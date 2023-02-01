Глава МИД Литвы призвал все страны ЕС выслать российских послов

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал все страны Европы выслать российских послов. Держать послов России в Европе, по словам министра, сейчас практически бессмысленно. Об этом пишет издание Verslo Zinios.

«В большинстве случаев это уже не дипломатический институт, а институт пропаганды, покрывающий военные преступления и в целом продвигающий геноцидную повестку», — сказал Ландсбергис на пресс-конференции с главами МИД стран Балтии и Польши в Риге.

Ландсбергис отметил, что Литва выслала российского посла в апреле прошлого года, в ответ на предполагаемые военные преступления российской армии в Буче. В январе российских послов выслали Эстония и Латвия.

Вместе с тем дипломат признал, что по вопросу высылки российских послов существуют разные точки зрения.

В январе Россия понизила уровень дипотношений с Эстонией и потребовала посла покинуть страну. Уровень диппредставительства был понижен до временного поверенного в делах. МИД России сообщил, что это ответная мера на «радикальное сокращение численного состава российского посольства в Таллине», которое названо «недружественным шагом». МИД Эстонии ответил зеркально.

МИД Латвии в знак солидарности с Эстонией и из-за продолжающейся войны заявил о понижении дипотношений с Россией. Страны сообщили о взаимной высылке послов.

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