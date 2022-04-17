Новости
Журналисты идентифицировали погибшего на «Москве» моряка
В аннексированном Севастополе главнокомандующий военно-морского флота адмирал Николай Евменов и командование Черноморского флота встретились с экипажем ракетного крейсера «Москва», затонувшего несколько дней назад. Видео встречи опубликованы в телеграм-канале Минобороны России и на сайте телеканала «Звезда».
Евменов сообщил собравшимся, что традиции крейсера будут бережно сохранены и продолжены. Главнокомандующий отметил, что офицерский состав, мичманы и контрактники продолжат службу на флоте. Личный состав срочной службы, в соответствии с законом, по словам Евменова, будет уволен и убудет к постановке на воинский учет. Принимали ли срочники участие в боевых действиях с Украиной, не сообщается.
Данные о численности экипажа в видеозаписи также не раскрываются. При разводе личного состава командир обязан доложить о составе экипажа и сообщить о погибших и раненых, но на первых кадрах видеороликов звука нет. На это обратила внимание «Новая газета. Европа». Издание также утверждает, что на первых кадрах появляется командир «Москвы» Антон Куприн. Ранее Госпогранслужба Украины заявляла о его смерти.
Минобороны России говорило, что весь экипаж крейсера эвакуирован. При этом Украинская служба Радио Свобода, сообщает о гибели мичмана Ивана Вахрушева. Журналисты обнаружили в соцсети «Одноклассники» запись от Варвары Вахрушевой. Она сообщила о гибели мужа и опубликовала фотографию человека, одетого в морскую форму.
13 апреля Украина заявила о ракетном обстреле «Москвы» и пожаре на крейсере. В ночь на 14 апреля факт пожара признало Минобороны России. Ведомство утверждало, что на корабле сдетонировал боеприпас.
Днем 14 апреля Пентагон и российская сторона заявили, что крейсер на плаву. Но спустя несколько часов российское Минобороны заявило, что при буксировке в порт в штормовую погоду крейсер потерял остойчивость и затонул. О причинах пожара Россия не сообщила.
Источник в Пентагоне рассказал, что крейсер затонул в результате попадания двух украинских ракет «Нептун». Вашингтон уверен, что в результате обстрела были потери, но точных данных о погибших у США нет.
В ночь на 15 апреля Россия нанесла ракетный удар по киевскому заводу «Визар», где, как утверждается, производились ракеты «Нептун». Фото разрушенных зданий завода опубликовало агентство AFP.
Другие новости дня
В Грузии сегодня отмечают Бзоба - праздник Входа Господня в Иерусалим
Верующие сегодня празднуют один из 12-и главных праздников православной церкви - Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье.
В основе праздника Вербного воскресенья лежит евангельское повествование о том, как Иисус Христос перед своей мученической кончиной и воскресением прибыл в Иерусалим. Накануне он воскресил умершего Лазаря, и люди вышли навстречу Спасителю с пальмовыми ветвями. Именно поэтому в западной церкви этот день именуется Пальмовым воскресеньем.
В Грузии этот праздник издревле называется Бзоба. По традиции, в этот день освящают ветки вербы и колхидского самшита (бза - по-груз.) и во всех храмах проводятся торжественные богослужения.
Ежегодно в преддверии Бзоба патриархия и правительство Грузии призывают население не уничтожать самшит, а выращивать его самостоятельно, так как растение занесено в Красную книгу. Кроме того, к Вербному воскресенью в саженцевых хозяйствах и рядом с церквями продается достаточное количество специально выведенного растения.
Вербное воскресенье открывает последнюю предпасхальную неделю Великого поста - Страстную седмицу. Для церкви это время воспоминаний о страданиях и смерти на кресте Иисуса Христа. В течение этой недели принято держать наиболее строгий пост.
Коронавирус в Грузии: 115 новых случаев заражения, три человека скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 115 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 22,7 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 1,43%, за две недели – 1,49%, за семь дней – 1,23%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 1 653 044.
Более 51% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 59. В Имерети выявили 18 случаев заражения, в Самцхе-Джавахети – 10, в Гурии – 9, в Кахетии – 8, в Самегрело и Земо Сванети – 5, в Шида Картли – 3, в Аджарии – 3.
От ковида умерли три пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 792.
Выздоровели 272 человека, их общее число выросло до 1 633 956.
