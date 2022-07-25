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Глава СК РФ рассказал об идее международного суда с участием "ДНР" и "ЛНР"
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал об идее привлечь к участию в трибунале над украинскими политиками и военными международные организации, а также Сирию, Иран и Боливию. Для этого им "можно было бы" подписать соглашение с "ДНР" и "ЛНР". Об этом он заявил в интервью "Российской газете".
Бастрыкин считает, что создать такой трибунал под эгидой ООН "в текущей перспективе крайне сомнительно". Этот вопрос, по мнению главы российского следкома, было бы уместнее прорабатывать с партнёрами России по СНГ, ОДКБ, БРИКС и ШОС. Среди участников этих союзов – страны бывшего СССР, Россия, Индия, Китай.
"Учреждение суда и его устава можно было бы оформить соглашением между Россией, странами – членами указанных организаций, Донецкой и Луганской народными республиками", – заявил Бастрыкин.
Кроме того, к участию в суде он пригласил бы Сирию, Иран и Боливию – как страны, "демонстрирующие независимую позицию по украинскому вопросу", основанную "на нормах международного права".
Бастрыкин сообщил, что на данный момент следком России возбудил более 1300 уголовных дел в отношении украинских военных, политиков, радикальных националистов, сотрудников Минздрава, а также граждан других государств. Для этого следователи опросили более 216 тысяч человек – потерпевшими признаны свыше 91 тысячи, в том числе более 14 тысяч детей.
- Существование так называемых Донецкой и Луганской народных республик признала Россия, Сирия и Северная Корея.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Одним из предлогов нападения была "защита населения Донбасса". Однако позже "география изменилась", теперь она включает Херсонскую, Запорожскую и ряд других украинских областей.
- С начала войны по данным ООН, погибли 5100 мирных украинцев, среди которых 346 детей.
- По подсчётам аналитического центра KSE Institute при Киевской школе экономики, на начало июля 2022 года в Украине повреждено жильё почти миллиона семей, более ста тысяч личных автомобилей, 690 детских садов, 779 медучреждений, 563 культурных и религиозных объекта.
Другие новости дня
Директор клиники «Вивамед»: состояние Михаила Саакашвили стабильно
Клинический директор медицинского центра «Вивамед» Зураб Чхаидзе сообщил, что обследование бывшего президента Михаила Саакашвили завершено.
Как отметил Чхаидзе в беседе с «ИнтерпрессНьюс», Саакашвили проведено исследование желудочно-кишечного тракта. По его словам, состояние бывшего президента стабильное.
В последнее время Саакашвили жаловался на ноющие боли в области живота, в связи с чем стало необходимо провести указанное исследование.
«Сегодня было запланировано еще одно исследование - желудочно-кишечного тракта - и исследование-колоноскопия уже проведено, пациент уже помещен в палату. Исследование прошло без каких-либо проблем, желудочно-кишечный тракт обследовался под анастезией. Состояние его стабильное, ничего особенного после исследований не произошло. У него особенно в последнее время были жалобы в связи с ноющими болями в нижней части живота, поэтому было сочтено необходимым исключить любое другое заболевание», - сказал Чхаидзе.
- В резолюции от 9 июня Европарламент призвал власти Грузии перевести заключенного Михаила Саакашвили на лечение за границу.
- Грузинские власти обвиняют третьего президента в превышении служебных полномочий и нецелевых расходах бюджетных средств. Он приговорен к шести годам лишения свободы.
- Сам Саакашвили и его сторонники считают экс-президента политическим заключенным.
Нацбанк Грузии: на покупку «Банка ВТБ» ни одного запроса не поступало
Ни одного запроса на разрешение покупки «Банка ВТБ» не поступало, сообщили в Нацбанке Грузии. Регулятор заверил, что любая сделка может быть произведена прозрачно, и только в полном соответствии с требованиями международных санкций и при полном соблюдении действующего грузинского законодательства.
«Нам известно, что существет интерес, и не один, в покупке «Банка ВТБ». Однако официального запроса на разрешение в Национальный банк не поступало. В настоящее время мы не имеем права публично объявлять конкретные компании и названия. Однако можем заверить, что любая сделка будет совершена прозрачно, только в полном соответствии с требованиями международных санкций и соблюдении действующего законодательства. Исходя из того, что «Банк ВТБ» находится под санкциями Казначейства США, соответственно, любую сделку, связанную с его куплей-продажей, стороны должны согласовать с казначейским департаментом США. Только в случае такого согласия Нацбанк даст свое согласие на транзакцию», - сообщили в Нацбанке.
Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», в покупке банка VTB BANK Georgia может быть заинтересован работающий в России грузинский бизнесмен Давид Хидашели.
- Давид Хидашели - фигурант т.н. «дела картографов». Бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили в свое время поручил ему поиск в российских архивах карт с изображением грузино-азербайджанской границы. Что в последующем послужило основанием для ареста членов Комиссии по определению границы Ивери Мелашвили и Натальи Ильчовой.
