опасения в связи с наплывом в страну граждан России. Всего после начала войны против Украины в Грузию переехали не менее 112 тысяч россиян.
- Накануне в австрийской столице Вене перед посольством Хорватии состоялся митинг против экстрадиции чеченских беженцев, которые спасаются в Европе от мобилизации в России и отправки на войну против Украины. Акцию организовали представители чеченской диаспоры.
- 10 и 11 декабря во Франции, Австрии, Германии и других странах Европы прошли акции, посвященные годовщине начала первой чеченской войны – 11 декабря 1994 года первые подразделения российских войск вошли в объявившую о независимости от Москвы республику.
В Абхазии лидеров «Аруаа» могут обвинить в клевете
Отдел дознания МВД самопровозглашенной республики Абхазия по поручению прокуратуры занялся предварительным расследованием по заявлению оппозиционной общественной организации «Аруаа» от 27 декабря 2022 года. Об этом пишет «Нужная газета»
Как сообщалось ранее, в своем заявлении ветераны войны выразили возмущение решением абхазского лидера Аслана Бжания наградить главу Кабмина Александра Анкваба орденом «Ахьдз-Апша» («Честь и слава») I степени.
В «Аруаа» заявили, что Анкваб прославился как политик с самой «подмоченной» репутацией времен грузино-абхазской войны. Члены организавии назвали его «воспитанником грузинского ЦК».
По информации «Нужной газеты», правоохранительные органы получили указание установить подлинность заявления «Аруаа» и обвинить лидеров организации в клевете. Для этой цели 4 января в следственный отдел МВД были приглашены представители «Аруаа» Темур Гулия и Темур Надарая. Гулия и Надарая подтвердили подлинность заявления, которое стало поводом для проведения следствия.
Очевидец рассказал о гибели 200 российских военных в Макеевке
При атаке на казармы российских военных в Макеевке погибли около 200 человек, около 150 были ранены. Об этом изданию «Вёрстка» сообщил один из мобилизованных, участвующих в разборе завалов.
По словам источника издания, он сам видел около двухсот тел. Российское министерство обороны официально признаёт только 89 погибших. Украинская сторона сообщала о 400 убитых.
Официальная оценка числа погибших значительно ниже, чем сообщают источники с места событий. Российский провоенный канал «Царьград» сообщал со ссылкой на местные чаты, что число погибших оценивают «сотнями человек». Бывший глава вооружённых сил донецких сепаратистов Игорь Стрелков (Гиркин) сообщал, что, по его информации, счёт погибших «идёт на многие сотни».
Казарма российских военных располагалась в здании ПТУ на улице Кремлёвская. Предположительно, в ней были расквартированы мобилизованные из Самарской области. Жители региона требуют от властей сообщить сведения о судьбе их родственников.
3 января в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани прошли траурные митинги. Как сообщает издание «Важные истории», жёны мобилизованных рассказали, что у них до сих пор нет информации, кто из их мужей жив, а кто погиб, и где сейчас находятся выжившие. Связи с ними нет. На сайте change.org появилась петиция с требованием опубликовать поимённые списки погибших и раненых в Макеевке и предоставить эти данные прессе. На момент публикации новости её подписали более 200 человек.
Даже официальная оценка в 89 погибших — максимальные одномоментные потери, признанные Россией с начала войны. Собеседник «Вёрстки» рассказал, что мобилизованным в Макеевке страшно находиться в городе. «Мы даже не понимаем, за что мы воюем, сказал он. Мы тут никому не нужны».
Швейцария и Мозамбик впервые стали членами Совбеза ООН
Мальта, Мозамбик, Швейцария, Эквадор и Япония стали новыми членами Совета безопасности ООН на следующие два года. Они заменили Индию, Ирландию, Кению, Мексику и Норвегию. Срок их двухлетних полномочий истёк 31 декабря.
Всего в Совбезе ООН пять постоянных членов, имеющих право вето – Великобритания, Китай, Россия, США и Франция, и десять непостоянных, половина которых сменяется каждые два года. Сейчас, помимо перечисленных новых участников, в Совбез ООН входят также Албания, Бразилия, Габон, Гана и Объединённые Арабские Эмираты – их членство завершится в этом году.
Швейцария и Мозамбик вошли в Совбез ООН впервые, Япония – в рекордный двенадцатый раз. Ещё около 60 государств никогда не принимали участия в деятельности структуры. Члены избираются Генеральной Ассамблеей ООН, состоящей из 193 стран, в соответствии с региональным принципом.
