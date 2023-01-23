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Глава МИД ФРГ: Берлин готов позволить Польше поставку танков Украине
Германия готова к тому, чтобы разрешить Польше отправить имеющиеся в её распоряжении танки немецкого производства «Леопард-2» на помощь Украине в условиях российского вторжения. Об этом заявила в воскресенье министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, отметив, что решение может быть принято, если Варшава сделает такой запрос.
«Если наc спросят об этом, мы не будем стоять на пути», – приводят в воскресенье западные агентства слова Бербок, сказанные ею в интервью французскому телеканалу LCI после франко-германских переговоров в Париже.
«Мы знаем, насколько важны эти танки, поэтому сейчас обсуждаем это с нашими партнёрами. Нам нужно сделать так, чтобы жизни людей были спасены, а территория Украины освобождена», – подчеркнула Бербок.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил ранее, что Варшава отправит Киеву свои танки немецкого производства, даже если этого не сделает Германия.
«Мы не будем сидеть сложа руки и смотреть, как Украина истекает кровью», – написал Моравецкий в Твиттере.
Комментарий Моравецкого появился после того, как президент Франции Эммануэль Макрон не исключил поставку Украине французских боевых танков «Леклерк». Великобритания до этого анонсировала отправку Киеву партии своих тяжёлых танков «Челленджер-2».
«Что касается «Леклерка», то ничего исключать нельзя», – сказал президент Франции Макрон на совместной с германским канцлером Олафом Шольцем пресс-конференции в Париже. Во французской столице 22 января с участием руководства Франции и ФРГ проходили торжественные мероприятия по случаю 60-летия со дня подписания Елисейского соглашения – договора о поствоенном сотрудничестве двух государств.
На крупном совещании в Рамштайне министров обороны стран НАТО и ряда других стран представители Германии заявили в пятницу, что пока не приняли решение о поставках танков «Леопард», которые Киев называет жизненно необходимыми для возвращения территорий, захваченных Россией.
Как отмечает агентство DPA, Берлин до сих пор отказывался давать разрешение другим странам, к примеру Польше, на реэкспорт немецких танков. В ФРГ звучали опасения, что отправка столь мощного оружия может спровоцировать Россию и приведёт лишь к ещё большей эскалации войны.
Другие новости дня
NYT: в организации терактов в Испании подозревают ГРУ России
В организации рассылки «почтовых бомб» в Испании в ноябре-декабре прошлого года следствие подозревает Главное управление Генерального штаба Вооружённых сил России (ранее – Главное разведывательное управление, ГРУ). Об этом говорится в материале The New York Times.
Американское издание ссылается на близких к расследованию «официальных лиц США», пожелавших говорить на условиях анонимности. По их словам, выйти на след рассылавших бомбы удалось благодаря скоординированным действиям полиции Испании, американской и британской разведок. Согласно полученным данным, исполнителями терактов являются связанные с ГРУ члены ультраправого «Русского имперского движения», которое базируется в Санкт-Петербурге, но «агенты которого действуют по всей Европе». Испанская полиция выявила их через связь с местными ультраправыми движениями.
Курировали же действия исполнителей, по данным следствия, офицеры воинской части 29155 при центре подготовки специалистов ГРУ на востоке Москвы. Ранее спецслужбы европейских стран обвиняли служащих этого подразделения во взрывах складов боеприпасов в Чехии в 2014-м году, покушении на торговца оружием Емельяна Гебрева в Болгарии в 2015-м году, попытке государственного переворота в Черногории в 2016-м году и отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании в 2018-м году. Россия причастность к этим преступлениям отрицает.
Близкие к испанскому расследованию лица утверждают, что целью рассылок «почтовых бомб» было предупреждение европейским политикам: Россия может осуществлять теракты в столицах государств-членов НАТО, которые оказывают военную помощь Украине. Не случайно одна из бомб была отправлена в офис испанской компании Instalaza, которая, в частности, производит гранатомёты, поставляемые украинской армии.
Один из источников The New York Times заявил, что президент России Владимир Путин «предоставил своей военной разведке широкую свободу действий для разработки и проведения тайных операций в Европе», однако пока неясно, в какой степени лично он был вовлечён в операцию со взрывами писем.
Российские официальные лица материал американского издания пока не комментировали. Пресс-секретарь посольства Испании в Вашингтоне отказалась от комментариев, сославшись на продолжающееся расследование.
- В конце прошлого года неизвестные разослали посылки со взрывными устройствами по адресам испанских государственных учреждений и ряда стратегических и охраняемых объектов. «Почтовые бомбы» были адресованы, в частности, офисам испанского премьер-министра Педро Санчеса и министерства обороны страны, американской и украинской дипмиссий, спутниковому центру авиабазы в Торрехон-де-Ардос под Мадридом. Большинство из бомб удалось обезвредить - взорвалась лишь посылка, которая была прислана на имя посла Украины Сергея Погорельцева. При её вскрытии был ранен сотрудник службы безопасности украинского посольства. Позже несколько дипломатических учреждений Украины за рубежом получили окровавленные пакеты, в которых находились глаза убитых животных. По информации Киева, такие посылки пришли в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии и Чехии.
- «Русское имперское движение» (РИД) – ультраправая организация, созданная в начале нулевых годов в Санкт-Петербурге бывшим работником региональной прокуратуры и членом политического совета объединения «Русские» Станиславом Воробьёвым. Центр международной безопасности и сотрудничества при Стэнфордском университете описывает РИД как «сторонников превосходства белой расы, монархистов, ультранационалистов, пророссийских ортодоксов и антисемитов». В 2020-м году власти США, а затем Канады, признали «Русское имперское движение» «террористической организацией», кроме того, оно попало под санкции Евросоюза. По данным западных спецслужб, РИД имеет тесные связи с ультраправыми в Европе и США. Деятельность движения за рубежом курирует служащий санкт-петербургского Центра тактической и огневой подготовки «Партизан» Николай Трущалов.