- Давид Хидашели утверждает, что является другом российского миллиардера Владимира Евтушенкова. Аудиозаписи предположительно двух разговоров Евтушенкова с Бидзиной Иванишвили были опубликованы 25 апреля в YouTube. В первой записи речь идет о пшенице. Евтушенков в ней говорит, что у него есть идея, которую привезет Давид. При этом Евтушенков рассказывает о встрече со своим на тот момент заместителем Али Уздановым (Евтушенков покинул пост председателя совета директоров «Системы» 15 апреля). На второй записи российский бизнесмен просит Иванишвили встретиться с его представителем. Иванишвили в ответ говорит, что тот уже встречается с премьер-министром Грузии, который «молод и обо всем позаботится», а он находится за городом и потому встречаться с ним ему немного неудобно, хотя в случае необходимости он готов это сделать. В конце концов, согласно записи, Иванишвили согласился встретиться с представителем Евтушенкова.
- Предпринимателю Давиду Хидашели в этом году были переданы 104 712 гектаров леса в регионе Рача-Лечхуми на 49 лет для организации охотничьего хозяйства.
Товарные вагоны между Калмыкией и Дагестаном могли сойти из-за диверсии
Главной причиной схода с рельс 12 товарных вагонов между Калмыкией и Дагестаном следователями рассматривается диверсионная атака. Об этом сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана. По его словам, решается вопрос о признании случившегося террористическим актом, однако это маловероятно.
"Предварительные данные говорят о том, что на этом отрезке участка частично было ослаблено железнодорожное полотно. В нескольких местах рельсы отсутствовали вовсе, в других местах они были расшатаны", - рассказал собеседник Кавказ.Реалии. Источник редакции в правительстве Дагестана заявил, что пока не принято решение о том, какой версии придерживаться. По его словам, пока "крайне маловероятно", что сход вагонов будет назван терактом. Также не решено, называть произошедшее диверсией или нет. "Есть опасения о панике среди населения" - заявил источник.
12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в ночь с 23-го на 24-е июля на перегоне Улан-Холл – Белое Озеро участка Кизляр – Олейниково Махачкалинского региона Северо-Кавказской железной дороги. Пострадавших не было, что именно перевозили в вагонах – неизвестно.
Из-за ЧП повреждено 200 метров пути, на 14 и 12 часов были задержаны два пассажирских поезда Москва – Дербент и Тюмень – Махачкала, уточняет РИА Новости.
- В России после начала войны с Украиной резко выросло число аварий на железной дороге, писал The Insider. По данным издания, с марта по июнь 2022 года в России сошли с рельсов 63 товарных поезда, это в полтора раза больше, чем за тот же период в прошлом году. Часть составов попали в аварии рядом с военными частями. Ответственность за сход вагонов с рельсов берут на себя подпольные группы, выступающие против российского вторжения в Украину.
Минздрав не отказывал иностранным врачам в подключении к лечению Саакашвили
Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили опроверг информацию о том, что группе иностранных врачей было отказано в лицензии, чтобы они подключились к процессу лечения Михаила Саакашвили.
Как сообщил Азарашвили журналистам, даст ли ведомство лицензию иностранным врачам, пока не решено. Этот вопрос находится в стадии обсуждения.
«Если будет необходимо, мы дадим (лицензию). Идет процесс обсуждения, и мы будем действовать в соответствии с решением. Как я могу ответить заранее?!», - сказал Азарашвили.
- В резолюции от 9 июня Европарламент призвал власти Грузии перевести заключенного Михаила Саакашвили на лечение за границу.
- Грузинские власти обвиняют третьего президента в превышении служебных полномочий и нецелевых расходах бюджетных средств. Он приговорен к шести годам лишения свободы.
- Сам Саакашвили и его сторонники считают экс-президента политическим заключенным.
ФСБ: украинские спецслужбы хотели, подкупив пилота, угнать самолёт РФ
ФСБ России утверждает, что сорвала операцию украинской военной разведки по угону российских военных самолётов. В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что операцию курировали спецслужбы НАТО.
По версии ФСБ, сотрудники Главного управления разведки Украины, "действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков". План, как утверждается, предусматривал, что завербованные российские лётчики должны были увести самолёты на контролируемые Украиной аэродромы.
ФСБ заявляет, что в ходе оперативной игры российские контрразведчики получили информацию об украинских военных объектах, а также участниках операции. Российские СМИ публикуют видео, где, как утверждается, сотрудник украинской разведки обещает до 2 миллионов долларов за угон самолёта.
Как отметили в спецслужбе, выявление этих планов контрразведкой ФСБ позволило также нанести удары по ряду украинских военных объектов.
Российские государственные СМИ также сообщают о том, что к операции, по версии российской контрразведки, мог быть причастен расследователь Bellingcat Христо Грозев.
В сюжете телеканала "Россия 24" был показан фрагмент переписки, приписанный расследователю, в котором утверждается, что Грозев нашёл двух курьеров для передачи денег согласившемуся на угон российскому лётчику. Штурмана самолёта, как сообщается, должны были отравить клофелином. В официальном сообщении ФСБ этих подробностей нет.