Совбез ООН направляет миротворческие миссии, может вводить санкции и делать заявления, в том числе – по поводу конфликтов и очагов напряжённости в мире. Также в структуре обсуждаются вопросы борьбы с терроризмом и контроля над вооружениями. Кроме того, каждый член может выносить на повестку заседаний свои темы и проблемы.
- В конце декабря 2022 года Украина призвала страны пересмотреть членство России в ООН и в её Совете безопасности. В заявлении украинского МИД сказано, что Россия стала в ООН правопреемницей СССР лишь с молчаливого согласия других стран. Кроме того, говорится в заявлении, в Уставе ООН чётко сказано, что приём в её члены открыт для всех миролюбивых государств – Россия же ведёт войну против Украины и применяла силу против других стран.
- Россия на заявление МИД Украины не отреагировала. Представители стран Запада, в том числе США, неоднократно заявляли, что юридического механизма лишения России места в Совбезе нет. На это же указывали и в российском МИДе.
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Рогозин отправил послу Франции извлечённый после ранения осколок
Бывший зампредседателя российского правительства и экс-глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин отправил послу Франции в Москве Пьеру Леви конверт с извлеченным после ранения осколком снаряда.
Чиновник попросил передать осколок президенту Франции Эммануэлю Макрону. "И ещё скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе", - говорится в обращении Рогозина.
По словам Рогозина, хирурги извлекли осколок от снаряда, выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar. Как именно определена принадлежность снаряда, не уточняется.
Рогозин также напомнил послу о совместных поездках на космодром Байконур и упрекнул Париж в том, что он "подчинился диктату Вашингтона".
Французская сторона сообщение бывшего главы "Роскосмоса" пока не прокомментировала.
Ранее сегодня Рогозин сообщил, что уже выписан из больницы и в середине января вернётся на фронт. По словам чиновника, до ранения он находился в Донбассе.
- Рогозин получил ранение 21 декабря в аннексированном Донецке. Здание, в котором помимо Рогозина находился назначенный Россией председатель правительства самопровозглашённой "ДНР" Виталий Хоценко и другие люди, попало под обстрел. Погибли как минимум два человека. Рогозин и Хоценко получили ранения.
- Рогозин руководил "Роскосмосом" с мая 2018 года. В июле 2022 года он был уволен. Осенью Рогозин заявил, что отправляется в зону "специальной военной операции", где будет возглавлять некую экспертную группу, цель которой – оказание военно-технической помощи подразделениям российской армии.
- Рогозин действительно выехал на фронт и дал несколько интервью российским СМИ, будучи в Луганской и Донецкой областях. Утверждалось, что он взял себе позывной "Сармат" в честь новейшей российской ядерной ракеты. При этом никакого официального назначения Рогозин до сих пор не получил.
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Спецслужба Казахстана сообщила о задержании членов банды в Байконуре
Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании в стране 18 членов преступной группировки, действовавшей в городе Байконур. Город арендован Россией вместе с расположенным поблизости космодромом. По сообщению КНБ, в операции участвовали и российские ФСБ и МВД.
Как сообщили в КНБ, одновременные задержания прошли в Астане, Кызылорде и Конаеве (в этом городе расположена крупная игорная зона). Всего в рамках спецоперации задержано 18 лидеров и активных членов ОПГ, у которых изъяты огнестрельное оружие и деньги. Утверждается, что подозреваемые причастны к похищениям людей, вымогательству, вооружённым нападениям и кражам.
Ведомство утверждает, что задержанная банда причастна к перестрелке в сентябре 2022 года в Байконуре, в результате которой погиб случайный прохожий. Издание Tengrinews тогда писало, что стрельба стала результатом конфликта банд "Арбат" и "Даманск", названных так по одноимённым районом города.
- Россия арендует космодром Байконур, одноимённый город и расположенный рядом аэропорт "Крайний" у Казахстана до 2050 года. После этого Москва планирует перевести свои космические пуски на расположенный на территории России космодром Восточный.
Синоптики предупредили о самой холодной пятидневке века в Москве
С 6 по 10 января в Москве ожидаются сильные морозы с падением температуры до –29°C. По прогнозам Гидрометцентра, это будет самая холодная пятидневка XXI века.