На данный момент в Грузии 2 270 активных случаев коронавируса. Из них 340 (около 15% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. В реанимационных отделения остаются 75 человек. 1 930 пациентов лечатся на дому.
Использующие григорианский календарь христиане сегодня отмечают Пасху
Христианские конфессии, которые используют григорианский календарь – в основном это католики и протестанты – в 2021 году празднуют Пасху 4 апреля. В Грузии среди них – Римско-католическая церковь, Евангелическо-лютеранская церковь, Армянская апостольская церковь и часть евангельских христиан, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Праздничную службу в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в Тбилиси провел глава апостольской администратуры Кавказа епископ Джузеппе Пазото. От имени правительства Грузии лично поздравил католиков с праздником председатель Государственного агентства по делам религий Заза Вашакмадзе.
Пасхальные литургии прошли в ночь на воскресенье в церкви Сурб Эчмиадзин и кафедральном соборе Сурб Геворк в Тбилиси, а также во всех других церквях Армянской апостольской церкви на территории Грузии.
«Хочу поздравить всех христиан, которые сегодня отмечают этот славный праздник. Пусть Иисус Христос своим воскресением принесет мир, которого нам так не хватает», - сказал глава епархии ААЦ в Грузии архимандрит Киракос Давтян.
Граждан Грузии, которые сегодня отмечают Светлое Христово Воскресение, также поздравили президент Саломе Зурабишвили и премьер Ираклий Гарибашвили.
«Всех, кто сегодня празднует воскресение Иисуса Христа, поздравляю с величайшим христианским праздником, торжеством победы жизни над смертью! Пусть радость воскресения Спасителя принесет мир, добро и добродетель на землю, уставшую от войн, зла и боли!», - написала Зурабишвили на своей странице в Facebook.
«С этим великим для христианского мира праздником - Воскресением Христовым поздравляю паству Римско-католической церкви, Армянской апостольской православной церкви и Евангелическо-Лютеранской Церкви, всех тех, для кого этот день особенный и драгоценный», - говорится в поздравительном обращении премьера Гарибашвили.
Пасха - самый древний и важный праздник церковного литургического года, посвященный воскресению Иисуса Христа. Его название восходит к еврейскому «Песах» (праздник в иудаизме, посвященный библейской истории об освобождении евреев от египетского рабства).
Пасха начинается в первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего за весенним равноденствием. С XVI века, когда западное христианство перешло на григорианский календарь, использующие его церкви обычно встречают Пасху раньше православных, рассчитывающих ее дату по юлианскому календарю. Однако раз в несколько лет православная Пасха и Пасха по григорианскому календарю могут совпасть. В 2022 году православные отмечают свой главный праздник 23 апреля.
Папа Римский закончил обращение на мессе фразой на украинском языке
Папа Римский Франциск в субботу на пасхальной мессе в соборе Святого Петра в Ватикане осудил войну на территории Украины.
На богослужении присутствовал мэр Мелитополя Иван Федоров, который ранее был взят в плен российскими военными, а затем обменян, и трое украинских депутатов. Понтифик отошел от подготовленного заранее текста и обратил внимание на украинцев, сообщает Reuters. «Все мы молимся за вас и с вами», сказал им Папа. Закончил свое обращение Франциск фразой «Христос воскресе» на украинском языке.
Франциск неоднократно призывал к немедленному прекращению войны между Россией и Украиной и упоминал о событиях в городе Буча, где были найдены тела убитых мирных жителей. Эти события Папа назвал бойней и на одной из аудиенций в Ватикане поцеловал перед верующими украинский флаг, привезенный из города.
Мессу в Великую субботу в этом году посетили пять с половиной тысяч человек. Такое количество людей на пасхальном богослужении присутствовало впервые с 2020 года, когда были введены ограничения из-за пандемии коронавируса.
Главным священнослужителем на субботнем богослужении был итальянский кардинал Джованни Баттиста Ре. Он заменил Франциска, так как у Папы, предположительно, обострились боли в ногах.
В воскресенье Папа Франциск должен отслужить мессу на площади Святого Петра и затем обратиться к верующим с традиционным посланием Urbi et Orbi («К городу и миру»). В нем глава Римско-католической церкви традиционно благословляет верующих и упоминает важные, с его точки зрения, мировые проблемы.
