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Главком Швеции посетил украинскую бригаду на передовой

Микаэль Бюден
Микаэль Бюден

Главнокомандующий вооруженными силами Швеции генерал Микаэль Бюден посетил украинскую бригаду, воюющую на восточном направлении. Видео визита шведского генерала опубликовали украинские военные.

В ходе встречи генерал Бюден пообщался с артиллеристами и пехотинцами, которые проходили обучение в Швеции, и высоко оценил их боевую работу. Украинские военнослужащие поблагодарили генерала и его страну за поддержку.

Центр анализа стратегий и технологий, изучающий вопросы обороны и безопасности, обращает внимание, что это первое публичное посещение линии фронта с начала войны России против Украины высокопоставленным западным военным.

Ранее на этой неделе Бюден побывал в Киеве. На встрече с министром обороны Украины Рустемом Умеровым генерал обсудил возможные поставки самолетов Gripen. Детали обсуждения не раскрываются. По словам Бюдена, вопрос передачи самолетов обсуждается в Швеции на политическом и военном уровне.

Это не первый визит Бюдена в зону боевых действий на территории Украины. В 2017 году он посещал Донецкую и Луганскую области.

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