"Очень резкое похолодание, обвал холода просто, будет 6 января", – сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В последующие дни дневная температура сохранится на уровне –20°C, в том числе в первый рабочий день в этом году. Это ниже климатической нормы в столице на 15 градусов. Повышение температуры ожидается 10 января.
Вильфанд отметил, что длительный период аномально холодной погоды – опасное метеорологическое явление. В конце декабря 2022 года из-за морозов и снежных бурь в США погибли не менее 65 человек, в Японии как минимум 17, десятки получили обморожения и травмы.
Эксперты советуют в сильные морозы не выходить из дома без надобности, а при необходимости – хорошо поесть перед выходом и правильно одеться.
В то же время в Европе зафиксировали аномально тёплое начало года: температура превышает нормальную на 10–20 градусов, побиты тысячи рекордов, на некоторых горнолыжных курортах до сих пор нет снега.
Чрезвычайные погодные явления и их увеличившуюся частоту климатологи связывают с антропогенным изменением климата.
В Абхазии рассказали о сокращении экспорта вина в Россию
Крупнейший производитель и экспортер вин в самопровозглашенной республике Абхазия в 2022 году сократил экспорт на 25%. Об этом генеральный директор предприятия «Вина и воды Абхазии» Николай Ачба рассказал ТАСС.
«Прошедший год был непростым для нашего предприятия, из-за известной военной операции поломалась вся логистика и мы более трех месяцев просто стояли без работы. Да и сейчас довольно сложно все происходит, но мы довольны тем, что работаем. В 2022 году мы экспортировали [в РФ] на 25% меньше своей продукции, но в то же время в республике продали на 50% больше, чем в 2021 году, а именно – 1 млн 900 бутылок вина», – рассказал Ачба.
По его словам, с каждым годом увеличиваются площади виноградных плантаций предприятия, только за последние два года заложили 250 га. Виноградники на площади более 1 тыс. га дают урожай. Урожай прошлого года Ачба назвал неплохим, несмотря на то, что из-за дождей около 10% винограда испортилось.
«Вина и воды Абхазии» возобновили поставки своей продукции в Россию после перерыва, вызванного войной в Украине и нарушением доставки вспомогательных материалов из-за рубежа, лишь в мае 2022 года.
Как пишет ТАСС, ассортимент предприятия «Вина и воды Абхазии» состоит из 17 известных в России вин, а на заводе установлено новейшее оборудование из Италии и Франции.
Акции #SaveMisha проходят у диппредставительств Грузии
У посольств и генконсульств Грузии в различных странах проходят акции в поддержку заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Ранее о проведении международной акции #SaveMisha объявили российский оппозиционер, юрист и правозащитник Марк Фейгин и советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Было заявлено, что акции пройдут в 14 странах мира. Однако, согласно опубликованным Марком Фейгиным фото и видео, сторонники Саакашвили собрались у дипломатических представительств Грузии и в других странах. К примеру, акции прошли также в Австралии, Армении, Молдове.
По информации «ФЕЙГИН LIVE», акция в поддержку Саакашвили прошла сегодня и в Москве – у секции Интересов Грузии Посольства Швейцарии в РФ. В ней приняли участие около десяти человек.
В 12 часов по местному времени акции должны пройти и у посольства Грузии в Вашигтоне, а также у здания генконсульства в Нью-Йорке.
Акции запланированы и в Грузии. Сторонники Саакашвили соберутся у тбилисского Моста мира, у бывшего здания парламента в Кутаиси, у дома экс-премьера Бидзины Иванишвили в поселке Шекветили, а также в Батуми, Зугдиди, Рустави, Гори и Телави. Кроме того, кандидат на пост председателя «Единого национального движения» Леван Хабеишвили объявил о проведении акции у администрации правительства Грузии и шествии к тбилисской резиденции Бидзины Иванишвили.
В Чорвиле – родном селе миллиардера и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили между сторонниками и противниками Саакашвили произошло противостояние. Сторонники бывшего президента хотели подойти к дому Иванишвили с транспарантами «Свободу Мише», однако, как сообщают СМИ, здесь их встретили местные жители, поддерживающие Иванишвили. Они стали оскорблять экс-президента.
- Михаилу Саакашвили 21 декабря исполнилось 55 лет. Он был президентом Грузии в 2004-2013 годах, после чего покинул Грузию и получил гражданство Украины. В 2015 году он был назначен председателем Одесской областной государственной администрации, в 2020 году стал главой Исполнительного комитета реформ Украины.