Пасха, праздник воскресения Иисуса Христа, в этом году большинством западных христиан отмечается 17 апреля, а у большинства восточных христиан – 24 апреля.
Зеленский: Убийство военных в Мариуполе поставит точку в переговорах
Убийство в Мариуполе украинских военных поставит точку в переговорах с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинские военнослужащие заблокированы, у них нет воды и медикаментов, но они защищаются.
Зеленский также сообщил, что мирный договор между странами мог бы состоять из двух документов. Один, по словам украинского президента, должен касаться гарантий безопасности для Украины, а другой – непосредственно ее отношений с Россией. Москва, по словам Зеленского, настаивает на том, чтобы стороны подписали один документ.
В свою очередь Минобороны России сообщило, что городская территория Мариуполя освобождена от бойцов полка «Азов» и других подразделений украинских войск. По данным ведомства, украинские силы заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь» и единственный их шанс остаться в живых – сдаться.
Минобороны России со ссылкой на пленных украинцев говорит, что на территории «Азовстали» находятся около двух с половиной тысяч человек. Независимых подтверждений сообщений российского оборонного ведомства нет.
- Последний раз представители Украины и России проводили переговоры об урегулировании конфликта 20 марта в Стамбуле. Позднее Москва сообщила, что Киев ужесточил позицию. Как заявил МИД России, на встрече украинская сторона передала российской свой проект международного договора о возможном нейтральном статусе Украины и международных гарантиях ее безопасности. В частности, предполагалось, что гарантии не будут распространяться на аннексированный Крым и часть территорий Донбасса. Теперь Украина, по словам российской стороны, якобы отказывается от этого пункта.
- Российское вооруженное вторжение началось 24 февраля по указу президента Владимира Путина. Страны Запада обвиняют Россию в жестоких убийствах мирных жителей – это серьезное военное преступление. Киев обвиняет Москву в геноциде украинского народа.
- Россия все обвинения категорически отвергает и говорит, что ее целями являются исключительно военные объекты.
- С начала войны, по данным ООН, погибли почти две тысячи украинцев, среди которых дети. Более пяти миллионов человек стали беженцам, более семи миллионов – вынужденными переселенцами внутри страны.
Верховная Рада: Папуашвили заверил, что никоим образом не будет помогать России
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заверил своего украинского коллегу Руслана Стефанчука, что Тбилиси никоим образом не будет помогать Москве обходить санкции. Как сообщает Верховная Рада Украины, об этом он заявил после поездки по городам Киевской области, разрушенным в ходе российской оккупации.
«Мы четко понимаем, где мы, на какой стороне, и мы четко осознаем – на одной стороне с Украиной, с Евросоюзом, и со всем миром», - заявил Папуашвили. Также четко, по его словам, понимание того, как относиться к России: Тбилиси не будет помогать Москве.
«Нам предельно ясно, где мы находимся. Еще с 2008 года – с тех пор, как мы были в такой же ситуации», - добавил спикер парламента.
Шалва Папуашвили также отметил, что благодаря личной встрече с председателем Верховной Рады Украины «все наконец прояснилось»: «Мы стоим бок о бок друг с другом и это самое главное».
Парламентская делегация Грузии посетила Бучу и Ирпень
Парламентская делегация Грузии во главе со спикером Шалвой Папуашвили побывала в Буче и Ирпени вместе с председателем Верховной Рады. Руслан Стефанчук поблагодарил своих грузинских коллег и отметил, что всегда лучше увидеть зверства, совершенные врагом, своими глазами, пишет Общественный вещатель Грузии.
«Я хотел бы еще раз поблагодарить своих коллег за то, что они приехали в Украину, потому что всегда лучше своими глазами увидеть зверства, совершенные врагом. Я хотел бы поблагодарить всех грузин, которые поддерживают не только Украину, помогают не только украинскому населению, но и украинским волонтерам, которые стоят рядом с украинскими солдатами, защищая нашу территорию», - сказал Стефанчук.
Как отметил Шалва Папуашвили, грузинская делегация находится с визитом в Украине, чтобы выразить солидарность грузинского народа с Украиной.
«То, что мы видим в Ирпени и то, что мы видели в Буче, показывает агрессию, которая не имеет границ, это происходит в 21 веке, и эта бесчеловечная агрессия, это, безусловно, напоминает нам о кадрах и чувствах, которые имели место в 2008 году в Грузии, а именно в Цхинвальском регионе и Абхазии.