- По данным правоохранительных органов Швеции, двое местных неонацистов, которые в 2016-2017 годах устроили несколько взрывов в городе Гетеборг (в частности - в здании левой организации и в лагере для беженцев), проходили подготовку в военном тренировочном лагере РИД в Санкт-Петербурге. Лагерь существует до сих пор, а руководит им, по данным следователей, командир российского добровольческого отряда «Имперский легион» Денис Гариев. Представители отряда принимают участие в боевых действиях на территории Украины.
- В 2020-м году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что включение властями США «Русского имперского движения» в список террористических организаций «рассчитано на внешний пропагандистский эффект и не способствует борьбе с терроризмом».
Лидеры Франции и ФРГ выступили по случаю 60-летия Елисейского договора
Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая с речью по случаю празднования 60-летия Елисейского договора - основополагающего документа о поствоенном сотрудничестве между Францией и Германией, заявил, что две страны должны стать «пионерами» в воссоздании Европы.
Германия и Франция должны взять на себя эти роли, поскольку они прошли путь примирения после Второй мировой войны, сказал Макрон на торжественной церемонии в Париже. Среди прочего он упомянул необходимость строительства новой энергетической модели, большую независимость в поставках сырья, инвестиции в экологически чистое энергоснабжение, стимулирование «инноваций и технологий завтрашнего дня», а также построение Европейского Союза, который «выполняет свои задачи в качестве геополитической силы, как в сфере обороны, так и в космосе, и дипломатии».
Канцлер Германии Олаф Шольц, приехавший во Францию в связи с празднованием, в свою очередь, назвал франко-германское взаимодйествие ключевым для будущего Европы. «Будущее, как и прошлое, зависит от сотрудничества между нашими странами как движущей силы объединенной Европы», - подчеркнул Шольц в выступлении в Сорбонне.
Шольц назвал Францию «незаменимой нацией». Ранее его критиковали за то, что в речи о Европе в Праге он не упомянул Францию, что стало очередным фактором некоторого охлаждения отношений двух стран на протяжении последних месяцев, отмечает «Немецкая волна».
Олаф Шольц вновь подтвердил неизменную солидарность Европы с Украиной. «Мы будем и дальше поддерживать Украину, так долго и всесторонне, как это необходимо. Мы, европейцы, вместе будем защищать наш проект мирной Европы», - добавил он, выразив уверенность, что «путинский империализм не сможет победить».
Ранее председатель Бундестага Бербель Бас заявила о важности франко-германской дружбы и единства Европы в период, когда Россия продолжает войну против Украины. «Еще не так давно мир казался таким само собой разумеющимся, особенно для молодого поколения», - заметили Бас, отметив, что уже почти год в Европе гибнут люди в преступной войне. Председатель Бундестага пообещала Украине поддержку в восстановлении и на пути к вступлению в Европейский Союз.
Частью торжественных мероприятий в Париже в воскресенье стало совместное заседание правительственных чиновников Франции и Германии, на которых обсуждались вопросы взаимодействия в экономике, энергосфере, а также по вопросам безопасности и обороны.
В Краснодаре повторно убрали народный мемориал жертвам ракетного удара РФ по Днепру
В Краснодаре убрали цветы и игрушки перед бюстом украинскому поэту и писателю Тарасу Шевченко – это был единственный на юге России народный мемориал памяти жертв российского ракетного удара в Днепре. Он появился вечером 17 января, через несколько дней цветы и игрушки убрали. Предположительно, это сделали сотрудники коммунальных служб.
Краснодарский активист Виталий Вотановский подал заявление в полицию. «Мне позвонил участковый, сообщил, что будет проводить проверку. Но сомневаюсь, что кого-то реально выявят и накажут», – рассказал Вотановский в комментарии для сайта Кавказ.Реалии.
В «Антивоенном комитете Кубани» подтвердили, что народный мемориал перед бюстом украинского поэта убирали дважды.
«Цветы и детские игрушки с неистовым рвением убирают с памятников Шевченко по всей стране. Все это не имеет смысла. Смысл имеет лишь то, что, несмотря на все репрессивные законы, цветы, детские игрушки и фото разрушенного жилого дома [в Днепре] появляются каждый день у памятников Шевченко и Лесе Украинке», – заявили в «Антивоенном комитете Кубани».
- Краснодарский край стал единственным южным, где с первых дней вторжения в Украину в феврале 2022 года появился местный антивоенный комитет. Он объединил оставшихся в России и эмигрировавших из страны активистов штаба Алексея Навального, экологов и тех, кто до этого не занимался политикой.
- Удар по Днепру был нанесен 14 января во время массированной российской ракетной атаки, в ходе которой по территории Украины были выпущены десятки ракет разных типов. По данным Воздушных сил Украины, по дому в Днепре попала ракета Х-22 с дальнего бомбардировщика, разрушив более 200 квартир, из них более трети – полностью. Погибли 46 человек, не менее 75 пострадали.
- Минобороны России заявило, что ракетный удар 14 января был нанесен «по системе военного управления Украины». «Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута», – говорится в сообщении российского военного ведомства. Об ударе по Днепру в нем не упоминается.
- В Москве у стихийного мемориала в память о жертвах российского ракетного удара по Днепру у памятника украинской писательнице Леси Украинки задержали четырех человек, сообщает Радио Свобода.
Жена сотрудника ФСО Михаила Жилина попросила убежища во Франции
Жена сотрудника ФСО из Новосибирска Михаила Жилина, бежавшего в сентябре в Казахстан и депортированного обратно в Россию, Екатерина Жилина прилетела во Францию и попросила там политического убежища. Об этом она сама сообщила проекту Сибирь.Реалии.