- В 2018 году суд Грузии заочно приговорил Михаила Саакашвили по делам об амнистии обвиняемых в смерти Сандро Гиргвлиани и избиении бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Суд признал Михаила Саакашвили виновным в злоупотреблениях и превышении должностных полномочий. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы.
- Кроме того, против экс-президента возбуждены уголовные дела по обвинению в хищении бюджетных средств; разгоне акции 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании «Имеди» и захвате имущества ее владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
- 20 октября 2021 года прокуратура Грузии предъявила Саакашвили еще одно обвинение - незаконное пересечение государственной границы. По данным следствия, в конце сентября Саакашвили тайно вернулся из Украины в Грузию в трейлере, груженом молочной продукцией, который прибыл на корабле из украинского порта Черноморск в порт Поти.
- Михаил Саакашвили называет все дела политически мотивированными. Он уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике «Вивамеди», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.
- С момента ареста Саакашвили похудел более чем на 40 килограмм. Независимая экспертиза заявила о диагнозах, угрожающих его жизни, а также об обнаружении в организме повышенных доз бария, висмута и ртути. По словам американского психиатра, у Саакашвили – быстро прогрессирующая деменция и посттравматическое стрессовое расстройство.
Лукашенко поздравил грузинского патриарха, упомянув в его титуле Абхазию
Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко поздравил Католикос-Патриарха всея Грузии Илию II с 90-летием.
В отличие от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Лукашенко использовал в письме титул Илии Второго с упоминанием Абхазии – Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, Митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский.
«Многие годы Вы неустанно служите на ниве утверждения древних и мудрых христианских идей, с Вашим именем связано масштабное возрождение и сохранение Православия в Грузии. В наше сложное время, когда многие ценности, основанные на заповедях Христовых, подвергаются попыткам искажения, Вы гордо несете истинное Слово Божие в сердца прихожан, десятки тысяч которых являются Вашими крестниками. Личным примером вдохновляете всех верующих и неверующих на проявление милосердия, добрые дела и любовь к ближнему. С глубоким уважением отношусь к Вашему высокому служению. От всей души желаю Вам многих духовных и телесных сил в исполнении архипастырской миссии на благо Церкви и грузинского народа», – говорится в поздравлении.
- Илия Второй, в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили родился 4 января 1933 года в городе Орджоникидзе (Владикавказ). 23 декабря 1977 года он был избран Католикосом-Патриархом; интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года. Патриаршество Илии II является самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.
- 28 сентября белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко побывал в Пицунде, где встретился с абхазским президентом Асланом Бжания. По словам самого Лукашенко, обсуждались «торгово-экономические связи». До визита в Абхазию Лукашенко встречался с Путиным в Сочи. Неофициальный визит Лукашенко в Абхазию прошел без согласования с Тбилиси. Беларусь не входит в число государств, признавших независимость Абхазии. После поездки Лукашенко в Пицунду МИД Грузии потребовал от белорусской стороны дополнительных разъяснений. В знак протеста в МИД был вызван посол Беларуси в Грузии Анатолий Лис.
Католикос-Патриарху всея Грузии исполнилось 90 лет
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй отмечает 4 января свой юбилей. Сегодня главе Грузинской православной церкви исполнилось 90 лет.
С днем рождения Илию Второго поздравили президент Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
«Ваше Святейшество, от себя и от имени каждого гражданина Грузии поздравляю вас с 90-летним юбилеем! Желаю Грузии, чтобы с Божией помощью вы еще долгие годы стояли во главе Грузинской церкви», – говорится в поздравительном письме президента.
Премьер-министр подчеркнул особый вклад Илии Второго в развитие Грузии, заявив, что население любит его и гордится им.
«Уже почти полвека Его Святейшество, как символ единства нации, наполняет нас добротой и любовью к ближнему, а своим великодушием, спокойствием и мудростью является для всех нас великой надеждой и опорой», – отметил Гарибашвили.
Католикос-Патриарха всея Грузии поздравил и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Поздравление опубликовано на официальном сайте Московского Патриархата.