Конечно, грузины - это люди, которые лучше всего понимают, что чувствуют украинцы, украинское правительство и насколько храбр украинский народ, правительство, которые встали на пути такой агрессии. Ответ на эту агрессию и жестокость должен быть не только военным, но и правовым, поэтому Грузия поддержала обращение в Международный уголовный суд. Я нахожусь здесь вместе с парламентской делегацией, с представителями различных партий, и от имени делегации я хотел бы еще раз выразить солидарность храброму украинскому народу, солдатам, правительству и моему коллеге», - сказал Папуашвили.
Суд во Львове арестовал Медведчука без права внесения залога
Суд во Львове арестовал украинского политика Виктора Медведчука без права внесения залога.
В октябре прошлого года Медведчука обвинили в госизмене. По версии следствия, политик связан с контрабандой угля из так называемых "ДНР" и "ЛНР". Генпрокуратура Украины утверждает, что контакты Медведчука с Москвой подорвали экономическую безопасность страны в 2014–2015 годах.
В январе политика отправили под домашний арест, а 26 января следователи выяснили, что он сбежал.
О задержании политика после побега 12 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал, что Медведчук хотел тайно перебраться в самопровозглашенное Приднестровье, но украинские спецслужбы сорвали план. Зеленский предложил российским властям обменять Медведчука на пленных украинских военных. Кремль заявил, что украинский политик не гражданин России и не имеет отношения к так называемой военной операции.
- Медведчук - один из лидеров партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Известны его дружеские отношения с Владимиром Путиным, президент России - крестный отец дочери Медведчука.
- Формально Медведчук остается депутатом Верховной Рады. Супруга Медведчука Оксана Марченко, которая, по всей видимости, находится за границей, обратилась к Зеленскому с требованием «немедленно освободить ее мужа, лидера оппозиции».
- После ареста мужа судом во Львове Марченко сообщила, что Медведчук согласен на обмен и выдачу в Россию, если Москва и Киев договорятся об этом. Марченко обратилась к Путину с просьбой помочь в обмене.
Минюст ФРГ: мы можем защитить политических беженцев из России
Германия может предоставить ряду россиян, бежавшим от политического режима президента Владимира Путина на фоне войны с Украиной, право на защиту и работу. Об этом заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман в интервью изданию Welt am Sonntag.
По словам министра, речь идет о работниках международных компаний, гражданских активистах, независимых журналистах, деятелях культуры.
Бушман признал, что среди возможных российских беженцев могут быть и опасные люди, которые хотят дестабилизировать германское общество. Поэтому ФРГ будет проводить все необходимые проверки, чтобы не допустить попадания в страну нежелательных лиц.
После российского вооружённого вторжения на территорию Украины многие компании приостановили или прекратили бизнес в России. Часть специалистов переехали в другие страны. Например, по неофициальным данным, Россию покинули от 50 до 70 тысяч IT-специалистов. Многие активисты, критикующие российские власти из-за войны с Украиной, подвергаются преследованиям. На антивоенных протестах в стране задержаны более 15 тысяч человек.
Руслан Стефанчук: Я выражаю благодарность за постоянную поддержку Грузии как государству
«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить наших грузинских братьев и сестер за прием наших граждан в Грузии, спасибо вам за вашу поддержку и заботу», – заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук после встречи с главой парламента Грузии Шалвой Папуашвили.
Руслан Стефанчук поблагодарил Папуашвили и парламентскую делегацию Грузии за визит в Украину.
«Хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить наших грузинских братьев и сестер за то, что они приняли наших граждан в Грузии, поблагодарить вас за вашу поддержку и заботу. Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы выразить свою благодарность за постоянную поддержку Грузии как государству и нашим коллегам, разделяющим наши международные ценности и курс в нашей борьбе с российской агрессией.
Мы обсудили ряд вопросов, связанных с присоединением Грузии к санкциям против России.
Я также хочу поклониться грузинским миротворцам, которые сражаются за Украину. Каждому солдату Грузинского батальона, который поддерживает нашу страну и пожертвовал своей жизнью за независимость Украины», – сказал Стефанчук.
По его словам, на встрече также обсуждались будущие отношения между Грузией и Украиной.
