Глава Минобороны Украины призвал Запад к поставкам артиллерии и дронов

Украина на сегодняшний день выдержала испытание благодаря использованию недавно доставленных американских артиллерийских систем дальнего действия. Но Киев по-прежнему нуждается в дальнобойной артиллерии и дронах. Об этом в интервью изданию The Wall Street Journal рассказал глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Министр признал, что украинская армия несёт потери. По словам Резникова, вооружённым силам нужно обновить подразделения, произвести замены и перестановки, а также спланировать новую оперативную стратегию. Число погибших и раненых глава Минобороны не привёл.

Резников подчеркнул, что американские ракетные установки HIMARS изменили правила игры, позволив Украине атаковать позиции российской армии в Изюме. США поставили Киеву четыре таких установки, что, по словам министра было тестом для украинских военных, и в случае с Изюмом они его успешно прошли.

Также глава Минобороны сказал, что Россия, вероятно, берет паузу в своем наступлении в Донбассе для перегруппировки и пополнения запасов. Это не обязательно даёт новые возможности украинским силам, которые тоже нуждаются в отдыхе.

Российская сторона раскритиковала решение США поставить HIMARS. Москва заявила, что Вашингтон в конфликте подливает масла в огонь.