Грозев в разговоре с Радио Свобода прокомментировал сообщения. Он отрицает своё участие в каких-либо операциях спецслужб. По его словам, команда Bellingcat снимала документальный фильм-расследование о том, как ФСБ и украинские спецслужбы ведут игру, пытаясь обмануть друг друга. В скором времени, как сообщил Грозев, это расследование должно быть опубликовано.
Украинская военная разведка заявления ФСБ пока не комментировала. "Украинская правда" напоминает, что ранее государственный концерн "Укроборонпром" выразил готовность уплатить премию в миллион долларов за угнанный или трофейный самолёт. В апреле эту награду утвердила Верховная рада.
Давид Арахамия: Не только Иванишвили будет объектом санкций
Лидер фракции «Слуга народа» в Раде Украины Давид Арахамия предупредил грузинских бизнесменов и политиков о будущих санкциях.
В интервью ТВ «Мтавари» Арахамия, в частности, сказал:
«Ребята, говорю вам прямо: будьте немного аккуратнее в своих высказываниях, потому что не только Иванишвили будет мишенью санкций. Это касается как его бизнес-окружения, так и политиков. Сейчас политические лидеры смелые, они контролируют СМИ, всех, кто выступает против них, посадили в тюрьму, но это скоро изменится. Посмотрите, мы здесь не случайно. У нас был именно такой дядя. Он тоже говорил так: я всех арестую, я самый богатый и так далее, но смотрите, что с ним стало. Так что, вам пора искать недвижимость в Ростове».
По словам Арахамия, доказательства (связи с Иванишвили) будут переданы «компетентным органам, которые заняты санкциями. Представители вашего правительства увидят это в любом случае», - предупредил украинский политик.
- В июне Европарламент принял резолюцию с призывом ввести санкции против Иванишвили. В документе его назвали «олигархом», который связан с Кремлем и оказывает негативное влияние на развитие демократии в Грузии.
Украинская полиция открыла более 1000 дел о коллаборационизме с Россией
Украинская полиция открыла более 1000 уголовных производств о коллаборационизме с начала полномасштабного вторжения России в конце февраля. Задержаны как минимум 1530 человек, заподозренных в причастности к диверсионной работе. Об этом в фейсбуке рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.
По его словам, уведомления о статусе подозреваемого по делам о коллаборационизме получили 174 человека. Сколько всего человек являются подозреваемыми или обвиняемыми по этим делам - он не уточнил.
Два закона о запрете сотрудничества с российскими властями, для чиновников и остальных жителей, были внесены в Верховную раду в первый же день полномасштабного вторжения 24 февраля и подписаны президентом Владимиром Зеленским в середине марта.
Они запретили не только сотрудничество с российскими властями, но и отрицание вооруженной агрессии против Украины, поддержку и работу с российскими администрациями оккупированных украинских регионов, пропаганду в интересах России.
Самое мягкое наказание по этим статьям законам - запрет на работу на определенных должностях. Самое суровое - лишение свободы вплоть до пожизненного срока, отмечал канал «Настоящее время».
Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова рассказала о слежке полиции
Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, ставшая известной после антивоенной акции в прямом эфире программы «Время» в марте, рассказала о слежке со стороны полиции. По ее словам, рядом с ее домом в Москве дежурят полицейские, которые периодически сменяют друг друга. Об этом она написала в фейсбуке.
Овсянникова говорит, что заметила слежку 23 июля. Машина с полицейскими стояла у въезда в коттеджный поселок, где она живет. Охранник рассказал ей, что полицейские сменяют друг друга «уже пятый день» и стоят там «круглые сутки». Адвокат журналиста, как утверждается, проверил номера машин и подтвердил, что они принадлежат полиции. МВД это не комментировало.
После акции в марте на Овсянникову два раза был составлен протокол о дискредитации российской армии. Если журналистка будет по оштрафована по одному из них, а решение суда вступит в силу, законодательство позволяет привлечь ее по уголовной статье о дискредитации армии.
Петер Фишер сменит Хуберта Книрша на посту посла Германии в Грузии
Питер Фишер сменит Хуберта Книрша на посту посла Германии в Грузии. Об этом пишет сам Питер Фишер.
«Некоторые личные новости: в конце августа мы с Марией уезжаем в Тбилиси, где я буду иметь честь служить послом Германии в Грузии. Следите за этим пространством», - пишет Питер Фишер.
По информации Общественного вещателя Грузии, с июля 2018 года Петер Фишер является послом Германии в Объединенных Арабских Эмиратах. Карьерный дипломат, работающий в Министерстве иностранных дел Германии с 1986 года.
Хуберт Книрш был назначен послом Федеративной Республики Германия в Грузии в 2018 году.
В Сочи после стихии введен режим чрезвычайной ситуации
Власти Сочи объявили на всей территории города режим чрезвычайной ситуации - в связи со стихийным бедствием и вызванными им разрушениями. Об этом в воскресенье сообщил глава города Алексей Копайгородский.
