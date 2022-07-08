Главы МИД G20 на Бали отказались от общего фото из-за Лаврова

Министры иностранных дел стран "Двадцатки" (G20) на встрече на Бали в Индонезии отказались делать традиционную групповую фотографию. Об этом сообщает японское агентство "Киодо Цусин".

По данным агентства, госсекретарь США Энтони Блинкен и министры ряда стран Запада пытались избежать совместной съемки с главой МИД России Сергеем Лавровым. Российская сторона это не комментировала.

В Госдепартаменте ранее подчёркивали, что Блинкен не намерен встречаться с российским министром на Бали, так как время для этого неподходящее.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди сообщила, что 7 июля главы МИД "Группы семи" (США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада, Япония) и Евросоюза отказались принимать участие в гала-ужине из-за присутствия Лаврова. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лавров "не заметил отсутствия бойкотирующих".

7 июля на Бали открылся Совет министров иностранных дел "Большой двадцатки" (G20), основные дискуссии намечены на 8 июля.

С 15 по 16 ноября там же пройдет саммит G20, на который приглашены президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский.

29 июня премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что власти Индонезии исключили личное присутствие Владимира Путина на саммите. "Что касается президента Путина на "Двадцатке", президент Индонезии [Джоко Видодо] исключил это категорически, [российский президент] не приедет", – сказал Драги. При этом он не исключил выступления Путина по видеосвязи.

Позже помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите G20, но формат пока уточняется.