Как пишет СОВА, в письме официальный титул Илии Второго вновь был сокращен и использован без упоминания Абхазии (Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх Грузии, Архиепископ Мцхета-Тбилиси и митрополит Пицунды и Цхум-Абхазети). При этом официально РПЦ признает юрисдикцию Грузинской православной церкви над оккупированными территориями Абхазии и Южной Осетии и не оспаривает канонических границ ГПЦ.
- Илия Второй, в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили родился 4 января 1933 года в городе Орджоникидзе (Владикавказ). 23 декабря 1977 года он был избран Католикосом-Патриархом; интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года. Патриаршество Илии II является самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.
В Китае из-за высокой смертности от COVID-19 переполнены крематории
Рост числа умерших в Китае из-за массовой вспышки COVID-19 привел к тому, что крематории по всей стране оказались переполнены. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на работников китайской похоронной отрасли и экспертов. Один из собеседников агентства заявил о "параличе системы".
Работники крематориев Пекина и Шанхая рассказали агентству, что тела умерших от COVID-19 сжигают круглосуточно, а ближайшее свободное место на кремацию можно забронировать только на середину января. В одном из крематориев Лунхуа (район Шэньчжэня) заявили, что ежедневно к ним поступает более 500 тел.
Вloomberg отмечает, что в последнее время в Китае развился теневой бизнес по кремации тел. Если прежде кремация стоила несколько тысяч юаней, то в январе некоторые крематории стали предлагать кремацию за десятки тысяч юаней. Так, кремация в день смерти обойдётся 88 тысяч юаней (870 тысяч рублей), пишет агентство.
Резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией начался в Китае в начале декабря, вскоре после того, как в стране было принято решение ослабить карантинные меры из-за протестов против локдаунов.
На фоне вспышки заболевания власти Китая перестали публиковать ежедневные данные по COVID-19. Согласно не подтверждённым официально сведениям, ежедневно COVID-19 начали заражаться миллионы граждан Китая.
По оценкам британской аналитической компании Airfinity, в конце декабря в Китае от коронавирусной инфекции умирали, вероятно, около 9 тысяч человек в день. Airfinity предполагает, что смертность достигнет пика 23 января и составит около 25 тысяч человек в день, а с декабря общее число смертей достигнет 584 тысяч .
Европейский союз предложил Китаю бесплатные вакцины от COVID-19, чтобы помочь Пекину сдержать массовую вспышку заболевания .
Из-за волны заражений COVID-19 в Китае, целый ряд стран на минувшей неделе утвердил обязательное тестирование для приезжих из КНР, в том числе – Италия, США, Япония, Индия и Малайзия.
Конгрессмены не смогли избрать спикера Палаты представителей
Впервые за сто лет конгрессмены не смогли избрать спикера в первом туре голосования
Во вторник после трех раундов голосований конгрессмены не смогли избрать спикера Палаты представителей Конгресса США, который должен руководить работой нижней палаты Конгресса нового созыва. Последний раз подобный случай, когда конгрессмены не смогли избрать главу Палаты представителей в первом раунде голосования произошел ровно сто лет назад.
Неспособность ведущего кандидата на должность спикера республиканца Кевина Маккарти получить необходимые для избрания 218 голосов законодателей объясняется расколом в республиканской фракции Палаты представителей. За него проголосовали 102 республиканца, за его оппонента Джима Джордана - 20. Против Кевина Маккарти выступили представители консервативного крыла Республиканской партии, выдвинувшие ряд требований в обмен за свою поддержку. Среди требований - проведение голосования в Конгрессе по вопросу о сбалансированном бюджете, голосование по проекту о введении предела на количество сроков избраний членов нижней палаты Конгресса. Кевин Маккарти отверг эти требования.
Сторонники Маккарти подчеркивают его приверженность консервативным принципам, в том числе, сокращению государственных расходов и обвиняют его оппонентов в желании приобрести, по словам конгрессмена Дэна Гриншоу, "дешевую известность". Критики Маккарти обвиняют его в том, что будучи главой республиканского меньшинства в Палате представителей, он санкционировал непомерный рост государственных расходов. У Маккарти нет плана их сокращения, утверждает конгрессмен Ральф Норман.
В среду члены Палаты представителей проведут очередной раунд голосования. Неспособность ведущего кандидата партии, имеющей большинство в нижней палате Конгресса, получить большинство в борьбе за место спикера будет беспрецедентным событием в современной истории Конгресса. Согласно правилам, голосования будут продолжаться до избрания спикера. Спикер Палаты представителей обладает важнейшими полномочиями: он утверждает повестку дня, дает ход законопроектам и другим законодательным инициативам, ведет переговоры от имени палаты с руководством Сената и Белым домом. До избрания спикера деятельность Палаты представителей будет парализована.