«У нас была возможность поговорить о будущем двух стран. Будущее, которое наступит после победы, после победы над Россией. Это будущее, конечно, связано с нашими целями, стремлением к европейскому курсу и пути европейской интеграции».
Стороны коснулись экономических и торговых вопросов.
«Я также воспользовался этой возможностью, чтобы пригласить наших грузинских друзей принять участие в восстановлении нашей страны после победы», - сказал Стефанчук.
Шалва Папуашвили: Для меня большая честь находиться в героическом Киеве
«Мы гостим у наших друзей в братской Украине, чтобы подтвердить нашу сильную и единую поддержку Украины. Мы не могли поступить иначе, так как наши народы очень близки друг другу», – заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили на брифинге после встречи парламентской делегации Грузии с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.
По словам Папуашвили, Россия должна закончить войну, уважать территориальную целостность Украины в международно признанных границах и выбор украинского народа. Он поблагодарил своего украинского коллегу за гостеприимство, оказанное несмотря на продолжающуюся войну и ежедневные бомбежки, сообщает Общественный вещатель Грузии.
«Для меня большая честь находиться в героическом Киеве. Я хотел бы выразить свою благодарность моему коллеге Руслану Стефанчуку, который принимает нашу парламентскую делегацию в Верховной Раде, несмотря на продолжающуюся войну и ежедневные бомбежки. Мы посещаем наших друзей в братской Украине, чтобы подтвердить нашу сильную и единую поддержку Украины. Мы не могли поступить иначе, потому что наши люди очень близки друг другу. Наша культура, история, дружба - это то, что делает нас сильнее и объединяет. Это то, что ценят и Украина, и Грузия.
Мы, грузины, приехали в Киев, чтобы выразить наши соболезнования семьям погибших, выразить наши соболезнования и разделить боль тех, кто пострадал, и встать рядом с украинским народом. Словами невозможно передать ту картину, которую мы увидели издалека, и теперь у нас будет возможность увидеть все своими глазами. Я имею в виду фотографии из Бучи, Ирпени, Бородянки, Краматорска. Весь мир узнал об этой жестокости. Но есть еще много городов, которые постигла та же участь, и многие истории еще неизвестны. Россия должна прекратить эту войну, уважать территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и выбор украинского народа», - заявил Шалва Папуашвили.
В Украине погибли трое грузинских добровольцев
В Украине погибли трое грузинских добровольцев. Об этом Общественному вещателю Грузии сообщил посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили.
Первоначально сегодня стало известно о гибели одного воина и ранении еще одного грузина, информацию о чем подтвердили в посольстве Грузии в Украине. Однако позже распространилась информация о гибели еще двух грузинских воинов.
«К сожалению, получили информацию, что погибли трое грузин, как минимум, один из них точно гражданин Грузии. Информация о двух погибших уточняется. Я пока не могу сказать, где и при каких обстоятельствах они погибли. Один раненый. Насколько я знаю, его жизни ничего не угрожает», - сказал Георгий Закарашвили.
Бизнесмены со связями с Россией попросили не называть их россиянами
Ряд бизнесменов со связями с Россией попросили американский журнал Forbes не называть их российскими гражданами. Издание пишет, что последние несколько лет получало подобные просьбы, но в последние месяцы их число заметно возросло.
Среди тех, кто обратился в Forbes – основатель Telegram и создатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров. Его представитель пояснил, что Дуров давно уехал из России и возвращаться не планирует. В прошлом году бизнесмен получил гражданство Франции. У Дурова также есть паспорт островного государства в Карибском море Сент-Китс и Невис. Последние годы основатель Telegram живет в Дубае.
С аналогичной просьбой в Forbes обратился соучредитель компании Revolut Ник Сторонски. Он покинул Россию в возрасте 20 лет. Сторонски – гражданин Великобритании.
Среди тех, кто не хочет ассоциировать себя с Россией уроженец Украинской ССР, а ныне гражданин США и Великобритании, инвестор Леонард Блаватник, покинувший Советский Союз в 1978 году, и Юрий Мильнер. Его называют самым влиятельным технологическим инвестором в России. В 1999 году Мильнер получил гражданство Израиля, с 2014 года живет в Калифорнии. С того же года, по словам бизнесмена, он не был в России и не имеет там никаких активов.