На Сочи в ночь на воскресенье обрушились сильные ливни, дожди шли и в предыдущие три дня. В результате река Бзугу в Хостинском районе города вышла из берегов, также сильно поднялся уровень рек Хоста, Мацеста и Кудепста. В одном из районов бурный поток смыл припаркованные автомобили. Погибла женщина, есть пострадавшие. Как пишет Копайгородский, несколько десятков человек были спасены из потоков воды, «которые шли по улицам и смывали все на своем пути». По данным властей, затопило дороги и первые этажи множества зданий, подвалы многоэтажных домов и двух больниц. Из-за схода селя на улицы Цюрупы рухнула подпорная стена.
В соцсетях опубликованы многочисленные фотографии и видео произошедшего.
Глава курортного города назвал ситуацию «очень серьезной». «Больше всего пострадал Центральный район. В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта не происходило», - отметил Копайгородский.
ТАСС: в РФ с начала войны въехали более 2,8 млн жителей Украины
За 5 месяцев с начала российского широкомасштабного вторжения в Украину границу России пересекли более 2,8 миллионов жителей Украины, в том числе 448 тысяч детей. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
В сообщении уточняется, что половина из них - это жители Донецкой и Луганской областей, которые российские власти считают независимыми республиками «ДНР» и «ЛНР». Утверждается, что в пунктах временного размещения в России находятся более 33 тысяч жителей Украины, в том числе 11 241 ребенок, остальные «разместились у родственников и в частном порядке». Сколько граждан Украины, въехавших в Россию после начала войны, впоследствии выехало из нее, в сообщении не говорится.
По официальным данным ООН на 19 июля, в России было зарегистрировано более 1 миллиона 700 тысяч беженцев из Украины - это больше, чем в любой другой стране. Всего в мире зарегистрировано почти 6 млн украинских беженцев, в том числе более 3 миллионов 700 тысяч официально получили временную защиту в странах ЕС.
Как правило, в Россию едут люди из зоны боевых действий на востоке и юге Украины, поскольку выехать оттуда на контролируемую украинскими властями территорию страны очень трудно или невозможно. Власти Украины утверждают, что применительно к оказавшимся в России гражданам страны нельзя говорить о беженцах, и называют этих людей принудительно вывезенными или депортированными. Президент Владимир Зеленский 13 июля заявлял, что «два миллиона наших людей вывезли в Россию».
«Принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности детей, имеет признаки похищения, - заявил МИД страны в марте 2022 года. - Такие действия являются грубым нарушением международного права». Цитату приводит Би-би-си.
В то время как взрослые люди и семьи, выехавшие из Украины в Россию, как правило, имеют возможность при желании ее покинуть, иначе обстоит ситуация с детьми-сиротами. Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче им российского гражданства. При этом, согласно Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, детям с территории боевых действий должны быть предоставлены гуманитарные коридоры в безопасную зону их родной страны либо нейтральной страны.
По данным издания «Верстка», сто восемь детей-сирот от 5 до 16 лет, проживавших на территориях восточной Украины, уже отданы приемным родителям из России. При этом Украина не давала согласия на их вывоз и усыновление.
Конгрессмен Смит: Украина может получить 25-30 HIMARS и аналогов
США и их союзники могут поставить Украине 25-30 ракетных систем залпового огня HIMARS и их аналогов. Об этом в интервью Радио Свобода/Радио Свободная Европа заявил глава комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Адам Смит.
Он вместе с рядом других членов Конгресса посетил Киев и встретился в субботу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что речь шла о поставках оружия, в том числе и РСЗО.
«Мы готовы дать Украине столько установок HIMARS, сколько сможем» - подчеркнул Смит. Он отметил, что поставка, например, 50 таких установок вряд ли возможна, однако число 25-30 вполне реально. По словам конгрессмена, речь идет об американских установках, а также о подобных им системах MLRS из Великобритании и других стран НАТО.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что Украине для обороны необходимо 50 подобных установок, а для наступления - 100. Последнюю оценку разделяет и советник офиса президента Михаил Подоляк.
На данный момент США уже поставили Украине 12 реактивных систем HIMARS и обещали поставить еще 4. Также поставлено несколько MLRS.
Используя HIMARS, в последние недели украинские военные нанесли ряд ударов по тылам российских войск. По оценкам США, Украина уничтожила более 100 «высокоценных» российских целей на занятых российскими войсками украинских территориях. При этом по территории России удары не наносились. Пентагон впоследствии уточнил, что Украине передаются боеприпасы для HIMARS с радиусом действия до 80 км, а не ракеты, способные поражать цели на расстоянии 300 км.
Минобороны России утверждало, что российские военные уничтожили 3 из 12 поставленных установок HIMARS. Украинские военные не признали потерю ни одной, независимых свидетельств уничтожения хотя бы одной РСЗО нет.
Кобахидзе обвинил посла США в нарушении Конституции Грузии
Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в очередной раз обвинил посла США Келли Дегнан в нарушении Конституции Грузии и давлении на судью.
В эфире Общественного вещателя Кобахидзе прокомментировал обвинение, прозвучавшее в адрес главы американской дипмиссии со стороны судьи Тбилисского городского суда Лаши Чхиквадзе, чье имя ассоциируется с т.н. «судебным кланом».