Во Францию из Казахстана Жилина прилетела 22 января вместе с детьми. Журналистка Евгения Балтатарова в своем телеграм-канале уточнила, что накануне отъезда Жилиной ею интересовалась Генпрокуратура Казахстана.
36-летний Михаил Жилин из Новосибирска работал начальником смены в управлении специальной связи и информации ФСО России в Сибирском федеральном округе, отвечал за правительственную связь Владимира Путина с регионами и формально имел доступ к государственной тайне, из-за чего ему был запрещен выезд за пределы страны.
В сентябре Жилин узнал, что руководство планирует отправить его в «командировку» на территории «ЛНР» и «ДНР». 27 сентября он пересек государственную границу с Казахстаном вне пункта пропуска и был задержан пограничниками, но вскоре отпущен и находился под подпиской о невыезде. Жилин подал прошение о политическом убежище, однако в конце ноября ему в этом было отказано.
2 декабря суд вынес решение о депортации Жилина в Россию. Российские власти объявили его в международный розыск по статье о незаконном пересечении границы и дезертирстве. 29 декабря Жилина депортировали в Россию, он арестован. Семья и адвокат Жилина Денис Дживага уверены, что в России ему грозит тюрьма, а дальше – принудительная отправка в Украину.
«Слишком большая честь», - Джонсон поблагодарил Зеленского за встречу
Бывший британский премьер Борис Джонсон 22 января посетил с неожиданным визитом Киев, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и пообещал народу Украины поддержку своей страны «столь долгую, сколько потребуется».
На кадрах в «Твиттере», размещенных корреспондентом Би-би-си в Украине Джеймсом Уотерхаусом, видно, что Зеленский и члены высшего украинского руководства вышли навстречу Джонсону на улицу. Джонсон эмоционально восклицает: «Вам не стоило так беспокоиться, боже мой, это слишком большая честь, вы оказываете мне слишком большую честь, господин президент!»
Посольство Великобритании в Киеве называет визит экс-премьера неофициальным. Это объяснимо, поскольку никаких официальных постов, кроме должности депутата от округа Аксбридж и Южный Райслип (западных пригородов Лондона), он не занимает, отмечает Русская служба «Би-би-си».
Борис Джонсон, покинувший премьерский пост в сентябре, возглавлял британское правительство в момент вторжения российской армии в Украину в конце февраля прошлого года. Будучи действующим главой кабинета он посетил Киев несколько раз, он также часто звонил Зеленскому. Джонсон позиционировал свою страну как ведущего союзника Киева на Западе.
Тогда как Джонсон и люди из его окружения оказались вовлечены в ряд скандалов в Великобритании, в Украине бывший лидер консерваторов становился все более популярным. Его именем называли выпечку в киевских кафе, уличные художники часто изображали Джонсона в своих работах, в знак признания у него даже появилось неофициальное имя «Борис Джонсонюк», пишет Reuters.
В нынешний свой приезд Борис Джонсон посетил пригороды Киева Бородянку и Бучу, в военных преступлениях в которых при продвижении к Киеву власти Украины и западных государств обвиняют бойцов российской армии. На встрече с мэром Бучи в воскресенье Джонсон сказал ему, что Украина «движется к победе», и Британия намерена оставаться с украинцами на долгий срок, чтобы помочь им, в том числе, в восстановлении разрушенной страны.
На прошлой неделе Лондон обещал поставить Украине 14 боевых танков «Челленджер-2» и другое тяжелое вооружение. Экс-премьер Борис Джонсон отрицает предположения, что его нынешние активные действия в отношении Украины могут быть расценены как подрыв репутации действующего британского премьер-министра Риши Сунака.
Нетаньяху отправил в отставку главу МВД Израиля после решения суда
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку одного из ключевых министров своего правительства после решения Верховного суда.
Речь идет о лишении постов главы МВД и Минздрава Арье Дери - председателя ультра-религиозной партии ШАС. О решении Нетаньяху было объявлено на воскресном заседании израильского кабинета в Иерусалиме.
В среду на этой неделе Верховный суд постановил, что назначение Дери на должности в правительстве были неверным шагом. Ранее группа гражданских активистов направила в суд жалобу на политика, указав на его криминальное прошлое. У Дери было несколько судимостей, из них самая последняя в 2021 году, когда его признали виновным в уклонении от налогов.
Решение суда называют серьезным ударом по сформированному недавно правому религиозному правительству Нетаньяху. Назначение Арье Дери было ключевым требованием ШАС на переговорах по формированию коалиции. Еще до принятых на этой неделе решений члены ШАС заявляли, что выйдут из состава правительства, если Дери потеряет министерские портфели. У партии 11 мест из 64-х в правящей коалиции в парламенте, отмечает «Немецкая волна».
Биньямин Нетаньяху сформировал кабинет по итогам пятых за четыре года выборов. В связи с решением суда в отношении Дери наблюдатели не исключили, что ситуация может привести к новомувсеобщему голосованию.
Польша может создать «малую коалицию» для поставок танков Украине
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 22 января заявил, что в случае, если правительство Германии так и не примет решения о передаче Украине танков «Леопард-2», Варшава сформирует «малую коалицию» стран, которые обеспечат Киев «современной техникой» и «современными танками» из собственных арсеналов.
В интервью агентству PAP Моравецкий также подверг критике позицию Германии по вопросу о поставках танков, назвав ее неприемлемой.
Берлин еще не принял решение о поставке Украине своих танков или разрешении другим странам, имеющим «Леопарды», передать их Киеву.
«Позиция Германии неприемлема. Прошел почти год с начала войны. Невинные люди погибают каждый день», – заявил Моравецкий.
Накануне министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы призвали власти Германии немедленно предоставить Украине танки «Леопард». «Это необходимо, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе», – написали они в твиттере.