После вооруженного вторжения России на территорию Украины страны Запада ввели в отношении Москвы жесткие станции. Под ограничения попали известные российские бизнесмены – их активы заморожены. Несколько сотен компаний приостановили или закрыли в России свой бизнес.
Грузия в мае завершит заполнение опросника относительно вступления в ЕС
Грузия своевременно заполнит и в мае передаст Еврокомиссии официальную анкету относительно вступления в Евросоюз. Об этом премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил журналистам сегодня, 16 апреля, в ходе визита в Кахетию, передает агентство «Новости-Грузия».
11 апреля в Люксембурге еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели вручил главе МИД Грузии Илье Дарчиашвили опросник, заполнение которого является необходимым шагом на пути получения статуса кандидата в ЕС.
«Все ведомства мобилизованы, чтобы заполнить его как можно скорее и своевременно доставить нашим европейским коллегам… Ожидания положительные. Каких-либо проблемных моментов здесь нет», - сказал Гарибашвили.
На основании ответов Тбилиси в Еврокомиссии оценят, готова ли Грузия стать кандидатом на вступление в ЕС. На заполнение документа у Тбилиси есть месяц.
Первую часть анкеты, касающуюся политических и экономических критериев, правительство обнародовало накануне. Всего в документе 369 вопросов, которые охватывают такие темы как демократия и верховенство закона, судебная система, борьба с коррупцией, публичное управление, защита прав, макроэкономическая стабильность, инвестиции, функционирование товарных, трудовых и финансовых рынков и так далее.
Как сообщили в правительстве, в ближайшее время Тбилиси получит вторую часть вопросника, который полностью будет посвящен «совместимости с законодательством ЕС по отраслевым темам и секторам».
В Украине погиб еще один грузинский доброволец
В Украине погиб один грузинский доброволец, еще один - ранен. Эту информацию распространяет находящийся в Украине Вано Надирадзе, пишет «ИнтерпрессНьюс».
«У грузинских партизан и у нашего братства тяжелый день, во время зачистки в Рубежном погиб Аркадий Касрадзе и тяжело ранен Зура Мушукия», - написал Вано Надирадзе.
Напомним, в Украине погибли уже 7 грузинских бойцов. Это: Ника Шанава, Давид Менабдишвили, Гия Бериашвили, Давид Ратиани, Давид Гобеджишвили, Бахва Чикобава и Аркадий Касрадзе.
Премьер Грузии: СГБ располагает информацией о готовившейся в Украине провокации
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Служба государственной безопасности располагает конкретной информацией о готовившейся в Украине провокации в ходе визита туда грузинской парламентской делегации. По его словам, в случае необходимости эта информация будет обнародована, передает SOVA.
«Недоброжелателей, враждебно настроенных людей, провокаторов и т. д. может быть очень много. Но я хочу, чтобы все знали: государство, наше правительство находится в полной готовности, мы никому не позволим устраивать провокации внутри страны. Мы будем защищать всех граждан, будем защищать стабильность и мир в нашей стране», - заявил Гарибашвили.
На просьбу журналистов прокомментировав визит в Киев членов оппозиционного «Единого национального движения», премьер сказал, что его не интересует слова и действия «провокаторов» и «предателей» из ЕНД. «Я хочу сказать «партии войны» и людям, желающим войны: в нашей стране не будет второго фронта [против России]!», - добавил глава правительства.
- Накануне, 15 апреля Служба государственной безопасности Грузии начала расследование возможных провокаций со стороны «Единое национальное движение». По версии следствия, оппозиционная партия планировала их во время визита в Киев делегации парламента Грузии. ЕНД ехать в Украину в составе этой делегации отказалось.
- Следствие ведется по части 1 статьи 325 УК: посягательство на жизнь, здоровье или собственность президента, иных государственных политических должностных лиц или членов их семей в связи с государственной деятельностью этих должностных лиц. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 20 лет или пожизненное заключение.
Парламентская делегация Грузии проводит встречи в Киеве
Парламентская делегация Грузии проводит встречи в Киеве. В составе группы, которую возглавляет спикер парламента Шалва Папуашвили, – восемь депутатов, в том числе представители оппозиции. Они уже встретились со своими украинскими коллегами и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.