По утверждению Чхиквадзе, после вынесения приговора гендиректору «Мтавари архи» Нике Гварамия, ему было отказано в участии в американской программе по повышению квалификации. Судья расценил это как давление.
«Представьте, что есть какое-то конкретное дело, по котором могут быть разные мнения. Мне может не понравиться приговор в отношении кого-то. В том числе и потому, что оно может быть вынесено в отношении члена моей политической команды, или бывшего члена, и т.д. Представьте, что из-за этого я вызываю судью, требую отчета, спрашиваю, за что он применил то или иное наказание, и после этого что-то ему запрещаю. Я не представляю, как это может быть темой для дискуссий.
Это грубое нарушение Конституции Грузии, а когда это делает сотрудник посольства, это прямое, грубое нарушение Венской конвенции. Вдобавок ко всему, это является нарушением основополагающего принципа независимости судебной системы. Некоторые постоянно повторяют «клан», если и есть клан, то вот оно клановое правление. Когда рассмотренное кем-то дело тебе не нравится, ты вызываешь, требуешь отчета и потом наказываешь. Вот что такое клановое правление», - заявил Ираклий Кобахидзе.
При этом председатель правящей партии добавил, что вопросы, заданные властями после того, как судья заявил о жестком давлении, вполне легитимны и не могут быть трактованы, как оскорбление или нападение.
- С каждым разом правящая «Грузинская мечта» в ответ на критику со стороны Запада в связи с откатом демократии совершает все более откровенные антизападные выпады. В разное время депутаты от большинства обвиняли во вмешательстве во внутренние дела Грузии европарламентариев и американских конгрессменов. Они также выражали недовольство позицией посла США в Тбилиси Келли Дегнан и главы представительства Евросоюза Карла Харцеля.
Амиран Гамкрелидзе: «Обезьянья оспа» не так распространена, поводов для паники нет
«Обезьянья оспа» не так распространена, как другие респираторные вирусные заболевания, поэтому причин для паники нет, - заявил Общественному вещателю Грузии глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, Всемирная организация здравоохранения объявила об особой ситуации в области общественного здравоохранения международного значения в связи с «обезьяньей оспой», которая не является пандемией, а представляет собой концентрированную эпидемию в определенных группах населения.
По его словам, в июне в Грузии был зафиксирован один случай «обезьяньей оспы», больной уже выздоровел. По словам Гамкрелидзе, за последние 21 день в Грузии не зарегистрировано ни одного случая «обезьяньей оспы».
МИД и Минобороны РФ признали факт удара по порту Одессы
Представитель МИД России Мария Захарова и Минобороны России прокомментировали субботний ракетный удар по порту Одессы, который вызвал в мире большой резонанс и обвинения в адрес России в подрыве соглашений о вывозе из порта украинского зерна. Они признали, что удар нанесли российские военные, но настаивают, что его целью стали военные объекты.
Захарова в своем телеграм-канале заявила, что российские ракеты «Калибр» нанесли удар по украинскому военному катеру. «Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», - пишет Захарова.
Минобороны России впервые прокомментировало удар спустя более суток после того, как он был нанесен. По сообщению ведомства, «в морском порту Одессы на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами уничтожен украинский военный корабль и склад ракет Harpoon».
Ранее журналист ВГТРК и депутат Госдумы Евгений Попов. В беседе с программой Би-би-си Newshour он сказал, что целью российского удара были ракетные системы, которые, по его словам, находились в порту. Попов при этом не упомянул о катере, а Захарова - о ракетных системах.
Министр обороны Турции Хулуси Акар накануне заявил, что российская сторона заверила его, что не имеет к удару отношения. Новейшие заявления российских представителей он пока не комментировал.
Ранее Минобороны России признавало, что российские военные нанесли 2 ракетных удара, приведшие в последнее время к большим жертвам среди мирного населения - в Кременчуге и в Виннице. В обеих случаях Минобороны оправдывало удары тем, что они были нанесены по военным целям.
По сообщению украинской стороны, в результате ракетного удара в субботу пострадала инфраструктура порта, в порту возник пожар. О предполагаемом уничтожении катера или ракетных систем украинская сторона не упоминает.
Украина в связи с ракетным ударом обвинила Россию в попытке подорвать подписанные в пятницу в Стамбуле договоренности об экспорте зерна из черноморских портов. Удар был нанесен на следующий день после подписания Украиной, Россией, Турцией и ООН соглашения о вывозе украинского зерна, в котором воюющие стороны обязались не подвергать обстрелам объекты, связанные с зерновым экспортом, в том числе в портах Одесса, Черноморск и Южный.
