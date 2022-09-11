Вручены премии Венецианского кинофестиваля

Вручены награды Венецианского кинофестиваля - одного из самых престижных кинофестивалей в мире. Лауреатом «Золотого льва» стала картина «Вся красота и кровопролитие» американского режиссера Лоры Пойтрас. Фильм рассказывает об известном фотографе и социальной активистке Нэн Голдин, чьи работы в 1980-х годах стали прорывом в искусстве фотографии. Это первый случай, когда «Золотого льва» получает документальный, а не художественный фильм.

Лучшим актером и обладателем «Кубка Вольпи» жюри признало ирландца Колина Фаррелла за роль в фильме «Банши Инишерина» режиссера Мартина Макдонаха, а «Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль достался австралийке Кейт Бланшетт - за роль в картине «Тар» Тодда Филда.

Специальный приз жюри присужден иранскому режиссеру Джафару Панахи за фильм «Нет медведей» о цензуре в Иране. Сам Джафар Панахи находится в иранской тюрьме за свои, как считают местные власти, антиправительственные взгляды.

Российские кинематографисты не принимали участия в Венецианском кинофестивале этого года: 2 марта дирекция фестиваля сообщила, что представителям России будет запрещено участие в нем из-за агрессивного вторжения России в Украину. Ранее аналогичное решение приняли и организаторы Каннского международного кинофестиваля.