В своем Twitter Папуашвили так прокомментировал визит: «Прибыл в Киев вместе с коллегами-депутатами из Грузии, чтобы передать послание Грузии: мы разделяем вашу скорбь, Грузия поддерживает Украину, грузины поддерживают украинцев».
В поездке в Киев Шалву Папуашвили сопровождать три вице-спикера: Давид Сергеенко, Арчил Талаквадзе («Грузинская мечта») и Леван Иоселиани («Граждане»), а также депутаты от различных политических групп: Вахтанг Мегрелишвили («Гирчи»), Анна Нацвлишвили («Лело для Грузии»), Хатуна Самнидзе (Республиканская партия) и Георгий Ходжеванишвили («За Грузию»).
В Грузии исключили введение дополнительных ковид-ограничений на Пасху
Впервые с начала пандемии коронавируса на Пасху в Грузии не будут задействовать дополнительные ограничения. Об этом сообщил журналистам глава Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
«В этом году мы встречаем Пасху с более спокойной эпидситуацией, с меньшим риском, чем это было в прошлом году, когда мы многое не знали об этом вирусе, а показатели были высокими. Думаю, на Пасху дополнительных ограничений не будет», - цитирует Гамкрелидзе агентство «Новости-Грузия».
При этом он призвал население не забывать о том, что коронавирус по-прежнему циркулирует в стране и отказаться от многолюдных застолий.
- Православные христиане в 2022 году отмечают Пасху 24 апреля. Из-за пандемии коронавируса в течение двух последних лет на праздник в Грузии действовали строгие ограничения. Так, в 2021 году на Пасху в стране были объявлены десятидневные каникулы, не работал общественный транспорт и объекты питания. Еще строже ограничения были в 2020 году. Тогда в Грузии, в частности, действовал «комендантский час», закрыты были все кладбища в масштабах страны.
Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР и Третьего рейха
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит в КоАП статью о «публичном отождествлении» СССР с нацистской Германией и отрицании «решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы».
По этой статье предусмотрено наказание для физических лиц – штраф до 2 тысяч рублей или арест до 15 суток, для юридических лиц – штраф до 50 тысяч рублей.
В законопроекте, который Госдума приняла 6 апреля, говорилось, что под отождествлением имеется в виду упоминание сходства целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии.
Депутаты от Ингушетии и Дагестана оказались самыми богатыми на Северном Кавказе
Госдума опубликовала сведения о доходах и имуществе парламентариев за 2021 год. Из представителей регионов Северного Кавказа официально самыми состоятельными стали депутат от Ингушетии Бекхан Барахоев и депутат от Дагестана Мурад Гаджиев.
Доход Барахоева составил 68,3 млн рублей, при этом в собственности депутата официально нет недвижимости и машин. Супруга самого богатого парламентария Северного Кавказа за год заработала 20 млн рублей, она владеет 262-метровой квартирой и двумя недостроенными зданиями, а также премиальным Mercedes-AMG G63, стоимость которого составляет порядка 10 млн рублей.
Следом по доходам с двухкратным отставанием идет депутат от Дагестана Мурад Гаджиев с 33,1 млн рублей. Он задекларировал земельные участки, четыре нежилых помещения и шесть квартир. В тройку лидеров также вошла депутат от Ставропольского края Раиса Кармазина в 20,5 млн рублей официального дохода за 2021 года. В ее собственности 126-метровая квартира и гараж. Все трое парламентариев представляют "Единую Россию".
Депутат Госдумы от Чечни и один из самых доверенных лиц Рамзана Кадырова Адам Делимханов в 2021 году официально получал только стандартную зарплату – всего 5,7 млн рублей. В собственности чеченского политика указан 250-метровый дом на участке в 14 соток. Делимханов воспитывает пятерых детей, официально он не женат.
Еще один известный резонансными высказываниями депутат – представляющий Дагестан Бийсултан Хамзаев задекларировал 4,4 млн рублей, в его собственности - доля в 80-метровой квартире.
Один из немногих парламентариев, имеющий в автопарке отечественные автомобили Нурбаганд Нурбагандов – отец убитого полицейского, Героя России Магомеда Нурбагандова. Помимо Mercedes-Benz 190 ему принадлежат также ГАЗ3102 и ГАЗ3102.