The New York Times приводит мнение одного из высших должностных лиц Организации объединенных наций, не названного по имени, согласно которому Россия своим ракетным ударом по порту Одессы, возможно, «технически не нарушила» подписанные в Стамбуле договоренности, поскольку в них не говорится об обязательстве удержаться от ударов по тем частям украинских портов, которые напрямую не задействуются для экспорта зерна. Тем не менее, офис Антониу Гутерриша выпустил заявление, в котором говорится, что генеральный секретарь ООН «безоговорочно осуждает» удары. «Все стороны взяли на себя четкие международные обязательства, с целью обеспечить безопасную доставку украинского зерна и сопутствующих товаров на глобальные рынки. Эти товары крайне необходимы для преодоления глобального продовольственного кризиса, а также для того, чтобы облегчить страдания миллионов нуждающихся по всему миру. Полное выполнение Россией, Украиной и Турцией условий договора является обязательным», – говорится в заявлении офиса Гутерриша.
Удар по Одессе также осудила посол США в Киеве Бриджит Бринк и Госдепартамент США.
Российские военные нанесли удары по Хмельницкой области и Николаеву
Российские военные утром в воскресенье нанесли удары по объектам в Хмельницкой области, расположенной на западе Украины. Глава областной администрации Сергей Гамалий сообщил, что сработали системы ПВО. Данных о разрушениях и жертвах пока нет.
Очередному обстрелу с утра подвергся Николаев - по предварительным данным, целью стали складские помещения. Накануне при обстреле города ранения получили двое мирных жителей. Под обстрел попали жилые кварталы в Корабельном районе города.
В утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины говорится о боях в Донецкой области, в частности на Бахмутском направлении. Утверждается, что российским военным не удалось установить контроль над Углегорской ТЭС.
Российские телеграм-каналы публикуют кадры ударов российских войск по городу Константиновка. Украинская сторона пока это не комментировала.
Американский институт изучения войны (ISW) в своей сводке отмечает, что за последнюю неделю интенсивность артиллерийского огня российской армии в Донецкой области уменьшилась. Эксперты связывают это с успешными действиями украинских военных, в частности, использованием РСЗО HIMARS.
Также в сводке говорится, что украинские войска, вероятно, готовятся начать или уже начали контрнаступление в Херсонской области на юге Украины, но отмечается, что информация из открытых источников о происходящем там крайне скудна. Одним из знаков подготовки к наступлению могут быть нанесенные украинскими военными на этой неделе удары по мосту под Херсоном.
Сегодня 151-й день с начала широкомасштабного российского вооруженного вторжения.
Россия внесла Багамы и острова Гернси и Мэн в список «недружественных»
Россия внесла в список «недружественных территорий» Багамские острова, а также острова Гернси и Мэн. Эти территории известны как популярные юрисдикции для создания офшорных компаний.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В сообщении пресс-службы правительства России отмечается, что острова Гернси и Мэн включены в перечень недружественных, поскольку поддержали санкции Великобритании против России в ответ на военное вторжение в Украину, а Багамские острова - за то, что ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций РФ.
Согласно указу президента России Владимира Путина от 5 марта «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, имеют право расплачиваться по ним в рублях. В отношении так называемых недружественных стран и их резидентов вводятся и иные ограничения.
- Багамские острова - содружество около 300 островов между Карибским морем и побережьем Флориды. Это независимое государство, однако официальным главой его является королева Великобритании, которую представляет генерал-губернатор.
- Остров Мэн в Ирландском море и остров Гернси в проливе Ла-Манш формально не относятся к территориям Великобритании, но являются коронными владениями британского монарха. Оба острова привлекают инвесторов простотой ведения офшорного бизнеса; Мэн является одним из крупных офшорных центров Европы и мира.
- Ранее в перечень «недружественных России стран и территорий» были включены США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань.
Роскомнадзор заблокировал сайт «Новой рассказ-газеты»
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт журнала «Новая рассказ-газета». Причина блокировки - «дискредитация российской армии», сообщила редакция журнала. В чем именно выражалась «дискредитация», не поясняется.
«Новая рассказ-газета» выпускается с 15 июля редакцией «Новой газеты», которая приостановила выпуск в марте. Это бумажный журнал и сайт. В сравнении с «Новой газетой» в журнале меньше новостей и больше публицистики и эссе. Сайт издания с момента открытия до блокировки «продержался 7 дней и 9 часов», подсчитали в редакции.
- «Новая газета» выходила в России с 1993 года и была известна своей либеральной позицией и критикой действующей власти.
- Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов - лауреат Нобелевской премии мира 2021 года. Премию он разделил с другой лауреаткой, филиппинской журналисткой Марией Ресса.
- После начала войны России против Украины редакция объявила об отказе публиковать новости, касающиеся войны (по новым законам российские СМИ могут публиковать только официальные данные, предоставленные Министерством обороны), а также была вынуждена удалить со своего сайта ряд репортажей из Украины, описывающих положение мирных жителей на воюющих территориях.
- 28 марта 2022 года выпуск «Новой газеты» был приостановлен по решению редакции.
- Часть журналистов «Новой газеты» была вынуждена покинуть Россию. Сейчас они выпускают издание «Новая газета - Европа». Его сайт Роскомнадзор также блокирует в России.
Украина: уничтожены или пострадали 129 объектов культурного наследия
С начала российского вторжения в Украину в результате боевых действий были повреждены или полностью уничтожены 129 объектов культурного наследия в этой стране. Об сообщило этом сообщило в субботу Министерство культуры и информационной политики Украины. 22 из них - памятники национального значения.
