Бывший глава Казахстана Назарбаев лишен пожизненных привилегий

В Нагорном Карабахе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего секретаря Совета безопасности непризнанной НКР Виталия Баласаняна, сообщили сегодня Радио Азатутюн в прокуратуре Карабаха, не уточнив, что это за уголовное дело и предъявлено ли Баласаняну обвинение.

Начальник отдела по связям с общественностью прокуратуры Ким Габриелян сказал, что эта информация не разглашается в связи с тайной предварительного следствия, также в настоящее время они не считают целесообразным обнародовать подробности дела.

Радио Азатутюн пока не удалось связаться с самим Баласаняном, чтобы выяснить, какое дело возбудили карабахские правоохранители и каково мнение по этому поводу бывшего высокопоставленного чиновника.

«Представляю следующие вопросы: во-первых, увеличить усилия, предпринимаемые в направлении выведения правовой безопасности и защиты правовой системы в Арцахе [Нагорном Карабахе - ред.] на качественно новый уровень», - ранее распорядился президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

Связано ли уголовное дело в отношении Баласаняна с предполагаемыми злоупотреблениями, о которых заявил президент Арутюнян? В прокуратуре Карабаха этот вопрос также оставили без ответа, призвав направить письменный запрос.

В начале прошлой недели Араик Арутюнян поручил правоохранителям выявить возможные злоупотребления со стороны некоторых владельцев гидроэлектростанций, перешедших под контроль Азербайджана, а также найти лиц, присвоивших средства фондов инвестиций и поддержки села Карабаха, и возместить ущерб, причиненный государству. «Я думаю, что не может быть никакого должностного лица или государственного органа, который мог бы воспрепятствовать возмещению причиненного государству ущерба, привлечению к уголовной ответственности лиц, совершивших преступное деяние. Этот процесс будет под моим контролем», - заявил президент Карабаха.

В прокуратуре Карабаха лишь сообщили, что есть уголовные дела и в отношении других должностных лиц, не назвав при этом имен.

«Я как депутат, чтобы быть в курсе подробностей, должна направить запрос в прокуратуру, пока они ответят, пройдет много времени. Возможно, за это время мы сможем получить какую-то официальную информацию. На данный момент у меня нет никакой информации о том, в связи с чем или по какой причине возбуждено дело», - сказала Радио Азатутюн секретарь оппозиционной фракции «Справедливость» Национального собрания Нагорного Карабаха Метаксе Акопян.

По ее словам, такой стиль работы для них уже не новость. Оппозиционный депутат уверена, что власти и Карабаха, и Армении пытаются унизить героя Карабаха. «Пока существуют эти власти, пока в двух армянских государствах есть Никол Пашинян и Араик Арутюнян, которые должны были быть главными обвиняемыми, против которых на сегодняшний день должны были быть возбуждены многие уголовные дела, и они давно должны были сидеть в тюрьме... Пока они на свободе, герои будут в тюрьме. Я даже не сомневаюсь в этом».

Оппозиционная партия «Справедливость» на выборах 2020 года выдвинула кандидатом в президенты Виталия Баласаняна. Акопян уточняет, что они не являются членами одной команды.

63-летний Виталий Баласанян был освобожден от занимаемой должности в январе этого года. Причина его увольнения официально так и не была озвучена.

Член правящей фракции «Свободная Родина» Национального собрания Карабаха Арамаис Агабекян хоть пока и не знаком с уголовным делом, но убежден, что процесс прововой и других мотивов здесь нет. «Все должно происходить в рамках закона и без различия того, кем является данное лицо. Если с точки зрения закона человек виновен, то виновен, если не виновен, то не виновен. Это не политическое событие, чтобы его комментировать», - сказал Агабекян.

Баласанян, назначенный секретарем Совета безопасности Карабаха после 44-дневной войны 2020 года, похоже, был единственным официальным лицом, ведущим переговоры с азербайджанской стороной в основном по гуманитарным вопросам. Во всяком случае, в начале декабря прошлого года, когда азербайджанцы впервые на несколько часов перекрыли Лачинский коридор - дорогу Степанакерт-Горис, согласно официальному сообщению, именно Баласанян участвовал во встрече с азербайджанскими и российскими миротворцами.