У подавляющего большинства остальных депутатов в декларации только официальная зарплата в размене чуть менее 6 млн рублей (речь идет о тех, кто имел мандат и в предыдущем созыве, так как новый созыв избран в сентябре) или не превышающий эту сумму годовой доход.
-
- Под действие введенных 24 марта новых санкции со стороны США в отношении депутатов Госдумы России попали 47 парламентариев, избранных от регионов Северного Кавказа и юга страны. Часть из них голосовала за признание сепаратистских республик Донбасса, другие же – отсутствовали на сессии нижней палаты парламента, когда обсуждался этот вопрос.
-
- В октябре 2021 года на первом заседании нового созыва Госдумы депутаты распределились по 32 профильным комитетам – по сравнению с прошлым созывом их стало на шесть больше. В новом созыве Госдумы регионы Юга России и Северного Кавказа официально представляют почти 70 депутатов. Больше всего – от Краснодарского края (20 депутатов – это максимальное число за все созывы), Ростовской области (13) и Дагестана (8), что объясняется количеством избирателей в этих регионах.
Россия запретила Борису Джонсону и британским министрам въезд в страну
Россия запретила въезд в страну премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и ряду британских министров.
В заявлении МИД РФ говорится, что такое решение принято «в связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании, выразившимися, в частности, во введении санкций в отношении высших должностных лиц Российской Федерации».
Запрет на въезд в Россию распространяется на 13 человек, среди которых министры юстиции, обороны, финансов, иностранных и внутренних дел, а также бывшая премьер-министр Тереза Мэй – сейчас она является депутатом парламента.
После начала российского вторжения в Украину Великобритания ввела санкции в отношении российских политиков, бизнесменов и представителей государственных СМИ. Великобритания неоднократно расширяла список ограничений против Москвы. В частности, Лондон ввел эмбарго на российские энергоресурсы. Кроме того, в санкционные списки были внесены дочери президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.
Ираклий Гарибашвили ознакомился с инфраструктурными проектами в Кахетии
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ознакомился с ходом работ по строительству 35-километрового участке автобана Тбилиси-Сагареджо, сообщает Общественный вещатель.
Премьер отметил, что в соответствии с 10-летним планом правительства на развитие дорожной инфраструктуры Кахетии будет потрачено 2 миллиарда лари, из которых в стадии реализации находятся работы на 1 миллиард лари. Строительство международной автомагистрали осуществляет Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
В Кахетии в рамках проекта реабилитации, кроме строительства дорожной инфраструктуры, реализуются в общей сложности 18 проектов на сумму 61 миллион лари, которые включают в себя восстановление одного моста и берегоукрепительные проекты.
Сегодня же Ираклий Гарибашвили осмотрел работы по реабилитации Дома культуры, расположенного в центре села Матани. В Доме культуры разместится сельская библиотека, появятся различные познавательные, музыкальные и хореографические кружки, и будут трудоустроены около 35 местных жителей. По словам главы правительства, экономическое развитие и создание новых рабочих мест являются важнейшими приоритетами правительства.
С начала российского вторжения в Украине погибли 200 детей
С начала войны в Украине погибли 200 детей, более 360 были ранены, сообщает офис генерального прокурора.
«Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», – говорится в сообщении.
Больше всего детей пострадало в Донецкой и Киевской областях. Также сообщается, что из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 1018 учебных заведений, 95 их них разрушены полностью.
Ранее ООН сообщило, что более пяти миллионов человек покинули Украину после начала российского вооруженного вторжения. Свои дома покинули две трети украинских детей. В это число входят и покинувшие страну, и внутренние переселенцы.
Зеленский: С начала войны погибли около 3 тысяч украинских военных
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN сообщил о потерях вооруженных сил его страны с начала российского вторжения 24 февраля. По словам Зеленского, погибли от 2500 до 3000 военных, около 10 тысяч были ранены, «и неизвестно, сколько из них выживет».
Воюющие стороны до сих пор редко сообщали о своих потерях. 25 марта Минобороны России заявило, что во время боевых действий погиб 1351 российский военнослужащий и еще 3825 получили ранения. С тех пор о своих потерях Кремль не упоминал. По данным Минобороны Украины, потери российской стороны составили около 20 тысяч человек.
Независимые оценки военных потерь пока затруднены. Разведка США на основании своих данных во второй половине марта сообщала, что оценивает потери российской стороны в 8-14 тысяч человек.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.