По данным министерства, всего за время войны было зафиксировано 434 эпизода предполагаемых военных преступлений России против культурного наследия Украины в 15 регионах страны. Больше всего - в Харьковской области. Замминистра культуры и информационной политики Украины Екатерина Чуева отметила, что «все материалы будут использованы в качестве доказательств для уголовных производств «.
Всего за время войны, по данным украинских властей, были повреждены или уничтожены:
- 149 религиозных сооружений, из них 50 состоят на учете как памятники истории, архитектуры и градостроительства или ценная историческая застройка;
- 46 памятников в честь исторических личностей и событий XIX – начала XXI века;
- 33 музея и заповедники;
- 41 библиотека;
- 65 домов культуры, театров, кинотеатров и других заведений культуры.
Среди пострадавших или уничтоженных объектов, например, здания Харьковского университета имени Каразина, музея философа Григория Сковороды в Харьковской области, Мариупольского художественного музея, драматического театра в Мариуполе, Луганского областного театра и так далее. Перечень объектов и их фотографии можно найти по ссылке.
Российские официальные лица утверждают, что целью российских ударов являются только военные объекты.
Оккупационные власти в Херсоне и Запорожье создают избиркомы
Главы так называемых военно-гражданских администраций (ВГА) Херсонской и Запорожской областей, созданных после оккупации части этих регионов Украины российскими войсками, в субботу подписали документы о создании избирательных комиссий.
Как говорится в сообщениях, комиссии создаются в том числе для проведения референдумов о вхождении областей в состав России.
Состав комиссий пока не определен. Евгений Балицкий, называющий себя главой ВГА Запорожской области, сообщил, что комиссия будет формироваться «из самых активных и неравнодушных жителей региона».
Ранее российские СМИ и телеграм-каналы со ссылкой на свои источники утверждали, что референдумы на оккупированных территориях могут пройти уже осенью. При этом неясно, на каком основании они будут проводиться. Представители российских властей не подтверждали и не опровергали такие планы, заявляя, что жители территорий Украины, занятых российскими войсками, вправе сами определять свою судьбу. Ранее на этой неделе представитель Белого дома заявлял, что в Вашингтоне наблюдают планы России аннексировать часть украинской территории и предупреждают, что эти попытки не останутся для Москвы без последствий.
Также в субботу было объявлено о формировании так называемого правительства Запорожской области. Его возглавил российский гражданин, бывший замгубернатора Вологодской области Антон Кольцов. Ранее «правительство» Херсонской области возглавил также бывший российский чиновник, бывший заместитель губернатора Калининградской области.
Российские войска контролируют почти всю территорию Херсонской области с областным центром и около 60 процентов территории Запорожской области, при этом город Запорожье остается под контролем Украины. Представители украинских властей заявляют, что все оккупированные территории будут освобождены.
Орбан: Украина не может победить, нужна новая стратегия
Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз выработать новую стратегию в отношении России и войны в Украине. По его словам, введенные ЕС санкции против Москвы не сработали, а Украина не имеет шансов выиграть войну с Россией.
Высказывания Орбана, сделанные во время посещения Румынии, приводит агентство Reuters. По словам венгерского премьера, новая стратегия должна сосредоточиться на мирных переговорах, а не на стремлении к победе на поле боя.
По словам Орбана, нынешняя стратегия Запада в отношении Украины была построена на «четырех китах»: уверенности в том, что поставки западного оружия помогут Киеву выиграть войну, уверенности в эффективности санкций и в том, что они навредят России больше, чем Европе, а также убежденности в том, что действия Запада поддержит весь мир. Как заявил венгерский премьер, результатом санкций стал только рост цен на энергоносители и политическая нестабильность, а победа Украины невозможна «просто потому, что российская армия имеет ассиметричное превосходство».
Орбан считает, что войну могут завершить мирные переговоры между Россией и США. Он фактически повторил ряд тезисов Кремля, напомнив, в частности, о выдвигавшихся Москвой перед началом вторжения в Украину требованиях так называемых гарантий безопасности. По мнению Орбана, отказ Запада в этих «гарантиях» стал причиной того, что Россия стала добиваться своих целей вооруженным путем. Венгерский лидер считает, что страны ЕС не справились с посреднической миссией, и разрешить конфликт теперь могут только переговоры Москвы и Вашингтона. Орбан также заявил, что если бы США руководил Дональд Трамп, а Германией - Ангела Меркель, войны бы не было, поскольку они серьезно отнеслись бы к требованиям Москвы.
Представитель МИД Украины Олег Николенко выразил несогласие с тезисами Орбана, отметив, что санкции «существенно снизили способность российской военной машины вести войну против Украины», и выразив мнение, что» напрасно надеяться, что уступки или задабривание будут побуждать Кремль поумерить свои агрессивные аппетиты». Он также выразил уверенность в том, что Украина - при поддержке ЕС - одержит победу.