Минобороны России сообщило о гибели 89 военных в результате удара по Макеевке
Число признанных Москвой погибших российских военных при ударе ВСУ в новогоднюю ночь по месту дислокации одной из российских воинских частей в Макеевке Донецкой области выросло до 89. Об этом сообщили в министерстве обороны России. Среди погибших – заместитель командира полка подполковник Бачурин.
Тела погибших российских военных были обнаружены в ходе разбора завалов железобетонных конструкций здания, заявил первый заместитель начальника главного военно-политического управления ВС России Сергей Севрюков. Причиной атаки, по его словам, стало массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов.
В понедельник российское Минобороны сообщало о 63 погибших.
В ведомстве также заявили, что ВСУ направили на Макеевку шесть ракет HIMARS с фугасной головной частью, две из которых были сбиты системами ПВО. В Минобороны России утверждают, что ответным огнем была уничтожена пусковая установка HIMARS, из которой вёлся огонь по Макеевке. Украинская сторона это не подтверждала.
Удар был нанесён в 00:01 1 января по зданию профтехучилища в Макеевке, где размещались военные. На видео с места событий видно, что здание ПТУ разрушено до основания.
Управление стратегических коммуникаций украинской армии в своём телеграм-канале утверждало, что убиты около 400 человек, ещё 300 ранены.
Украинские каналы также сообщили, что погибшие были мобилизованными из Самарской области. Это признал и губернатор региона Дмитрий Азаров.
Такое число погибших в ходе одной атаки – крупнейшие одномоментные потери, признанные Россией с начала войны.
- Российская армия не раскрывает потери в войне с Украиной. Пентагон в ноябре заявил, что, по его оценке, потери убитыми и раненым у России и Украины составили приблизительно по 100 тысяч человек у каждой из сторон.
- Мобилизация в российскую армию была объявлена 21 сентября. В армию планировалось отправить 300 тысяч человек. Мобилизованные неоднократно жаловались на отсутствие обучения, снаряжения и некомпетентность командования. Журналистам независимо удалось подтвердить гибель 538 из них.
Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов
В Подмосковье 3 января умер советский политический деятель, последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Ему было 80 лет.
По данным РИА Новости, Хасбулатова похоронят на родине в Чечне. Дата похорон не уточняется.
Руслан Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном. В 1965 году закончил юридический факультет МГУ. Преподавал в университете имени Плеханова. В 1980 году защитил диссертацию на степень доктора экономических наук.
В начале 1990 года Хасбулатова избрали народным депутатом РСФСР. В октябре 1991 года он стал 11-м и последним по счету председателем Верховного совета РСФСР.
Хасбулатов был одной из ключевых фигур, выступивших против путча в августе 1991 года. Тогда политик написал воззвание «К гражданам России», в котором осудил ГКЧП.
В 1993 году Хасбулатов вместе с Александром Руцким стал активным противником тогдашнего президента России Бориса Ельцина. Противостояние привело к конституционному кризису, который вылился в вооруженные столкновения в Москве.
С 1994 года Хасбулатов возглавлял кафедру мировой экономики в университете имени Плеханова.
Reuters: перестраховщики отказываются работать с Россией и Украиной
Часть международных перестраховочных компаний (которые страхуют страховщиков) с начала 2023 года стала отказываться покрывать риски в России, Украине и Беларуси. Об этом сообщило агенство Reuters со ссылкой на источники в отрасти.
По словам председателя Gallagher Re International Джеймса Викерса, многие участники рынка решили, что из-за продолжающейся войны в Украине есть серьезные трудности с оформлением страховки, покрывающие эти страны. И поскольку перестраховщики не хотят перезаключать полисы (обычно это происходило 1 января - прим. РС), то и страховщики, которые не могут гарантировать свои риски, все менее склонны работать на нестабильном рынке.
Любое повышение ставок перестраховщиков, вероятно, скажется на корпоративных клиентах страховщиков. Это в итоге может привести к росту цен на страхование, объяснили Reuters участники рынка.