На недавней встрече на авиабазе Рамштайн в Германии союзники Киева не договорились о поставке западных танков ВСУ. Министр обороны Германии Борис Писториус в пятницу заявил, что Берлин пока не принял решения относительно «Леопардов».
В воскресенье глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что политическое решение о поставке Украине танков до сих не было принято в основном из-за позиции Германии. В интервью El Diario Боррель сказал, что он лично выступает за поставки танков. Глава МИД Великобритании, которая ранее объявила о передаче Украине небольшого числа собственных танков, Джеймс Клеверли сказал, что в Лондоне были бы рады, если бы ВСУ получили «Леопарды».
В связи с увеличением поставок странами Запада оружия Украине высокопоставленные российские представители в последние дни выступают с угрозами, в том числе, применения оружия массового поражения.
В Словакии провалился референдум о возможности досрочных выборов
В Словакии в субботу безрезультатно завершился общенациональный референдум о внесении поправок в Конституцию страны, которые должны были облегчить проведение досрочных парламентских выборов. Референдум инициировали оппозиционные партии, которые их оппоненты называют пророссийскими из-за их позиции по отношению к войне в Украине.
Референдум был признан несостоявшимся, поскольку в нем приняли участие лишь чуть более четверти всех избирателей, имеющих право голоса. Юридическую силу итоги референдума имели бы только в том случае, если бы на участки пришло более половины зарегистрированных избирателей.
Более 97% процентов пришедших на участки голосовали за поправки - по всей видимости, речь идет о сторонниках оппозиции. Те, кто поддерживает правящую коалицию, остались дома.
Прошлой осенью правительство Словакии, активно поддерживающее Украину в войне с Россией, получило вотум недоверия в парламенте. Новую коалицию сформировать не удалось. Однако, в отличие от ряда стран, Конституция Словакии не предусматривает возможности досрочных выборов в таком случае - парламент должен доработать до истечения 4-хлетнего срока, на который он избран, то есть до 2024 года.
Если представители правительства и оппозиции до конца января не договорятся о механизме досрочных выборов, президент Словакии Зузана Чапутова, как она обещала, назначит техническое правительство. Оно, как ожидается, продолжит поддержку Украины, в то время как большинство оппозиционных партий выступает за ее сокращение и за то, чтобы подталкивать Киев к переговорам с Москвой.
Украинцы, находящиеся в Тбилиси, отмечают День единства Украины
Украинцы, находящиеся в Тбилиси, проводят акцию по случаю праздника - Дня единства Украины, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Активисты, собравшиеся на мосту Мира, выстроились символической цепью в знак поддержки Украины и единства цивилизованного мира, объединившегося против России.
День единства Украины отмечается во многих странах и городах мира, в том числе и в Тбилиси. Как заявил один из организаторов Михаил Пуянин, помимо граждан Украины на сегодняшней акции присутствовали граждане и других стран, за что он их поблагодарил, пишет «ИнтерпрессНьюс».
«В первую очередь, хочу поблагодарить все страны, которые помогают Украине. Все страны должны признать Россию террористическим государством. Россия не должна иметь возможности обойти санкции. Именно поэтому все наши партнеры и все страны цивилизованного мира должны прекратить всяческое дипломатическое и экономическое сотрудничество с Россией.
Кроме того, важна военная поддержка Украины и поставки оружия. Я обращаюсь ко всем странам - срочно помогите Украине, нам действительно нужно вооружение.
К сегодняшней акции также присоединились граждане разных стран, именно поэтому на сегодняшнем мероприятии можно увидеть флаги не только Украины, но и других государств. Подобная ситуация и в других городах мира, где сегодня проходит подобная акция, и там тоже многие граждане идут, чтобы выразить поддержку Украине. Когда Украина победит, это будет наша общая победа», - сказал организатор акции.
Кадыров использовал сжигание Корана в Швеции для оправдания войны против Украины
Глава Чечни использовал акцию со сжиганием Корана в Швеции для оправдания войны против Украины и критики «евроичкерийцев». За день до этого стало известно об отчислении студенток в Ростовской области за ношение хиджабов, среди них оказались девушки из Чечни – эту новость Рамзан Кадыров проигнорировал.
Субботнюю акцию в столице Швеции Стокгольме у посольства в Турции организовал ультраправый политик Расмус Палудан, лидер датской антиисламистской партии Stram Kurs («Жесткий курс»). Целью мероприятия была заявлена борьба против ограничений свободы в Турции. Во время акции Палудан поджег экземпляр Корана, сообщает Кавказ.Реалии.
Турция официально осудила акцию, отменила из-за нее визит шведского министра обороны в Анкару, а также обвинила Стокгольм в нарушении достигнутых ранее договоренностей по вопросу о вступлении Швеции в НАТО. Сожжение Корана ультраправыми активистами раскритиковали и многие другие мусульманские страны, включая Саудовскую Аравию, Иорданию, Иран и Кувейт.
Глава МИД Швеции заявил, что в стране есть свобода слова, но это не значит, что власти поддерживают все ее проявления. Премьер-министр Ульф Кристерссон выразил сочувствие всем мусульманам, оскорбленным тем, что произошло в Стокгольме.
«Мусульмане России безмерно возмущены очередным богомерзким поступком, произошедшим в Швеции», – заявил зампредседателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов и назвал акцию в Стокгольме проявлением «ментальной ущербности и бездуховности».
После этого свое мнение по поводу сжигания Корана у посольства Турции решил высказать Рамзан Кадыров. Он бездоказательно обвинил власти Швеции в том, что акция была «проплачена» ими. От этого глава Чечни перешел к критике НАТО, назвав военный союз «порождением сатаны» и объяснив этим войну против Украины. Также он обвинил в бездействии «евроичкерийцев». В схожей манере высказались и чиновники из ближайшего окружения Кадырова.
Примечательно, что за день до акции в Стокгольме стало известно об отчислении студенток медицинского колледжа в Ростовской области за ношение хиджабов. Среди отчисленных оказались девушки из Дагестана и Чечни. На это Кадыров до сих пор никак не отреагировал.
- Глава Чечни в декабре 2022 года опубликовал видеозапись на китайском, арабском и английском языках с призывом к мусульманам мира объединиться против НАТО.
- Редакция Кавказ.Реалии проследила, как с начала войны в Украине менялась риторика главы Чечни: от призывов «только дать приказ на штурм Киева» до открытой критики Минобороны РФ, подстрекательств к использованию ядерного оружия и оправдания обстрелов мирных городов.
Под Лос-Анжелесом неизвестный открыл стрельбу, погибли 9 человек
В городе Монтерей-Парк в штате Калифорния в ночь с субботы на воскресенье вооруженный неизвестный открыл стрельбу. В это время на улицах множество людей праздновали наступление Нового года по китайскому календарю. Как сообщает полиция, были убиты девять человек. Задержан ли стрелявший, пока неизвестно.
Монтерей-Парк - пригород Лос-Анжелеса. 65 процентов населения города - выходцы из Китая и Юго-Восточной Азии. На празднование китайского Нового года, которое длится несколько дней, собрались несколько тысяч человек. Традиционная часть праздника - запуск фейерверков, поэтому, по сообщениям очевидцев, они не сразу смогли отличить звуки выстрелов от звуков запущенных петард.
Информация о пострадавших уточняется.
Глава ГУР: за убийством Киреева стояли те, кто не желал победы Украины
Денис Киреев, участник украинско-российских переговоров, убитый в Киеве в начале марта, вскоре после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину, был штатным сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР). Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью Украинской службе Радио Свобода, подтвердив появившиеся ранее в СМИ утверждения.
Буданов подтверждает также то, что Киреев был в начале марта прошлого года убит сотрудниками Службы безопасности Украины. Глава ГУР категорически исключает возможность того, что Киреев работал на Россию.
Несколько дней назад газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала о том, что Киреев был первым, кто предупредил руководство Украины о деталях плана российского вторжения 24 февраля. В публикации утверждалось, что именно благодаря этой информации украинские военные смогли подготовиться к обороне Киева. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киреев был убит в начале марта из-за отсутствия координации между СБУ и ГУР - сотрудники СБУ действительно считали Киреева российским агентом, которым он, как подтвердил Подоляк, не являлся.
По словам Буданова, банкир Денис Киреев сотрудничал с ГУР как минимум с 2009 года.
Глава ГУР подтвердил, что Киреев был убит сотрудниками СБУ в автомобиле этой спецслужбы после задержания в Киеве. По словам Буданова, он знает по именам тех, кто убил Киреева. Он также сказал, что Киреев был задержан сотрудниками спецназа СБУ, когда сам ехал в штаб-квартиру этой спецслужбы. Спустя некоторое время после задержания он был убит. Других подробностей, ссылаясь на тайну следствия, он не привел.
По словам Буданова, он говорил о гибели Киреева с тогдашним главой СБУ Иваном Бакановым, но тот не смог ничего пояснить.
Глава ГРУ считает, что за убийством Киеева могли стоять люди, которые хотели не допустить его участия в переговорах между Украиной и Россией в Беларуси. По словам Буданова, он лично отправил Киреева на переговоры с заданием «затянуть процесс, чтобы выиграть время». Как говорит директор украинской военной разведки, Киреев лично знал двух членов российской делегации. Буданов считает, что Киреева убили те, кто не хотел, чтобы украинские военные получили время для подготовки к отражению российского наступления. «Было определенное число людей, которые не очень хотели, чтобы Украина победила» - сказал Буданов. Были ли связаны эти люди с СБУ или с какими-либо органами власти, он не сказал. Буданов подчеркнул, что речь идет о его мнении, а не выводах следствия.
- 45-летний Денис Киреев работал в украинских подразделениях Citibank, Credit Lyonnais, ING, Rabobank, а также в «Ощадбанке».
- 13 февраля 2022 года украинский «5 канал» опубликовал расследование, в котором утверждалось, что Киреев якобы был оперативным сотрудником ФСБ, который ежемесячно ездил в Россию для общения с кураторами.
- 28 февраля 2022 года, в ходе первого раунда переговоров после российского вторжения, Киреев был одним из членов украинской делегации. Спустя несколько дней он был убит, причем сразу после этого было опубликовано сообщение, что сотрудники СБУ при попытке задержания застрелили российского агента. Впоследствии, однако, власти Украины объявили, что Киреев был сотрудником ГРУ.
- В статье «Российский шпион или украинский герой» , опубликованной в среду The Wall Street Journal, утверждается, что разведка Украины узнала о том, что президент России Владимир Путин отдал приказ о вторжении, именно от Киреева.
- В интервью The Wall Street Journal Кирилл Буданов рассказал, что весной 2021 года лично обратился к Кирееву с просьбой попытаться внедриться в российскую военную разведслужбу, используя свои связи и контакты. Киреев согласился на это предложение и, по данным издания, стал ездить в Харьковскую область, где вместе с еще одним сотрудником военной разведки на машине пересекал границу с Россией. Он возвращался через несколько дней, после чего передавал собранную информацию Буданову.
Россия остановила переговоры с Японией по рыболовству у Курил
Российские власти впервые за 22 года отказались проводить консультации c представителями Японии о вылове рыбы у Курильских островов. Причиной отказа, вероятно, стали ухудшающиеся отношения между странами на фоне санкций, введенных Токио из-за войны России с Украиной. Москва также отказалась от обсуждения совместной хозяйственной деятельности на Курилах.
С 1998 года между Россией и Японией действует соглашение о сотрудничестве в области морского промысла. Россия ежегодно договаривалась с Японией о квотах вылова рыбы и других морепродуктов вокруг южных островов Курильской гряды.
Посольство Японии в России подтвердило агентству «РИА Новости», что российско-японские переговоры по данному вопросу приостановлены на неопределенный срок. Представители посольства заявили, что будут добиваться восстановления переговоров, чтобы рыболовецкий сезон начался в срок.
- После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Япония ввела санкции в отношении российского президента Владимира Путина, высших должностных лиц страны и их родственников, банков и предприятий, а также лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле. В то же время Токио объявил, что будет оказывать военную и гуманитарную помощь Украине.
- Россия внесла Японию в список «недружественных стран» и заявила, что выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и блокирует продолжение статуса Японии как партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу. Премьер-министр Японии Фумио Касида назвал тогда действия России «неразумными и абсолютно неприемлемыми».
- После начала войны в Украине в 2022 году Россия запретила японским морякам рыбачить у Южных Курил. Такое право им давало российско-японское соглашение 1998 года, которое российская сторона приостановила за неуплату полагающихся по соглашению выплат.
В мире проходят акции в поддержку Алексея Навального
В десятках городов мира в эти дни проходят акции в поддержку находящегося в колонии российского оппозиционера Алексея Навального и других российских политзаключенных.
Акции проходят у посольств России или на центральных площадях городов. Их участники - главным образом граждане России - выступают также с лозунгами против войны и в поддержку Украины.
17 января исполнилось два года с момента задержания Навального после его возвращения в Россию. С тех пор оппозиционер лишен свободы - сначала его отправили в колонию по так называемому делу «Ив Роше», а затем вынесли новый приговор по делу о мошенничестве и перевели в колонию строгого режима. Навальный обвиняет администрацию в издевательствах из-за того, что его многократно отправляли в штрафной изолятор по надуманным, как он утверждает, основаниям. Уголовное преследование Навальный и его сторонники считают политически мотивированным. Ведущие правозащитные организации признали его политзаключенным или узником совести.
Международную кампанию #FreeNavalny организовали остающиеся на свободе и живущие сейчас за границей соратники оппозиционера. Они требуют «освобождения всех политзаключенных, включая Навального», а также «остановки войны». Среди требований также введение странами Запада санкций против примерно 6 тысяч лиц, которых соратники Навального считают причастными к коррупции или разжиганию войны в Украине. К акциям протеста в России они в рамках этой кампании не призывают из-за опасности для их участников. Штабы Навального признаны в России экстремистской организацией, кроме того, людей подвергают репрессиям за антивоенные выступления.
При этом сотни граждан России подписали открытые письма с призывом освободить Навального или, во всяком случае, соблюдать его права. Такие письма опубликовали группа медицинских работников, адвокатов и муниципальных депутатов.
20 и 21 января акции в поддержку Навального и других политзаключенных (чаще всего называются имена Ильи Яшина, Алексея Горинова, Андрея Пивоварова) прошли, в частности, в Вильнюсе, Риге, Копенгагене, Берлине, Лондоне, Стокгольме, Тбилиси, Сиднее, Рейкьявике, Праге, Буэнос-Айресе и ряде других городов - всего в более 20 стран.
22 января акция пройдет, в частности, в Париже. Ее организаторами стали покинувший Россию основатель движения «За права человека» Лев Пономарев и организация Russie-Liberté .
Глава Думы пригрозил странам Запада уничтожением
Председатель Госдумы Вячеслав Володин утром в воскресенье пригрозил странам Запада «глобальной катастрофой» и «уничтожением» в результате возможного применения Россией, как следует из контекста его записи в телеграме, оружия массового поражения. Угрозы прозвучали в связи с увеличением объемов поставок западного оружия Украине.
В последние несколько дней Володин стал третьим высокопоставленным российским чиновником - после Дмитрия Медведева и посла России в США Анатолия Антонова - который почти прямым текстом грозит США и странам Европы ядерными ударами в связи с их поддержкой Украины.
«Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, — это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия... Своими решениями Вашингтон и Брюссель ведут мир к страшной войне: к совсем иным боевым действиям, чем сегодня», - пишет Володин в телеграм-канале. Далее он упоминает о «технологическом превосходстве российского оружия» и прямым текстом пишет: «Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны».
Тем самым глава Госдумы повторяет аргументацию, к которой ранее прибегли Медведев и Антонов. Они апеллировали к тому, что возможное наступление украинской армии якобы поставит под угрозу территориальную целостность и само существование России. Такая угроза, в свою очередь, в российской ядерной доктрине является одним из поводов для применения ядерного оружия.
Российские руководители и ранее выступали с угрозами в адрес Запада, говоря о возможном «Армагеддоне» и «Апокалипсисе», однако впервые они столь откровенным образом увязывают возможное применение оружия массового поражения с поставками вооружений Украине.
Российский президент Владимир Путин недавно, рассуждая о российской ядерной доктрине, отказался полностью исключить возможность нанесения превентивного удара. «Если Россия не применит ядерное оружие первой, значит, и второй тоже не применит», - говорил Путин, имея в виду, что превентивный удар был бы эффективнее ответного.
США и их союзники предупреждали Россию - как публично, так и неофициально - о недопустимости использования против Украины ядерного оружия. Из последних заявлений российских представителей, однако, следует, что в Москве рассматривают возможность его применения не только против Украины, но и против самих стран Запада.
Российские чиновники рассуждают об угрозе территориальной целостности России, поскольку, в соответствии с позицией Кремля, считают российскими аннексированные территории четырех областей Украины и Крыма.
При этом МИД России продолжает употреблять в своих заявлениях формулу о том, что ядерная война не должна быть развязана.
Поставки какого именно вооружения Украине могут стать поводом для эскалации со стороны Москвы, Володин не пишет. Ранее США и их союзники договорились о поставке Украине бронетехники, а также артиллерии, боеприпасов и других вооружений. При этом речь по-прежнему не идет о боевой авиации, дальнобойных ракетах или основных боевых танках (о поставке 14 танков «Челленджер» объявила только Великобритания).