Орбан считается одним из наиболее близких к Кремлю европейских лидеров. Венгрия присоединилась к введенным в отношении России санкциям и формально осудила российскую агрессию. Она, однако, не поставляет Украине вооружение, а также заблокировала ряд санкционных мер - в частности, по настоянию Венгрии не был введен запрет на поставки в ЕС трубопроводной нефти из России.
В четверг министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто неожиданно посетил Москву, где вел переговоры об увеличении поставок газа.
Зураб Азмайпарашвили вновь избран президентом Европейского шахматного союза
Грузинский шахматный гроссмейстер Зураб Азмайпарашвили сегодня в третий раз с 2014 года переизбран президентом Европейского шахматного союза, сообщает агентство «Новости-Грузия». В Генеральной Ассамблее Союза в греческом городе Салоники приняли участие делегаты национальных федераций 49 стран-участниц.
ЕШС поздравил Азмайпарашвили по итогам выборов:
Азмайпарашвили был избран 44 голосами «за» вместе с вице-президентом Даной Рейзниеце-Озола, вице-президентами Гуннаром Бьорнссоном и Малкольмом Пейном, а также генеральным секретарем Теодоросом Цорбацоглу и казначеем Ионом-Сербаном Добронаутяну. Все должностные лица организации переизбраны на четырехлетний срок.
Зураб Азмайпарашвили - советский и грузинский шахматист, гроссмейстер. Чемпион Европы (2003). В карьере шахматиста достиг уровня ELO 2637 в рейтинге Всемирной шахматной федерации 2010 года, что поставило его на 114-е место в мире и на второе место среди грузинских игроков. Заслуженный тренер ФИДЕ. Является президентом Европейского шахматного союза с 2014 года.
Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией
Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус в субботу объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
По последним данным ВОЗ, с мая были зарегистрированы уже более 16 тысяч случаев этого заболевания в примерно 70 странах.
Речь идет об инфекционном заболевании, которым болеют как животные, так и люди. Это вирусное заболевание, напоминающее симптомами натуральную оспу, однако протекающее, как правило, легче. Пациенты испытывают высокую температуру, мышечные боли, характерную сыпь и зуд. Специфического лекарства от нее не существует, проходит оспа обезьян обычно сама в течение 2-4 недель, однако зафиксированы и летальные исходы.
По словам Гебрейесуса, члены комитета ВОЗ не смогли прийти к согласию о том, следует ли объявлять нынешнюю вспышку чрезвычайной ситуацией в международном масштабе - и решение принял он лично как глава организации. При этом он подчеркнул, что риски заражения неравномерны - они выше в Европе, чем в других частях света.
Само по себе объявление ВОЗ чрезвычайной ситуации не означает, что правительства будут вводить те или иные меры, однако оно может подтолкнуть, например, к расширению финансирования вакцинации и производства вакцин.
Впервые оспу обезьян выявили в 1958 году. Большинство случаев заражения до мая нынешнего года фиксировалась в Африке, однако в мае заболевание начало быстро распространяться в Европе. Подавляющее большинство заболевших – мужчины от 18 до 50 лет, вступавшие в сексуальные контакты с другими мужчинами.
От заражения оспой обезьян предохраняет вакцина от натуральной оспы, которую получали в младенчестве все родившиеся до конца 1970-х годов, когда было официально объявлено о полном уничтожении натуральной оспы на планете. Существует также вакцина непосредственно против оспы обезьян, которая применяется для групп риска.
- В мире также продолжается пандемия COVID-19, причем в последние недели число случаев заражения вновь растет. Число смертей остается на более низком уровне по сравнению с первым периодом пандемии.
HRW выпустила доклад о пытках в оккупированных районах юга Украины
Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила российскую армию в пытках военнопленных и гражданских лиц в южных регионах Украины - на оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях.
Правозащитники ссылаются на свидетельства десятков людей. По их рассказам установлено более 40 случаев, когда российские военные могли иметь отношение либо к исчезновениям мирных жителей, либо к их необоснованным задержаниям.
Human Rights Watch отмечает, что некоторые узники не имели контактов с внешним миром, многие подвергались пыткам. Также правозащитники задокументировали пытки трех военнопленных, двое из которых умерли.
«Российские силы превратили оккупированные районы юга Украины в бездну страха и дикого беззакония», - заявила старший эксперт правозащитной группы по Украине Юлия Горбунова. Она упомянула пытки, бесчеловечное обращение, незаконные задержания, говоря о возможных военных преступлениях. «Российские власти должны немедленно положить конец таким нарушениям и осознать, что они могут и будут привлечены за это к ответственности», - подчеркнула Юлия Горбунова.
Среди людей, которых задерживали и пытали, были, в частности, организаторы и участники антироссийских протестов, журналисты, местные чиновники, обращает внимание «Медуза» в сообщении о докладе Human Rights Watch.
Российские власти отрицают причастность своих военных к преступлениям в Украине. В частности, комментируя обвинения в убийствах в Буче и других населенных пунктах в Киевской области, они заявляли, что это «постановка», либо речь идет о реальных расправах, но ответственность за них несут украинские военные. О реакции российской стороны на опубликованный 22 июля доклад HRW не сообщается.
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