Страховщики судов, например, уже заявили, что уходят с рынка. Ставки авиаперестрахования выросли на 200 процентов из-за «застрявших» в России лизинговых самолетов. «Сектор переживает самый резкий рост цен как минимум с 2001-2006 годов», – заявил Дэвид Фландро, глава аналитического отдела компании Howden, которая предоставляет страховые брокерские услуги.
- Кроме последствий войны в Украине, перестраховщики понесли большие убытке после стихийных бедствий в прошедшем году, например, после урагана «Иэн» во Флориде. Брокер Howden назвал вторым его «самым дорогим» стихийным бедствием за всю историю с точки зрения страхования убытков.
Путин поручил Минкульту показать в кинотеатрах фильмы о «спецоперации»
Президент России Владимир Путин поручил Министерству культуры организовать показы в киносетях отечественного документального кино на темы, посвященные «спецоперации» и борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии. Кроме того ведомство обязано провести фестиваль патриотического документального кино.
Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Перечень поручений создан по итогам ноябрьской встречи президента с матерями и женами солдат, воюющих в Украине.
Среди прочего Путин также поручил Минобороны России помочь российским документалистам в подготовке киноматериалов о подвигах и героизме участников боевых действий. Ведомство должно отчитаться об этом 1 марта, а далее представлять отчеты один раз в год.
Вскоре после нападения России на Украины Госдума фактически ввела военную цензуру. Российские власти под угрозой наказания обязали граждан называть войну «спецоперацией» и использовать только официальные российские данные. За публикацию сведений о войне из иных источников ввели штрафы и тюремные сроки – они предусмотрены новыми статьями о дискредитации российской армии и о распространении про нее фейков.
Многие деятели искусства и культуры покинули Россию из-за войны. Их постановки отменяются, имена снимаются с афиш.
Война и цензура повлияли на российский кинопрокат. Его репертуар сократился. В знак солидарности с Украиной многие международные фестивали не стали показывать российские фильмы, к созданию которых было причастно государство. Немногочисленные фестивальные картины известных российских режиссеров, например, Кирилла Серебренникова и Александра Сокурова, в России показаны не были.
Умер один из ведущих российских востоковедов Алексей Малашенко
В Москве на 72-м году жизни скончался один из ведущих российских востоковедов и специалистов по исламу Алексей Малашенко. Его близкие сообщили о «скоропостижной» смерти, ее причину установят позже.
Алексей Малашенко родился 2 февраля 1951 года в Москве. В 1974 году окончил Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете имени Ломоносова. После службы в армии вернулся к научной деятельности, став сотрудником Института востоковедения академии наук СССР. В 1978 году стал кандидатом исторических наук, защитив диссертацию по теме «Ислам и официальная идеология Алжира».
С 1986 года Малашенко - ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук. Позже он защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук по теме «Феномен ислама в политической жизни СССР/СНГ».
В разное время Малашенко преподавал в Московском государственном институте международных отношений, Высшей школе экономики, Колгейтском университете США, а также сотрудничал с Московским центром Карнеги.
Является автором десятков научных трудов и книг на русском, английском, французском и арабском языках.
Алексей Малашенко неоднократно был гостем эфиров Радио Свобода.
Новый министр иностранных дел Израиля и глава МИД России провели телефонные переговоры
Новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн и глава МИД России Сергей Лавров провели телефонные переговоры.
«Сейчас я закончил разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который позвонил, чтобы поздравить меня со вступлением в должность. Мы обсудили ряд двусторонних и региональных вопросов, отношений между странами», - написал Коэн в Twitter.
Как сообщил МИД России, министры обсудили укрепление торгово-экономического сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также палестино-израильское урегулирование. Лавров также рассказал Коэну о ходе военной операции России на территории Украины.
Официально Коэн вступил в должность главы МИД Израиля 2 января. Он сменил на посту Яира Лапида. В своем выступлении на церемонии смены министра Коэн, комментируя политику ведомства в отношении российско-украинского конфликта, отметил, что публично говорить о войне теперь будут меньше, но значительная гуманитарная помощь Киеву будет продолжена.
Киев неоднократно критиковал израильские власти за отказ поставлять оружие Украине. Израиль в свою очередь утверждает, что запрашиваемое оружие предназначено для внутреннего рынка.
Израильские СМИ также отмечали, что власти опасаются, что любые военные поставки Украине негативно скажутся на отношениях с Россией и она ограничит свободу действий Израиля по атакам иранских позиций в Сирии.
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