Реакции Запада на последние заявления пока не было.
В доме президента США Байдена найдены новые секретные документы
ФБР провело новый обыск в доме президента США Джо Байдена. В ходе обыска были обнаружены секретные документы, которые президент не имеет права держать вне офиса. Об этом сообщил в субботу адвокат Байдена Боб Бауэр.
Документы относятся к тем временам, когда Байден был сенатором от штата Делавэр (1973-2009 годы) и к временам его вице-президентства в правительстве Барака Обамы (2009-2017 годы).
По словам адвоката, Байден добровольно разрешил сотрудникам ФБР доступ для проведения обыска в свой дом в штате Делавэр. Сам президент и первая леди при обыске не присутствовали: они находятся в отпуске. На месте отпуска тоже были проведены обыски, в ходе которых секретных документов или других интересующих полицию вещей не было обнаружено.
По сообщению Associated Press, Байден заявил, что найденные документы «хранились, как оказалось, не в том месте», и что он немедленно передаст их в архив Министерства юстиции.
Впервые документы с грифом «секретно» были найдены в бывшем офисе Байдена и в его доме в ноябре прошлого года. Представители Белого дома объявили, что документация оказалась в распоряжении Байдена по ошибке в те времена, когда он был вице-президентом. Генеральный прокурор Меррик Гарлэнд объявил о назначении специального прокурора для расследования дела Байдена.
Этот эпизод привлек повышенное внимание на фоне громкого расследования в отношении Дональда Трампа, в резиденции которого во Флориде в прошлом году были обнаружены сотни документов, в том числе секретных, вывезенных бывшим президентом из Белого дома. Джо Байден назвал тогда действия своего предшественника «крайне безответственными».
Турция осудила сожжение Корана в Швеции
Министерство иностранных дел Турции выступило с резким осуждением митингов в Швеции, в ходе которых демонстранты сожгли экземпляр Корана - священной книги мусульман. Представитель датской ультраправой партии Hard Line Расмус Палудан, имеющий также и шведское гражданство, поджег экземпляр Корана перед посольством Турции. Он известен тем, что уже несколько раз сжигал Коран на демонстрациях.
Визит шведского министра обороны в Анкару отменен, а власти Турции обвинили Стокгольм в нарушении договоренностей.
В Стокгольме в субботу прошла еще одна демонстрация против политики Анкары. Ее участники выступали против вступления Швеции в НАТО и в поддержку курдских политических беженцев. Целью протеста было защитить права этнических курдов, которые подвергаются гонениям в Турции.
Сожжение Корана в Стокгольме осудили многие мусульманские страны, включая Саудовскую Аравию, Иорданию и Кувейт. В Турции прошли протесты, участники которых сожгли шведский флаг. МИД Турции выпустило заявление, в котором расценило сожжение Корана как нападение на религию и святотатство, замаскированное под свободу самовыражения. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что из-за протестов в Швеции, которые власти не могут подавить, визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в Турцию, запланированный на следующую неделю, отменяется. Также Турция обвинила Швецию в нарушении достигнутых ранее договоренностей по вопросу о вступлении в НАТО.
Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, что в стране есть свобода слова, но это не значит, что власти Швеции поддерживают все ее проявления.
- После начала военного вторжения России в Украину ранее нейтральные Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Одним из главных препятствий для такого решения является позиция Турции как страны-члена НАТО. Турция требует от северных стран выполнить условия, в числе которых объявление террористическими ряда курдских организаций, отмена запрета на поставки оружия Анкаре, выдача Турции ряда курдских и оппозиционных деятелей, получивших в Швеции и Финляндии убежище и обвиняемых в Турции в терроризме. В последнее время между странами возникает все больше разногласий.
Один из раненых в Сагареджо остается на управляемом дыхании
По заявлению директора сагареджойского многопрофильного медицинского центра «Geo Hospitals» Мамуки Отиашвили, состояние двух раненых при нападении в Сагареджо удовлетворительное, а третий, 24-летний мужчина, остается на управляемом дыхании в реанимационном отделении.
Как он сообщил «ИнтерпрессНьюс», состояние здоровья тяжелого пациента в динамике улучшилось.
«Состояние здоровья двух пациентов на сегодняшнее утро удовлетворительное. Состояние одного крайне тяжелого пациента в динамике лучше, однако, исходя из его общего состояния, травмы он остается на управляемом дыхании и продолжает лечение в отделении реанимации.
В настоящее время у нас продолжают лечиться три пациента. Один пациент в связи с травмой глаза был переведен в соответствующую клинику и выписан из этой клиники домой, на амбулаторное лечение. Один пациент с легкими ранениями выписан из нашей клиники в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение», - сказал Мамука Отиашвили.
- В ночь с 19 на 20 января в Сагареджо 49-летний отставной военный открыл стрельбу из огнестрельного оружия из своей квартиры в одном из жилых корпусов города. В результате погибли пять человек и пятеро были ранены. По данным МВД, по прибытии спецназа на место происшествия стрелок предположительно покончил жизнь самоубийством.
Мелия: Оппоненты развернули против меня грязную кампанию
В преддверии голосования по вопросу избрания нового председателя «Единого национального движения», Ника Мелия провел встречу с членами партии и сторонниками в Зугдиди. Она прошла в закрытом формате.
Перед встречей политик заявил, что оппоненты развернули против него грязную кампанию.
«Этот избирательный процесс, мягко говоря, начался абсолютно неуместно, в неприемлемых формах и с нанесением ущерба общеполитической общественной жизни. Несмотря на все это, буквально через несколько дней пройдут выборы в партии «Национальное движение». В этой стране обязательно произойдут большие политические изменения, однако, сначала большие политические изменения произойдут в партии», - цитирует Мелия SOVA.
При этом он не стал комментировать вопрос о том, почему председатель зугдидской парторганизации Ани Цитлидзе не присутствовала на брифинге в его поддержку вместе с депутатами муниципального собрания (сакребуло) и почему член политсовета Леван Конджария выразил поддержку Левану Хабеишвили.
- Согласно решению политсовета партии «Национальное движение» выборы председателя состоятся 28-29 января 2023 года. На пост председателя претендуют 4 кандидата – Ника Мелия, Леван Хабеишвили, Нона Мамулашвили и Геогрий Мумладзе.
Житель Махачкалы умер после задержания полицейскими
Житель Махачкалы умер после задержания полицейскими. Об этом сообщил «Черновик», информацию подтвердило МВД по Дагестану.
По данным ведомства, 20 января мужчина помог скрыться участнику перестрелки и был доставлен в отдел полиции. Там мужчина почувствовал себя плохо, и ему оказали первую помощь. В результате полицейские решили отвезти Далгатова в больницу, где он скончался.
«В дальнейшем было установлено, что погибшему были нанесены телесные повреждения, которые возможно стали причиной смерти задержанного», – говорится в сообщении ведомства.
По данным издания «Черновик», погибшего звали Курбан Далгатов. Его родственники утверждают, что он умер в результате удушения: «Были нанесены удары током в область сердца, после – потеря сознания с нарушением дыхания с последующей фибрилляцией сердца (удушье). Он скончался».
Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело. «При подтверждении вины сотрудников, они понесут наказание в установленном законом порядке, их руководители будут привлечены к ответственности, предусмотренной законом», – говорится в заявлении МВД.
Телеканал RT France объявил о закрытии из-за блокировки счетов
Телеканал RT France прекращает свою деятельность в связи с блокировкой счетов. Об этом сообщила в твиттере главный редактор Ксения Федорова.
«Счета телеканала заморожены по требованию Главного управления казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции. Наш канал не может более продолжать свою деятельность», – написала Федорова.
123 сотрудника RT France, среди которых 77 журналистов, потеряют работу и «рискуют не получить зарплату за январь», говорится в публикации.
19 января газета Le Monde сообщила о блокировке банковских счетов RT France. Это было сделано в рамках принятого в декабре 2022 года девятого пакета санкций ЕС против России из-за вторжения в Украину. В МИД России заявили, что эти действия «повлекут за собой ответные меры в отношении французских СМИ в России».
- В марте 2022 года Евросоюз приостановил вещание некоторых поддерживаемых государством российских медиа, в том числе RT. Европейские регуляторы СМИ поставили под сомнение объективность освещения телеканалом событий, связанных с российским вторжением на территорию Украины.
- В июле суд Европейского Союза в Люксембурге отклонил апелляцию российского телеканала RT France на принятое ранее решение запретить его вещание «из-за систематического распространения дезинформации».
Югоосетинская партия «Справедливая Осетия» провела учредительный съезд
Учредительный съезд политической партии «Справедливая Осетия» прошел в субботу в Цхинвали, сообщает пресс-служба Министерства юстиции самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«В доме культуры администрации г. Цхинвала состоялся учредительный съезд создаваемой политической партии «Справедливая Осетия». Проследить за правомочностью съезда пришли представители Министерства юстиции. Делегаты съезда проголосовали и единогласно приняли устав и политическую программу партии, избрали мандатную комиссию в составе 2 человек, политический совет в составе 7 человек, а также председателя центрального совета партии, которым стал Домбай Гассиев», - рассказали в пресс-службе ведомства, передает информагентство «Рес».
Там отметили, что после проведения учредительного съезда Министерство юстиции ожидает представления полного пакета документов. «Политическая партия считается зарегистрированной только после соответствующей регистрации в Минюсте», - подчеркнули в министерстве.
Страны Балтии призвали Германию срочно передать Украине танки
Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы призвали власти Германии немедленно предоставить Украине танки «Леопард».
«Это необходимо, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе», – написал в твиттере глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
Накануне стало известно, что союзники Киева не договорились о поставке западных танков ВСУ. Украинская армия запросила у западных стран сотни американских танков «Абрамс» и немецких «Леопард». Министр обороны Германии Борис Писториус в пятницу заявил, что Берлин пока не принял решения относительно «Леопардов». Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не может сообщить ничего нового о поставках «Абрамсов».
СМИ также писали, что Чехия и Словакия готовы отказаться в пользу Киева от немецких танков, которые они должны получить в обмен на уже отправленные в Украину танки советского образца. В субботу Министерство обороны Чехии опровергло эту информацию.
«Чехию не просили и не приглашали предоставить танки, которые по ранее достигнутому соглашению она получит от Германии в качестве компенсации за помощь Украине», – заявили в министерстве.
- 20 января в Германии прошли восьмые консультативные переговоры о военной помощи Украине на авиабазе США «Рамштайн». Борис Писториус заявил, что к весне Германия подготовит новый пакет военной помощи Украине на 1 миллиард евро. По его словам, Берлин отправит в Украину зенитные противоракетные установки «Пэтриот», семь самоходных артиллерийских установок «Гепард», ракетные системы «Ирис-Т» и управляемые ракеты к ним. Поставки на 400 миллионов евро анонсировала Финляндия.
В Цхинвали семья отравилась угарным газом
В столице Южной Осетии в субботу днем от угарного газа отравились три человека, сообщили в дежурной части МЧС самопровозглашенной республики.
«В больницу были госпитализированы бабушка с двумя несовершеннолетними внуками. Их состояние на данный момент удовлетворительное», - сказали информагентству «Рес» в чрезвычайном ведомстве.
Там отметили, что происшествие произошло в многоквартирном доме на проспекте Алана Джиоева №132, причиной отравления жильцов квартиры стала неправильная эксплуатация газового оборудования.
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