Маргарита Симоньян сообщила, что ей запретили въезд в Армению

Власти Армении запретили въезд в страну главному редактору RT Маргарите Симоньян. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале. Причину такого решения армянских властей она не назвала.

По словам Симоньян, въезд в Армению также запретили депутату Госдумы России Константину Затулину, который, как написала главный редактор RT, «много лет яростно поддерживал Армению».

Ранее Константин Затулин также сообщал, что получил письмо о «нежелательности» его приезда в Армению.

В письме, в частности, отмечается, что публичные высказывания Затулина последнего периода в адрес Республики Армения наносят ущерб развитию дружественных и союзнических отношений между двумя государствами.

Затулин назвал это решение оскорбительным, отметив, что оно стало для него неожиданностью.

По данным армянских СМИ, Затулину запретили въезд из-за того, что он многократно публично «обвинял власти Армении в поражении во время 44-дневной войны» в Нагорном Карабахе.

Осенью 2020 года после 44 дней противостояния Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе значительную часть территорий Нагорного Карабаха, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов.