Главком Швеции посетил украинскую бригаду на передовой

Главнокомандующий вооруженными силами Швеции генерал Микаэль Бюден посетил украинскую бригаду, воюющую на восточном направлении. Видео визита шведского генерала опубликовали украинские военные.

В ходе встречи генерал Бюден пообщался с артиллеристами и пехотинцами, которые проходили обучение в Швеции, и высоко оценил их боевую работу. Украинские военнослужащие поблагодарили генерала и его страну за поддержку.

Центр анализа стратегий и технологий, изучающий вопросы обороны и безопасности, обращает внимание, что это первое публичное посещение линии фронта с начала войны России против Украины высокопоставленным западным военным.

Ранее на этой неделе Бюден побывал в Киеве. На встрече с министром обороны Украины Рустемом Умеровым генерал обсудил возможные поставки самолетов Gripen. Детали обсуждения не раскрываются. По словам Бюдена, вопрос передачи самолетов обсуждается в Швеции на политическом и военном уровне.

Это не первый визит Бюдена в зону боевых действий на территории Украины. В 2017 году он посещал Донецкую и Луганскую области.