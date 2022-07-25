Глава СК РФ рассказал об идее международного суда с участием "ДНР" и "ЛНР"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал об идее привлечь к участию в трибунале над украинскими политиками и военными международные организации, а также Сирию, Иран и Боливию. Для этого им "можно было бы" подписать соглашение с "ДНР" и "ЛНР". Об этом он заявил в интервью "Российской газете".

Бастрыкин считает, что создать такой трибунал под эгидой ООН "в текущей перспективе крайне сомнительно". Этот вопрос, по мнению главы российского следкома, было бы уместнее прорабатывать с партнёрами России по СНГ, ОДКБ, БРИКС и ШОС. Среди участников этих союзов – страны бывшего СССР, Россия, Индия, Китай.

"Учреждение суда и его устава можно было бы оформить соглашением между Россией, странами – членами указанных организаций, Донецкой и Луганской народными республиками", – заявил Бастрыкин.

Кроме того, к участию в суде он пригласил бы Сирию, Иран и Боливию – как страны, "демонстрирующие независимую позицию по украинскому вопросу", основанную "на нормах международного права".

Бастрыкин сообщил, что на данный момент следком России возбудил более 1300 уголовных дел в отношении украинских военных, политиков, радикальных националистов, сотрудников Минздрава, а также граждан других государств. Для этого следователи опросили более 216 тысяч человек – потерпевшими признаны свыше 91 тысячи, в том числе более 14 тысяч детей.