Глава ООН призвал предоставить миссии МАГАТЭ доступ к ЗАЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал прекратить все военные действия рядом с Запорожской АЭС и предоставить миссии МАГАТЭ «немедленный, безопасный и беспрепятственный» доступ к станции. Она находится на занятой российскими войсками территории Украины.

В своем заявлении Гуттериш также призвал вывести с территории АЭС любой военный персонал и технику. «Мы должны четко понимать, что любое потенциальное повреждение Запорожской АЭС или любых других ядерных объектов в Украине или где-либо еще может привести к катастрофическим последствиям не только для ближайших окрестностей, но и для региона, и за его пределами. Это совершенно неприемлемо», – заявил глава ООН.

Ранее в Госдепартаменте США поддержали идею создания вокруг Запорожской АЭС демилитаризованной зоны, чтобы обезопасить жителей региона. При этом заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в программе Би-би-си Newshour выразил сомнение в том, что Россия согласится на это. «Россия использует ядерную электростанцию как прикрытие, угрожая нам и международному сообществу», – заявил Гаврилов.

Запорожская АЭС подвергается обстрелам последние несколько дней – Россия и Украина обвиняют в этом друг друга. 11 августа украинский «Энергоатом» рассказал об очередном обстреле станции: утверждается, что атаке подверглась пожарная часть, пострадала насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. Кроме того, пять ракет разорвались в районе комендатуры станции – рядом с участком сварки и хранилищем источников радиоактивного излучения. «Энергоатом» обвиняет в обстреле российских военных.

Глава подконтрольной России военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий также заявил об обстрелах ЗАЭС, обвинив в этом украинских военных. По его словам, зафиксировано как минимум «три прилета» в районе хранилища радиоактивных изотопов, была повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская». При этом, он отметил, что «в настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиоактивный фон в норме».